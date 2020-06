Woodbury County Supervisors Claims — May 12, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 05/12/2020

3-Speed Automotive Labor #506 755.00

Absolute Mobile Shredding Shredding Service 90.56

ADP Screening Background screenings 539.00

Advanced Correction Medical 92,304.60

Alford***, Amy J. Mileage 179.40

Amazon Capital Services PPE face shields 581.81

American Screening Med/Lab Supplies 150.00

Anesthesia Consultants Title V Dental Service 340.00

AUCA Chicago Lockbox Rugs 249.85

Aventure Staffing Temp Custodial 2,048.20

Avery Bros Sign Co. New Office Sign 425.00

Axon Enterprise Inc. Taser 795.00

Barajas, Jasmine Reimbursement for damage 501.03

Barry Motor Co. Parts #94 164.35

Beekman***, Steven Fold Wagon/ Weight Bag 84.46

Blatchford***, Sara Mileage 23.58

Bob Barker Co. Household Supplies 118.02

Bomgaars Repair & Maint.-Vehicle 163.53

Brandon Deeds Const. Labor & materials 97,440.00

Brooke Supplies Household Supplies 2,545.00

CALHOUN BURNS AND ASSOC. Bridge Design K-46 1,927.40

CANON FINANCIAL SERV. Copy Machine Contract 97.02

CARDIO PARTNERS AEDs 2,058.00

CENTER FOR DISEASE Lab Testing 20.00

CENTRAL IA DISTRIB. Sanitizer spray/Parks 65.50

CENTURY BUSINESS PR. Maintenance Contracts 136.85

CHEROKEE PUBLIC HEALTH 3B Preparedness 4,255.92

CHESTERMAN CO. Water service for office 55.35

CHN GARBAGE SERVICE Garbage 502.72

CITY FARMERS INC. Spring Cleanup, Fert # 442.00

CJ COOPER & ASSOCIATES Post Accd Drug Test 35.00

CLIA LABORATORY PRO 8/29/20-8/28/22 180.00

COLORADO SERUM CO. Med/Lab Supplies 150.00

COMMUNITY ACTION AGENCY General Assistance 7,019.50

CONCORDANCE HEALTHCARE Med/Lab Supplies 3,416.25

CORRECTIONVILLE BLDG. Plywood, screws and sa 224.24

COTT SYSTEMS INC. On-line Index Book Rea 12,894.79

CRITTENTON CENTER SHIP HOPES 10,250.55

CTS LANGUAGELINK Professional Services 48.39

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 1,219.90

DREY***, LINDA K. Mileage 15.17

DUNES DENTAL 4 KIDS Title V Dental Service 1,502.23

EAKES OFFICE SOLUTIONS Custodial Supplies 894.46

ELECTRONIC ENGINEER Radios #100 209.95

EMERGENCY MEDICAL Medical & Lab Supplies 259.98

FIBERCOMM County Fibercomm 4,348.22

FINISH LINE Gas 12.79

FINISH LINE FUELS Gasoline 1,312.73

FISHER HEALTHCARE Cleanspace Supplies 15,896.61

FLOYD VALLEY COMMUNITY 3B Preparedness 4,837.99

FRESH BABY LLC Nutr Ed Supplies 612.00

GARVIN***, SHEILA M. Mileage 108.45

GILL HAULING INC. Recycling service/Park 105.00

GOVERNMENT FORMS Germ shields 2,160.00

GRAVES CONSTRUCTION CO. L-B(C160)–73-97 103,916.77

HACH CHEMICAL CO. Med/Lab Supplies 276.03

HANSON***, ELIZABETH Mileage 41.40

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 2,422.05

HOLLAND LAWN CARE Snow Removal 1,210.00

HOLLY BROWN CONSTRUCTION Structure H-264 9,997.50

HOME DEPOT PRO Mulch 162.08

HUNDERTMARK Lawton shop 33.20

HUNWARDSEN***, AMBER Mileage 44.28

HY-VEE INC. HOPES Advisory SHIP 199.43

IMKO & DIVERSIFIED Temps 2,881.56

INLAND TRUCK PARTS Parts #207 1,770.16

Innovational Water Hydronic Mgmt. 135.00

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefit Wi 2,888.05

INTOXIMETERS INC. Maint. contract 107.00

IOWA DEPT OF NATURAL Well Permit Fees 50.00

IOWA PRISON IND. Outreach/Education Sig 164.18

IOWA WORKFORCE (ELE 100360) Elevator 8103 inspect 450.00

ISTATE TRUCK CENTER Filters #200 638.50

JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT Uniforms 1,728.45

JESSEN AUTOMOTIVE Hoses and fittings 347.31

JIMENEZ***, CANDELA CJ Work Comp 255.07

JOHN DEERE FINANCIAL Filters #234 86.75

JOHNSTONE SUPPLY Filters, glycol 483.39

JOY AUTO SUPPLY INC. Threadlocker, snap ring 71.75

KLASS LAW FIRM LLP LCL Matters 1,497.40

KNIFE RIVER MIDWEST Cold Mix Asphalt 1,898.05

KOCH***, RONALD E 98289 1 box ex large & 2 box 59.44

KRUID***, THERESA D. Reimburse clothing all 85.60

L G EVERIST INC. Erosion stone crush 844.91

LANGUAGE LINE SERVICES Interpreter Service 1,068.60

LAWSON, JOHN Postage Reimbursement 110.00

LEEDS PHARMACY CK Work Comp 988.65

Linguabee Interpreter Service 150.00

Loffler Companies Quarterly Service Char 99.84

Lopez-Molina***, Ra Mileage 36.40

LUTHERAN SERVICES SHIP HOPES 3,472.10

MAIL HOUSE Mail Service 5,348.85

MENARDS Shower liner, adhesive 469.70

MERCK AND CO INC. Med/Lab Supplies 1,330.25

MERCYONE SIOUXLAND pre-employment physical 1,451.00

METAL CULVERTS INC. CP-2020 Culvert Pipe 14,886.00

MID AMERICAN ENERGY Electric, natural gas 22,794.50

MIDWEST HONDA SUZUKI Oil for Kubota RTV #43 71.35

MIDWEST TURF & IRRIGATION Seat switch, control 364.29

MIDWEST WHEEL Grip step brackets 109.83

MILLER***, MEGAN Mileage SHIP 294.18

MORENO***, KATHERINE Mileage 24.16

MOVILLE, CITY OF Water 21.75

MOVILLE RECORD Weed Destruction Legal 54.38

Munoz***, Cynthia Mileage 109.83

NELSON***, HEIDI Mileage..18.40

NETWORK SERVICES CO. Custodial Supplies 826.63

NORTHSIDE GLASS SERV Admin Window Reception 195.00

NOVELTY MACHINE & SUPPLY Belts 29.73

NSI SOLUTIONS INC. Proficiency Testing 345.00

NUTRITION MATTERS Nutr Ed Supplies 1,982.34

NYSTROM ELECTRIC Troubleshoot dishwasher 127.50

OETKEN***, LORI A. Mileage 29.33

ONE OFFICE SOLUTION Copier Service Contract 259.43

Parker Land & Cattle Land 7,630.00

PATHOLOGY MEDICAL CLIA Lab Director 125.00

Pestbusters Inc. Pest control service 100.00

POMPS TIRE SERVICE Tires & Tubes 180.00

POSTMASTER (ANTHON) Postage 165.00

PRESTO-X INC. Pest Control 113.00

PROPERTY DAMAGE APP Professional Services 383.55

RECORD PRINTING & COPY HR Folders 1,222.21

RJ Tide Construction 9105-20- PARKING LOT 96,648.00

ROCKET AUTO WASH INC. Car Wash 11.04

ROTO ROOTER (SC-IA) 200770 Jet 3 Main Lines 1,695.00

S & S WORLDWIDE INC. U of I Inclusive Recre 243.91

SAFELITE FULFILLMENT Vehicle Repairs 330.00

SANOFI PASTEUR INC, Med/Lab Supplies 1,794.38

SAPP BROS PETROLEUM Gasohol-400.3 gallons 2,409.97

SECRETARY OF STATE Notary renewal-Trimpe 30.00

SECURITY NATIONAL BANK Credit card 1803-AP2..2,672.41

SERVICE MASTER RESTORE Janitorial Services 670.00

SIGNS BY TOMORROW Vehicle Logos 7000 130.00

SIMPCO SIOUXLAND INC. Professional Services 9,481.47

SIOUX CITY JOURNAL Subscription Renewal 313.99

SIOUX CITY JOURNAL Subscription 3/13/20-3 355.79

SIOUX CITY JOURNAL Motor Grader Operator 1,412.99

SIOUX CITY PAINT Stain for picnic table 252.83

SIOUX CITY TREAS. Payroll 58,206.90

SIOUX LAUNDRY INC. Laundry 1,686.00

SIOUXLAND COMMUNITY Immunization Services 170.90

SIOUXLAND DISTRICT GTC Administration 4,115.63

SKAARE***, OLIVIA Mileage 35.65

SPEEDY ROOTER Clear main line – F bl 289.00

STAPLES ADVANTAGE Office Supplies 1,016.08

STAPLES CREDIT PLAN Office Supplies 288.71

STAR CONTROL FCU 106 repair 190.00

STATE HYGIENIC LAB Arsenic Testing 390.00

Strong Education LLC Special Strong Group 449.00

Summit Food Service Food 34,206.58

SUPERIOR VISION Vision Insurance 2,779.14

T & W TIRE SERVICE Repair & Maint.-Vehicle 962.80

THE SEED SHED Seed & Fertilizer 461.40

TITAN MACHINERY Parts #317 133.75

TITAN MACHINERY INC. Parts #221 17.80

ULTRA NO TOUCH CAR WASH Fleet Car Wash 63.00

U.S. POSTAL SERVICE stamps 220.00

UST TESTING SERVICE Monthly Tank Stick Rea 300.00

VSP VISION SERVICE Vision Insurance 1,129.45

WEBB***, NANCY Mileage 125.35

WEEKS***, MINDI Mileage 19.67

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 137,005.34

WESTERN IOWA EQUIPMENT Hydraulic oil & hose 157.02

WESTERN IOWA TECH Brown/Chwirka/Pritts/P 10.00

WESTERN IOWA TELEPHONE Telephone 464.07

WOODBURY CNTY DISASTER 3B Preparedness 300.00

WOODBURY CNTY FAIR 2020 Fair Booth Regist 150.00

WOODBURY CNTY TREAS. Copy Paper 720.00

WOODBURY COUNTY DEB. Rent 6,667.00

WOODHOUSE SIOUX CITY 2019 Ram W1500 4×4 35,599.00

ZIEGLER INC Filters #517 67.52

ZVIRGZDINAS***, KELLY I & Q Supplies 96.79

———————————————–

Grand Total: 885,451.00

Published in The Record

Thursday, June 4, 2020