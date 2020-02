Woodbury County Supervisors Claims — January 7, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 01/07/2020

4-WAY STOP SHOP Gas – Bookmobile 63.45

ABM PARKING SERVICE Attorney Parking 315.00

ADP SCREENING Background checks 128.00

ADVANCED CORRECTION Medical 92,304.60

AGGIES INC. Reserve Meal 528.30

AUTRY REPORTING Deposition 54.00

AXON ENTERPRISE INC. Ammo 2,110.00

BAKER, MICHAEL P., PHD Professional Services 230.00

BARNES & NOBLE books 717.36

BERNIES LAWN & GARDEN Chain saws 30.05

BLOHM INSPECTION/EN Asbestos Inspections 2,736.00

BOMGAARS Diesel Fuel pump 1,551.52

BURKE ENGINEERING Drop ceiling supplies 224.00

BUTLER***, DENNIS D. Mileage Reimbursement 24.36

CALHOUN COMMUNICAT. Danbury tower camera 1,336.02

CANON FINANCIAL SERV. Contract# 3091-16103/C 202.45

CARROLL CONSTRUCTION Safety glasses for par 123.55

CENTRAL IA DISTRIBUTING Janitorial Supplies 356.64

CENTURY BUSINESS PRODUCTS Copy Machines 146.48

CENTURYLINK Anthon phone 346.85

CERTIFIED TESTING Geotechnical Report 3,600.00

CONSERVATION CORPS Conservation Corps cre 3,280.00

CORNHUSKER INT. TRUCKS Filters #504 61.30

CORRECTIONVILLE BLDG. Fencing materials for 1,943.52

CORRECTIONVILLE CITY Water 13.38

COSTAR REALTY INFORMATION Comps Professional 109.20

COUNSEL (COLUMBUS, 105618) Contract 127.39

CUMMINS CENTRAL POWER Anthon Generator PM 743.60

DAKOTA CNTY SHERIFF Notice 18.00

DE WITT***, ROCKY Mileage Reimbursement 114.84

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 7,004.76

DERBY CRS RPR, DENI Transcript PT&S 178.50

DES MOINES STAMP MFG. Office supplies 198.00

EBSCO Magazines 548.12

ELECTRONIC ENGINEER Pager service 109.00

FOX***, JACKLYN Professional Regulation 223.25

FRONTIER COMMUNICATIONS Pierson Telephone/Inte 123.52

Gale Books L.P. 346.85

GANZEL***, TERRY C. Professional Regulation 185.00

GCC ALLIANCE CONCRETE Cement – Oto Shed 279.00

GRAFFIX INC. Coloring Books 2,122.47

Green Haven Publishing Books 106.88

HALLETT MATERIALS G-2020 Stock Pile 373,738.03

HEALY WELDING Labor #420 225.00

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 993.12

HEIDMAN LAW FIRM General Matters 1,938.00

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefit Wi 3,301.44

IOWA CONCRETE PAVING Registrations 585.00

IOWA MUNICIPALITIES Install 7 FY 19/20 23,925.00

IOWA STATE UNIVERSITY Registration for Mark 955.00

JACKS UNIFORMS & EQUIP Uniforms 518.10

JEO CONSULTING GROUP Proj. #R171160.00/Bidding 563.75

JIMENEZ***, CANDELA CJ Work Comp. 255.07

LONG LINES LTD (SGT. 182816) 1/2 Internet – Danbury 23.98

LUTHERAN SOCIAL SERV. Interpreter Services 97.50

M & M COPY QUICK INC. Printing 331.50

MAIL SERVICES LLC Printing 3,662.05

MAILHOUSE Metering contract 3,719.15

MATHESON-LINWELD Oxygen & acetylene cyl 54.99

MENARDS Duct supplies 228.49

MID AMERICAN ENERGY Electric/natural gas 30,536.92

MIDWEST WHEEL Parts #24 23.83

MOTOR PARTS CENTRAL Vehicle Maint. 23.94

MOVILLE RECORD BOA/ZC Vacancies 26.71

NAHRA***, MARK Meals for ICEA meeting 149.16

NATIONAL ACADEMY EM. 2 EMD Recertifications 100.00

NORTHEAST NEBR. PUBL. Homer tower electric 300.00

NORTHWEST ENVIRONMENT Monthly monitoring 235.00

OFFICE ELEMENTS Envelopes, DVD+ -, PT 435.83

ONE OFFICE SOLUTION Chairs 2,764.31

O’REILLY AUTO PARTS Anti-Freeze 39.98

PENWORTHY COMPANY Books 393.96

Pestbusters Inc. Pest control service 100.00

PINNACLE PERFORMANCE Tire Repairs 380.00

PITNEY BOWES (PITTSB 103038) Lease 453.24

PORTER LEE CORPORATION contractual services 675.00

POSTMASTER (HORNICK) Hornick PO Box 26 Rent 64.00

RECORD PRINTING & COPY Newsletter printing/DP..1,414.89

Ronfeldt, Ben Safety Allowance 192.59

ROSEN PUBLISHING GROUP Books 228.15

SAMS CLUB (A-GA) Food 96.66

SECURITY NATIONAL BANK Attorneys Hotel Fall 8,514.29

SIMMONS PERRINE MOY EG Matters 4,757.50

SIOUX CITY TREAS. Payroll 37,738.67

SIOUX SALES CO. Uniforms 131.65

SIOUXLAND LOCK & KEY Keys 12.50

SOOLAND BOBCAT Bobcat oil & filters 139.29

Standard Insurance Life, AD&D, & LTD 2,291.14

STAPLES ADVANTAGE Office Supplies 1,045.38

STAR CONTROL AHU 5-1 repair 475.00

STOP STICK INC. Vehicle Supplies 450.00

Summit Food Service Food 8,412.88

THOMAS***, MELISSA Mileage Reimbure- EG D 228.52

THOMPSON INNOVATION Fire alarm inspection 1,880.00

Tyler Business Form 10-99 Forms and Envelopes 389.90

ULINE Envelopes 201.24

US BANK (STL-MO) Rodentpro.com/Frozen 4,090.13

VAC SHACK INC Vacuum 549.00

VSP VISION SERVICE Vision Insurance 979.93

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 99,859.44

WIATEL WESTERN IOWA 911 Circuits 3,102.03

WOODHOUSE SIOUX CITY Parts #56 191.25

XTREAMAIR LLC Luton Internet 71.99

ZIEGLER INC. Generator repair – new 691.59

———————————————–

Grand Total: 754,917.00

Published in The Record

Thursday, February 6, 2020