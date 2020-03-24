Lawton-Bronson School Board Bills — March 2020

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Lawton-Bronson Community School
March 2020 Board Bills

OPERATING FUND
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES RENDERED    228.50
BALCON  science hood testing    300.00
BUHMAN, TONIA  MEDICAL REIMBURSEMENT    35.00
BUNKERS FEED & SUPPLY, INC.  BULK SOFTENER SALT    222.08
CENTRAL VALLEY AG  FUEL    3,012.35
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    347.16
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    564.03
DOCUMENT DEPOT & DESTRUCTION  SHREDDING    45.00
GRAINGER  DOOR PARTITION    54.25
HAKA  GAS    1,742.39
HEALY WELDING  MACHINE MAINTENANCE    72.00
I-STATE TRUCK CENTER  BUS PARTS    82.54
IOWA ASSOCIATION OF SCHOOL BOARDS  REGIONAL WORKSHOP    225.00
IOWA DEPT. OF HUMAN SERVICES  MEDICAID PAYMENT    17,696.93
J.W. PEPPER & SON INC.  Sheet music    122.98
JESSEN, BRANDI  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
LEFLER, AMY  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
McGRAW-HILL SCHOOL EDUCATION HOLDINGS, LLC  Textbooks    1,762.84
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  BLOOD DRAW    192.00
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    11,684.80
MTC MECHANICAL, INC.  heat pump not working    548.00
MYERS, JILL  MILEAGE REIMBURSEMENT    208.22
NEAL, DANA  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
NEVERWARE  CloudReady    2,500.00
O’REILLY AUTO PARTS  CAR PARTS    268.63
OMAHA PAPER COMPANY  PAPER ORDER    1,549.00
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECKS    40.50
PEDERSEN, JESSE  DOT PHYSICAL    45.00
PER MAR SECURITY SERVICES  SECURITY MONITORING    157.62
PRESTO-X COMPANY  PEST CONTROL    102.00
PSAT/NMSQT  PSAT    289.00
QUILL CORPORATION  OFFICE SUPPLIES    248.19
RODER, PAULA  MEDICAL REIMBURSEMENT    20.00
ROWE, JANA  REIMBURSE POSTAGE    5.45
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE RENT    382.90
SCHOLASTIC INC.  TEACHING SUPPLIES    14.26
SCHOOL ADMINISTRATORS OF IOWA   SAI LAW CONFERENCE    110.00
SCHOOL HEALTH CORPORATION  nurse supplies    315.28
SHEETS, JACOB  MILEAGE AND CELL PHONE    239.08
SHOOK, CHAD  MILEAGE AND PHONE    131.20
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOLS  SPECIAL ED BILLING    5,973.00
STATELINE-ELECTRIC  chiller loop and contactors    881.18
TIMBERLINE BILLING SERVICE  MEDICAID BILLING    1,032.13
TRI-STATE COMMUNICATIONS  2-way radio, new suburban    704.40
US BANK
POSTAGE    8,134.10
APL TRAINING
cleaning supply
Conference @ AEA
cutting  blade  for  Kubota
VER STEEG, KRISTI  REIMBURSE MILEAGE    76.56
WESTERN IOWA TELEPHONE ASSN  PHONE/INTERNET    1,173.45
Fund Total:    63,889.00

SCHOOL NUTRITION FUND
BROUILLETTE, ASHLEY REFUND LUNCH ACCOUNT    18.30
CHESTERMAN COMPANY  WATER/JUICE VENDING    140.00
DEAN FOODS  MILK    2,030.71
KECK FOOD DISTRIBUTION  FOOD    2,501.42
LITTLE CAESARS PIZZA  FOOD    753.75
MARTIN BROS. FOOD    11,787.45
NORTHWEST AEA 12  LAMINATED MENU BOARD    17.90
REFRIGERATION ENG., ACE REFRIGERATION  DISHWASHER RACKS    160.86
US BANK  DUES & MEETING REGISTRATION    200.00
Fund Total:    17,610.39

STUDENT ACTIVITY FUND
IGHSAU  REGIONAL GIRLS GATE    1,116.00
IOWA HIGH SCHOOL SPEECH ASSOCIATION  REGISTRATIONS    785.00
J.W. PEPPER & SON INC.  MUSIC    316.00
JOSTEN’S, INC.  CAPS & GOWNS    1,497.50
MADSEN, JOSH  OFFICIAL    110.00
MALLOY, JOHN  OFFICIAL    110.00
MID-BELL MUSIC INC.  MUSIC SUPPLIES    188.10
MOFFATT, BRETT  OFFICIAL    80.00
NASP  ENTRY FEES    1,140.00
NORTHWEST IOWA CHORAL DIRECTORS ASSOC.  HONOR CHOIR REGISTRATION    80.00
RICKE, ERIC  OFFICIAL    80.00
RIVER VALLEY MUSIC BOOSTERS  HONOR CHOIR MEALS    216.00
SCHROEDER, COLIN  OFFICIAL    80.00
SOUTH CENTRAL CALHOUN  ENTRY FEE    95.00
TRIERWEILER, JACOB  OFFICIAL    110.00
US BANK  CONCESSIONS SUPPLIES, SPEECH SUPPLIES, ARCHERY TARGETS & SUPPLIES, MEALS, FFA SUPPLIES, SHEET MUSIC, DANCE SUPPLIES    4,829.59
WALSWORTH PUBLISHING COMPANY  ELEMENTARY YEARBOOK DEPOSIT    420.00
Fund Total:    11,253.19

MANAGEMENT FUND  
SU INSURANCE COMPANY  BREAK FIX PREMIUM    25,596.25
Fund Total:    25,596.25

BEFORE AND AFTER SCHOOL PROGRAMS
SAM’S CLUB  emergency supply food/water    163.21
SMITH, SARAH  CPR training    40.00
Fund Total:    203.21

PRESCHOOL
DEAN FOODS  MILK    24.23
MARTIN BROS.  PRESCHOOL SNACKS    154.10
Fund Total:    178.33

ONE CENT SALES TAX REVENUE
CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC.  ARCHITECT    5,185.50
CERTIFIED TESTING SERVICES, INC.  GEOTECHNICAL REPORT    1,850.00
FRONTLINE TECHNOLOGIES GROUP, LLC  FRONTLINE CENTRAL    4,498.60
KUBOTA LEASING  SKID LOADER LEASE    661.73
RIVERSIDE TECHNOLOGIES, INC.  Management Console License    2,880.00
US BANK  TOILET REPAIR    569.92
Fund Total:    15,645.75

Published in The Record
Thursday, March 26, 2020

Posted in Public Notices

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