River Valley Salaries — 2019-2020 Fiscal Year

| | 0

River Valley Community School
River Valley CSD — SALARIES
2019-2020 FISCAL YEAR

Employee Name    Earnings
AHRENDSEN, DAWN    53,821.30
ALFREDSON TREVOR    34,150.00
BAIRD, DARLA    120.00
BAKER, ROXANN    21,157.20
BALDWIN, LORI    20,655.97
BARNES, DANIEL    44,836.35
BATES, DAWN    49,528.30
BAUER-OLSON, GABRIELLE    33,233.40
BEZONI, JAMES    58,788.00
BISENIUS, ADAM    78,828.50
BOYLE, KELLI    240.00
BRANDHORST, PATTY..    16,700.00
BREYFOGLE, LISA    4,440.00
BROWN, RYAN L    65,862.54
BYERS, KEITH    1,981.00
CARSTENS, CHRISTI    112.63
CARSTENS, TONYA    50,321.30
COCKBURN, JILL    50,366.30
CONOVER, BELVA    240.00
CRUMMER, DEADRA    15,075.50
CUFFMAN, KRISTIN    480.00
DAUSEL, KORY    1,353.00
DAVIS-VERMEYS, MELISSA    7,963.30
DEEDS, FRANKIE    14,449.82
DEMAREST, TERRI    420.00
DITTMER, CYNTHIA    24,000.00
DIXON, HEATHER    11,405.58
DRECKMAN, TEENA    8,096.60
EADES, DOUG    18,165.61
EBERT, MARILYN    11,066.59
EBERT, MEGAN    58.65
ELLIS, JANE    2,400.00
EVANS, TISH    50,000.00
FICK, KATHY    34,642.19
FLYNN, ERIC    54,003.82
FORBES, BONITA    480.00
FORRER, BRITTNI    49,405.05
GEARY, CHAUNTELL    44,836.30
GEORGOPOULOS, JONI    21,747.66
GLADE, MADISON    45,964.99
GOETTSCH, OLIVIA    6,299.97
GOETTSCH SHANNON.11,125.19
GOETTSCH, TAYLOR    10,850.55
GOETTSCH, TODD    2,805.00
GOODWIN, KATHRYN    8,467.73
GRAY, LESLIE    15,042.43
GRAY, WILLIAM    6,641.25
HANSON, DANA    55,420.70
HANSON, JOHN    14,548.25
HANSON, LACY    8,196.60
HARRIS, JANE    72,102.47
HAYWORTH, LINDA    11,626.91
HELD, RACHEL    10,649.50
HILL, JEFF    24,459.48
HOLTZ, DANIEL    1,343.30
HOLTZ, MELISSA    77,453.48
HONSBRUCH, DARRELL    10,320.37
HULLINGER, ROBERT    5,645.95
JACOBS, GAYLE    1,088.55
JANSEN, TAYLOR    41,148.00
JENSEN CONSTANCE    52,328.30
JEPSEN, LAUREN    7,420.31
JEPSEN, LORRAINE    170.40
JOHNSON, JILL    27,340.04
JOHNSON, JOHNNIE    38,410.71
JOHNSON, LINDA    29,563.59
JOHNSON, TODD    1,703.52
JOY, APRIL    1,071.43
KLEESPIES, GINGER    13,332.10
KNAACK, CHARLES    39,370.47
KNAACK, KIMBERLY    52,421.30
KNUDSEN, TOD    840.00
KOHN, HOLLY    10,390.21
KURTZ, CHERI    22,181.26
LENZ, JANE    54,833.30
LUDVIGSON, SHERRI    20,094.85
LUNDT, BRUCE    436.75
MALLISON, TANYA    40,014.65
MATHERS, LINDA    4,860.00
MATHERS, MARLO    30,884.17
MCDERMOTT-EBERT, BETH    46,823.40
MENTZER, LINDA    18,715.20
MILLER, KOURTNEY    33,233.40
MITCHELL, ALEXIS    1,419.43
MITCHELL, LISA    44,947.15
MONDOR, ASHLEY    58.06
MORIN, JENNIFER    1,293.04
MOZER, SHANTEL    50,386.60
NICOLLS, SKYE    39,513.35
NORRIS, DEAN    9,216.90
OLSON, CANDICE    281.45
OWINGS, DAVID    276.17
PALMER, APRIL    4,080.00
PARROTT, DONALD    7,415.90
PARROTT, NANCY    7,072.32
PERSINGER, MICHAEL    57,828.30
PETTY, TRESSA    17,330.78
PHILLIPS, NOAH    45,115.10
PRY, TAUNIA    26,776.46
PUTENSEN, RACHEL    2,340.00
RARRAT, CARISSA    16,200.36
REGENNITTER, DEANNA    11,269.76
REICH, GEORGE    26,033.96
REIMERT, JOANNE    780.00
REINKING, ANGIE    44,361.50
REINKING, SUSAN    19,487.86
ROGGATZ, JASON    16,424.17
RYDGREN, ERIN    1,980.00
SCHLOTMAN, MELODY    245.14
SHANKS, KRISTI    46,217.08
SHANKS, NOLAN    42,964.40
SIMMONS, CORLISS    889.16
SIMONSEN, ANNETTE    120.00
SITZMAN, ADDIE    31,656.70
SLATER, KEN    115,961.00
SMITH, WREN    9,359.27
SORENSEN, FREDERICK    4,140.00
STILL, ABIGAIL    174.85
SUSIE, JOHN    8,237.58
TANK, BRAIDEN    555.50
TENTINGER, AMANDA    6,987.30
TODD, CHRISTOPHER    310.18
TODD, MEGAN    41,671.39
TODD, NICHOLE    392.12
TORGERSON, ZACHARY    39,533.40
TOWNE, MICHELLE    19,932.95
TOWNE, TERRY    14,988.68
TRAPP, KYLE    5,878.20
TRUDEAU, MARY    41,602.16
VANHOUTEN, SARA    11,155.14
VAUGHN, RACHEL    54,911.00
VERZANI, AMANDA    42,879.70
VOLKERT, WADE    1,089.00
WAGNER ELIZABETH    39,513.35
WALSH, JOSEPH    360.00
WASHBURN, DONNA    300.00
WASSENAAR, RACHEL    52,079.25
WATTS, BRITTANI    39,513.40
WATTS-LAHRS, AMY    4,083.72
WERNER, CONNIE    420.00
WIENER, ARNOLD    840.00
WIESE, WANITA    405.00
WILSON, RICHARD    3,286.44
WITT, MARGARET    55,828.30
WITTEN, ARTHUR    720.00
WOODFORD, BRIAN    8,430.00
ZUPP, JANE    5,040.00
Employees:    147
Total:    3,147,632.47

Published in The Record
Thursday, July 30, 2020

Posted in Public Notices

Leave a Comment