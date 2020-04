Woodbury County Supervisors Claims — March 31, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 03/31/2020

ABM Parking Service Attorney Parking 315.00

Amazon Capital Serv. Truck radio/lights par 69.13

Anderson Bros. Print Processing Special Ele 10,678.00

Arnold Motor Supply Wiring for ‘20 Ford F1 199.56

Associates For Pysch. Court order 1,600.00

AT&T Mobility Phone 63.72

Autry Reporting Deposition 29.60

Baker, Michael P, PHD Professional Services 230.00

BOMGAARS Tonnosport cover 1,258.22

BOULDER CO. Bolts 63.05

BRONSON, CITY OF 28E Agreement 438.11

C & R SUPPLY INC. Parts #40 535.20

C W SUTER & SON INC. HVAC service call /DPN 313.75

CANON FINANCIAL SERV. Contract# 3091-16103/C 344.27

Central Valley Ag Propane 7,835.02

CENTURY BUSINESS PR. Maintenance Contract 229.58

CENTURYLINK 911 Circuits 1,871.99

CLEAR VIEW WINDOW Contract# 3091-16103/C 170.00

COLONIAL RESEARCH Janitorial Supplies 219.67

COUNSEL (COLUMBUS) Monthly Maintenance Fee 49.86

CUSHING, CITY OF 28E Agreement 403.13

DANBURY, CITY OF 28E Agreement 2,698.43

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 3,809.52

EAKES OFFICE SOLUTIONS Janitorial Supplies 341.64

ECHO GROUP Equipment – Safety 274.64

ELECTRONIC ENGINEER Equipment Radio & Rela 164.20

FEDEX Postage 8.69

FRONTIER COMMUNICATIONS 911 Circuits 712-378-3 129.95

GLEISER***, DAVID WC Affordable Market 295.46

GOLDBERG GROUP ARCH 105280 1052-19-JUSTICE CENTER 20,115.68

Gordon Flesch Company Printer Service Contract 19.28

GRAFFIX INC. Uniforms 216.00

GUGGENMOS CONSTRUCT Install flooring, repa 2,430.00

HEALY WELDING Labor #34 124.87

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 553.06

HISEY, RANDY S. Court order 174.00

HOLLAND CSR RPR, KA Plea Taking Sentencing 137.50

HOLLY BROWN CONSTRUCT 104955 L-92-3 3,395.00

HOPE HAVEN (RV-IA) Survey Equipment 999.50

HORNICK CITY OF 28E Agreement 977.88

HYDRAULIC SALES & SERVICE Parts #203 124.59

IMKO & DIVERSIFIED Temp 976.80

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefits 4,823.64

IOWA NATURAL HERITAGE 2020 membership – D. H 200.00

IOWA OFFICE OF STATE Autopsy Fees 4,253.00

ISAC DENTAL INSURANCE Dental Insurance 4,921.46

JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT Uniforms 4,170.64

JIMENEZ***, CANDELA CJ Work Comp 255.07

JOHNSON, JAMI L. Deposition 144.00

Kars Detail Center Vehicle Work 300.00

KOCH***, RONALD E. Misc. Material to Build 16.53

KOPAL, JOE Retirement Frames 90.00

L & L BUILDERS CO 9103-19 – KITCHEN, retai 9,026.05

LEEDS PHARMACY CK Work Comp 268.65

MAIL HOUSE Metering contract 1,255.43

MAIL SERVICES LLC Printing 2,831.24

MAILING SERVICES INC. Postage 2,560.75

MATHERS CONSTRUCTION CO. L-FM(D50)–73-97 108,345.60

MENARDS 199721 Oak molding & nails 1,016.09

MID AMERICAN ENERGY Electric 2,346.83

MIKE BARKLEY BUSINESS Refab cabinet, install 627.00

MOORE EQUIPMENT CO. Parts #917 591.50

Moore, Corbett, Heffernan Court order 666.00

MOVILLE RECORD Classified ad – park 132.00

NAHRA***, MARK Meals & Lodging 378.51

NORTHEAST NEBR PUBL Homer tower utilities 299.00

NORTHWEST ENVIRONMENTAL Davidson Oil Site 610.00

OFFICE ELEMENTS Real Estate Printer 177.27

ONE OFFICE SOLUTION Office Supplies 706.71

O’REILLY AUTO PARTS Filters 155.64

OTO, CITY OF 28E Agreement 49.24

PIERSON, CITY OF 28E Agreement 460.90

PITNEY BOWES (PITTS 99291) Acct 129958022/Refill 400.00

PITNEY BOWES (PITTSB 103038) 4th Qtr Postage Meter 453.24

POMPS TIRE SERVICE Tire Repair #46 76.00

POSTMASTER (SIOUX C 190600) BRM Permit 1001 965.00

RJ THOMAS MFG. INC. Trash receptacles (2) 236.00

RADIOTRONICS INC. K9 Hot N Pop 1,339.34

RECORD PRINTING & COPY Letterhead 4,704.70

RICOH USA, INC. Cartridge 39.14

SALIX, CITY OF 28E Agreement 519.90

SANDS CONSTRUCTION 9101-19-CNTY ATTNY SEC 17,470.24

SCOTT’S CUSTOM SALES Unit #22 400.00

SDHS – DISTRICT HEALTH Tax Allocation 232,220.00

SECURITY NATIONAL BANK Travel 16,792.97

SERGEANT BLUFF FIRE EMS Grant School of In 150.00

SIOUX CITY JOURNAL Notice 153.84

SIOUX CITY JOURNAL Legal #32503 – Culvert 14.48

SIOUX CITY TREAS. Data Processing/IT 149,494.51

SIOUXLAND DISTRICT Kitchen inspection 100.00

SIOUXLAND LOCK & KEY Elevator keys 565.00

SMITHLAND CITY OF 28E Agreement 229.05

SQUARE TIRE GORDON Filters #100 36.49

STAN HOUSTON EQUIPMENT Rental for lift 150.00

Standard Insurance Life, AD&D, STD, LTD 1,226.35

STAPLES (BOX 900103) Office Supplies 400.72

STAPLES ADVANTAGE Office Supplies 285.70

Summit Food Service Food 8,606.41

SUPERIOR VISION Vision Insurance for A 2,655.56

TUCKER GLASS LLC Lexan for DHS lobby 237.00

TURK, MARI H. Court hearing 43.00

VSP VISION SERVICE Vision Insurance for A 1,092.81

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 127,417.26

WESTERN IOWA EQUIPMENT Parts #322 35.00

WIATEL WESTERN IOWA 911 Circuits 2,975.55

WOODBURY CNTY TREAS. Ellensohn Redemption 27,555.00

XTREAMAIR LLC Luton Shed Internet 66.99

ZIEGLER INC. Parts #214 1,065.99

Grand Total: 816,735.00

Published in The Record

Thursday, April 16, 2020