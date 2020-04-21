Lawton-Bronson School — April 2020 Bills

| | 0

Lawton-Bronson Community School
April 2020 Board Bills
    
OPERATING FUND
ACT  PRE-ACT REPORTING    812.00
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES RENDERED    231.00
AMICK, LAURIE  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
AUDITOR OF STATE  AUDIT FILING    625.00
BUHMAN, TONIA  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
CARLSON, JASON  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
CENTRAL VALLEY AG  FUEL    1,292.00
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    345.91
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    561.90
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS bus repairs    2,184.28
DEPARTMENT OF EDUCATION  VEHICLE INSPECTION..720.00
EAKES OFFICE SOLUTIONS  cleaning supplies    719.04
ENGLE, NICK AND STEPH  REFUND NASA TRIP    200.00
HAKA LLC  GAS    2,219.97
HOBART SALES & SERVICE  Dish machine repair    539.00
IOWA ASSOCIATION OF SCHOOL BOARDS
ISFLC CONFERENCE    3,319.00
2020-21 IASB MEMBERSHIP DUES
IOWA DEPT. OF HUMAN SERVICES  MEDICAID PAYMENT    18,778.79
IOWA STATE UNIVERSITY ENGINEERING COMMUNITY OUTREACH  Registration for Lego League    160.00
IOWA STATE UNIVERSITY  CONFERENCE    395.00
JESSEN, BRANDI  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
MATHESON TRI-GAS DBA LINWELD welding supplies    256.42
MEDICAL ENTERPRISES INC.  TESTING KITS    42.00
MESZ, BRYAN  DOT PHYSICAL    45.00
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    9,979.92
MOVILLE RECORD, THE  PUBLISHING    576.60
NEAL, DANA  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
NORTHWEST AEA 12  MENTORING    900.00
O’REILLY AUTO PARTS  Headlight    97.82
O’TOOL, FRANCES & JEFF  REFUND NASA TRIP    200.00
OMAHA PAPER COMPANY  PAPER ORDER    1,062.00
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECK    40.50
PRESTO-X COMPANY  PEST CONTROL    102.00
RICHARDSON TRUCKING LLC  ROAD SALT    250.00
S & S EQUIPMENT, INC.  Blades for Mower    31.80
SAMENUS, STEPHANIE REFUND NASA TRIP    200.00
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE RENT    191.45
SCHOOL BUS SALES  BUS REPAIR    189.64
SCHOOL SPECIALTY INC.  New table for classroom    192.68
SHEETS, JACOB  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
SHOOK, CHAD  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOLS  SPECIAL ED BILLING    4,799.93
SPECIALTY UNDERWRITERS  TONER    168.45
SUMMIT COMPANIES  FIRE SUPPRESSION SYSTEM MAINTENANCE    254.86
TIMBERLINE BILLING SERVICE MEDICAID BILLING    1,350.70
TRUCK CENTER COMPANIES  replace bus mirrors    379.54
US BANK  All-State Hotel, meals, flag, etc.    11,348.58
LessonPix Account
Trauma Conference on April 2nd
Scrapbook Supplies
Ind Tech Machine maintenance
Treats for elementary reading
VER STEEG, KRISTI  REIMBURSE MILEAGE    56.26
WASTE MANAGEMENT OF SIOUX CITY  TRASH DISPOSAL    1,136.96
WESTERN IOWA TECH COMM. COLLEGE  GATEWAY TO COLLEGE    12,384.00
WESTERN IOWA TELEPHONE ASSN  PHONE/INTERNET    1,169.75
WIDMAN, ASHLEY  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
WIGMAN COMPANY  FULL FACE GASKET    7.40
Fund Total:    82,549.27

SCHOOL NUTRITION FUND
CHESTERMAN COMPANY  JUICE VENDING    66.00
DEAN FOODS  MILK    1,104.01
LITTLE CAESARS PIZZA  FOOD    778.75
MARTIN BROS.  FOOD    5,281.71
RAPIDS WHOLESALE EQUIPMENT  LUNCH TRAYS    2,505.60
US BANK  FOOD, SUPPLIES    192.68
Fund Total:    9,928.75

STUDENT ACTIVITY FUND
4 SEASONS FUND RAISING  FFA FUNDRAISER    2,106.00
CUSTOM CREATIONS  DANCE SPRING SHOW SHIRTS    1,588.50
IA HIGH SCHOOL SPEECH ASS’N  REGISTRATIONS    281.00
IOWA QUIZ BOWL LEAGUE  MEMBERSHIP/ENTRY FEE    110.00
J.W. PEPPER & SON INC.  MUSIC    203.79
US BANK  SPEECH TRAVEL MEALS, SPEECH SUPPLIES, ARCHERY AWARDS, ARCHERY SUPPLIES, DANCE ALL-IOWA LODGING, STUDENT COUNCIL, SUPPLIES, VOCAL SHEET MUSIC, FFA SUPPLIES, FOOTBALL COACH CLINIC REGISTRATION & LODGING, ATHLETICS WEIGHTLIFTING SUBSCRIPTION, TRACK SUPPLIES & SUBSCRIPTION    4,932.60
WALL OF FAME, GRAFFIX INC.  BASEBALL HATS    141.00
WALSWORTH PUBLISHING COMPANY  YEARBOOK DEPOSIT    1,135.13
Fund Total:    10,498.02

PRESCHOOL
DEAN FOODS  MILK – BRONSON & PRESCHOOL    16.24
US BANK  PIZZAS FOR FAMILY NIGHT    274.50
Fund Total:    290.74

FITNESS CENTER FUND
QUALITY UPHOLSTERY  REUPHOLSTER BENCHES    898.20
SHANE’S GLASS AND MORE  REPLACE MIRRORS    575.00
Fund Total:    1,473.20

ONE CENT SALES TAX REVENUE
CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC.  ARCHITECT FEES    29,751.15
FELD FIRE  FIRE ALARM INSPECTION    4,599.97
KUBOTA LEASING  SKID LOADER LEASE    661.73
MTC MECHANICAL, INC.
pressure tank    10,720.00
heat pump
static pressure sensors
install blower motors
Fund Total:    45,732.85

Published in The Record
Thursday, April 23, 2020

Posted in Public Notices

Leave a Comment