Woodbury County Supervisors Claims — June 23, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 06/23/2020

4-Way Stop Shop 1037 Gas bookmobile 78.19

Amazon Capital Serv 500176 iPad mount for DPNC pr 25.98

Arctic Ice 98477 Bags of ice x150/BL 150.00

Asher, Susan Land 16,507.90

Associated Fire Pro 102810 Semi Annual System Mai 190.00

Associates For Psyc 101002 Court order 400.00

AT&T Mobility PH Phone 45.54

B & B Cleaning Spec. 43751 Janitorial service 1,450.00

Bainbridge, John D. 100268 Clothing Allowance 210.00

Bales***, Dylan 104810 Cell phone allowance 300.00

Bean***, Derek 105318 Cell phone allowance 300.00

Bomgaars 27646 Paint 11.58

Bremer**, Virgil H 31202 Clothing Allowance 166.81

C W Suter & Son Inc 86382 Frozen coil 276.75

Carrell***, Dustin 500261 Clothing Allowance 198.92

CASEY JACKSON TRUCK 105486 Hauling 3 loads quartz 750.00

CENTRAL IOWA DISTRIB. 44891 Janitorial Supplies 134.50

Central Valley Ag 500070 Equip Maint 185.60

CENTURYLINK 103380 Shop Telephone 370.47

CONNEY SAFETY PRODUCTS 102505 Safety 166.15

COUNSEL (COLUMBUS, 105618) Office Supplies 88.80

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Claims 4,683.56

DLT SOLUTIONS INC 98498 Civil 3D Annual Subscipt. 4,559.00

ECOLAB PEST ELIMINATION Cockroach treatment 72.07

ELECTRONIC ENGINEER Camera system upgrade 10,054.95

FEATHERS, SUSAN 80983 2020 BOR 600.00

FEDEX 81003 Postage 8.20

FENCEROY, KATHLEEN 81258 2020 BOR 300.00

FINISH LINE FUELS 103922 Gas and Vehicle Repair 12,085.19

FLAMMANG***, TYLER 104868 Cell phone allowance 300.00

FOXHOVEN***, THOMAS 105563 Clothing Allowance 60.29

FRONTIER COMMUNICAT 291028 911 Circuits 712-378-3 251.42

GIS WORKSHOP LLC Sign Management Software 918.00

Gordon Flesch Compa 500181 MV printer contract 68.00

GOVERNMENT FORMS 104575 Sanitizer stations 1,462.06

Groves Emergency Lg 500263 Vehicle Installs 2,250.00

HEARTLAND PAPER CO 87650 Custodial supplies 604.80

HISEY, RANDY S. 110300 Court order 678.00

HOME DEPOT 100991 Plumbing supplies 37.43

I & S GROUP 104190 Project 18-22234 Salix 75.00

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex and Dep Ca 4,516.93

IOWA PRISON IND. 160784 Signs 160.00

IOWA STATE CNTY TRE 166196 ISCTA Dues 250.00

ISAC DENTAL INSURANCE Dental Insurance 4,921.46

JACKS UNIFORMS & EQUIP summer ranger uniform 381.65

JEBRO INC. 142321 AMZ Materials 713.40

JIM HAWK TRUCK TRAILERS 99918 Parts #501 34.39

JIMENEZ***, CANDELA 06/24-30/20 Weekly WC 255.07

JOHNSTONE SUPPLY (S 105825) Filters 166.01

Josh’s Truck Alignment 500271 Labor #35 289.12

JUNG, JAMES 2020 BOR 600.00

KOPAL, JOE 105343 Framed Resolution 45.00

KRUID***, THERESA D. 326398 Cell phone allowance 300.00

L G EVERIST INC 281374 Crush Quartzite 1,959.89

LANGUAGE LINE SERVICES 1369 Interpreting 75.85

LINDSAY***, ERIK 104064 Cell phone allowance 300.00

MAIL HOUSE 148553 Metering contract 1,988.84

Marx Dust Control 500274 Lignin dust control ap 588.00

MASSEY***, MICHAEL 105315 Cell phone allowance 300.00

MATHERS CONSTR CO 245691 L-FM(D50)–73-97 131,765.18

MCCORMICK***, TIMOTHY Clothing Allowance 134.08

MENARDS 199721 Cypress mulch & preen 287.19

METAL CULVERTS INC. CP-2020 Culvert Pipe 14,266.00

MID AMERICAN ENERGY 159813 Electric service-5/12 1,931.19

MIDWEST TURF & IRRIG. 161012 V-belt for Toro mower 55.01

MOORE EQUIPMENT CO 100120 Parts #913 1,329.27

Moore, Corbett, Heffernan 105204 Court order 420.00

MOTOROLA INC. (C-IL) 167133 Lease payment 200,000.00

MOVILLE CITY OF 167600 Water, garbage, sewer 47.55

MURPHY TRACTOR 99032 Filters #413 1,622.08

NATIONAL PUBLIC EMP 175914 PELRA Fee 215.00

NEOGOV 105319 Governmentjobs.com/Ins 10,511.43

NOVELTY MACHINE & SUPPLY 175801 Belts 69.86

OFFICE ELEMENTS 100254 Toner cartridge for re 113.81

ONE OFFICE SOLUTION 104853 Sanitizer 282.01

O’REILLY AUTO PARTS 102797 Cleaners 57.36

PATHOLOGY MEDICAL 1859 Autopsy Fees 8,052.56

PETERSEN OIL CO 100875 Diesel 5,073.09

Petersen***, Tanner 500137 Cell phone allowance 300.00

PETIT***, MARK J 601 Clothing Allowance 208.79

POMPS TIRE SERVICE 99584 Tire Repair #40 394.19

REINALT-THOMAS CORP. 105696 Tires for trailer 196.00

RICOH USA, INC Copier 120.57

SDHS – DISTRICT HEALTH 68472 Tax Allocation 464,440.00

SECRETARY OF STATE 208687 Notary renewal 30.00

SECURITY NATIONAL BANK Microfilm safe deposit 176.95

SECURITY NATIONAL BANK 208797 Thermometers-COVID PPE 1,265.37

SERGEANT BLUFF ADVOCATE Legal Publications 298.75

SILFIES***,NATHAN 105079 Cell phone allowance 300.00

SIOUX CITY SCHEEL’S 206838 Waders for culvert pro 289.98

SIOUX CITY TREAS (4 213400) Payroll 51,190.28

SIOUXLAND GRASS & FORAGE Seed for Project #L-F 1,313.94

SIOUXLAND REGIONAL 231257 4th QTR FY20 8,330.00

SNYDER***, DAWN M 218107 Cell phone allowance 300.00

SOOLAND BOBCAT 218771 Hose & fittings for tr 268.19

Sparklight 952 Cable 282.49

SPEE DEE DELIVERY 104385 Shipping 161.50

STAN HOUSTON EQUIPMENT 100666 Paint 54.00

STAPLES ADVANTAGE 105681 Office Supplies 609.98

STAPLES CREDIT PLAN 104864 Office Supplies 438.58

STEFFEN TRUCK EQUIP 105183 Parts #202 159.57

STEHR***, BRIAN 101358 Cell phone allowance 300.00

THOMPSON INNOVATION 105797 Fire alarm inspection 940.00

TYLER TECHNOLOGIES 100663 Tyler implementation 500.00

UNITED HEALTHCARE 102482 July 2020 Supplement 750.00

Vanderschaaf***, Tr Gas 50.00

VANVOORST***, JOSH 99784 Cell phone allowance 300.00

Verizon Connect NWF GPS Equipment Rental 1,336.00

VERIZON WIRELESS 98927 Cell Phones 00001 2,820.09

WASTE MANAGEMENT 1557 Garbage 357.62

WELLMARK BLUE CROSS 06/13-19/20 Weekly Cla 108,826.38

WESTERN DISPOSAL INC. 99387 Garbage 50.00

WIGMAN CO 250300 Delta faucet valves 204.84

WILSON, LISA M 1618 Civil Service Commission 375.00

WOODBURY CNTY REC 254200 Electricity 81.65

XTREAMAIR LLC 105414 Internet service – Sny 254.93

YAREMKO***, GERALD 102035 Clothing Allowance 210.00

YOUTH SHELTER CARE 257821 Court Order 1,446.15

ZIEGLER INC. Parts #217 139.78

———————————————–

Grand Total: 1,105,220

Published in The Record

Thursday, July 16, 2020