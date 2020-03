Woodbury County Supervisors Claims — February 11, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date Range: 02/11/2020 – 02/11/2020

4-WAY STOP SHOP Gas bookmobile 93.82

ACCESS SYSTEMS LEAS Maintenance Sharp 161.96

ACCURATE REPORTING Depositions 618.75

ADVANCED CORRECTION Medical Contract 92,304.60

AIR CHEK INC. Radon Kits 2,440.00

ALFORD***, AMY J. Mileage 160.66

AMERICAN JAIL ASSC Membership 120.00

Amick***, Devan Meal Reimb. 72.38

AT&T MOBILITY Alarm Phone 333.27

AUCA CHICAGO LOCKBOX Rugs 231.60

AUTRY REPORTING Deposition 118.40

AVENTURE STAFFING Temp Dental 2,719.52

AXON ENTERPRISE INC. Tech Assurance Plan 197.22

BARNES & NOBLE Books 409.51

BATTERIES PLUS-129 Repair & Maintenance 149.99

BETSWORTH, BROOKE D. Transcript PTS 87.50

BLATCHFORD***, SARA Mileage 24.94

BOB BARKER CO. Mattresses 1,112.95

BOMGAARS Parts #56 542.73

BREMER***, IVY IOWA Conference 322.55

BRIDE, TOM ZC mileage reimbursement 9.20

BROOKE SUPPLIES Household Supplies 1,060.00

C W SUTER & SON INC. Install transformer 630.01

CALHOUN BURNS AND ASSOC. Professional Services.. 5,960.70

CANON FINANCIAL SERV. Contract Charges 97.02

CARDIS MFG. CO. Snow removal, salt 1/2 464.00

Carrington Mortgage 1116 – Mortgage Assist 306.32

CARROLL CONSTRUCTION Safety Glasses 167.79

CENTER FOR DISEASE Lab Testing 30.00

CENTURY BUSINESS PR. Maintenance Contracts 130.20

CENTURYLINK Shop Telephone 67.57

CHEROKEE COUNTY EMS 3B Preparedness 1,956.20

CHEROKEE PUBLIC HEALTH 3B Preparedness 808.13

CHESTERMAN CO Water 130.00

CLAYTON***, EMILY Commission Meeting 43.40

COAST TO COAST (SIM 104053) Toner 229.98

CONCORDANCE HEALTHCARE Med/Lab Supplies 569.17

CONTINENTAL FIRE SP. Sprinkler repair 338.44

CONTINUE CARE Med/Lab Supplies 300.00

CORNHUSKER INT. TRUCKS Filters #406 254.55

COSTAR REALTY INFORMATION Comps Professional 109.20

COUNSEL (COLUMBUS, 105618) Savin Maintenance 490.82

COUNTRY TIRE AND SERVICE Parts #322 227.96

CRITTENTON CENTER SHIP Hopes 10,490.60

CULLIGAN WATER COND. Maintenance Buildings 13.00

CUMMINS CENTRAL POWER Annual Generator Maint 1,734.05

CWD CASH WAY DISTR. Commodities 214.80

DE WITT***, ROCKY Mileage Reimbursement 89.70

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 5,858.42

DERBY CRS RPR, DENI Transcript Motion to S 3.50

DES MOINES STAMP MFG. Office Supplies 42.40

Doakes***, Arthur Gas Reimb. 42.23

EDWARDS***, CALEB uniforms 127.72

ELECTRONIC ENGINEER Program 3B Hospital Ra 414.00

EMERGENCY MEDICAL Medical Supplies 435.83

Essex Capital LLC CVN Membership 01/01/2 2,125.00

FASTENAL CO. Bolts 173.84

FEDEX Postage – BOS 15.75

FIBERCOMM Phone 3,841.55

FINISH LINE Gas 18.43

FINISH LINE FUELS Gasoline 2,110.39

FISHER HEALTHCARE Med/Lab Supplies 384.13

FLOYD VALLEY COMMUN. 3B Preparedness 171.72

FLOYD VALLEY HEALTH 3B Preparedness 415.30

Gale LP book 173.02

GARBE, BRUCE ZC mileage reimbursement 8.02

GARVIN***, SHEILA M. Mileage 114.09

GLAXOSMITHKLINE Med./Lab Supplies 1,236.10

GLEISER***, DAVID Car wash reimbursement 10.00

GLOBAL ENGINEERING 9107-16-HVAC – ROOF 18,113.75

Gordon Flesch Company Lexmark printers 296.51

GRAFFIX INC. Uniforms 401.30

GRAINGER INC. Custodial Supplies 102.60

HANSON***, ELIZABETH Mileage 35.09

HEALY WELDING Parts #201 108.24

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 668.58

HGM ASSOC INC CONSULT Professional Services 3,395.77

HOBART SALES & SERV. Part for kitchen mixer 279.38

HOLLAND LAWN CARE Snow Removal JN20 9,535.00

HOME DEPOT PRO Household Supplies 861.15

HORN MEMORIAL HOSPITAL 3B Preparedness 210.61

HUNWARDSEN***, AMBER Mileage 33.64

HY-VEE INC. Board of Health 426.14

INLAND TRUCK PARTS Parts #201 324.18

Innovational Water Hydronic Management Pr 135.00

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefit Wi 11,402.85

IOWA DEPT. OF NATURAL Well Permits 200.00

IOWA LAW ENFORCEMENT Basic training & taser 6,875.00

IOWA OFFICE OF STAT Autopsy Fees 4,916.00

IOWA WORKFORCE (ELE 100360) Elevator safety/permit 175.00

ISAC IOWA STATE ASSOC. 2020 Spring Conf regist 190.00

ISTATE TRUCK CENTER Parts #306 111.53

JACKS UNIFORMS & EQ. Uniforms 1,782.59

JESSEN AUTOMOTIVE 105818 Oil & filter for ‘11 F 67.97

JIMENEZ***, CANDELA CJ Work Comp 255.07

JOHNSON, JAMI L. Deposition 359.00

Kars Detail Center Vehicle striping 200.00

KLASS LAW FIRM LLP Gen Matters 2,859.00

KOSTER, LEON K. Commission Meeting 31.90

LAWSON, JOHN Hotel Course 300 Reimb. 529.81

LEEDS PHARMACY CK Work Comp 988.27

Loffler Companies OC-DC19 Copies 808.12

Lopez-Molina***, Ra LSP Training 134.33

LUTHERAN SERVICES SHIP Hopes 2,603.48

MAIL SERVICES LLC Printing 2,665.75

MAILHOUSE Mail Service 1,734.96

MAILING SERVICES INC. Postage Pre-payment 500.00

MATHERS CONSTR CO. 245691 L-FM(D50)–73-97 11,037.24

MATHESON-LINWELD Oxygen 36.51

MENARDS Animal Control – Maintenance 539.36

MID AMERICAN ENERGY Electric, natural gas 16,929.04

MIDWEST WHEEL Parts #35 545.69

MILLER***, MEGAN Mileage 71.34

MILLS PHARMACY Paramedic Budget-Medic 6,710.17

MORENO***, KATHERINE Commission Meeting 54.53

MOVILLE CITY OF Water 21.75

MOVILLE RECORD Southwood Asst Resource 144.00

Munoz***, Cynthia Mileage 55.10

NACCHO PREP 2020 Registration 4,195.00

NATIONAL TOXICOLOGY Lab Testing 185.00

NEW SIOUX CITY IRON Parts 59.40

NORTHERN SAFETY TEC Rugged Comm Hub 337.00

OETKEN***, LORI A. Mileage 34.22

OFFICE ELEMENTS DVD, Tissue 79.02

ONE OFFICE SOLUTION Office Supplies 525.99

O’REILLY AUTO PARTS Oil #201 82.25

PATHOLOGY MEDICAL CLIA Lab Director 125.00

Pestbusters Inc. Pest control service 100.00

POTTEBAUM***, MARTI Mileage Reimbursement 51.90

PRESTO X INC. Pest Control 113.00

PROPERTY DAMAGE APP Sheriffs 2016 Dodge Ch 157.00

RECORD PRINTING & COPY Election Supplies 3,124.80

RESERVE ACCOUNT Postage – BOS 630.10

ROAD MACHINERY & SUPPLIES Parts #930 67.15

RYAN, LINCOLN Commission Meeting 33.05

SAFELITE FULFILLMENT Windshield repair 29.95

SANOFI PASTEUR INC. Med/Lab Supplies 1,011.23

SCHULDT, KRYSTAL M. Cell phone reimbursement 250.00

SECURITY NATIONAL BANK Credit card JN20 548.45

SERGEANT BLUFF PHARMACY Medical Supplies 102.52

SIGNS BY TOMORROW Bronze plaques (2) 546.20

SIOUX CITY HUMAN RI Faces of Siouxland Boo 60.00

SIOUX CITY JOURNAL Legal Publications 922.20

SIOUX CITY TREAS (4) Fleet Lease 1,944.42

SIOUX LAUNDRY INC. Laundry 2,866.00

SIOUXLAND COMMUNITY Immunization Services 62.86

SIOUXLAND DISTRICT Well Testing 2,956.64

SIOUXLAND LOCK & KEY Keys 31.25

SIOUXLAND TAXI CH Taxi 344.55

SKAARE***, OLIVIA Mileage 58.00

STAPLES ADVANTAGE Office Supplies 196.58

STAPLES CREDIT PLAN Office supplies 27.90

STAR CONTROL Troubleshoot communica 190.00

STATE HYGIENIC LAB Returned Cooler Postage 7.65

STATE HYGIENIC LAB Arsenic Testing 330.00

STEFFEN TRUCK EQUIPMENT Parts #503 4,300.56

STRECK, SHAWN ZC mileage reimbursement 9.78

Summit Food Service Food 10,099.24

Task Force for Glob LSkaare National Immun 900.00

THOMPSON INNOVATION DPNCFA01/Fire alarm 145.00

TITAN MACHINERY INC. Parts #221 8,576.48

TURK, MARI H Testimony 489.50

Tyler Business Form 1099 forms 431.87

UHL***, AIMEE Airfare 2020 Preparedness 260.20

Uhl, Dennis C’Ville Shed 225.00

ULTRA NO TOUCH CAR Fleet Car Wash 76.50

UNITED STATES POSTAGE Stamps by Mail 55.00

US BANK (STL-MO) Sam’s Club/Motor oil 3,661.82

WALL OF FAME Staff Shirts 66.72

WEBB***, NANCY Mileage 76.56

WELLMARK BLUE CROSS Month End Invoice 221,764.02

WESTERN IOWA EQUIPMENT Parts #306 90.42

WESTERN IOWA TELEPHONE Telephone 461.57

WIGMAN CO. Water heater parts 190.80

WOODBURY CNTY FAIR Fair Booth Fee 300.00

WOODBURY CNTY TREAS. Morgan Redemption 204 1,440.00

WOODBURY CNTY TREAS. HR Copier paper 60.00

WOODBURY COUNTY AUD. Annual GIS Expense FY2..7,500.00

WOODBURY COUNTY DEB. Rent 6,667.00

YUSTEN***, APRIL Mileage 20.88

ZELLMER ZANT, CHRIS ZC mileage reimbursement 19.55

ZIEGLER INC. Filters #513 1,098.37

ZVIRGZDINAS***, KEL Mileage 57.42

Grand Total: 548,759

Published in The Record

Thursday, March 5, 2020