Lawton-Bronson School Board Bills — February 2020

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Lawton-Bronson Community School
February 2020 Board Bills

OPERATING FUND
AVANT ASSESSMENT, LLC  Seal of Biliteracy Tests    99.50
BIERSCHBACH EQUIPMENT & SUPPLY  lift for gym    322.00
BUNKERS FEED & SUPPLY  BULK SOFTENER SALT    204.80
CENTRAL VALLEY AG  PROPANE    1,682.10
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    325.67
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    555.38
CLASSROOM DIRECT/SCHOOL SPECIALTY  construction paper    134.57
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS  bus repair    637.61
HILLYARD FLOOR CARE SUPPLY  cleaning supplies    1,168.56
HUMMEL, CARLY  MEDICAL REIMBURSEMENT    30.00
I-STATE TRUCK CENTER  bus repair    118.41
INTERSTATE MECHANICAL CORP.  kitchen DOA    498.20
IOWA ASSOCIATION OF SCHOOL BOARDS  CONFERENCE    60.00
JESSEN, BRANDI  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
KARL CHEVROLET  SPECIAL ED VAN    40,693.49
KOEHLER, RANDI  MEDICAL REIMBURSEMENT    247.20
LEUER’S LAMINATION  LAMINATION FILM    240.00
LEXIA LEARNING SYSTEMS LLC  Reading program    1,000.00
LINDSEY, TODD  RECYCLE OLD EQUIPMENT    420.00
MID-BELL MUSIC INC.  Drum Sticks    28.44
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    11,423.50
MOSEMAN, CHAD  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
MOVILLE RECORD, THE  PUBLISHING    233.73
MTC MECHANICAL, INC.  doorway heaters    200.00
MYERS, JILL  MILEAGE REIMBURSEMENT    162.40
NEAL, DANA  REIMBURSE FOR SIGNS    125.50
NORTHWEST AEA 12  SSDC Registration    2,425.00
O’REILLY AUTO PARTS  BUS FILTERS    921.36
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECKS    81.00
PALOS SPORTS  Tchoukballs    37.44
PER MAR SECURITY SERVICES  SECURITY MONITORING    89.58
POMPS TIRE SERVICE, INC.  Wheel  Alignment    195.00
PRESTO-X COMPANY  PEST CONTROL    102.00
RODER, PAULA  MEDICAL REIMBURSEMENT    20.00
SCHOOL ADMINISTRATORS OF IOWA  SAI LAW CONFERENCE    110.00
SCHOOL SPECIALTY INC.  SUPPLIES    152.99
SGT. BLUFF-LUTON COMMUNITY SCHOOL  CONCURRENT ENROLLMENT    123.84
SHEETS, JACOB  MILEAGE AND CELL PHONE REIMBURSEMENT    196.74
SHOOK, CHAD
CELL PHONE REIMBURSEMENT    88.28
REIMBURSE MILEAGE
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOLS
CONCURRENT ENROLLMENT    44,574.39
SPECIAL ED BILLING
SOUTH, KAREN  MEDICAL REIMBURSEMENT    242.69
STATE STEEL SUPPLY CO.  ITECH SUPPLIES    470.80
SUMMIT COMPANIES  FIRE SYSTEM INSPECTION    117.00
SUNNYBROOK FLOWER SHOP & GREENHOUSE  MEMORIAL PLANTS    75.00
THOMA, MATTHEW  REIMBURSE GAS    61.94
TNT SALES & SERVICE  hose  and handle  for  power washer    394.00
TRUCK CENTER COMPANIES  oil cap filler neck    48.47
US BANK  POSTAGE    4,441.18
STATE DANCE
Meals for State Drill Team
SPECIAL ED BOOK
FOOD LAB SUPPLIES
Lab supplies
FFA Amplify Conference
mop sink
1st grade book
VER STEEG, KRISTI REIMBURSE MILEAGE    75.98
WASTE MANAGEMENT OF SIOUX CITY  TRASH DISPOSAL    577.93
WESTERN IOWA TELEPHONE ASSN  PHONE/INTERNET    447.52
WOODBURY CENTRAL COMM. SCHOOL OPEN ENROLLMENT BILLING    24,718.75
Fund Total:    141,699.94

SCHOOL NUTRITION FUND
CHESTERMAN COMPANY  WATER/JUICE    140.00
DEAN FOODS  MILK    2,275.87
KECK FOOD DISTRIBUTION  FOOD    2,266.36
L-B FFA  FOOD – STRAWBERRIES    30.00
LITTLE CAESARS PIZZA  FOOD    747.50
MARTIN BROS. FOOD    9,601.94
U.S. BANK  LAUNDRY BASKETS    9.90
Fund Total:    15,071.57

STUDENT ACTIVITY FUND
4 SEASONS FUND RAISING  FUNDRAISER    625.40
ABERSON, BERWYN  OFFICIAL    350.00
ADAMS, SHEILA  OFFICIAL    70.00
BAKER, KEITH  OFFICIAL    110.00
BARBARA’S FLORALS & GIFTS  FLOWERS – SENIOR NIGHT    33.00
BASALYGA, RUSS  OFFICIAL    110.00
BROUWER, KIMBERLY CONCESSION SUPPLIES    21.89
CHESTERMAN COMPANY  POP – CONCESSIONS    1,748.10
DAVIDSON, GEORGE  OFFICIAL    110.00
DEJONG, MIKE  OFFICIAL    210.00
DRAKE RELAYS  ENTRY FEE    40.00
EASTBAY INC.  SUPPLIES    385.00
IOWA HIGH SCHOOL SPEECH ASS’N  REGISTRATIONS    226.00
LAWTON-BRONSON EDUCATION ASS’N  POP -CONCESSIONS    104.08
LUBBERS, CALEB  OFFICIAL    70.00
MALSAM, JENNI  OFFICIAL    110.00
MID-BELL MUSIC INC.  SUPPLIES    12.31
NASP  SCORING FEE    213.00
NATIONAL FFA ORGANIZATION  SUPPLIES    247.75
NELSON, JEFF OFFICIAL    490.00
NORTHWEST AEA 12  SPEECH POSTERS    7.65
RICKE, CODY  OFFICIAL    70.00
RICKE, ERIC  OFFICIAL    160.00
RSCHOOL TODAY (DWC)  SERVICES    338.75
SANFORD, DENNY  OFFICIAL    190.00
SCHAEFER, JACOB  OFFICIAL    70.00
STEELE, JIM  OFFICIAL    80.00
STOWERS, RON  OFFICIAL    110.00
TRI-CENTER COMMUNITY SCHOOL DISTRICT  ENTRY FEE    95.00
UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA  REGISTRATION    140.00
US BANK  CONCESSIONS SUPPLIES, ARCHERY SUPPLIES, LODGING, TRAVEL MEALS, TEAM MEALS, SUBSCRIPTION, SPEECH RECORDING SYSTEM    5,309.44
VAN GINKEL, BLAKE  OFFICIAL    70.00
WALL OF FAME, GRAFFIX INC.   UNIFORMS    406.00
WALSWORTH PUBLISHING COMPANY  YEARBOOK PAYMENT    365.34
WENGER CORPORATION  MUSIC STANDS    3,126.00
WEST HIGH SCHOOL  VOLLEYBALL PLAQUES    64.00
WESTERN IOWA TECH COMM COLLEGE REGISTRATION    200.00
WESTERN VALLEY CONFERENCE  WVC BOYS & GIRLS TOURNAMENT GATES    2,100.00
WESTWOOD COMMUNITY SCHOOL  ENTRY FEE    30.00
WETZ, MARK  OFFICIAL    110.00
WILCOX, JOHN  OFFICIAL    190.00
Fund Total:    18,518.71

MANAGEMENT FUND
EGR INSURANCE, INC.  ADD SUBURBAN    327.00
Fund Total:    327.00

BEFORE AND AFTER SCHOOL PROGRAMS
D & S SALES  Volunteer Award    40.00
WOODBURY COUNTY CONSERVATION BOARD  Summer program    75.00
Fund Total:    115.00

PRESCHOOL
DEAN FOODS  MILK    45.30
MARTIN BROS.  PRESCHOOL SNACKS    150.57
Fund Total:    195.87

ONE CENT SALES TAX REVENUE
CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC.  ARCHITECTURAL SERVICES    1,048.50
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS, INC.  Repairs on Bus    3,316.44
KUBOTA LEASING  SKIDLOADER LEASE    661.73
POMPS TIRE SERVICE, INC.  rear tires  for  bus    1,306.00
Fund Total:    6,332.67

SCHOLARSHIP TRUST FUNDS
BRIAR CLIFF & JADEN SANFORD  SCHOLARSHIP    750.00
DORDT UNIVERSITY & ELISE REINKE  SCHOLARSHIP    750.00
SAVANNAH AMEEN AND THE UNIVERSITY OF IOWA  SCHOLARSHIP    4,200.00
Fund Total:     5,700.00

Published in The Record
Thursday, February 20, 2020

Posted in Public Notices

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