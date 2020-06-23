River Valley School Board Bills — June 2020

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River Valley Community School
JUNE 2020 BOARD BILLS TO BE APPROVED

Checking 1 Fund: 10 GENERAL
ADAM BISENIUS  PHONE STIPEND    50.00
ANC DBA LONG LINES  PHONE SERVICE    325.62
ANGIE REINKING  MILEAGE REIMBURSEMENT    30.24
BALDWIN, LORI  PROF. DEV. DOT DRUG/ALC. TRAINING    40.00
BUILDERS SHARPENING & SERV  BLADES    55.05
CARSTENS, TONYA CLASSROOM SUPPLIES    32.09
CASE  CASE TRAINING K. MILLER    2,600.00
CHARLES KNAACK  PHONE STIPEND    20.00
CHEROKEE COMMUNITY SCHOOL DISTRICT.    45,906.25
O.E. 2ND SEM    43,784.00
TLC 2ND SEM    2,122.25
CLAYTON RIDGE COMMUNITY SCHOOL DISTRICT  SP ED TLC 2ND SEM    163.25
CORRECTIONVILLE BUILDING CENTER    426.03
GROUNDS SUPPLIES    8.68
GROUNDS SUPPLIES    7.58
GROUNDS SUPPLIES    8.99
GROUNDS SUPPLIES    153.44
GROUNDS SUPPLIES    247.34
CORRECTIONVILLE CORNER HARDWARE    47.78
GROUNDS SUPPLIES    5.10
WASHTA CUSTODIAL SUPPLIES    34.90
TRANSPORTATION SUPPLIES    7.78
CORRECTIONVILLE, CITY OF    128.63
WATER,SEWER-SHOP    27.08
WATER, SEWER-CONCESSIONS    33.52
WATER, SEWER-LOCKER ROOM    27.02
WATER, SEWER-HIGH SCHOOL    41.01
COUNCIL BLUFFS COMMUNITY SCHOOL DISTRICT  SP ED TUITION    1,979.04
CULLIGAN WATER CONDITIONING    176.00
PUMP RENT-WASHTA    90.00
PUMP RENT-C’VILLE    86.00
FELD FIRE          568.00
FIRE ALARM INSPECTION-WASHTA    425.00
FIRE ALARM INSPECT-BUS BARN    143.00
FLUENCY MATTERS  INSTRUCTIONAL SUPPLIES – SPANISH    193.00
FRONTIER    371.13
TELEPHONE SERVICE    614.69
TELEPHONE SERVICE-BUS BARN    (243.56)
GORDON FLESCH  COPIER OVERAGE    0.53
INSTRUMENTALIST, THE  MUSIC SUPPLIES-CERTIFICATES 27.50
IOWA ASSOCIATION OF SCHOOL BOARDS  BOARD/SUP CONSULT    300.00
IA COMMUNICATIONS NETWORK  DATA SERVICE    486.38
IOWA CONNECTIONS ACADEMY          3,905.55
O.E. 2ND SEM    3,725.37
TLC 2ND SEM    180.18
IOWA STATE UNIVERSITY COOPERATIVE EXTENSION GARDENING 101 K MILLER    100.00
JOHNSON, JOHNNIE  PHONE STIPEND    15.34
JOY AUTO SUPPLY INC    91.68
Transportation Supplies    42.38
GROUNDS SUPPLIES    49.30
MAPLE VALLEY-ANTHON OTO CSD    10,593.75
O.E. 2ND SEM    10,104.00
TLC 2ND SEM    489.75
MELISSA HOLTZ  PHONE STIPEND    50.00
MIDAMERICAN ENERGY       6,467.42
ELEC-C’VILLE    5,581.74
ELEC-C’VILLE SIGN    14.87
ELEC-WASHTA BUS BARN    82.33
ELEC-WASHTA    768.24
ELEC-CUSHING BUS BARN    10.24
ELEC-FOOTBALL FIELD    10.00
MOHR, ROBERT R.         2,263.00
HERBICIDE AND FERTILIZER SPRAYING    2,178.00
ROUNDUP FOR BALL FIELD    85.00
PETERSEN OIL COMPANY  DIESEL FUEL    507.50
PITNEY BOWES GLOBAL FINANCIAL  POSTAL MACHINE LEASE    158.64
PORTER, COLTON  MOWING-CUSHING BUS BARN    275.00
PRAXAIR  ID TECH SUPPLIES    9.47
QUILL CORPORATION  OFFICE SUPPLIES – ENVELOPES    157.80
RECORD, THE  PUBLICATION EXPENSE    228.48
RICK’S COMPUTERS  DIGITAL SIGNAGE UHD WIFI NOVODS    1,000.00
SANITARY SERVICES    885.02
GARBAGE PICK-UP WASHTA    418.06
GARBAGE PICK-UP C’VILLE    466.96
SIOUXLAND REGIONAL TRANSIT SYSTEMS TRANSPORTATION for STUDENT-MARCH    338.20
SLATER, KEN    275.00
MILEAGE STIPEND    225.00
PHONE STIPEND    50.00
TRIPLE C PEST CONTROL     150.00
PEST CONTROL-WASHTA    75.00
PEST CONTROL-C’VILLE    75.00
Fund Total:    81,524.57
Checking Account Total:    81,524.57

Checking 2 Fund: 21 ACTIVITY
AMAZON CAPITAL SERVICES  BASEBALL EQUIPMENT    781.97
AWARD EMBLEM  SENIOR SPEECH AND DRAMA AWARDS    125.95
CORRECTIONVILLE CORNER  HARDWARE  SOFTBALL SUPPLIES    17.20
DON’S PRO SHOP  DRAMA AWARD PLAQUES    26.00
HARRIS, JANE  PAINT SEALER    19.25
HAUFF MID-AMERICA SPORTS  ATHLETIC SUPPLIES    22.41
TROPHIES PLUS  ATHLETE OF THE YEAR PLAQUE    28.39
Fund Total:    1,021.17
Checking Account Total:    1,021.17

Checking 3 Fund: 33 LOCAL OPTION SALES & SERV TAX
RICK’S COMPUTERS    2,944.00
LED LCD MONITOR    1,249.00
LED LCD MONITOR    1,695.00
Fund Total:    2,944.00

Checking 3 Fund: 36 PPEL
GORDON FLESCH  COPIER LEASE MAY/JUNE    3,876.06
Fund Total:    3,876.06
Checking Account Total:    6,820.06

Checking 4 Fund: 61 SCHOOL NUTRITION
DOLLAR GENERAL    48.00
SUMMER FOOD PROGRAM SUPPLIES    30.00
SUMMER FOOD PROGRAM SUPPLIES    18.00
EADES, DOUG  SFP SUPPLIES    354.70
HILAND DAIRY
SFP COVID    398.98
SFP COVID    368.96
SFP COVID    340.46
SFP COVID    419.22
SFP COVID    224.92
SFP COVID    269.32
SFP COVID    87.04
HOBART (STRACHAN SALES INC.)     2,988.95
NEW INSINKERATOR #OC86996    2,844.95
INSINKERATOR PARTS #OC87015    144.00
MARTIN BROS. DISTRIBUTING
SFP COVID    1,461.67
SFP COVID    1,240.83
SFP COVID    783.56
Fund Total:    8,986.61
Checking Account Total:    8,986.61

BOARD BILLS PAID PRIOR TO MEETING
Checking 1 Fund: 10 GENERAL
ABBY RUPP  REFUND    112.50
ADAM KELLY  REFUND    112.50
BRADY CHAPMAN  REFUND    22.50
CLAYTON RIEDELL  REFUND    112.50
CODY WILSON REFUND    112.50
DAKOTA DAY  REFUND    11.25
DALE FRIEDRICHSEN  REFUND    112.50
GABE DEMAREST  REFUND    22.50
JOE PUTENSEN  REFUND    112.50
JUSTIN PYLE  REFUND    22.50
KORY HENSHAW  REFUND    33.75
KYLE BALDWIN  REFUND    67.50
KYLE KRAGER  REFUND PRESCHOOL    112.50
MC WELDING  BLEACHER REPAIR    3,025.64
MICHAEL MODRELL  REFUND    67.50
NATHAN SILFIES  REFUND    22.50
NICK MEADOWS  REFUND    22.50
SARA MCCORMICK  REFUND    22.50
TONYA MUNOZ  REFUND PRESCHOOL    11.25
WHIT SPAULDING  REFUND    22.50
Fund Total:    4,161.89
Checking Account Total:    4,161.89

Checking 2 Fund: 21 ACTIVITY
HEUER PUBLISHING LLC  PLAY SUPPLIES    366.25
Fund Total    366.25
Checking Account Total    366.25

Checking 4 Fund: 61 SCHOOL NUTRITION
BURNHAM, LARRY  REFUND LUNCH ACCOUNT-CARISSA    6.25
DENISE PETTY  LUNCH REFUND-TIMOTHY    34.20
KNAACK, RENEE  REFUND LUNCH ACCOUNT-TAYLOR    29.15
PETTY, TRESSA  LUNCH REFUND-KAYLEE    13.15
RON MILLER  REFUND LUNCH ACCOUNT-BEAU    54.95
SETH SCHLENGER  REFUND KEEGAN LUNCH ACCOUNT    6.60
SHANNON FITCH  REFUND LUNCH ACCOUNT-KENDALL    27.45
STACY BAHRKE REFUND LUNCH ACCOUNT – REAGAN    38.85
VAL BEESON  REFUND LUNCH ACCOUNT-TRISTAN    29.80
Fund Total    240.40
Checking Account Total    240.40

Published in The Record
Thursday, June 25, 2020

Posted in Public Notices

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