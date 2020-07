Woodbury County Supervisors Claims — June 16, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 06/16/2020

Access Systems Lease Copiers 561.41

Amazon Capital Service Respirators & filters 419.75

Anthon, City Of Anthon Utilities 85.59

Barry Motor Co. Parts #94 65.10

Bekins Fire & Safety Hood inspection 240.75

Billion GMC Cadillac Animal Control-Motor Vehicle 19.50

Bomgaars Shop Supplies 137.64

CARROLL CONSTRUCTION Paint 118.27

Central Valley Ag Propane for Little Sioux 304.72

CENTURY BUSINESS PR. Maintenance Contracts 121.89

CHESTERMAN CO. Bottled water 177.70

CHN GARBAGE SERVICE Garbage service/Little 1,378.11

CINCINNATI INSURANCE Commercial Pkg Incl Au 2,194.00

CLAY, DEBRA PEO Costs 29.40

COAST TO COAST Toner 344.97

COMMUNITY ACTION AGENCY Rent Payments Assistance 11,622.50

CORNHUSKER INT. TRUCKS Parts #406 3,340.10

CORRECTIONVILLE BLDG. Culvert Pipe 159.55

CORRECTIONVILLE CORNER Oil 42.87

CRITTENTON CENTER Shelter 6,111.15

DAVY’S & JIM’S FEED Seed & Fertilizers 816.00

DELTA DENTAL OF IOWA 06/02-06/08/2020 Dental 3,351.56

DENCO CORP. Grouting & Mudjacking 5,732.50

ECOLAB PEST ELIMINATION Cockroach treatment 222.61

FASTENAL CO. Plastic wrap for firew 75.96

FEDEX 81003 Postage 8.34

FIBERCOMM Clerk of Court 3,422.85

FINISH LINE EMA Truck Fuel May2020 149.95

FOREST RIDGE YOUTH Shelter 139.95

GCC ALLIANCE CONCRETE Mudjacking 2,730.00

GEO-COMM CORPORATION Annual Maintenance 19,542.00

GILL HAULING INC. Transfer station fees 261.00

Gordon Flesch Company Maintenance Lexmarks 84.75

GRAHAM TIRE CO (SC) Tires (2) for JD mower 494.54

HANCOCK, CONSTANCE PEO Costs 27.45

HAWS, RHEANNE Hearing 20.00

HEALY WELDING 101752 Labor #503 97.00

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 446.31

HORNICK CITY OF Water 70.93

HUNT, RANDY Cleanout of culvert 200.00

IMKO & DIVERSIFIED Temps 2,994.51

Independent Technology Propane Tank Monitoring 40.00

INLAND TRUCK PARTS Parts #201 6,840.97

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefit 2,661.32

IOWA DEPT. OF REVENUE State Withholding 52.03

IOWA DRAINAGE DISTR Association Dues 2,041.92

IPERS REG (EMPLOYEE 120600) IPERS REGULAR 162.35

JACKS UNIFORMS & EQUIP Park officer badges (3) 377.85

JACOBS ELECTRIC Electrical work on Sou 4,597.52

JEBRO INC. 142321 AMZ Materials 5,182.40

JESSEN AUTOMOTIVE Hydraulic hoses and fi 130.65

JIMENEZ***, CANDELA 06/17/20-06/23/20 255.07

JOHN DEERE FINANCIAL AgriVision/Exhaust man 768.79

JOHNSTON EXCAVATING Removal of beaver dam 1,134.58

JOHNSTONE SUPPLY Filters 708.81

JORGENSEN CSR, JAMI 22738 Goldsmith AG’S Office 93.50

JOY AUTO SUPPLY INC. Oil 1,061.19

KNIFE RIVER MIDWEST Cold Mix Asphalt 1,133.90

KOCH***, RONALD E. Nitrile gloves for cus 27.94

L A CARLSON CONTRACTING FEMA site 1830 65,195.93

L G EVERIST INC. 281374 AMZ Materials 445.67

Linguabee 500217 ASL Interpreter EMA Pr 836.00

LOWE’S COMPANIES INC. Materials for wall in 1,023.18

LYMAN, KELLY PEO Costs 27.10

M & M COPY QUICK INC. Resolution – McTeer 6.00

MAIL HOUSE Metering Contract 2,824.92

MARX DISTRIBUTION Dust Control – Buchana 60,435.62

MENARDS Shop, maintenance & ca 1,233.88

MERCYONE SIOUXLAND Wellness 2,818.00

METAL CULVERTS INC. CP-2020 Pipe Culvert 14,499.20

MID AMERICAN ENERGY WIT Tower utilities 759.97

MIDWEST ALARM COMPANY Annual monitoring Anth 848.00

MIDWEST ALARM COMPANY DPNC alarm monitoring 94.00

MOVILLE J AND J MOTOR Tire Repair #25 17.50

MOVILLE RECORD Notice & Ballots Publi 2,261.16

MUNGER REINSCHMIDT Counsel 3,347.00

Nedland Industries Poly trash dumpsters 2,405.00

NEW COOPERATIVE INC. Gasoline 12,398.20

NEW SIOUX CITY IRON Bolts #917 197.72

Nutrien Ag Solution Fertilizer for Project 191.40

OFFICE ELEMENTS Post it, Tape, Pads 312.86

ONE OFFICE SOLUTION Supplies 1,286.98

O’REILLY AUTO PARTS Oil drain plug – ‘16 F 2.99

Pestbusters Inc. Pest control service 100.00

PIERSON, CITY OF Water 48.64

PIONEER AUTO Dep Vehicle 1,392.10

PITNEY BOWES (PITTS 99291) Acct 10630655/Postage..171.96

RECORD PRINTING & COPY Blank Ballot Stock 159.00

RORHOLM, DWIGHT Mileage Reimbursement 31.05

RYAN***, COLIN Clothing Allowance 203.29

SAPP BROS. PETROLEUM Fuel 302.71

SCHNEIDER CORPORATION Beacon Website 8,985.00

SECRETARY OF STATE Notary Renewal Watchorn 30.00

SECURITY NATIONAL BANK Social Security 157.92

SECURITY NATIONAL BANK Federal Withholding 158.04

SERGEANT BLUFF ADVOCATE Primary Ballot Publication 286.00

SIGNS BY TOMORROW Social distancing sign 350.00

SIOUX CITY PAINT Stain for cabin decks 204.95

SIOUX CITY TREAS (4 213400) Water/sewer MY20 1,201.38

SIOUXLAND GRASS & FORAGE Seed for Project No. 525.00

Small Contracting Water membrane (3 roll) 600.00

Sparklight 952 Cable TV 198.95

STAN HOUSTON EQUIPMENT Lift rental – flag 235.00

STAPLES ADVANTAGE Office Supplies 593.84

STAR CONTROL Troubleshoot HVAC system 712.50

STEFFEN TRUCK EQUIPMENT Parts #503 85.94

STEIG***, CRAIG Mileage 18.40

Summit Companies 9101-20-FIRE SUPPRESSION 13,675.00

Summit Food Service Weekly Meals 4,070.40

SUNDQUIST ENGINEERING Lateral I cleanout 8,452.75

THE SEED SHED Seed & Fertilizers 947.50

THOMPSON INNOVATION Fire alarm inspection 600.00

THOMSON WEST Legal Research 2,048.19

TRANE COMPANY Chiller repair 10,475.00

TRI-STATE OVERHEAD Buildings 533.50

TYLER TECHNOLOGIES Tyler implementation 437.50

UHL SEED INC Hand Tools 20.00

UMBACH SEED & FEED Seed & Fertilizers 229.40

UST TESTING SERVICE Monthly Tank Stick Rea 300.00

Vertiv Corporation 500231 Preventive maintenance 1,519.50

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Claims 149,191.05

WESTERN DISPOSAL Garbage service MY20 2,164.20

WESTERN IOWA EQUIPMENT Hydraulic hose & fitting 29.95

WESTERN IOWA TECH TSI Rent May2020 7,333.30

WIATEL WESTERN IOWA Shop Telephone 558.49

WIGMAN CO. Parts for toilet repair 69.62

WOODBURY CNTY LTD. BEN-LONG TERM DISABILITY. 5.27

WOODBURY CNTY REC Electric service-MY20 4,264.76

ZIEGLER INC. Parts #217 4.19

———————————————-

Grand Total: 492,783.00

Published in The Record

Thursday, July 9, 2020