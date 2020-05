Woodbury County Supervisors Minutes — May 5, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 05/05/2020

ABM Parking Service Attorney Parking 360.00

Access Systems Lease Copiers 11,890.96

Ace Engine & Parts Spark plug 4.95

Ace Refrigeration organizer bin for kitchen 58.85

Amazon Capital Serv. Metering valve cartridge 238.44

Anderson Bros. Print Mailing Expenses 11,896.00

B & B Cleaning Spec. Janitorial service 1,450.00

Bekins Fire & Safety First aid kits for sho 794.98

Bob Barker Co. Household Supplies 373.74

Bomgaars Seed 292.53

Buxndux Lubrication Oil #601 45.36

CENTRAL DISTRICT Central District ISAA 600.00

CENTRAL IA DISTRIB. Custodial supplies 9,430.41

Central Valley Ag Propane 708.50

CENTURYLINK 911 Circuits 712-233-0 2,222.24

CHESTERMAN CO. Bottled water 56.00

CORRECTIONVILLE CITY Water 13.08

DAVY’S & JIM’S FEED Seed 408.00

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 521.28

ELECTRONIC ENGINEER Vehicle light removals 164.00

GRAFFIX INC. Uniforms 684.00

GRAVES CONSTRUCTION CO. L-B(C160)–73-97 50,883.78

GUGGENMOS CONSTRUCT Water damage repairs 2,818.86

HANCOCK WOODWORKS Plaque 100.85

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 766.99

HISEY, RANDY S. Court Order 132.00

HOME DEPOT PRO Mulch 630.00

HYDRAULIC SALES & SERVICE Parts #201 457.63

ICCS Annual membership – FY20 2,500.00

IMKO & DIVERSIFIED Temps 2,185.60

Innovational Water Cooling tower, boiler 899.00

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefit Wi 2,345.58

IOWA CNTY ENGINEERS Supplemental NACE Assess 100.00

IOWA DEPT. OF TRANSPORT Salt 25,158.55

IOWA STATE RESERVE 2020 Dues Bob Grimm 20.00

ISTATE TRUCK CENTER Parts #306 149.42

JACKS UNIFORMS & EQUIP Vehicle Equipment 3,512.55

JIMENEZ***, CANDELA CJ Work Comp 255.07

JOHNSON, JAMI L. Deposition 234.00

KOPAL, JOE Framed Resolutions 90.00

KRUID***, THERESA D. Reimburse/Eddie Bauer 125.70

LG EVERIST INC. AMZ Materials 293.32

MAIL HOUSE Metering contract 1,723.24

MATHERS CONSTRUCTION CO. L-FM(D50)–73-97 102,501.85

MENARDS Household Supplies 22.58

MID AMERICAN ENERGY Natural gas AP20 2,208.44

MID COUNTRY MACHINE Parts #323 74.21

Moore, Corbett, Heffernan Court Order 252.00

MPIRE HEATING & COOLING 105635 Moville Office 92.85

MURPHY TRACTOR Oil kits 373.20

NORTHERN SAFETY TECH Vehicle Lights 394.86

NORTHSIDE GLASS SERV. Labor #56 45.00

NORTHSIDE TIRE INC. Tire Repair #520 477.24

OFFICE ELEMENTS Folders 329.32

PATHOLOGY MEDICAL Autopsy Fees 5,314.60

PETERBILT OF SIOUX Vehicle Repairs 70.76

POSTMASTER (SIOUX CITY) Postage 15,000.00

PRIORITY DISPATCH Annual card set license 441.00

RECORD PRINTING & COPY Primary Election Ballot 10,728.67

ROTO ROOTER (SC-IA) Clear drain in cell H6 252.25

SAM’S CLUB (A-GA) food 249.94

SEAT TREASURER SEAT Dues 2020 150.00

SECURITY NATIONAL BANK Safe Deposit Yearly Re 176.95

SECURITY NATIONAL BANK Credit card payment 1,373.12

SEDGWICK TALLEY ABSTRACT Lien Search – Public B 210.00

SIDWELL CO. (CHICAGO) Parcel Builder Maintenance 2,411.85

SIOUX CITY JOURNAL 105830 LGL#32655 – ORD 50 85.38

SIOUX CITY TREAS. Payroll 37,764.90

SIOUXLAND GRASS & FORAGE L-FM(D50)–73-97 490.63

SMITH, CHERYL PCCV176643/ 176798 5.50

SOOLAND BOBCAT Soil conditioner rental 1,130.00

STANDARD BEARINGS Water pump 431.24

Standard Insurance Life, AD&D, & LTD 2,718.77

STAR CONTROL AHU5 valve repair 747.03

Stateline Electric Repair service conduit 269.14

Summit Companies 9101-20-FIRE SUPPRESSION 15,000.00

Summit Food Service Weekly Meals 1,608.92

SWANSON ELECTRIC Repair splices in junc 300.00

THERMO KING CHRISTEN Diesel Fuel Additive 459.00

TREASURER, STATE OF 1-97-0355774/Hotel-Motel 555.00

TYLER TECHNOLOGIES Tyler implementation 1,531.25

UHL FEED STORE INC. Oryzlain/Southwood 650.00

VAKULSKAS LAW FIRM Court Order 1,320.00

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 93,098.18

WIATEL WESTERN IOWA Phone & internet service 127.08

WIGMAN CO. Plumbing parts 59.33

WOODBURY CNTY TREAS Office supplies 330.00

XTREAMAIR LLC Internet service – Sny 234.93

ZIEGLER INC Anti-freeze 273.18

———————————————–

Grand Total: 439,935.

Published in The Record

Thursday, May 28, 2020