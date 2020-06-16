Maple Valley/Anthon-Oto Minutes & Bills — June 8, 2020

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MAPLE VALLEY-ANTHON OTO
COMMUNITY SCHOOL BOARD MEETING
Monday, June 8, 2020 — 7:00 PM
Middle School Library, Anthon, IA
Streamed on Facebook Live

Present:  Wimmer, Kennedy, Mead, Schram, and Streck
Absent:  None
Others:  3 guests and many viewers on Facebook Live

AGENDA:
I. Opening of Meeting
President Wimmer called the meeting to order and declared a quorum at 7:03 PM.

II. Communications
A. Public Forum – none
B. Correspondence – none

III. Consent Agenda
A. Approval of Agenda
B. Minutes
C. Financial Reports: 5/31/20
D. General and Schoolhouse Bills:  General $343,925.91; Management $186,469.65; PPEL $8,644; Debt Service $600; Infrastructure $36,708.46; Extra & Hourly Pay $84,473.37.
E. Activity Account: $6175.28
F. School Meal Program: $51,052.94
Mead moved and Streck seconded to approve the consent agenda.  5 ayes.  Motion carried.

IV. Action Items
A. Employee Resignations/Contract Modifications/Hiring
Kennedy moved and Schram seconded to approve the resignations of Alden Berkenpas as cross country coach and Brian Brown as volunteer basketball coach.  5 ayes.  Motion carried.  Mead moved and Streck seconded to approve the hiring of Hayley Halbur as assistant softball coach and Zack Paulsen as assistant baseball coach.  5 ayes.  Motion carried.

B. Approval of 2020-2021 Fall Coaches
Schram moved and Kennedy seconded to approve the following fall coaches: Justin Kahl head football coach, Rob Paulsen and Andy Tiervold assistant football coaches, Emily Low head volleyball, and Barb Hatler and David Kovarna as assistant volleyball coaches.  5 ayes.  Motion carried.

V. Discussion Items
A. Pandemic Response Planning for 2020-2021 School Year – Mr. Thelander discussed our return-to-learn plan and answered questions.

VI. Future Agenda Item Requests
A. Annual Secretary Treasurer Reports
B. Opening of New Fiscal Year

VII. Announcements
A. Next Meeting – Monday, July 13, 2020 – 7:00 PM – in Mapleton

VIII. Adjourn – President Wimmer adjourned the meeting at 8:16 PM.

MVAO Board President – Wimmer
MVAO Board Secretary — Klingensmith

Board Report for Newspaper
GENERAL FUND
AMERICAN HEART ASSOCIATION  STUDENT DONATION..    310.56
BOLL, KORI  REIMBURSEMENT    252.87
BOMGAARS  SUPPLIES    585.55
BROWN, BRIDGET  REIMBURSEMENT    95.00
BURKE ENGINEERING SALES COMPANY  SUPPLIES    66.46
CHN GARBAGE SERVICE, INC.  GARBAGE    853.00
C&B OPERATONS, LLC  MOWER    705.64
CASEY’S BUSINESS MASTER-CARD  FUEL    209.24
CENEX FLEETCARD  FUEL    109.71
CENTURYLINK  TELEPHONE    344.95
CHARTER OAK-UTE COMMUNITY SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    36,274.41
CITY OF ANTHON, ANTHON CITY HALL  UTILITIES    4,213.53
CITY OF MAPLETON  UTILITIES    13,080.01
CLAIM AID  MEDICAID BILLING    147.06
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS BUS REPAIR    96.31
CORRECTIONVILLE BUILDING CENTER  SUPPLIES    108.66
DANBURY CATHOLIC  PRESCHOOL    13,760.00
DAVIS, CYNTHIA  HOME SCHOOL DIRECTOR    125.00
PINEY RIDGE  TUITION    595.00
DEMCO  SUPPLIES    198.91
DEPARTMENT OF EDUCATION  BUS INSPECTION    40.00
FRANCK & SEXTRO, P.L.C.  LEGAL    35.00
GRAFFIX INC. dba WALL OF FAME  SUPPLIES    500.00
HAMERS, KATHY  REIMBURSEMENT    335.64
HAMMAN, AMY  REIMBURSEMENT    331.68
HANSEN SERVICES  PROPANE    900.00
HEALTHIEST YOU  INSURANCE    621.00
HOME DEPOT PRO INSTITUTIONAL, THE  SUPPLIES    3,849.59
IOWA ASSOC. SCHOOL BOARDS  DUES    950.00
IOWA COMMUNICATIONS NET-WORK  INTERNET    271.90
J.W. PEPPER & SONS, INC.  SUPPLIES    45.00
JAYMAR BUSINESS FORMS  SUPPLIES    60.21
JESSEN AUTOMOTIVE  VEHICLE MAINTENANCE     2,152.92
JOSTENS  GRADUATION SUPPLIES    1,550.00
JOSTENS YEARBOOK    1,376.90
JOY AUTO SUPPLY INC.  SUPPLIES    41.82
KENDALL HUNT  CURRICULUM MATERIALS    17,398.70
KERNS, JENNIFER  REIMBURSEMENT    329.90
KRYGER GLASS  SUPPLIES    119.85
LAWTON POST OFFICE  POSTAGE    407.25
LONG LINES  SUPPLIES    38.65
MACS CHEVROLET PONTIAC  SERVICES    761.61
MAPLETON BP  FUEL    77.72
MAPLETON COMMUNICATIONS  INTERNET    2,432.53
MAPLETON PRESS  LEGAL PUBLISHING/RENEW    161.06
MASTERS, DENISE  HOME SCHOOL DIRECTOR..2,875.00
MASTERS, RACHEL  HOME SCHOOL DIRECTOR    625.00
MATHESON TRI-GAS, INC.  SUPPLIES    133.46
MAYNARD, ROCHELLE  REIMBURSEMENT    312.10
MENARDS  SUPPLIES    1,007.43
MORGAN, KERA  REIMBURSEMENT    14.96
MOVILLE RECORD  PUBLISHING/ADVERTISING    686.38
MV HOT LUNCH  REIMBURSEMENT    471.00
NASSP  NHS AFFILIATION    385.00
NEUBAUM, BRENDA  REIMBURSEMENT    248.15
NEW COOPERATIVE INC.  FUEL    755.20
O’KEEFE ELEVATOR CO. INC.  ELEVATOR MAINTENANCE    366.94
OA/BC-IG CSD  OPEN ENROLLMENT    15,184.38
PLANK ROAD PUBLISHING, INC.  SUPPLIES    119.45
QUILL CORPORATION  SUPPLIES    821.32
RAINBOW RESOURCES  HOME SCHOOL SUPPLIES    140.64
REALLY GOOD STUFF  SUPPLIES    524.00
REMEDIA PUBLICATIONS  SUPPLIES    63.98
RENAISSANCE LEARNING, INC.  LIBRARY SOFTWARE    1,800.00
RENTOKIL NORTH AMERICA, INC. dba  SERVICES    98.00
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    1,878.00
SANITARY SERVICES  GARBAGE    421.30
SCHOLASTIC INC.  SUPPLIES    60.50
SCHOOL ADMINISTRATORS OF IOWA  MEMBERSHIPS/REGISTRATIONS    1,122.00
SEESAW LEARNING, INC.  SUPPLIES    715.00
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL  SPECIAL EDUCATION    7,062.50
SIOUX CITY CSD  SPECIAL EDUCATION    7,062.50
STAMP FULFILLMENT SERVICES  SUPPLIES    983.35
TEACHER DIRECT  SUPPLIES    146.50
TEACHING STRATEGIES, INC.  SUPPLIES    29.26
U.S. POSTAL SERVICE  POSTAGE    188.00
UMBACH SEED & FEED STORE  SUPPLIES    175.00
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    61,056.51
UPTOWN SPORTING GOODS  SUPPLIES    1,482.00
WEST MONONA COMMUNITY SCHOOL DISTRICT  OPEN ENROLLMENT    31,781.25
WESTWOOD COMMUNITY SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    39,660.00
WHITING COMMUNITY SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    10,593.75
WINSUPPLY COMMERCIAL CHARGE  SUPPLIES    49.05
WOODBURY CENTRAL HIGH SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    45,906.25
Fund Total:    343,925.91

MANAGEMENT LEVY FUND
HOFFMAN AGENCY  INSURANCE    182,175.14
SPECIAL MARKETS INSURANCE  INSURANCE    1,355.00
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    2,939.51
Fund Total:    186,469.65

PHYSICAL PLANT & EQUIP LEVY FUND
JOHNSHOY LANDSCAPING LLC    SERVICES    750.00
NUTRIEN AG SOLUTIONS, INC.  SUPPLIES    1,565.00
RICK’S COMPUTER  COMPUTERS    6,329.00
Fund Total:    8,644.00

DEBT SERVICE
UMB BANK  BANKING FEES    600.00
Fund Total:    600.00

STUDENT ACTIVITY FUND
ALL AMERICAN SPORTS CORP.  SUPPLIES    736.84
GRAFFIX INC. dba WALL OF FAME  SUPPLIES    234.64
HOMETOWN VARIETY  SUPPLIES    65.96
PEPSI COLA OF SIOUXLAND  POP    1,795.60
RESILITE  SUPPLIES    575.24
UPTOWN SPORTING GOODS  SUPPLIES    2,767.00
Fund Total:    6,175.28

SCHOOL NUTRITION FUND
AC & R SPECIALISTS  REPAIRS    1,309.70
HILAND DAIRY  MILK    957.10
KECK FOODS  COMMODITIES    458.03
KLINGENSMITH, SHONA
REIMBURSEMENT    488.52
MAPLE VALLEY ANTHON OTO OPERATING   REIMBURSEMENT.    34,925.86
MARTIN BROS.  PKG. FOOD/SUPPLIES    12,879.72
STOLL, LANA  REIMBURSEMENT    34.01
Fund Total:    51,052.94

INFRASTRUCTURE SALES TAX FUND
BDI SIGNS BUSINESS DESIGNS, INC.  SIGNS    1,195.00
GORDON FLESCH COMPANY  COPIER LEASE    1,490.18
LADWIG CONSTRUCTION  SERVICES    9,800.00
Midwest Alarm Company, Sioux City  SUPPLIES    336.00
NCH dba CHEMSEARCH  SUPPLIES    1,555.48
PROJECT LEAD THE WAY  SUPPLIES    950.00
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  SERVICES    3,291.80
RICK’S COMPUTER  SERVICES    14,946.00
VETTER EQUIPMENT CO.  MOWER    3,144.00
Fund Total:    36,708.46

Published in The Record
Thursday, June 18, 2020

Posted in Public Notices

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