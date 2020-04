Woodbury County Supervisors Claims — March 17, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date Range: 03/17/2020 – 03/17/2020

A-1 Preferred Hood and duct cleaning 695.00

ALLIED 100 LLC Household Supplies 4,468.32

ANTHON, CITY OF Anthon utilities 109.08

AUTRY REPORTING Transcription of Inter 560.45

BEKINS FIRE & SAFETY Fire extinguishers 417.12

BOMGAARS Office Supplies 402.76

BOTTJEN***, CHADWICK Clothing Allowance 135.99

Brass*** Trevor Domestic Violence & Su 131.05

BROOKE SUPPLIES Household Supplies 660.00

BROWN SUPPLY CO. V-Pic Bits 2,429.90

Buckingham, James PEO Costs 248.59

C W SUTER & SON INC. Cooling tower repair 1,255.00

CARROLL CONSTRUCTION Safety glasses for Dan 52.22

Central Valley Ag Propane Prairie Hills 2,386.80

CENTURYLINK Telephone 211.34

CHARM TEX INC. Household Supplies 283.20

CHESTERMAN CO. Water 562.50

CHN GARBAGE SERVICE Garbage service/Little 247.32

CINCINNATI INSURANCE Commercial Pkg Incl Au 2,194.00

CLEVERINGA***, KYLE SWAT Boots 95.99

COAST TO COAST (SIM 104053) Toner 229.98

COFFEE KING INC. Coffee 81.45

COMMUNITY ACTION AGENCY General Relief 18,863.63

CONTINENTAL FIRE SPRINKLER Pipe repair, basement 738.61

CORNHUSKER INT. TRUCKS Filters #505 183.02

CORRECTIONVILLE BLDG. Bridges 705.59

CORRECTIONVILLE COR Extension cord, hardware 25.60

COSTAR REALTY INFO CoStar 109.20

COUNSEL (COLUMBUS) Ricoh Maintenance 331.24

CRITTENTON CENTER Shelter 7,230.75

CTS LANGUAGELINK Professional Services 60.13

DAKOTA CNTY SHERIFF Notice 10.84

Davison Fuels Company EMA Truck Fuel-Feb2020 221.15

DAVY’S & JIM’S FEED Seed & Fertilizers 408.00

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 3,818.43

DLT SOLUTIONS INC. Civil 3-D Software Tra 14,211.12

EAKES OFFICE SOLUTIONS Janitorial Supplies 323.76

ELECTION CENTER Patrick Gill – Election 200.00

FIBERCOMM Phone Service 702.59

FINISH LINE FUELS Gas and Vehicle Repair 18,926.04

GARTHRIGHT-CHWIRKA* Meal Reimb 44.91

GOODWIN, KEITH E. Township/trustee 25.00

Gordon Flesch Company Printers 317.32

GRAFFIX INC. Uniforms 144.50

GRAINGER INC. Contractors, condensate 256.86

GRAVES CONSTRUCTION CO. L-B(C160)–73-97 79,244.64

H204U INC. bottled water 81.00

HAMMAN SNOW REMOVAL Snow Removal Nov-Feb 220.00

HEALY WELDING Bridges 220th St. 122.37

HEARTLAND PAPER CO. Dishwasher chemicals 2,614.27

HOFMEYER***, STEVE Office Supplies 33.84

HOPPE, GARY Township/trustee 50.00

HORNICK CITY OF Water 72.84

HYDRAULIC SALES & SERVICE Parts #505 211.83

I & S GROUP City of Salix Zoning 325.00

IMKO & DIVERSIFIED Temps 1,800.98

INLAND TRUCK PARTS Parts #201 2,429.39

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefits 2,767.23

INTOXIMETERS INC. Household Supplies 73.00

IOWA COUNTY RECORDER Tyler Technology & ILR 1,467.57

IOWA DEPT. OF TRANSP. Cutting Edge – Blades 89,011.27

IOWA LAW ENFORCEMENT School 1,528.75

IOWA STATE ASSOCIATION Steve Hofmeyer-Spring 190.00

ISTATE TRUCK CENTER Parts #306 3,299.50

JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT Uniforms 1,743.30

JENNINGS***, PATRICK Professional Dues 185.00

JIMENEZ***, CANDELA CJ Work Comp 255.07

JOHN DEERE FINANCIAL AgriVision/Oil filter 7.79

JOHNSON, JAMI L. Deposition 759.40

JOHNSTONE SUPPLY Filters 1,443.93

JOY AUTO SUPPLY INC. Filters Dist. #3 1,493.45

LINN, ANDREW J. Township/trustee 86.24

LINN, ROY D. Township/trustee 50.00

MAILHOUSE Metering contract 1,737.66

Marcantel, Candi Tribal Expert Witness 162.54

MENARDS Paint & supplies 1,023.83

MERCYONE SIOUXLAND Wellness Screenings 1,548.88

MID AMERICAN ENERGY Electric/natural gas 13,747.64

MID COUNTRY MACHINE Paint 38.22

MIDWEST ALARM COMPANY Alarm monitoring MR20..128.00

MIDWEST ALARM COMPANY DPNC alarm monitoring 94.00

MIDWEST MONITORING Bracelet Rental 3,600.00

MIDWEST WHEEL Running boards & floor 879.60

MIKE’S REPAIR Maintenance Vehicles 272.12

Moore, Corbett, Heffernan Sioux City Assessor 1,777.00

MOVILLE J AND J MOTOR Labor #927 115.00

MOVILLE RECORD Legal Publications 2,691.30

MUNGER REINSCHMIDT 1/1/20 – 2/29/20 7,006.00

NEW COOPERATIVE INC. Gasoline 30,861.98

NEW SIOUX CITY IRON Parts #40 96.77

NORTON***, DAWN Reimbursement 15.47

NOVELTY MACHINE & SUPPLY Belt 3.97

OFFICE ELEMENTS Speakers, DVD 146.08

ONE OFFICE SOLUTION Office Supplies 1,822.65

O’REILLY AUTO PARTS Parts #52 151.40

OVERHEAD DOOR OF SI Buildings 39.00

PARKER, BARBARA Time sheet 292.32

PETERSEN OIL CO. Diesel 8,588.48

PIERSON CITY OF Water 45.96

PITNEY BOWES (PITTS 99291) Acct 10630655/Postage 171.96

POMPS TIRE SERVICE Tire Repair #99 283.00

RECORD PRINTING & COPY Classified ad – park 99.00

RESERVE ACCOUNT Postage – BOS 793.95

RETRIEVER LLC Parts #220 436.00

ROCKET AUTO WASH INC. Truck wash 124.50

SD ASCN of Assessing 2020 NCRAAO 325.00

SECRETARY OF STATE 208687 BS Notary 30.00

SECURITY NATIONAL BANK District Meeting Storm 18.80

SERGEANT BLUFF ADVOCATE Legal Publications 1,191.97

SERGEANT BLUFF PHARMACY Paramedic Budget-Medic 29.29

SINGING HILLS AUTO Car Washes 366.30

SIOUX CITY FIRE RESCUE ME Transports 3,850.00

SIOUX CITY JOURNAL LEC Sample Ballot 230.13

SIOUX CITY TREAS. Comm Center 94,945.34

SIOUX SALES CO. Uniforms 34.95

SIOUXLAND CHAMBER Annual Membership Dues 275.00

SLOAN PUBLIC LIBRARY Meetings 625.00

Sparklight 952 Cable 483.92

STAN HOUSTON EQUIPMENT Scissor lift rental 75.00

STAPLES ADVANTAGE Office Supplies 1,488.55

STAPLES CREDIT PLAN Office Chair – Britton 280.71

STAR CONTROL HVAC repair 712.50

STEFFEN TRUCK EQUIPMENT Parts #94 795.48

STORM, RICHARD J. School District Boundary 857.88

SUNDQUIST ENGINEERING FEMA 12/16/19 to 1/15/20 5,855.25

THOMSON WEST Legal Research 2,048.19

TIMMINS***, KRISTIN Parking 8/4/219-1/1/20 491.00

Tint Masters Vehicle Repairs 183.20

UHL SEED INC. Batteries 176.00

UMBACH SEED & FEED Cracked corn for swans 40.00

US POSTAL SERVICE Sioux City Assessor 500.00

UST TESTING SERVICE Monthly Tank Stick Rea 300.00

VENABLE-RIDLEY*** Professional Dues 185.00

Verizon Connect NWF GPS Equip & Service 1,336.00

VERIZON WIRELESS Cell Phones 00001 1,410.08

VERZANI***, MATTHEW Professional Dues 185.00

WELLMARK BLUE CROSS Month End Invoice 208,923.82

Wells Fargo Financial Ricoh Lease 132.25

WESTERN DISPOSAL INC. Garbage Service 232.00

WESTERN IOWA TECH CPR training on 2/21/20 90.00

WIATEL WESTERN IOWA Shop Telephone 1,004.90

WIGMAN CO. Plumbing supplies 701.97

WOODBURY CNTY REC Electric service-FB20 3,635.30

WOODBURY CNTY TREAS. Copy paper 180.00

WOODHOUSE SIOUX CITY 1C6RR7XT8LS104614 Dodge 49,004.00

ZIEGLER INC. Filters #513 293.47

Grand Total: 739,601.00

Published in The Record

Thursday, April 16, 2020