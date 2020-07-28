River Valley Salaries — 2019-2020 Fiscal Year
River Valley Community School
River Valley CSD — SALARIES
2019-2020 FISCAL YEAR
Employee Name Earnings
AHRENDSEN, DAWN 53,821.30
ALFREDSON TREVOR 34,150.00
BAIRD, DARLA 120.00
BAKER, ROXANN 21,157.20
BALDWIN, LORI 20,655.97
BARNES, DANIEL 44,836.35
BATES, DAWN 49,528.30
BAUER-OLSON, GABRIELLE 33,233.40
BEZONI, JAMES 58,788.00
BISENIUS, ADAM 78,828.50
BOYLE, KELLI 240.00
BRANDHORST, PATTY.. 16,700.00
BREYFOGLE, LISA 4,440.00
BROWN, RYAN L 65,862.54
BYERS, KEITH 1,981.00
CARSTENS, CHRISTI 112.63
CARSTENS, TONYA 50,321.30
COCKBURN, JILL 50,366.30
CONOVER, BELVA 240.00
CRUMMER, DEADRA 15,075.50
CUFFMAN, KRISTIN 480.00
DAUSEL, KORY 1,353.00
DAVIS-VERMEYS, MELISSA 7,963.30
DEEDS, FRANKIE 14,449.82
DEMAREST, TERRI 420.00
DITTMER, CYNTHIA 24,000.00
DIXON, HEATHER 11,405.58
DRECKMAN, TEENA 8,096.60
EADES, DOUG 18,165.61
EBERT, MARILYN 11,066.59
EBERT, MEGAN 58.65
ELLIS, JANE 2,400.00
EVANS, TISH 50,000.00
FICK, KATHY 34,642.19
FLYNN, ERIC 54,003.82
FORBES, BONITA 480.00
FORRER, BRITTNI 49,405.05
GEARY, CHAUNTELL 44,836.30
GEORGOPOULOS, JONI 21,747.66
GLADE, MADISON 45,964.99
GOETTSCH, OLIVIA 6,299.97
GOETTSCH SHANNON.11,125.19
GOETTSCH, TAYLOR 10,850.55
GOETTSCH, TODD 2,805.00
GOODWIN, KATHRYN 8,467.73
GRAY, LESLIE 15,042.43
GRAY, WILLIAM 6,641.25
HANSON, DANA 55,420.70
HANSON, JOHN 14,548.25
HANSON, LACY 8,196.60
HARRIS, JANE 72,102.47
HAYWORTH, LINDA 11,626.91
HELD, RACHEL 10,649.50
HILL, JEFF 24,459.48
HOLTZ, DANIEL 1,343.30
HOLTZ, MELISSA 77,453.48
HONSBRUCH, DARRELL 10,320.37
HULLINGER, ROBERT 5,645.95
JACOBS, GAYLE 1,088.55
JANSEN, TAYLOR 41,148.00
JENSEN CONSTANCE 52,328.30
JEPSEN, LAUREN 7,420.31
JEPSEN, LORRAINE 170.40
JOHNSON, JILL 27,340.04
JOHNSON, JOHNNIE 38,410.71
JOHNSON, LINDA 29,563.59
JOHNSON, TODD 1,703.52
JOY, APRIL 1,071.43
KLEESPIES, GINGER 13,332.10
KNAACK, CHARLES 39,370.47
KNAACK, KIMBERLY 52,421.30
KNUDSEN, TOD 840.00
KOHN, HOLLY 10,390.21
KURTZ, CHERI 22,181.26
LENZ, JANE 54,833.30
LUDVIGSON, SHERRI 20,094.85
LUNDT, BRUCE 436.75
MALLISON, TANYA 40,014.65
MATHERS, LINDA 4,860.00
MATHERS, MARLO 30,884.17
MCDERMOTT-EBERT, BETH 46,823.40
MENTZER, LINDA 18,715.20
MILLER, KOURTNEY 33,233.40
MITCHELL, ALEXIS 1,419.43
MITCHELL, LISA 44,947.15
MONDOR, ASHLEY 58.06
MORIN, JENNIFER 1,293.04
MOZER, SHANTEL 50,386.60
NICOLLS, SKYE 39,513.35
NORRIS, DEAN 9,216.90
OLSON, CANDICE 281.45
OWINGS, DAVID 276.17
PALMER, APRIL 4,080.00
PARROTT, DONALD 7,415.90
PARROTT, NANCY 7,072.32
PERSINGER, MICHAEL 57,828.30
PETTY, TRESSA 17,330.78
PHILLIPS, NOAH 45,115.10
PRY, TAUNIA 26,776.46
PUTENSEN, RACHEL 2,340.00
RARRAT, CARISSA 16,200.36
REGENNITTER, DEANNA 11,269.76
REICH, GEORGE 26,033.96
REIMERT, JOANNE 780.00
REINKING, ANGIE 44,361.50
REINKING, SUSAN 19,487.86
ROGGATZ, JASON 16,424.17
RYDGREN, ERIN 1,980.00
SCHLOTMAN, MELODY 245.14
SHANKS, KRISTI 46,217.08
SHANKS, NOLAN 42,964.40
SIMMONS, CORLISS 889.16
SIMONSEN, ANNETTE 120.00
SITZMAN, ADDIE 31,656.70
SLATER, KEN 115,961.00
SMITH, WREN 9,359.27
SORENSEN, FREDERICK 4,140.00
STILL, ABIGAIL 174.85
SUSIE, JOHN 8,237.58
TANK, BRAIDEN 555.50
TENTINGER, AMANDA 6,987.30
TODD, CHRISTOPHER 310.18
TODD, MEGAN 41,671.39
TODD, NICHOLE 392.12
TORGERSON, ZACHARY 39,533.40
TOWNE, MICHELLE 19,932.95
TOWNE, TERRY 14,988.68
TRAPP, KYLE 5,878.20
TRUDEAU, MARY 41,602.16
VANHOUTEN, SARA 11,155.14
VAUGHN, RACHEL 54,911.00
VERZANI, AMANDA 42,879.70
VOLKERT, WADE 1,089.00
WAGNER ELIZABETH 39,513.35
WALSH, JOSEPH 360.00
WASHBURN, DONNA 300.00
WASSENAAR, RACHEL 52,079.25
WATTS, BRITTANI 39,513.40
WATTS-LAHRS, AMY 4,083.72
WERNER, CONNIE 420.00
WIENER, ARNOLD 840.00
WIESE, WANITA 405.00
WILSON, RICHARD 3,286.44
WITT, MARGARET 55,828.30
WITTEN, ARTHUR 720.00
WOODFORD, BRIAN 8,430.00
ZUPP, JANE 5,040.00
Employees: 147
Total: 3,147,632.47
Published in The Record
Thursday, July 30, 2020