Kingsley-Pierson School Board Bills — February 2020

| | 0

Kingsley-Pierson Community School
NEWSPAPER REPORT — February 2020

ABERSON, BERWYN  OFFICIAL    80.00
ABERSON, JOSHUA  Official    320.00
ALARCON ADAME, ARTURO  MILEAGE    59.67
AMERICAN POP CORN CO  FUND RAISING SUPPLIES    176.00
AUDITOR, STATE OF IOWA  AUDIT FILING FEE    425.00
BAILEY, AMY  REIMBURSEMENT    22.54
BEELNER’S SERVICE INC.  PLUMBING & HEATING REPAIRS    1,532.89
BOHLE CONSTRUCTION LLC  SERVICES    2,037.50
BURKE ENGINEERING SALES  REPAIR PARTS/SERVICE    30.00
CARD SERVICE CENTER  CREDIT CARD PYMT    255.53
CHEMSEARCH  BOILER SUPPLIES    533.47
CHESTERMAN  FUND RAISING SUPPLIES    1,336.45
CHET’S  SUPPLIES    19.22
CHRISTENSEN, CHRIS  REIMBURSEMENT    100.00
CHUTE, ERIN   REIMBURSEMENT    64.99
CITY OF KINGSLEY  WATER/SEWER    361.42
CITY OF PIERSON  WATER/SEWER    130.84
CLARK’S HARDWARE LLC  MISC. SUPPLIES    56.48
CONTROL SYSTEM SPECIALISTS  HEAT-VENT REPAIRS/SERVICE    608.99
DAVIDSON, GEORGE  OFFICIAL    110.00
DEAN DIARY HOLDINGS  MILK, MILK PRODUCTS    463.25
DREW, DAVID  OFFICIAL    110.00
FEH ASSOCIATES  ARCHITECTURAL SERVICES    25,402.30
FIRST COOPERATIVE ASSOCIATION  FUEL, SUPPLIES    1,155.54
FRONTIER COMMUNICATIONS  TELEPHONE SERVICE    773.47
GACKE, JEFF JAMES  OFFICIAL    200.00
GOODWILL INDUSTRIES, INC.  TUITION    182.74
GORDON FLESCH COMPANY, INC.  COPIER SERVICE, SUPPLIES    716.46
GRAHAM’S  SUPPLIES    462.00
HENRICH, COLIN  OFFICIAL    160.00
HILLYARD/SIOUX FALLS  JANITORIAL SUPPLIES    2,647.42
HOME DEPOT U.S.A. INC.  CLEANING SUPPLIES    581.65
IOWA DEPT. OF HUMAN SERVICES  MEDICAID REIMBURSEMENT    6,190.92
IOWA HIGH SCHOOL SPEECH ASSOC  ENTRY FEES    191.00
IOWA COMMUNICATIONS NETWORK  SERVICES    58.25
JOHNSON, DWAYNE  OFFICIAL    110.00
JOHNSON, SAM  OFFICIAL    110.00
JOSTEN’S  INSTR. SUPPLIES    164.76
JT ENTERPRISES  SERVICES    2,103.75
KITCHEN DRESSING  SUPPLIES    323.00
KRAFT KLEANERS LLC  SERVICES    97.00
LAMMERS AUTOMOTIVE  VEHICLE REPAIRS    2,068.00
LEMARS COMMUNITY SCHOOL  ENTRY FEE    17,656.25
Loreth, Heather  REIMBURSEMENT    28.08
LUBBERS, NATHAN  OFFICIAL    160.00
LUNCHTIME SOLUTIONS INC.  FOOD SERVICE    26,209.15
MALSAM, JENNIFER  OFFICIAL    110.00
MARCUS MERIDEN CLEGHORN  TUITION    7,062.50
MATHESON TRI-GAS INC.  INSTR. SUPPLIES    167.97
MAUCH, MAGGIE  REIMBURSEMENT    24.96
MCGREGOR, DOUG  SERVICES    250.00
MCKELVEY, WILLIAM  OFFICIAL    110.00
MCQUEEN’S SOFT WATER CORP.  SERVICES    19.15
MID AMERICAN ENERGY COMPANY  GAS/ELEC. SERVICE    10,784.95
MIDSTATES BANK/RANDI ANSTINE  POSTAGE BAG/BB GATE    726.97
MOVILLE RECORD  MINUTES/ADS    324.73
NELSON, NIC  OFFICIAL    110.00
NEW COOPERATIVE INC.  FUEL, MAINTENANCE SUPPLY    5,451.62
NOLTE, CORNMAN & JOHNSON P.C.  AUDITING SERVICES    6,210.00
NORTHWEST AEA  INSTR SUPPLIES    108.95
ODEYS, INC.  SUPPLIES    448.15
OMAHA PAPER CO. INC.  PAPER    2,962.90
PETERBILT OF SIOUX CITY  SERVICES    113.96
PFAFFLE, DAVID  OFFICIAL    250.00
POLLOW, TAYLOR  OFFICIAL    160.00
POWELL, SUZANNE  REIMBURSEMENT    93.99
PRESTO X COMPANY  PEST CONTROL    116.00
RAY’S MIDBELL MUSIC  SUPPLIES    252.57
REMSEN UNION COMM. SCHOOL  CARL PERKINS    10,593.75
RIVER VALLEY COMM. SCHOOL  OPEN ENROLL/SPEC. ED    49,752.72
ROCKLER COMPANIES, INC              SUPPLIES    72.36
ROEPKE, GREGG  REIMBURSEMENT    100.00
ROLLING OIL CO. GASOLINE-OIL/SERVICE    2,769.18
SAM’S CLUB/GECF  SUPPLIES    635.71
SANITARY SERVICES  GARBAGE SERVICE    595.90
SCHAEUBLE, SHELLY  REIMBURSEMENT    8.48
SCHOOL SPECIALTY INC.  INSTR SUPPLIES    121.05
SCHROEDER, JACKIE  REIMBURSEMENT    24.96
SECURE BENEFITS SYSTEMS  FLEX PLAN FEES    8,824.30
SNAKENBERG, SETH  REIMBURSEMENT    140.40
STAPLES ADVANTAGE  SUPPLIES    399.07
SUNNYBROOK  FLOWERS, SUPPLIES    95.99
THOMAS BUS SALES OF IOWA INC.  SCHOOL BUS    65.29
THOMPSON INNOVATION  SERVICES    200.00
TIMBERLINE BILLING SERVICE  MEDICAID SERVICES    585.93
TRI-STATE SEW & VAC INC.  EQUIPMENT    63.00
TROPHIES PLUS INC.  AWARD PINS    1,656.70
TROTH, GARY OFFICIAL    110.00
VONHAGEL, CURT  OFFICIAL    200.00
WETZ, MARK  OFFICIAL    110.00
WiaTel PHONE SERVICE    426.39
WIESE, ROB  REIMBURSEMENT    285.23
WILLER, CHAD  OFFICIAL    160.00
WILSON, BECKY  SERVICES    36.00
WOODBURY CENTRAL COMM. SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    105,150.75
WOODBURY COUNTY ELECTION EXPENSE    888.43
YOUTHPLAYS  SUPPLIES    44.00

Published in The Record
Thursday, February 20, 2020

Posted in Public Notices

Leave a Comment