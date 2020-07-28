Lawton-Bronson School Board Bills — July 2020

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Lawton-Bronson Community School
July 2020 Board Bills
    
OPERATING FUND
BUNKERS FEED & SUPPLY  BULK SOFTENER SALT    143.36
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    295.48
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    606.79
COLLEGE BOARD MWRO   USED AP EXAMINATIONS    170.00
CONSTRUCTIVE PLAYTHINGS  Carpet for Loft    229.99
CONTINENTAL  SEMI-ANNUAL INSPECTION    380.00
DEMME LEARNING  HOME SCHOOL ASSISTANCE    99.30
ERICKSON, DALE  REIMBURSE DOT PHYSICAL    45.00
FISHER, SHARON  POSTAGE    7.20
HAKA  GAS    213.75
HEALY WELDING REPAIR FLOOR SCRUBBER BRUSH    120.73
HINTON COMMUNITY SCHOOL  SPED BILLING    13,371.80
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT  English Books    2,559.84
HUMMEL, CARLY  MEDICAL REIMBURSEMENT    20.00
IOWA ASSOCIATION OF SCHOOL BOARDS  POLICIES REFERENCE SUBSCRIPTION..    775.00
JESSEN, BRANDI  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
JOSTEN’S, INC.  Corrected diploma    22.23
KING, REINSCH, PROSSER & CO  AUDITING SERVICES    385.00
LAKESHORE LEARNING  preschool supply    54.99
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  TREATMENT FOR BLOOD EXPOSURE    318.00
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    11,221.54
MOVILLE RECORD, THE  PUBLISHING    219.42
MTC MECHANICAL, INC.
REALIGNED SHEAVE ON WOOD SHOP UNIT    800.00
SHOP CLASS HEAT PUMP
REPAIRED LEAK, LOOP PUMP
MYSTERY SCIENCE INC.  Mystery Science supplies    3,639.00
NEAL, DANA
REIMBURSE CELL PHONE    95.00
REIMBURSE DOT PHYSICAL
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECKS    151.50
PRESTO-X COMPANY  PEST CONTROL    102.00
REALLY GOOD STUFF, LLC  SLOT MAIL & SUPPLIES CENTER    398.19
S & S EQUIPMENT, INC.  EQUIPMENT REPAIR    362.68
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE RENT    191.45
SCHOOL SPECIALTY INC  CUMULATIVE RECORD FOLDERS    104.81
SGT. BLUFF-LUTON SCHOOL  SPED BILLING    16,811.67
SHEETS, JACOB  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
SHOOK, CHAD  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
SMITH, SARAH  NURSING SUPPLIES    138.82
STAPLES BUSINESS ADVANTAGE  FACE SHIELDS AND FACE MASKS    448.38
STATELINE-ELECTRIC  BRONSON ADDITION LIGHTS    418.35
SU INSURANCE COMPANY  TONER    256.86
TEACHER DIRECT  MANUSCRIPT CHART TABLET    136.36
TIMBERLINE BILLING SERVICE MEDICAID BILLING    463.20
US BANK
COVID SUPPLIES    5,977.64
CREDIT FOR CONFERENCE
ServeSafe Training
CREDIT FOR CONFERENCE
CREDIT FOR CONFERENCE
CLEANING SUPPLIES
VER STEEG, KRISTI  REIMBURSE MILEAGE    51.04
WASTE MANAGEMENT  TRASH DISPOSAL    460.53
WESTERN IOWA TELEPHONE ASSN  PHONE/INTERNET    1,180.17
ZANER-BLOSER EDUC PUBLISHERS  handwriting books    1,356.02
Fund Total:    64,814.27

SCHOOL NUTRITION FUND
STAPLES BUSINESS ADVANTAGE  FACE MASKS    329.90
Fund Total:    329.90

STUDENT ACTIVITY FUND
ALL AMERICAN SPORTS CORP.  FOOTBALL HELMETS AND RECONDITIONING    6,220.56
BADAR, TRACEY  OFFICIAL    110.00
CASE, TREVOR  OFFICIAL    110.00
COLE, BRIAN  OFFICIAL    110.00
COWLEY, JASON  OFFICIAL    110.00
CUTHRELL, DAVID  OFFICIAL    220.00
DECKER SPORTS  SOFTBALL EQUIPMENT    150.00
DEN HERDER, LUCAS  OFFICIAL    110.00
GURNEY, TYLER  OFFICIAL    110.00
HARRIS, MARK  OFFICIAL    110.00
KOEHLER, RANDI     REIMBURSEMENT  FFA SUPPLIES    25.97
KOENIGS, JOE OFFICIAL    110.00
LUBBERS, CALEB  OFFICIAL    220.00
MACGILL SCHOOL NURSE SUPPLIES  INFRARED THERMOMETERS    149.98
MAXFIELD, KEN  OFFICIAL    110.00
MCPIKE, MILT  OFFICIAL    110.00
PIERSMA, SCOTT  OFFICIAL    110.00
RAYNOR, MIKE  OFFICIAL    220.00
THOMPSON, GRANT  OFFICIAL    110.00
US BANK  SPEECH AWARD    15.74
WALL OF FAME, GRAFFIX INC.   BASEBALL JERSEYS    445.00
WICKSTROM, STAN  OFFICIAL    110.00
WISNIESKI, STAN  OFFICIAL    220.00
WRIGHT, JAY  OFFICIAL    110.00
Fund Total:    9,427.25

MANAGEMENT FUND
KING, REINSCH, PROSSER & CO.  AUDITING SERVICES    3,000.00
SFM  WORK COMP  INSURANCE    17,798.00
SU INSURANCE COMPANY  BREAK FIX PREMIUM    23,581.50
Fund Total:    44,379.50

BEFORE AND AFTER SCHOOL PROGRAMS
US BANK  EDUCATION.COM SUBSCRIPTION    119.88
Fund Total:    119.88

PRESCHOOL
NORTHWEST AEA 12  VINYL LINE UP SPOTS    27.25
Fund Total:    27.25

ONE CENT SALES TAX REVENUE
BOOK SYSTEMS  ATRIUM-LIBRARY SOFTWARE    595.00
BURKE ENGR SALES CO.  Ceiling Tile    803.20
CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC.  ARCHITECT FEES    7,191.25
CHEMSEARCH  H2O SOLUTIONS PUMP    750.00
I-STATE TRUCK CENTER  Bus 12 AC    943.53
INSTRUCTURE, INC.  Canvas Renewal    2,540.16
IXL LEARNING  IXL Math and ELA    4,463.00
JMC COMPUTER SERVICE  STUDENT SOFTWARE    10,175.15
JPR DELIVERIES  GYM FLOORS    4,275.00
KUBOTA  SKID LOADER LEASE    661.73
MTC MECHANICAL, INC.  REPLACED BAD VALVES ON ENTRY HEATERS    4,012.00
RENAISSANCE LEARNING, INC.  Accelerated Reader Renewal    2,644.75
RIVERSIDE TECHNOLOGIES
HP Probook 450 G7    55,848.00
Interactive Panels for Classroom
Backpacks
Chromebooks
ROBERTSON IMPLEMENT CO.  parts & belts for gravely    773.37
SOFTWARE UNLIMITED INC.  ACCOUNTING SOFTWARE    7,050.00
STATELINE-ELECTRIC  REPAIR BALL FIELD LIGHTS    1,165.10
TYPING AGENT  Typing Agent Renewal    1,196.00
WA KLINGER LLC  BUILDING ADDITION    176,840.13
Fund Total:    281,927.37

Published in The Record
Thursday, July 30, 2020

Posted in Public Notices

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