Woodbury County Supervisors Claims — January 28, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date Range: 01/28/2020 – 01/28/2020

ADVANCED SYSTEMS INC. MV printer contract 295.59

ANDERSON BROS. PRINTING Pat’s Mailing 3,652.47

ARTHUR GALLAGHER Commercial Package Ins 58,826.50

AUCA CHICAGO LOCKBOX Mats 15.00

BEST WESTERN UNIVER Lodging for Colin Ryan 218.40

BOMGAARS Shop Supplies 244.19

BURKE ENGINEERING Ceiling tile 363.52

CANON FINANCIAL SERV Contract Charge 141.82

CARDIS MFG. CO. Snow removal, salt 1/1 419.50

CENTURYLINK 911 Circuits 1,871.99

CERTIFIED TESTING Geotechnical Report 6,880.00

CHESTERMAN CO. Bottled water 70.00

CHN GARBAGE SERVICE Garbage 255.40

CHRISTENSEN***, DIA Mileage for July-December 170.43

CHRISTY-SMITH FUNERAL ME Transport 500.00

COMMUNITY ACTION AGENCY 3rd Qtr – Senior Employ 2,618.50

CORNHUSKER INT. TRUCKS Parts #405/406 56.28

COTT SYSTEMS INC. Monthly Hosted Online 265.00

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 4,240.74

FOREST RIDGE YOUTH Shelter 1,306.20

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 43.50

Innovational Water Tower, boiler management 1,236.17

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefit 6,522.85

INTERSTATE BATTERY Batteries 64.67

IOWA DEPT OF NATURAL Iowa Outdoors magazine 15.00

IOWA GOOD ROADS ASSOC. Yearly Dues – BOS 95.00

IOWA PRISON IND. Signs 3,060.60

IOWA STATE ASSOCIATION ISAC Spring Conference 190.00

IOWA STATE UNIVERSITY 2020 Bridge Insp Refre 370.00

IOWA WORKFORCE DEV. Unemployment thru 12/3 8,248.00

ISTATE TRUCK CENTER 103383 Parts #506 991.94

ISTATE TRUCK CENTER Filters for dump truck 390.33

JEO CONSULTING GROUP Proj. #R82173.00/BL bea 890.00

JIMENEZ***, CANDELA CJ Work Comp 255.07

L & L BUILDERS CO. 9103-19- KITCHEN 101,150.30

LAWSON PRODUCTS INC. Parts 623.71

MAILHOUSE Metering contract 833.43

MATHESON-LINWELD Welding Supplies 18.93

MERCYONE SIOUXLAND Pre-Employment Physical 891.50

MEYER BROS. COLONIAL ME Transports 1,000.00

MID AMERICAN ENERGY Electric service-12/10 3,965.55

MURPHY TRACTOR Parts #414 3,701.76

NAHRA***, MARK NCUTCD Annual Mtg reg. 155.00

NEW SIOUX CITY IRON Bolts 35.80

NORTHEAST NEBR PUBL. Homer tower utilities 308.00

NORTHSIDE GLASS SERV. Parts #40 1,777.65

OFFICE ELEMENTS 8 1/2 x 14 inch copy 17.98

ONE OFFICE SOLUTION Office Supplies 220.91

O’REILLY AUTO PARTS Oil. 77.94

POSTMASTER (RATES) Business Reply Postage 10,000.00

ROTO ROOTER (SC-IA) Cleared sewer line 110.25

SDHS – DISTRICT HEALTH Tax allocations 696,660.00

SECURITY NATIONAL CERT Supplies/Commission 3,664.05

SELECT PARTS, INC. Parts #202 271.58

SERGEANT BLUFF FIRE ME Transports 600.00

SIOUX CITY FIRE RESCUE ME Transport 3,150.00

SIOUX CITY JOURNAL Acct #180-60004382/Vis 220.00

SIOUX CITY JOURNAL Legal Publications 1,315.86

SIOUXLAND LOCK & KEY Rekey lock 35.00

SQUARE TIRE GORDON Oil #104 45.16

STAPLES ADVANTAGE Custodial supplies 107.76

STEFFEN TRUCK EQUIP Parts #402 2,428.48

STEIG***, CRAIG Mileage 18.40

Summit Food Service Food 8,377.24

TEN POINT CONSTR. PCC Patching 2019 118,951.21

THERMO KING CHRISTEN Diesel Fuel Additive 680.00

TITAN MACHINERY Parts #917 10,690.66

TITAN MACHINERY INC. Parts #223 383.31

TRANSOURCE Oil 509.67

TYLER TECHNOLOGIES Annual Contract 11,243.25

UNITED HEALTHCARE Retiree Supplement 750.00

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 186,614.04

WESTERN IOWA TECH TSI Rent Jan2020 3,666.67

WIATEL WESTERN IOWA 911 circuits 2,975.67

XTREAMAIR LLC Internet service – Snyder 254.93

ZIEGLER INC Parts #217 287.38

———————————————–

Grand Total: 1,283,570

Published in The Record

Thursday, February 13, 2020