Woodbury County Supervisors Claims — April 21, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 04/21/2020

ABM Parking Service Attorney Parking 45.00

Access Systems Lease Toshiba Copiers 342.00

Accurate Reporting Deposition 69.25

Amazon Capital Serv. Radio harnesses for bu 232.26

Anthon, City Of Anthon Utilities 97.39

Boone Brothers Roofing Roof repair 797.18

Burke Engineering Lock for pit toilet/Li 25.00

CANON FINANCIAL SERV. Copier 264.64

CARDIS MFG. CO. Snow removal, salt 4/3 242.00

CENTRAL IOWA DISTRIBUTING Janitorial Supplies 58.00

CENTURYLINK Shop Telephone 145.06

CERTIFIED AUTO INC. Check engine light, Ch 104.06

CF INDUSTRIES NITRO Tax Dept/2nd Half Tax 437,456.00

CHESTERMAN CO. Bottled water 72.00

COAST TO COAST (SIM 104053) Toner 114.99

COMMERCIAL APPRAISE Appraisals 6,500.00

CORRECTIONVILLE COR Shop Supplies 25.37

DAKOTA CNTY SHERIFF Service Fees 87.47

Davison Fuels Company EMA Truck Fuel Mar2020 163.38

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 95.88

DUBUQUE BANK AND TRUST Prairie Hills Note 28,480.71

EAKES OFFICE SOLUTIONS Nifty Nabber pole & tr 198.92

ELECTRONIC ENGINEER Install Equip in car 3,554.56

EQUIPMENT BLADES INC. Blades #217 1,960.00

FEDEX 81003 Postage 8.69

FORESTRY SUPPLIERS 84971 Drip torch, fire swatter 584.19

FOX***, JACKLYN Parking JF Feb/March 76.50

FRONTIER COMMUNICATIONS 911 Circuits 712-378-3 129.95

FRONTIER PRECISION radio and related 641.00

GILL HAULING INC. Ditch Cleaning 791.80

Gordon Flesch Company MV printer contract 302.04

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 2,122.29

HEIDMAN LAW FIRM, PC Gen Matters 892.50

INLAND TRUCK PARTS Parts #201 2,769.66

INNOVATIVE BENEFIT 1st Qtr Admin Fees 3,184.55

IOWA CNTY ATTORNEYS Association Dues 2,163.00

IOWA DEPT OF AGRICULTURE 2020 Commercial pestic 15.00

IOWA DEPT OF TRANSPORTATION Salt 5,455.21

ISAC DENTAL INSURANCE Dental Insurance 4,921.46

ISTATE TRUCK CENTER Parts #207 7.98

JACKS UNIFORMS & EQUIP uniforms 1,727.05

JIMENEZ***, CANDELA CJ Work Comp 255.07

JOHNSON, JAMI L. Depositions 264.60

KARL’S 99430 Building Maintenance 184.10

LANGUAGE LINE SERVICES Interpreting 126.55

LEEDS PHARMACY CK Work Comp 100.00

Less Lethal LLC Radio and Related 1,195.00

Loffler Companies MV copier maintenance 443.73

LONG LINES LTD (SGT. 182816) 911 circuits 401.06

LP GILL, INC. County Landfill 52,623.35

MAIL HOUSE metering contract 1,819.61

MATHERS CONSTRUCTION CO. L-FM(D50)–73-97 26,739.90

MATHESON-LINWELD medical 73.05

MENARDS Faucet & fittings/Sout 797.15

MERCY ONE SIOUXLAND Wellness Screenings 743.28

MID AMERICAN ENERGY Electricity 663.53

Moore, Corbett, Hef Sioux City Assessor Ge 6,850.50

MOVILLE RECORD Public notice for hay 36.00

NATIONWIDE Drainage 100.00

NEW COOPERATIVE INC. Tax Rebate 2nd Half FY 59,702.87

NEW SIOUX CITY IRON Labor 27.25

NORTHSIDE GLASS SERVICE Parts #302, #34, #35 810.00

NORTHWEST ENVIRONMENTAL Davidson Oil Site Reme 6,575.00

OFFICE ELEMENTS Folders, Env, Pens, DV 397.00

ONE OFFICE SOLUTION Office supplies 833.25

O’REILLY AUTO PARTS Parts #52 35.77

OTO COMMUNITY AMBULANCE Reimbursement for R3 50.00

PARKER, BARBARA Drainage 2,700.00

PATHOLOGY MEDICAL Autopsy Fees 1,800.00

PLYMOUTH COUNTY AUDITOR Autopsy Fees 392.00

R J THOMAS MFG INC. Memorial bench for Cra 326.00

RACOM CORP (MARSHAL) 185th Fire Station 38,447.46

RASMUSSEN MECHANICAL Condensate pump repair 236.80

Rolling Hills Community Capita Contribution 4th 861,387.50

ROTO ROOTER (SC-IA) Clear line 220.50

RYAN PUBLISHING CO. Public notice for hay 25.50

S & S EQUIPMENT INC. New Equipment 66,500.00

SAFELITE FULFILLMENT Vehicle Repairs 165.00

SAPP BROS PETROLEUM Fuel & Diesel 194.40

SECRETARY OF STATE Notary Application 30.00

SECURITY NATIONAL BANK Gleiser SNB 66.82

SERGEANT BLUFF ADVOCATE Subscription 2020 30.00

SIOUX CITY FORD Vehicle Repairs 30.18

SIOUX CITY JOURNAL Notice 492.20

SIOUX CITY JOURNAL LGL#32590 41.78

SIOUX CITY JOURNAL Legal Publications 1,724.65

SIOUX CITY TREAS. Water/sewer MR20 8,335.79

SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL K9 expense 186.46

SIOUXLAND DISTRICT Public notice for hay 14.00

SIOUXLAND GRASS Turf mix, oats & rye 659.63

Sparklight Cable 282.49

STAN HOUSTON EQUIP Safety Equipment Goggles 125.80

STAR CONTROL 3rd floor unit repair 332.50

STURGEON, MARK, CSR Transcript of telephone 16.50

SUNDQUIST ENGINEERING Drainage 2,430.00

TEEL HEATING & AIR Replace gas line & che 445.00

THOMSON WEST Legal Research 3,294.19

TITAN MACHINERY INC. Parts #221 84.00

TRI TECH SALES Thermometer 70.68

ULTRA NO TOUCH CAR WASH Car Washes 426.69

UNIFORM DEN INC. Uniforms 961.24

Verizon Connect NWF GPS Equipment & Service 1,336.00

VERIZON WIRELESS phone charges: Verizon 9,213.53

WASTE MANAGEMENT Garbage 359.55

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 109,326.95

WESTERN DISPOSAL INC. Garbage service MR20 1,280.70

WESTERN IOWA EQUIPMENT Parts #317 46.24

WESTERN IOWA TECH 248200 CERT CPR 269.00

WOODBURY CNTY REC Electricity 81.65

WOODBURY CNTY TREAS. Copy paper 90.00

WOODHOUSE SIOUX CITY Vehicle Repairs 1,165.56

ZIEGLER INC Parts #217 217.90

———————————————–

Grand Total: 1,784,630

Published in The Record

Thursday, May 7, 2020