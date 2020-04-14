Woodbury County Supervisors Claims — March 24, 2020

| | 0

Woodbury County Board of Supervisors
Vendor Publication Report — Woodbury County
Payment Date: 03/24/2020

4-Way Stop Shop  Gas bookmobile    95.48
Ace Engine & Parts  Mower service    434.81
Amazon Capital Serv.  Brown’s Lake truck acc    121.27
AUCA CHICAGO LOCKBOX  Mats    45.00
BARNES & NOBLE  Books    366.40
BARRY MOTOR CO.  New Sign Truck    51,321.00
BOB BARKER CO.  Hygiene supplies    850.56
BOMGAARS  Safety Equipment    254.27
BRIAR CLIFF UNIVERSITY  Swimming w/Sharks 2020    1,000.00
BRYCE***, RICHARD  Mileage    9.20
BUTLER***, DENNIS D.  Mileage ISAC    235.75
C W SUTER & SON INC.  Replacement coil – 6th    1,395.77
CENTRAL IOWA DISTRIBUTING  Janitorial Supplies    65.00
Central Valley Ag  Propane    13,202.15
CENTURYLINK  Shop Telephone    151.42
CHAPMAN***, DONNA M.  Mileage    130.66
CHESTERMAN CO.  Bottled water    82.45
CHN GARBAGE SERVICE  Garbage    255.40
CLAYTON***, MICHAEL  Des Moines ISAC    349.53
COTT SYSTEMS INC.  Monthly Hosted Online    265.00
CUMMINS CENTRAL POWER  East tower generator    1,095.38
CWD CASH WAY DISTRIBUTING  Commodities    226.16
DELTA DENTAL OF IOWA  Weekly Dental Benefits    3,334.03
DES MOINES STAMP MFG.  Vitals Heavy Duty Elec    56.00
ECOLAB PEST ELIMINATION  Cockroach treatment    294.68
ELECTRONIC ENGINEER  Radio & Related Equipment    574.95
EMERGENCY MEDICAL  Medical Supplies    1,104.51
EMS – DISASTER/EMERG.  Tax Allocation    16,841.07
FASTENAL CO.  Bolts    30.09
FEDEX  Postage  8.69
FRONTIER COMMUNICATIONS  Pierson telephone    132.90
Gale  LP book    301.22
GATEWAY HOTEL & CONFERENCE Hotel for Jepsen    149.61
Gordon Flesch Company  Lexmark Printer    178.01
GRAVES CONSTRUCTION CO.  L-B(C160)–73-97    1,950.28
HAROLD’S PHOTO CENTER  Camera    644.98
HEARTLAND PAPER CO.  supplies    2,659.20
HISEY, RANDY S.  Court Order    498.00
HOLIDAY INN (DM-FLE)  Lodging    443.52
HOLLY BROWN CONSTRUCTION  L-92-3    4,607.50
HY-VEE DRUGSTORE  supplies    63.95
IMKO & DIVERSIFIED  Temp Work    1,050.06
INNOVATIVE BENEFIT  Weekly Flex Benefits    3,564.86
IOWA DEPT. OF TRANSPORTATION Survey Equipment    50.00
IOWA LAW ENFORCEMENT  Jail School    750.00
ISTATE TRUCK CENTER  Parts #503    271.16
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  Uniforms    902.55
JEO CONSULTING GROUP Proj. #R182173.00/Const    11,880.22
JEPSEN***, JERED  Meals – Weed Commission    75.55
JIMENEZ***, CANDELA  CJ Work Comp    255.07
KARL’S  Washer/dryer 9103-19-K    1,899.97
KNOEPFLER CHEVROLET  Parts #26    699.53
KOCH***, RONALD E.  Frame for Woodbury Cou    38.51
KRYGER GLASS  Replace KK Windshield    701.65
LEEDS PHARMACY  CK Work Comp    820.00
Loffler Companies  tax copier    112.50
LONG LINES LTD. (SGT. 182816)  911 circuits #0139793    425.04
M & M COPY QUICK INC.  Forms    406.00
MAILHOUSE  Metering Contract    1,441.21
MENARDS  Painting & electrical    1,326.93
MID AMERICAN ENERGY  Electric service – 2/12    2,138.53
MID STEP SERVICES  Janitorial    240.00
MIDWEST WHEEL  Parts    22.92
Miller Township  Land    3,460.20
MOELLER, JOHN  Attorney    180.00
MOTOROLA INC. (C-IL)  01-APR-2020 to 30-JUN    55,401.81
MOVILLE, CITY OF  Water, sewer, garbage    31.50
NEW SIOUX CITY IRON  Hand Tools    34.38
NORTHSIDE GLASS SERVICE  Labor #512    195.00
NORTHWEST ENVIRONMENTAL  LEC Clean Up    1,612.73
OFFICE ELEMENTS  office supplies    308.13
ONE OFFICE SOLUTION  Office Supplies    648.75
PEAK PERFORMANCE  Treadmill    2,850.00
POLICE ONE  Annual Subscription    3,474.00
POMPS TIRE SERVICE  Tire Repair #201    47.50
QUALITY TELECOMMUNICATIONS  Phone    325.00
RJ THOMAS MFG. INC.  Grills (2) for Brown’s    763.50
RECORD PRINTING & COPY  MV envelopes    800.00
RIPPKE***, LISA  Mileage    39.39
ROCKET AUTO WASH INC.  Vehicle Maintenance    55.97
S & S EQUIPMENT INC.  Filters #913    243.36
SAFELITE FULFILLMENT  Window    165.00
SAPP BROS PETROLEUM  Gas & Fuel    500.48
SCHIEUER***, JANE  Mileage    12.88
SECURITY NATIONAL BANK  Office Supplies    2,243.22
SIMMONS PERRINE MOYER  EG Matters    14,374.00
SIOUX CITY FIRE RESCUE  Ambulance transport    350.00
SIOUX CITY JOURNAL  Pry/Autumn Winds/Thies    31.75
SIOUX CITY JOURNAL  Legal Publication    1,296.98
SIOUX CITY TREAS.  Water/sewer FB20    12,955.21
SIOUX SALES CO.  Uniforms    399.99
SIOUXLAND LOCK & KEY  Keys    50.00
SOOLAND BOBCAT  Coupler for stump grinder    42.75
SPEE DEE DELIVERY  Deliveries    170.00
SQUARE TIRE GORDON  Filters #103    45.16
Standard Insurance  Life/AD&D, LTD and Sho    11,704.02
STAPLES (BOX 900103)  Office Supplies    219.99
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT  Parts #503    1,608.82
Summit Food Service  Weekly Meals    1,983.60
Thrasher, Inc.  Concrete leveling/LS    3,075.11
TITAN MACHINERY INC  Pin, bolt, & nut – Case    59.45
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  Car Washes    542.35
UNITED HEALTHCARE  Retiree Supplement    750.00
VAKULSKAS LAW FIRM  Court order    1,278.00
VERIZON WIRELESS  phone charges: Verizon    6,938.98
WASTE MANAGEMENT  Garbage    365.89
WELLMARK BLUE CROSS  Weekly Medical Fees    170,734.29
WESTERN DETENTION  Keys    72.30
WESTERN DISPOSAL INC.  Garbage service FB20    1,413.70
WESTERN IOWA TECH  TSI Rent March 2020    3,666.67
WIATEL SOLUTION CENTER  PC tuneup Pierson    84.49
WIATEL WESTERN IOWA  Phone/internet Hornick    172.23
WIGMAN CO.  Plumbing supplies    300.48
WILLIGES LLC  Semi-Annual Car Park    720.00
WOODBURY CNTY REC  Anthon & East tower    1,650.86
WOODBURY CNTY TREAS.  Paper    300.00
XTREAMAIR LLC  Internet service – Lit    274.93
YOUTH SHELTER CARE  Shelter    1,352.85
ZetX Inc.  Contractual Services    2,834.00
ZIEGLER INC  Filters #517    97.68
Grand Total:    450,207.00

Published in The Record
Thursday, April 16, 2020

Posted in Public Notices

Leave a Comment