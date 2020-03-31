River Valley School Board Bills — March 2020

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River Valley Community School
MARCH 2020 BOARD BILLS TO BE APPROVED

Checking 1 Fund: 10 GENERAL
ADAM BISENIUS  PHONE STIPEND    50.00
AHLERS & COONEY, P.C.  LEGAL SERVICES    758.00
AMAZON CAPITAL SERVICES  IND. TECH SUPPLIES    15.58
ANC DBA LONG LINES  PHONE SERVICE    363.22
AUDITOR OF STATE  FILING FEE FOR AUDIT    425.00
BALDWIN, LORI  MILEAGE REIMBURSEMENT    120.96
CHARLES KNAACK  PHONE STIPEND    20.00
CHILDREN’S SQUARE USA  RESIDENTIAL CARE FEBRUARY 2020    6,050.56
COLLEGE BOARD  PSAT – #AL160965, INV 382043020A    176.00
CORRECTIONVILLE BUILDING CENTER
CUSTODIAL SUPPLIES-ELEM    38.50
CUSTODIAL SUPPLIES – JR/SR HIGH    3.49
    Vendor Total:    41.99
CORRECTIONVILLE CORNER HARDWARE
CUSTODIAL SUPPLIES – JR/SR HIGH    31.61
CUSTODIAL SUPPLIES – ELEM    33.74
    Vendor Total:    65.35
CORRECTIONVILLE, CITY OF
WATER,SEWER SHOP    31.05
WATER, SEWER HIGH SCHOOL    183.43
WATER, SEWER CONCESSION    33.52
WATER, SEWER LOCKER ROOM    27.02
    Vendor Total:    275.02
COUNCIL BLUFFS COMMUNITY SCHOOL DIST.  SP ED OPEN ENROLL BILLING    2,432.00
CULLIGAN WATER CONDITIONING
PUMP RENTAL – WASHTA    45.00
PUMP RENTAL – C’VILLE    43.00
    Vendor Total:    88.00
DELUXE CHECK ORDER    389.66
DEPARTMENT OF EDUCATION  BUS INSPECTION    560.00
DOLLAR GENERAL  SUPPLIES FOR BUS    14.50
EAST HIGH SCHOOL  HONOR BAND REGISTRATION FEE    36.00
ELECTRONIC CONTRACTING COMPANY  FIRE ALARM INSPECTION    2,040.00
ELECTRONIC ENGINEERING  REPAIRS TO RADIOS    89.91
EVANS, TISH  MOTEL EXPENSE – D. D. BATES PD    628.65
FICK, KATHY  PIZZA FOR SIAC MEETING    47.04
FRONTIER  PHONE EXPENSE    363.81
GORDON FLESCH  COPIER OVERAGE    130.81
HAYWORTH, LINDA  SP ED SUPPLIES    14.93
INTERSTATE ALL BATTERY CENTER  BATTERIES FOR EMERGENCY LIGHT    58.90
INTERSTATE MECHANICAL CORP.
REPAIR LEAK IN LIBRARY    927.84
FEB. PM    1,482.50
PM-GYM ADDITION    274.88
FIX ART ROOM — NOT HEATING    290.34
BUILDING NOT HEATING — REPAIRED    205.34
REPAIR LEAKING COIL    632.00
NOVEMBER PM    1,482.50
FEB. PM-ELEM    743.75
REPAIRS TO HEATING SYSTEM — ELEM.    343.10
    Vendor Total:    6,382.25
IA COMMUNICATIONS NETWORK  DATA SERVICES    486.38
IOWA DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES  ANNUAL PERMIT FEE    175.00
JACOBS ELECTRIC  CUSTODIAL SUPPLIES    26.72
JCL SIOUX FALLS BRANCH  CUSTODIAL SUPPLIES    354.40
JOHNSON PROPANE INC.
PROPANE FOR BUS    72.42
$.3 % TAX    21.30
$.183% TAX    13.00
PROPANE FOR BUS    94.86
.3% TAX    27.90
$.183 TAX    17.02
PROPANE-ELEM.    1,530.00
PROPANE FOR BUS    51.00
$.30 TAX    15.00
$.183 TAX    9.15
PROPANE FOR BUS    104.04
$.30 TAX    30.60
$.183 TAX    18.67
PROPANE – WASHTA    1,734.00
 Vendor Total:    3,738.96
JOHNSON, JOHNNIE  PHONE STIPEND    15.34
JOY AUTO SUPPLY  TRANSPORTATION SUPPLIES    931.69
JW PEPPER & SONS, INC.
MUSIC SUPPLIES    22.50
MUSIC SUPPLIES    23.97
 Vendor Total:    46.47
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO.
PRESCHOOL SUPPLIES    110.54
BDAY TREATS    30.50
    Vendor Total:    141.04
MARX TRAILERS  REPAIRS TO SNOW PLOW    119.00
MEDICAL ENTERPRISES INC.  DOT DRUG AND ALCOHOL COLL. TRAINING    150.00
MELISSA HOLTZ  PHONE STIPEND    50.00
MENARDS  PRESSURE WASHER    28.86
NEW COOP  GASOLINE    645.86
O’HALLORAN INTERNATIONAL
REPAIR BUS    1,411.79
CREDIT MEMO    (74.75)
    Vendor Total:    1,337.04
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECKS    40.50
PETERSEN OIL COMPANY  DIESEL FUEL    1,438.80
PINNACLE PERFORMANCE  REPAIRS – LITTLE BUS    1,326.60
PITNEY BOWES GLOBAL FINANCIAL  POSTAL MACHINE LEASE    158.64
QUILL CORPORATION  ENVELOPES    140.36
RAY’S MIDBELL MUSIC CO.
MUSIC SUPPLIES RESALE #10484472    78.79
RETURN CREDIT #10485922    (19.96)
    Vendor Total:    58.83
RECORD, THE
PUBLICATION EXPENSE    455.54
NEWSPAPER SUBSCRIPTION    99.00
    Vendor Total:    554.54
REICH, GEORGE  PRESCHOOL SUPPLIES    48.12
RICK’S COMPUTERS  COMPUTER SUPPLIES    173.00
SANDERS SONANCE  PIANO TUNING    220.00
SANITARY SERVICES
EXTRA 6 YD CONTAINER    116.97
GARBAGE PICKUP – WASHTA    241.50
GARBAGE PICKUP – C’VILLE    296.30
    Vendor Total:    654.77
SCHOOL BUS SALES CO.
TRANSPORTATION SUPPLIES    224.33
TRANSPORTATION SUPPLIES    39.96
    Vendor Total:    264.29
SCHOOL SPECIALTY  OFFICE SUPPLIES    30.92
SIOUXLAND MENTAL HEALTH CENTER  RURAL SCHOOL CONSULTING    880.00
SIOUXLAND REGIONAL TRANSIT  SYSTEMS  TRANSPORTATION FOR STUDENT    160.94
SLATER, KEN
MILEAGE STIPEND    225.00
PHONE STIPEND    50.00
    Vendor Total:    275.00
STAPLES ADVANTAGE
SP. ED. SUPPLIES    300.06
OFFICE SUPPLIES    86.41
MEDIA SUPPLIES    12.16
    Vendor Total:    398.63
ULINE  TRAFFIC CONES    92.44
VISA  IASB CONF    929.25
VISA  ELEM. MEDIA SUPPLIES    100.96
    Vendor Total:    1,030.21
WESTERN IOWA TECH COMM COLLEGE  NEW DRIVER STOP ONLINE    100.00
Fund Total:    37,931.49

Checking 1 Fund: 22 MANAGEMENT LEVY
C’VILLE MERCY MEDICAL CLINIC  PAYMENT IN LIEU OF WORK COMP    139.05
SU INSURANCE  CREDIT MEMO    (8,643.50)
SU INSURANCE  PREMIUM INSTALLMENT    12,723.50
    Vendor Total:    4,080.00
Fund Total:    4,219.05

Checking 2 Fund: 21 ACTIVITY
ADAM BISENIUS  TIDE PODS FOR UNIFORMS    19.26
BREMER, DONNA  WORK SHOP PRESENTER    50.00
CHESTERMAN COMPANY  CONCESSION SUPPLIES    250.94
DOLLAR GENERAL  ATHLETIC SUPPLIES    19.00
DOLLAR GENERAL  CONFERENCE ART SHOW    38.40
    Vendor Total:    57.40
FRANKIE DEEDS  SUPPLIES FOR DANCE NIGHT    290.00
GALVA-HOLSTEIN COMMUNITY SCHOOLS  SHARED WRESTLING PROGRAM    750.00
HILAND DAIRY  CONCESSION SUPPLIES    98.98
IHSSA  VARSITY IE STATE REGISTRATION    132.00
IHSSA  9TH ST IE REG.    88.00
    Vendor Total:    220.00
IOWA HIGH SCHOOL MUSIC ASSOCIATION  BAND AND CHOIR ENTRIES    52.00
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO.
CONCESSION SUPPLIES    119.19
HONOR CHOIR SUPPLIES    1,090.63
HONOR CHOIR SUPPLIES    163.01
    Vendor Total:    1,372.83
RIVER VALLEY BOOSTER CLUB  KICKBACK FOR BOOSTER APPAREL    333.70
ROXY STEVENSON  WORKSHOP PRESENTER    150.00
SUNNYBROOK  FLOWERS FOR PARENTS NIGHT    56.00
URBAN, ANDREA  WORKSHOP PRESENTER    50.00
WESTERN VALLEY CONFERENCE  WVC CHOIR FESTIVAL GATE    1,895.00
Fund Total:    5,646.11
Checking Account Total:    5,646.11

Checking 3 Fund: 33 LOCAL OPTION SALES & SERV. TAX
BUILDERS SHARPENING & SERVICE  NEW LAWN MOWER LESS TRADE-IN    2,160.00
Fund Total:    2,160.00

Checking 3 Fund: 36 PPEL
GORDON FLESCH  COPIER LEASE    1,938.03
PREMIER FURNITURE AND EQUIPMENT
OFFICE FURNITURE    9,868.50
FLIP TOP TABLES    4,585.75
 Vendor Total:    14,454.25
SIOUX CITY FENCE  REPLACE FENCE – WASHTA    4,519.00
THOMPSON INNOVATIONS
REPLACE CAMERAS – C’VILLE    3,324.30
REPLACE CAMERAS – WASHTA    5,232.87
    Vendor Total:    8,557.17
Fund Total:    29,468.45
Checking Account Total:    31,628.45

Checking 4 Fund: 61 SCHOOL NUTRITION
HILAND DAIRY
LUNCH SUPPLIES    251.88
ELEM LUNCH SUPPLIES   202.24
ELEM LUNCH SUPPLIES    138.56
LUNCH SUPPLIES    103.76
LUNCH SUPPLIES    213.00
ELEM LUNCH SUPPLIES    (11.59)
ELEM LUNCH SUPPLIES    228.35
LUNCH SUPPLIES    15.23
ELEM LUNCH SUPPLIES    77.54
LUNCH SUPPLIES    213.00
LUNCH SUPPLIES    159.01
LUNCH SUPPLIES    136.12
ELEM LUNCH SUPPLIES    200.13
LUNCH SUPPLIES    (20.84)
LUNCH SUPPLIES    144.58
ELEM LUNCH SUPPLIES    58.83
LUNCH SUPPLIES    220.14
ELEM LUNCH SUPPLIES    169.76
ELEM LUNCH SUPPLIES    (6.28)
ELEM LUNCH SUPPLIES    159.25
ELEM LUNCH SUPPLIES    178.36
ELEM LUNCH SUPPLIES    334.19
ELEM LUNCH SUPPLIES    (212.50)
    Vendor Total:    2,952.72
KECK FOODS  COMM. DELIVERY – ELEM    619.24
KECK FOODS  COMM. DELIVERY – JR/SR HIGH    949.54
    Vendor Total:    1,568.78
MARTIN BROS DISTRIBUTING
VENDING SUPPLIES    168.31
ELEM LUNCH SUPPLIES    1,740.52
LUNCH SUPPLIES    2,364.56
LUNCH SUPPLIES    (54.72)
ELEM LUNCH SUPPLIES    1,749.77
B-DAY TREATS    22.98
LUNCH SUPPLIES    1,110.75
LUNCH SUPPLIES    473.65
VENDING SUPPLIES    82.35
ELEM LUNCH SUPPLIES    1,749.82
VENDING SUPPLIES    2,514.50
VENDING SUPPLIES    201.34
ELEM LUNCH SUPPLIES    1,006.79
Vendor Total:    13,130.62
Fund Total:    17,652.12
Checking Account Total:    17,652.12

MARCH 2020 BILLS PAID PRIOR TO MEETING
Checking 1 Fund: 10 GENERAL
AFLAC  DANA HANSON POT3D4L7    66.36
BERTRAND, JERRY  CONTEST JUDGE    100.00
MENTZER, LINDA  L. HAYWORTH DONATION — BOOKS PURCHASED    53.63
NORTHWEST AEA  GARDEN 101 KMILLER    100.00
Fund Total    319.99
Checking Account Total    319.99

Checking 2 Fund: 21 ACTIVITY
DIRECT SPORTS
DANCE T-SHIRTS    27.69
DANCE T-SHIRTS    (27.69)
    Vendor Total:    0.00
DIRT ROAD DESIGN
RV DANCE CAMP 2/25/2020    433.04
DANCE T-SHIRTS    27.69
    Vendor Total:    460.73
IBP ICE CENTER  JH ICE SKATE    152.00
IHSAA  2/20 BOYS DISTRICT GATE    1,884.00
WELLS FARGO ARENA  GIRLS BBALL    150.00
WESTERN VALLEY CONFERENCE  1/31, 2/6, 2/7 GATE RECEIPTS    3,391.00
Fund Total:    6,037.73
Checking Account Total:    6,037.73

Published in The Record
Thursday, April 2, 2020

Posted in Public Notices

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