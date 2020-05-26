Lawton-Bronson School Board Bills — May 2020

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Lawton-Bronson Community School
MAY 2020 BOARD BILLS

OPERATING FUND
ACE ENGINES AND PART DIST.  Wheels  for  the deck on the Grasshopper    71.73
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES RENDERED    642.00
AKRON-WESTFIELD COMMUNITY SCHOOL  SHARED OPERATIONS DIRECTOR    6,229.20
BELLINGHAUSEN, BETH  MEDICAL REIMBURSE    250.00
CARLSON, JASON  REIMBURSE MILEAGE    287.68
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    288.00
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    550.05
FELD FIRE  HORN STROBE REPAIR    331.33
HARMEIER, KRISTI  MEDICAL REIMBURSEMENT    68.00
HILLYARD FLOOR CARE SUPPLY CO.  cleaning supply    411.79
HINTON COMM. SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    21,350.75
HUMMEL, CARLY  MEDICAL REIMBURSEMENT    30.00
IOWA ASSOCIATION OF SCHOOL BUSINESS OFFICIALS SPRING CONF    75.00
JESSEN, BRANDI  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    7,457.08
NEAL, DANA  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
O’REILLY AUTO PARTS  VAN BATTERIES    252.70
PER MAR SECURITY SERVICES  SECURITY MONITORING    89.58
PRESTO-X COMPANY  PEST CONTROL    102.00
ROBERTSON IMPLEMENT CO.  Parts  for Gravely    220.83
S & S EQUIPMENT, INC.  tire for lawn mower    74.05
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE RENT    191.45
SCHOOL SPECIALTY INC.  OFFICE AND TEACHER SUPPLIES    141.64
SGT. BLUFF-LUTON COMMUNITY SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    49,600.75
SHEETS, JACOB  MILEAGE AND CELL PHONE    143.38
SHOOK, CHAD  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
TRUCK CENTER COMPANIES  FIBERGLASS FOR BUS    126.10
US BANK
BER Conference x2    10,432.91
FOOD LAB
Title 1 Parents Supplies
Treats for elementary read-in
Paint/brushes for kitchen grease
Books
WESTERN IOWA TECH COMM COLLEGE  BUS DRIVER TRAINING    90.00
WESTERN IOWA TELEPHONE ASSN  PHONE/INTERNET    1,168.86
Fund Total:    100,826.86

SCHOOL NUTRITION FUND
KECK FOOD DISTRIBUTION  FOOD    596.06
MARTIN BROS.  FOOD    3,242.90
US BANK  SUPPLIES    183.30
Fund Total:    4,022.26

STUDENT ACTIVITY FUND
BENNETT, AMANDA  REFUND DANCE MINI’S REGISTRATION    30.00
BINDER, TAMMY  REFUND DANCE MINI’S REGISTRATION    30.00
DECKER SPORTS  SOFTBALLS, HELMETS, SUPPLIES, BASES, BATS    1,402.50
DON’S PRO SHOP  AWARDS    375.00
HANSEN, DAVID REFUND DANCE MINI’S REGISTRATION    30.00
INSTRUMENTALIST AWARDS LLC  AWARDS CERTIFICATES        21.25
JENSEN, AMBER  REFUND DANCE MINI’S REGISTRATION    30.00
JOSTEN’S, INC  STOLES    695.49
LAHRS, AMY  REFUND DANCE MINI’S REGISTRATION    30.00
LINDGREN, ANNA  REFUND DANCE MINI’S REGISTRATION    30.00
LUKE MCMILLAN MUSIC CO.  MARCHING BAND MUSIC    500.00
SCHOENBERNER, EMILY  REFUND DANCE MINI’S REGISTRATION    30.00
SMITH, SHANNON  OVERPAYMENT REFUND-YEARBOOK    20.00
US BANK  LODGING, MEALS, FFA SUPPLIES, COACHING RESOURCES    1,445.60
Fund Total:    4,669.84

PHYSICAL PLANT & EQUIPMENT
INCIDENT IQ, LLC  IncidentIQ software    4,782.00
Fund Total:    4,782.00

DEBT SERVICES FUND
PIPER SANDLER  DISSEMINATION AGENT SERVICES    1,000.00
Fund Total:    1,000.00

FITNESS CENTER FUND
QUALITY UPHOLSTERY  REUPHOLSTER BENCHES    455.00
Fund Total:    455.00

ONE CENT SALES TAX REVENUE
CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC.  ARCHITECT FEES    6,850.00
CERTIFIED TESTING SERVICES, INC.  SOIL TESTING    907.00
HEALY WELDING  kitchen grease pit parts    705.37
KUBOTA LEASING  SKID LOADER LEASE    661.73
MTC MECHANICAL, INC.  blower motors    760.00
Fund Total:    9,884.10

Published in The Record
Thursday, May 28, 2020

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