Woodbury County Supervisors Claims — June 9, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 06/09/2020

ADP Screening Background Checks 128.00

Alford***, Amy J. Mileage 121.33

American Collision 100309 Dep Car Repair 8,664.05

Anguiano***, Ana Mileage 12.08

AUCA Chicago Lockbox 157200 Rugs 218.95

Aventure Staffing Temp Custodian 2,103.20

Beacom, Coleen PEO Costs 319.90

Beeson, Gary Anthon office mowing 125.00

Blatchford***, Sara Mileage 19.55

Blenderman, Claudia PEO Costs 155.35

Bomgaars Backpack sprayer, tool 672.45

Brockhaus, Julia C. PEO Costs 220.00

Brown***, Cory 103191 Clothing Allowance 25.66

Brown, Julie PEO Costs 213.66

Buds Service Inc. Fleet Maintenance 45.50

CW Suter & Son Inc. Service call to add gl 1,591.35

CALHOUN BURNS AND ASSOC. Professional Services.. 5,376.77

CANON FINANCIAL SERV. Copy Machine Contract 97.02

CDW GOVERNMENT INC. Office Supplies 155.94

CENTURYLINK Anthon Telephone 340.15

CHEROKEE REGIONAL 3B Preparedness 3,521.00

CHESTERMAN CO. Water 14.30

CHN GARBAGE SERVICE 76971 Garbage 104.00

CHYTKA***, RYAN Plumbing parts 45.68

CITY FARMERS INC. MY20 Lawn & Fertilizer 442.00

CJ COOPER & ASSOCIATES Pre Employment DOT Drug 35.00

CLAY, DEBRA PEO Costs 223.55

CLAYTON***, EMILY Commission Meetings 86.80

COLT, MARLENE K. PEO Costs 266.80

CONCORDANCE HEALTHCARE Med/Lab Supplies 90.00

CORNHUSKER INT. TRUCKS Parts #405 12.44

CORRECTIONVILLEm CITY OF Water 10.90

CORRECTIONVILLE CORNER Shop supplies/Little 16.15

COSTAR REALTY INFO CoStar 109.20

COULSON, DARLENE J. PEO Costs 84.26

COUNSEL (COLUMBUS, 105618) Ricoh Maint Fee 55.16

COWLEY, ANNE 102961 PEO Costs 224.00

CTS LANGUAGELINK Professional Services 17.10

DAKOTA GRAPHICS PHAB Signage 185.00

DEGROOT, JULIE PEO Wages 225.45

DELTA DENTAL OF IOWA Dental Claims 5/27-06 2,206.47

DENNIS SUPPLY Filters 62.94

DEWALL, JACQUELYN 105031 PEO Costs 125.00

DOXTAD, LYNN 105089 PEO Costs 260.13

DRENT***, ANGELA A. Canva Pro through 5/25 119.40

EAKES OFFICE SOLUTIONS Janitorial Supplies 155.31

Eastman, Kris Wayne 500260 Sec Roads TP Liability 1,979.13

ELECTRONIC ENGINEER Install Reader on Clin 307.50

FEDEX Shipping Cost 23.85

FIBERCOMM Phone Service 817.89

FINISH LINE FUELS Gasoline 1,570.88

FISHER HEALTHCARE PPE Supplies 783.09

FITCH, MARGARET 105100 PEO Costs 209.66

FLOYD VALLEY COMMUN. 3B Preparedness 938.55

FOREST RIDGE YOUTH 104539 Shelter 559.80

FOUR SEASONS HEALTH Automatic Door Openers 4,649.15

GARVIN***, SHEILA M. Mileage 102.81

GCC ALLIANCE CONCRETE 102060 Concrete 408.00

GLAXOSMITHKLINE 98612 Med/Lab Supplies 367.55

GOODWIN, COLLEEN 104786 PEO Costs 39.78

Gordon Flesch Company 500181 Lexmark Toner 202.12

GRAVES CONSTR CO 96894 L-B(C160)–73-97 14,306.45

GROSSNICKLE, GENEVI 104455 PEO Costs 252.90

HAMMERSTROM, PATRIC 789 PEO Costs 125.00

HANCOCK, CONSTANCE 102337 PEO Costs 220.85

HANSON***, ELIZABETH Mileage 6.90

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 1,114.32

HEAVY METAL REPAIR Parts #930 16,693.60

HENNING, VICI ALICIA 102341 PEO Costs 183.80

Henrichsen Family Well Abandonment Cost 500.00

HOBART SALES & SERV. 104549 Skillet repair 1,601.00

HOFMEYER, NICHOLAS 103613 Runner Costs 594.00

HOLLAND CSR RPR, KA 104241 AGCR104236 Transcript.. 16.50

HOLLAND LAWN CARE 104811 Snow Removal AP20 825.00

HOPKINS UNIFORM COM 112421 U of I Four Seasons 202.90

HOPKINS, JAMES 105390 PEO Costs 240.18

HORN MEMORIAL HOSPITAL 3B Preparedness 1,848.06

HUNWARDSEN***, AMBER 98589 Mileage 30.76

IMKO & DIVERSIFIED 102026 Temps 3,089.13

Innovational Water Hydronic/tower management 764.00

INNOVATIVE BENEFIT 06/01-07/2020 HRA and 6,337.11

INTERSTATE ALL BATTERY Motor Vehicle Maint. 197.95

IOWA DEPT OF AGRICULTURE Animal Control-Profess 75.00

IOWA LAW ENFORCEMENT Professional Services 200.00

JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT Uniforms 37.90

Jenness, Erika Mileage 18.98

JIMENEZ***, CANDELA 06/10/20-06/16/20 Benefit 255.07

JOINES, SUSAN 103087 PEO Costs 226.70

KAESER & BLAIR INC 98711 Bottles Move Your Way 5,996.08

KAVANAUGH, GRACE 105105 PEO Costs 229.00

KAY, ALVIN V PEO Costs 207.75

KING, JEAN PEO Costs 154.66

KINGSBURY ELECTRONIC Equipment deposit – DP 7,468.44

KLASS LAW FIRM LLP 1785 General Board 878.65

KLEMISH***, ALEXCIA 105403 Mileage 1.84

KLUG, BETTY 104326 PEO Costs 82.99

KOSTER, LEON K 100574 Commission Meetings 63.80

LANE, LORNE DEAN 103117 PEO Costs 226.24

LANGUAGE LINE SERVICES 1369 Interpreter Service 8,432.20

Linguabee 500217 Interpreter Service 600.00

Loffler Companies 500177 Canon Copier Fine Coll 268.17

LONG LINES LTD (SGT 182816) 911 circuits 400.66

LOPEZ***, ANA Mileage 6.35

Lopez-Molina***, Ra 500108 Mileage 6.79

LUTHERAN SERVICES 100557 MIECHV 24,121.30

LYMAN, KELLY 102359 PEO Costs 203.25

MAIL HOUSE 148553 Metering Contract 7,195.98

MAIN, DEBORAH 105131 PEO Costs 281.37

MANSFIELD, JOHN 105072 Commission Meetings 60.36

MARTINDALE***, ISAA 104498 Clothing Allowance 210.00

MATHERS CONSTR CO. 245691 L-FM(D50)–73-97 72,985.23

MATHESON-LINWELD 103164 Medical 38.06

MAXFIELD, BARBARA 104924 PEO Costs 334.10

MENARDS 199721 Move Your Way Supplies 251.85

MERCY MEDICAL CENTER Work Comp 375.00

METAL CULVERTS INC. CP-2020 Culvert Pipe 32,482.20

MFASCO HEALTH & SAF 103996 PPE Supplies 336.93

MID AMERICAN ENERGY 159813 Electric, natural gas 16,027.84

MID COUNTRY MACHINE 102695 Filters #910 246.15

MIKE’S REPAIR 161687 Animal Control-Motor Vehicle 251.50

MILLER***, MEGAN 104482 Mileage 43.13

MONONA COUNTY EMS 105599 3B Preparedness 3,600.00

MONONA EMERGENCY MA 3B Preparedness 1,117.99

MOORE, DENNIS 105190 PEO Costs 240.26

MORENO***, KATHERINE 98484 Commission Meetings 62.66

MORIARTY, GLENDA 103631 PEO Costs 240.00

MOVILLE CITY OF Water 21.75

Munoz***, Cynthia 500073 Mileage 16.10

MURPHY TRACTOR 99032 Parts #317 3,250.72

NACCHO 170047 Grieme Membership 775.00

NELSON, SHIRLEY J. 103730 PEO Costs 248.76

NETWORK SERVICES CO. Custodial Supples 36.00

NORTHERN BALANCE Scale Calibration & Ba 330.00

NORTHWEST ENVIRONMENTAL LEC Clean Up 2,329.28

NOVELTY MACHINE & SUPPLY 175801 Bldg. Supply 30.48

Nutrien Ag Solution 500020 Weed Commissioners Che 10,049.60

OETKEN***, LORI A. 99781 Mileage 11.50

OFFICE ELEMENTS 100254 Paper Towels 48.79

ONE OFFICE SOLUTION 104853 Office Supplies 223.47

O’REILLY AUTO PARTS 102797 Parts #52 71.95

PADGETT, THOMAS 105117 PEO Costs 304.50

PATHOLOGY MEDICAL 1859 CLIA Laboratory Direct 125.00

PAUGH, DIANE 105097 PEO Costs 225.62

PECK, NANCY 105087 PEO Costs 186.91

PETERBILT OF SIOUX 103682 Vehicle Repairs 70.76

PETERS, JUDY 105196 PEO Costs 80.00

PETERS, MICHAEL 105197 PEO Costs 183.80

PETERSEN OIL CO 100875 Diesel 5,962.40

PICKERMANS 99767 All Staff Meeting 616.25

PITNEY BOWES (PITTSB) Reserve Acct #19422344 306.85

PLYMOUTH CNTY SHERIFF 189600 TPR Petition 78.75

POJAR, ROXANNE M 100431 PEO Costs 258.88

POMPS TIRE SERVICE 99584 Tire Repair #214 210.00

POPE, RICHARD 104923 PEO Costs 267.84

PRESTO X INC 102694 Pest Control 113.00

PREVENT CHILD ABUSE Second Half HFA Annual 1,837.00

PROMAP/THE SCHNEIDE 100805 GeoPermits 8,100.00

RECORD PRINTING & COPY Secrecy Envelopes 5,001.63

RESERVE ACCOUNT 105853 Postage 0.65

RUBLE, MARY 104414 PEO Costs 240.00

RYAN, LINCOLN 104642 Commission Meetings 66.10

SCHNEIDER CORPORATION 101237 SOFTWARE MAINTENANCE 3,540.00

SCHRODER, LORRAINE 100398 PEO Costs 136.96

SCOTT, HELEN A 102015 PEO Costs 187.25

SECURITY NATIONAL BANK credit card 1803 MY20 1,699.13

SERGEANT BLUFF PHARMACY Medical Supplies 12.09

SERVICE MASTER REST 209426 Janitorial Service 670.00

SIGNS BY TOMORROW 264044 50 white reflective le 60.50

SIOUX CITY JOURNAL LGL #32791 MidAmerican 57.93

SIOUX CITY JOURNAL Job Ads May 2020 180-6 4,001.55

SIOUX CITY ROTARY Grieme Annual Membership 250.00

SIOUX CITY TREAS (4 213400) Payroll 47,985.96

SIOUX CITY TRUCK Parts #930 649.65

SIOUXLAND LOCK & KEY 301000 Keys 50.00

SIOUXLAND WELL COMP. 102424 Water line for 9105-20..2,690.00

SKAARE***, OLIVIA 105699 Mileage 5.18

SMITH, AUSTIN 105430 Runner Costs 33.75

SOUTH SIDE GLASS INC Replace Clinic Waiting 6,983.15

STAN HOUSTON EQUIPMENT 100666 Hand Tools 48.85

STANTON, GAIL 103521 PEO Costs 256.12

STAPLES ADVANTAGE 105681 Office Supplies 500.44

STATE HYGIENIC LAB Arsenic Testing 300.00

STEFFEN TRUCK EQUIPMENT Parts #503 662.77

STORM, RICHARD J 224437 PEO Costs 267.60

SULSBERGER, DEBORAH PEO Costs 401.94

Summit Food Service 500010 Meals 22,623.45

SWAN, SHERYL 104993 PEO Costs 246.50

T & W TIRE & RETREAD 103092 Tires (2) for Traverse 436.90

Thomas, Tracy Ann FECR104969 Expert Witn 7,018.57

THOMPSON ELECTRIC Power to New Clinic Do 171.14

THOMPSON, EVELYN J 1244 PEO Costs 82.53

TNT SALES AND SERVI 610 Disinfectant misters 3,960.00

ULTRA NO TOUCH CAR 19 Fleet Car Wash 69.30

UNITY POINT ST LUKE’S 3B Preparedness EMS Sp 500.00

US BANK (STL-MO) 101339 Tires for JD mower #41 2,083.09

VERIZON WIRELESS 98927 Acct. 380534334-00001 1,601.51

VIKEN, HARVEY 102395 PEO Costs 224.00

WACKER, REBEKAH L. 102413 PEO Costs 239.65

WEBB***, NANCY 103783 Mileage 15.53

WEBER, RAMONA 105639 PEO Costs 236.10

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 87,485.42

WEST CENTRAL CONSTR 102000 Guardrail Repair 1,532.50

WESTERN IOWA TELEPHONE 248000 Telephone 461.42

WIATEL WESTERN IOWA Phone & internet service 336.38

WIGMAN CO 250300 Plumbing parts 304.54

WILLIAMS, DARLA 105766 PEO Costs 93.57

WILLIAMS, JAMES 98245 PEO Costs 266.00

Williams, Loydeen 500206 PEO Costs 235.00

WOODBURY CNTY TREAS. 104770 Copy Paper 120.00

WOODBURY COUNTY DEB 99643 Rent 6,667.00

WSLH PROFICIENCY TE 248834 Proficiency Testing 50.00

ZIEGLER INC. 274129 Parts #214 14,137.31

ZVIRGZDINAS***, KEL 101368 Mileage 6.90

Grand Total: 542,291.00

Published in The Record

Thursday, July 9, 2020