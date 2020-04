Woodbury County Supervisors Claims — March 24, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 03/24/2020

4-Way Stop Shop Gas bookmobile 95.48

Ace Engine & Parts Mower service 434.81

Amazon Capital Serv. Brown’s Lake truck acc 121.27

AUCA CHICAGO LOCKBOX Mats 45.00

BARNES & NOBLE Books 366.40

BARRY MOTOR CO. New Sign Truck 51,321.00

BOB BARKER CO. Hygiene supplies 850.56

BOMGAARS Safety Equipment 254.27

BRIAR CLIFF UNIVERSITY Swimming w/Sharks 2020 1,000.00

BRYCE***, RICHARD Mileage 9.20

BUTLER***, DENNIS D. Mileage ISAC 235.75

C W SUTER & SON INC. Replacement coil – 6th 1,395.77

CENTRAL IOWA DISTRIBUTING Janitorial Supplies 65.00

Central Valley Ag Propane 13,202.15

CENTURYLINK Shop Telephone 151.42

CHAPMAN***, DONNA M. Mileage 130.66

CHESTERMAN CO. Bottled water 82.45

CHN GARBAGE SERVICE Garbage 255.40

CLAYTON***, MICHAEL Des Moines ISAC 349.53

COTT SYSTEMS INC. Monthly Hosted Online 265.00

CUMMINS CENTRAL POWER East tower generator 1,095.38

CWD CASH WAY DISTRIBUTING Commodities 226.16

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Benefits 3,334.03

DES MOINES STAMP MFG. Vitals Heavy Duty Elec 56.00

ECOLAB PEST ELIMINATION Cockroach treatment 294.68

ELECTRONIC ENGINEER Radio & Related Equipment 574.95

EMERGENCY MEDICAL Medical Supplies 1,104.51

EMS – DISASTER/EMERG. Tax Allocation 16,841.07

FASTENAL CO. Bolts 30.09

FEDEX Postage 8.69

FRONTIER COMMUNICATIONS Pierson telephone 132.90

Gale LP book 301.22

GATEWAY HOTEL & CONFERENCE Hotel for Jepsen 149.61

Gordon Flesch Company Lexmark Printer 178.01

GRAVES CONSTRUCTION CO. L-B(C160)–73-97 1,950.28

HAROLD’S PHOTO CENTER Camera 644.98

HEARTLAND PAPER CO. supplies 2,659.20

HISEY, RANDY S. Court Order 498.00

HOLIDAY INN (DM-FLE) Lodging 443.52

HOLLY BROWN CONSTRUCTION L-92-3 4,607.50

HY-VEE DRUGSTORE supplies 63.95

IMKO & DIVERSIFIED Temp Work 1,050.06

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefits 3,564.86

IOWA DEPT. OF TRANSPORTATION Survey Equipment 50.00

IOWA LAW ENFORCEMENT Jail School 750.00

ISTATE TRUCK CENTER Parts #503 271.16

JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT Uniforms 902.55

JEO CONSULTING GROUP Proj. #R182173.00/Const 11,880.22

JEPSEN***, JERED Meals – Weed Commission 75.55

JIMENEZ***, CANDELA CJ Work Comp 255.07

KARL’S Washer/dryer 9103-19-K 1,899.97

KNOEPFLER CHEVROLET Parts #26 699.53

KOCH***, RONALD E. Frame for Woodbury Cou 38.51

KRYGER GLASS Replace KK Windshield 701.65

LEEDS PHARMACY CK Work Comp 820.00

Loffler Companies tax copier 112.50

LONG LINES LTD. (SGT. 182816) 911 circuits #0139793 425.04

M & M COPY QUICK INC. Forms 406.00

MAILHOUSE Metering Contract 1,441.21

MENARDS Painting & electrical 1,326.93

MID AMERICAN ENERGY Electric service – 2/12 2,138.53

MID STEP SERVICES Janitorial 240.00

MIDWEST WHEEL Parts 22.92

Miller Township Land 3,460.20

MOELLER, JOHN Attorney 180.00

MOTOROLA INC. (C-IL) 01-APR-2020 to 30-JUN 55,401.81

MOVILLE, CITY OF Water, sewer, garbage 31.50

NEW SIOUX CITY IRON Hand Tools 34.38

NORTHSIDE GLASS SERVICE Labor #512 195.00

NORTHWEST ENVIRONMENTAL LEC Clean Up 1,612.73

OFFICE ELEMENTS office supplies 308.13

ONE OFFICE SOLUTION Office Supplies 648.75

PEAK PERFORMANCE Treadmill 2,850.00

POLICE ONE Annual Subscription 3,474.00

POMPS TIRE SERVICE Tire Repair #201 47.50

QUALITY TELECOMMUNICATIONS Phone 325.00

RJ THOMAS MFG. INC. Grills (2) for Brown’s 763.50

RECORD PRINTING & COPY MV envelopes 800.00

RIPPKE***, LISA Mileage 39.39

ROCKET AUTO WASH INC. Vehicle Maintenance 55.97

S & S EQUIPMENT INC. Filters #913 243.36

SAFELITE FULFILLMENT Window 165.00

SAPP BROS PETROLEUM Gas & Fuel 500.48

SCHIEUER***, JANE Mileage 12.88

SECURITY NATIONAL BANK Office Supplies 2,243.22

SIMMONS PERRINE MOYER EG Matters 14,374.00

SIOUX CITY FIRE RESCUE Ambulance transport 350.00

SIOUX CITY JOURNAL Pry/Autumn Winds/Thies 31.75

SIOUX CITY JOURNAL Legal Publication 1,296.98

SIOUX CITY TREAS. Water/sewer FB20 12,955.21

SIOUX SALES CO. Uniforms 399.99

SIOUXLAND LOCK & KEY Keys 50.00

SOOLAND BOBCAT Coupler for stump grinder 42.75

SPEE DEE DELIVERY Deliveries 170.00

SQUARE TIRE GORDON Filters #103 45.16

Standard Insurance Life/AD&D, LTD and Sho 11,704.02

STAPLES (BOX 900103) Office Supplies 219.99

STEFFEN TRUCK EQUIPMENT Parts #503 1,608.82

Summit Food Service Weekly Meals 1,983.60

Thrasher, Inc. Concrete leveling/LS 3,075.11

TITAN MACHINERY INC Pin, bolt, & nut – Case 59.45

ULTRA NO TOUCH CAR WASH Car Washes 542.35

UNITED HEALTHCARE Retiree Supplement 750.00

VAKULSKAS LAW FIRM Court order 1,278.00

VERIZON WIRELESS phone charges: Verizon 6,938.98

WASTE MANAGEMENT Garbage 365.89

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 170,734.29

WESTERN DETENTION Keys 72.30

WESTERN DISPOSAL INC. Garbage service FB20 1,413.70

WESTERN IOWA TECH TSI Rent March 2020 3,666.67

WIATEL SOLUTION CENTER PC tuneup Pierson 84.49

WIATEL WESTERN IOWA Phone/internet Hornick 172.23

WIGMAN CO. Plumbing supplies 300.48

WILLIGES LLC Semi-Annual Car Park 720.00

WOODBURY CNTY REC Anthon & East tower 1,650.86

WOODBURY CNTY TREAS. Paper 300.00

XTREAMAIR LLC Internet service – Lit 274.93

YOUTH SHELTER CARE Shelter 1,352.85

ZetX Inc. Contractual Services 2,834.00

ZIEGLER INC Filters #517 97.68

Grand Total: 450,207.00

Published in The Record

Thursday, April 16, 2020