Lawton-Bronson School Board Bills — June 2020

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Lawton-Bronson Community School
June 2020 Board Bills

OPERATING FUND
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES    426.00
BIERSCHBACH EQUIPMENT & SUPPLY GYM RENTAL..    282.00
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    290.76
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    550.05
DUMKRIEGER, JEREMY  MILEAGE    438.48
EAKES OFFICE SOLUTIONS  stripper and pads    291.38
HAKA  GAS    272.79
HEALY WELDING  steel    20.00
IOWA SCHOOL FINANCE INFORMATION SERVICE  20-21 SUBSCRIPTION    1,532.35
JENSEN SPRINKLER  SERVICE CALL    148.00
JESSEN, BRANDI  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
JOSTEN’S, INC.
Diplomas and covers    1,293.26
HONOR CORDS
GRAD TROPHY
KING, REINSCH, PROSSER & CO.  AUDITING SERVICES    11,582.50
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    6,716.61
MOVILLE RECORD, THE  PUBLISHING    382.07
MYERS, JILL  MILEAGE REIMBURSEMENT    116.00
NEAL, DANA  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
NORTHWEST AEA 12  TRAINING REGISTRATION    50.00
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECKS    81.00
PER MAR SECURITY SERVICES  SECURITY MONITORING    157.62
PRESTO-X-COMPANY  PEST CONTROL    102.00
QUALITY UPHOLSTERY  UPHOLSTERY    780.00
QUILL CORPORATION  OFFICE SUPPLIES    195.11
ROBERTSON IMPLEMENT CO.  STRIPPING KIT    110.88
RODER, PAULA  MEDICAL REIMBURSEMENT    40.00
RUHRER, KRISTIN  REIMBURSE JET PACK    20.65
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE RENT    191.45
SEAT SACK, INC.  SEAT SACK    248.75
SERGEANT BLUFF-LUTON COMMUNITY SCHOOL  CONCURRENT ENROLLMENT    123.84
SHEETS, JACOB  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
SHOOK, CHAD  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOLS  OPEN ENROLLMENT    108,952.14
SU INSURANCE COMPANY  TONER    128.58
SUTTON, PATRICK  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
TIMBERLINE BILLING SERVICE MEDICAID BILLING    458.07
TRUCK CENTER COMPANIES  switch and blower motor    54.45
US BANK
Student Memory Book    2,746.73
SmartMusic renewal
Mask for Adam
VER STEEG, KRISTI REIMBURSE MILEAGE    22.62
WASTE MANAGEMENT  TRASH DISPOSAL    348.46
WESTERN IOWA TECH COMM COLLEGE  COLLEGE CLASSES    46,498.00
WESTERN IOWA TELEPHONE ASSN  PHONE/INTERNET    643.97
WHITING COMMUNITY SCHOOL  SHARED CURRICULUM DIRECTOR    26,960.81
WOODBURY CENTRAL COMM. SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    24,718.75
Fund Total:    238,035.89

SCHOOL NUTRITION FUND
ASHLEY, TONY & CARA  REFUND LUNCH ACCOUNT BALANCE    50.30
BARRETT, RACHAEL  REFUND LUNCH ACCOUNT BALANCE    32.45
HALLOWELL, PAUL & ANGELA  REFUND LUNCH ACCOUNT BALANCE    52.55
LINDGREN, ANNA & BRAD  REFUND LUNCH ACCOUNT BALANCE    13.50
MARTIN BROS.  FOOD    786.48
OBERREUTER, ROBIN & MARK  REFUND LUNCH ACCOUNT BALANCE    60.95
PETERSON, ROGER & DIANE  REFUND LUNCH ACCOUNT BALANCE    24.30
STRATMAN, DOMINIC & LISA  REFUND LUNCH ACCOUNT BALANCE    84.69
THOMPSON, DAN AND KARA  REFUND LUNCH ACCOUNT BALANCE    19.45
US BANK  SUPPLIES    193.58
Fund Total:    1,318.25

STUDENT ACTIVITY FUND
CHESTERMAN COMPANY  POP    192.09
DECKER SPORTS  SOFTBALL EQUIPMENT    192.15
HAUFF MID-AMERICA SPORTS  FIBERGLASS CROSS BAR    45.00
IOWA FFA ASSOCIATION  CONFERENCE REGISTRATIONS    148.00
MERCHANT, SARA & CHAD  REFUND DANCE MINI’S REGISTRATION    30.00
SMITH, HOLLY  REFUND DANCE MINI’S REGISTRATION    30.00
US BANK  STATE ARCHERY SHIRTS, BASEBALL EQUIPMENT AND SUPPLIES, ACTIVITIES CALENDAR SCHEDULING, NHS MEMBERSHIP & BANNER    4,506.59
Fund Total:    5,143.83

MANAGEMENT FUND
EGR INSURANCE  BUILDERS RISK INSURANCE    82.00
KING, REINSCH, PROSSER & CO.  AUDITING SERVICES    2,000.00
Fund Total:    2,082.00

DEBT SERVICES FUND
UMB BANK  GO BOND FEE    300.00
Fund Total:    300.00

ONE CENT SALES TAX REVENUE
CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC.  ARCHITECT FEES    5,430.00
FRONTLINE TECHNOLOGIES GROUP, LLC  FRONTLINE FY21    9,520.21
KUBOTA LEASING  SKID LOADER LEASE    661.73
STATELINE-ELECTRIC  server room update    780.58
WA KLINGER LLC  BUILDING ADDITION    97,117.31
WELLS FARGO EQUIPMENT FINANCE  BUS LEASE    19,294.50
Fund Total:    132,804.33

Published in The Record
Thursday, June 18, 2020

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