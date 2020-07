Woodbury County Supervisors Claims — July 14, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 07/14/2020

4-Way Stop Shop 1037 gas bookmobile 52.96

ABM Parking Service 104531 Attorney parking 315.00

Absolute Mobile 500225 Shredding Service 171.12

Access Systems Lease 105258 COPIER LEASING 494.92

Accurate Reporting 98587 Transcript of Interview 414.00

Ace Engine & Parts 145 Parts #329 168.79

Alarcon-Flory, Perl 104908 Deposition FECR106343 55.00

Alford***, Amy J. Mileage 121.33

Amazon Capital Serv 500176 Respirator filter cart 455.42

American Screening 103556 Med/Lab Supplies 322.00

Anthon, City Of 125351 Anthon Utilities 115.09

AT&T Mobility Telephone 45.54

AUCA Chicago Lockbox 157200 Rugs 249.85

Aventure Staffing & 102513 Temp Custodian 2,587.20

Axon Enterprise Inc 105382 Maint Contracts 31,722.00

B & B Cleaning Spec. 43751 Janitorial service 1,450.00

Bark, Rashel 500203 MH Consultation 1,595.00

Barnes & Noble books 1,289.42

Beacom, Coleen 104785 PEO Costs 281.65

Beeson, Gary 104306 Anthon Little Courthouse 100.00

Betsworth, Brooke D 194631 Transcript Plea & Sent 119.00

Biomerieux Vitec In 25031 Med/Lab Supplies 693.06

Blair, Ramona PEO Costs 27.65

Blenderman, Claudia 105039 PEO Costs 99.10

Bliven, Novaline 104947 PEO Costs 224.00

Bob Barker Co 21770 Household Supplies 202.20

Bomgaars 27646 Mower, blower 1,139.90

Boulder Co. Sign Bolts 288.79

Bound Tree Medical 99477 Household Supplies 8,160.44

Boyle, Dennis mileage 33.33

Brock***, Tyler S. 32170 Zoom Subscription 223.48

Brockhaus, Julia C 103622 PEO Costs 220.00

Brown, Julie PEO Costs 215.96

Bubke, Misty L CSR 1840 Transcript 92.50

C & R Supply Inc. 102119 Spray equipment 41,488.31

C W Suter & Son Inc. 86382 Compressor replacement 9,545.00

CANON FINANCIAL SERV 40698 Contract Charges 194.04

CARDIO PARTNERS 105772 HeartSine AED 1,029.00

Central Valley Ag 500070 Repairs to Little Sioux 328.31

CHAPMAN***, DONNA M 156122 mileage 70.05

CHEROKEE COUNTY EMS 3B Preparedness 6,533.98

CHEROKEE PUBLIC HEALTH 3B Preparedness 7,343.86

CHESTERMAN CO 321643 Water 532.50

CHN GARBAGE SERVICE Garbage service/Little 1,122.71

CITY FARMERS INC. 104935 Fert & Lawn Service 522.00

CLAY, DEBRA PEO Costs 219.12

CLAYTON***, EMILY Commission Meeting 43.40

COLE, FRANCES 101226 PEO Costs 220.56

COLORADO SERUM CO. 53975 Med/Lab Supplies 150.00

COLT, MARLENE K 104400 PEO Costs 264.61

COMMUNITY ACTION AG 99895 MIECHV 37,178.39

CONCORDANCE HEALTHCARE Med/Lab Supplies 44.06

COOPERATIVE GAS & OIL 104384 Fleet Fuel 25.01

CORRECTIONVILLE BLDG. 61849 Plexiglass Stands – Co 392.45

COSTAR REALTY INFO 105575 CoStar 109.20

COULSON, DARLENE J 99597 PEO Costs 81.64

COURY, HELEN 105194 PEO Costs 221.88

COWLEY, ANNE 102961 PEO Costs 24.00

CRITTENTON CENTER 84100 MIECHV 54,071.50

CTS LANGUAGELINK 105242 Professional Services 9.80

DANBURY REVIEW 62875 Subscription 2021 26.00

DE WITT***, ROCKY 104362 Mileage Reimbursement 55.20

DEGROOT, JULIE 105030 PEO Costs 221.24

DELTA DENTAL OF IOWA 6/30/20-7/6/20 Weekly 2,620.78

DENNIS SUPPLY 66052 Condensate pump 80.49

Dental City 500098 Med/Lab Supplies 659.41

DES MOINES AREA COM PNelson Wastewater Tra 300.00

DES MOINES STAMP MFG 66319 Office Supplies 166.15

DEWALL, JACQUELYN 105031 PEO Costs 70.00

DUBUQUE BANK AND TR Prairie Hills Loan Note 28,480.71

DUNWELL LLC 103002 UV lights – COVID rela 3,000.00

EAKES OFFICE SOLUTIONS Janitorial Supplies 129.88

ECHO GROUP 101509 Emergency lights (5) 138.65

ECHO GROUP (SIOUX C 105054 DPNC exhibit gallery 185.04

EcoSolutions, Inc 500276 Hand sanitizer station 3,429.75

ELLIOTT***, JASON 105664 APPRAISER SUPPLIES 240.00

EMS – DISASTER/EMERG. 67912 Tax Allocation 17,594.65

EVANS, MAURICE 101840 PEO Costs 229.46

FEDEX 81003 Postage 59.99

FIBERCOMM 99390 Clerk of Court 3,427.53

FINISH LINE 102297 EMA Truck Fuel-June 20 125.32

FINISH LINE FUELS 103922 Gas and Vehicle Repair 18,988.02

FISHER HEALTHCARE ( 758 Med/Lab Supplies 184.48

FITCH, MARGARET 105100 PEO Costs 226.65

FLOYD VALLEY COMMUN 99085 3B Preparedness 1,439.32

FOULK BROTHERS P & H 85600 Sprinkler Start Up 116.34

FOUR SEASONS HEALTH Reimb for Accessibility 2,485.00

FRANKS ASPHALT 86209 Sealcoat Parking Lot 7,645.00

GARVIN***, SHEILA M 44160 Mileage 30.53

GIBSON, JUDY A 102329 PEO Costs 23.34

GOODWIN, COLLEEN 104786 PEO Costs 261.40

Gordon Flesch Company 500181 Copies 0.32

GOVCONNECTION INC 102800 HP ProDesk 600 computer 837.07

GRAINGER INC. 241579 GP motor 1,291.60

GRIEME***, KEVIN 99984 Hootsuite Annual Profe 348.00

GROSSNICKLE, GENEVI 104455 PEO Costs 254.50

HAMMERSTROM, PATRIC 789 PEO Costs 70.00

HANCOCK, CONSTANCE 102337 PEO Costs 216.88

HARDIE, BARBARA 102418 mileage 14.14

HEARTLAND PAPER CO. 87650 Custodial supplies 1,078.16

HENNING, VICI ALICIA 102341 PEO Costs 120.68

HOBART SALES & SERV 104549 Skillet repair 308.00

HODGES, SHIRLEY J 102344 PEO Costs 93.35

HOFFMAN AGENCIES (S 104359 Liability & Property 27,569.00

HOFMEYER***, STEVE 103402 Runner Cost 38.53

HORN MEMORIAL HOSPITAL 3B Preparedness 523.29

IDA COUNTY EMERGENCY 3B Preparedness 3,950.00

IDEAL WHEELS INC. 2019 Nissan Altima 14,220.00

IDEXX DISTRIBUTION Med/Lab Supplies 3,321.63

IHEARTMEDIA 104745 Move Your Way Radio Ad 2,160.00

IMKO & DIVERSIFIED 102026 Temps 1,703.30

Innovational Water Hydronic/tower management 1,192.00

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex and Dep Ca 3,235.25

INTERSTATE BATTERY 133771 Batteries 291.90

IOWA DEPT. OF INSPECT 119207 Food License Blanks 247.10

IOWA DEPT. OF NATURAL 98991 Well Permits 125.00

IOWA DRAINAGE DISTR 287782 dues, mutual protect 208.04

IOWA MUNICIPALITIES Install 1 WC Premium 25,013.00

ITSavvy LLC 500282 HP ProBooks (4) for na 5,499.84

JACKS UNIFORMS & EQUIP 121600 Uniforms 2,211.35

JEBRO INC 142321 AMZ Materials 2,402.60

Jenness, Erika Mileage 20.71

JESSEN, BECKY mileage 10.10

JIMENEZ***, CANDELA 1104 CJ WC TTD 7/15-21/20 255.07

John Jones Chrysler 500286 2020 Dodge Durango 104,022.00

JOHNSON CONTROLS 105667 JL-SP20 Security 1,270.29

JOINES, SUSAN 103087 PEO Costs 198.94

JOY AUTO SUPPLY INC 127342 Filters 423.80

JUDICIAL DIALOG SYS Software maintenance 11,899.49

KAVANAUGH, GRACE 105105 PEO Costs 229.76

KAY, ALVIN V PEO Costs 283.06

KLASS LAW FIRM LLP 1785 Ladeaux Matter 8,397.20

KLUG, BETTY PEO Costs 84.11

KNOEPFLER CHEVROLET Maintenance Vehicle 1,062.42

KOSTER, LEON K 100574 Commission Meeting 31.90

KRYGER GLASS 1542 Fleet 7009 Windshield 321.08

L G EVERIST INC 281374 AMZ Materials 402.65

LANE, LORNE DEAN 103117 PEO Costs 225.78

LANGUAGE LINE SERVICES 1369 Interpreter Service 14,722.00

LeadsOnline LLC 500005 Contractual Services 3,227.00

LEEDS PHARMACY 141229 CK WC TTD 217.30

LEWIS, JAMES E 98141 PEO Costs 271.52

LEXIPOL LLC 105716 Police One Annual rate 3,900.00

Loffler Companies I 500177 Copier Maintenance 861.12

LUTHERAN SERVICES 100557 MIECHV 14,363.26

LYMAN, KELLY 102359 PEO Costs 229.00

MAIL HOUSE 148553 Mail Service 2,868.50

MAIN, DEBORAH 105131 PEO Costs 245.85

MANSFIELD, JOHN 105072 Commission Meeting 30.18

Marcantel, Candi 500209 Tribal Expert 97.90

MATHERS CONSTR CO 245691 L-FM(D50)–73-97 120,402.10

MAXFIELD, BARBARA 104924 PEO Costs 327.42

MENARDS 199721 Move Your Way Incentive 607.69

Mercy Health Service 500120 3B Preparedness 19,063.51

MERCYONE SIOUXLAND 1529 Wellness 2,692.50

MID AMERICAN ENERGY 159813 Electric, natural gas 30,404.54

MID COUNTRY MACHINE 102695 Parts #221 314.55

MIDAMERICA BOOKS 99965 books 322.15

MIDWEST ALARM COMPANY Maintenance Contracts 31.00

MIDWEST CARD AND ID 104963 Salamander Renewal 1,000.00

MIDWEST MONITORING 102504 Bracelet Rental 1,800.00

MIDWEST TURF & IRRIG. 161012 Spindle & ball joint 361.02

MILLS PHARMACY 334399 Paramedics-Medications 4,852.52

MOGENSEN***, TYLER 101238 APPRAISER SUPPLIES..240.00

MONONA COUNTY EMS 105599 3B Preparedness 450.00

MONONA EMERGENCY MA 3B Preparedness 1,650.00

MOORE, DENNIS 105190 PEO Costs 215.96

MORENO***, KATHERINE 98484 Commission Meeting 31.33

MORIARTY, GLENDA 103631 PEO Costs 225.00

MOVILLE CITY OF Water 18.50

MOVILLE RECORD 167400 Legal Publications 1,798.65

Munoz***, Cynthia Mileage 28.75

MURPHY TRACTOR 99032 Filters 1,301.83

Nate’s Glass LLC 500283 Clear Acrylic – Covid 428.37

NELSON, SHIRLEY J 103730 PEO Costs 249.90

NUTRIEN AG SOLUTION 105686 Maintenance Buildings 42.63

OFFICE ELEMENTS 100254 OFFICE SUPPLIES 749.86

OLSON, JAN I. 102407 PEO Costs 216.06

ONE OFFICE SOLUTION Chairs for resource room 5,697.78

O’REILLY AUTO PARTS 102797 Valve stems for tire 13.36

OTIS ELEVATOR CO. JL20-JU21 Elevator Mai 1,335.36

PADGETT, THOMAS 105117 PEO Costs 277.50

PATHOLOGY MEDICAL 1859 Autopsy Fees 8,632.46

PAUGH, DIANE 105097 PEO Costs 84.69

PECK, NANCY 105087 PEO Costs 135.06

PENWORTHY COMPANY 184545 books 306.23

PETERS, JUDY 105196 PEO Costs 70.00

PETERS, MICHAEL 105197 PEO Wages 85.42

PETERSON, DALE 299166 mileage 9.09

PINKLEY, ROGER 105128 PEO Costs 219.40

PITNEY BOWES (PITTSB 103038) Postage Meter Lease 453.24

PLYMOUTH CNTY SHERIFF 189600 Termination 31.50

PLYMOUTH COUNTY AUD 189437 Autopsy Fees 743.75

PLYMOUTH COUNTY EMS 3B Preparedness 3,999.00

POJAR, ROXANNE M 100431 PEO Costs 263.88

POMPS TIRE SERVICE 99584 Tire Repair #217 90.00

POPE, RICHARD 104923 PEO Costs 267.84

POWELL BROADCASTING Move Your Way Radio Ad 4,158.00

PRESTO X INC 102694 Pest Control 113.00

PREVENT CHILD ABUSE 2nd Half HFA Fee 2020 1,837.00

PUBLIC HEALTH ACCRE 104943 Accreditation Fees 4,054.50

RECORD PRINTING & COPY Motor Vehicle Window 2,151.02

RESERVE ACCOUNT Postage 0928715 June 3 3.10

ROAN LANDSCAPING 103914 Install float, iongen 521.00

ROBINSON***, LISA 103684 Office Signs, Hand San 85.87

Ronfeldt, Ben 500153 Clothing Allowance 17.41

ROTO ROOTER (SC-IA) 200770 Clear sewer line 214.75

RYAN PUBLISHING CO 203721 help wanted ads danbur 40.80

RYAN, LINCOLN 104642 Commission Meeting 33.05

Ryan’s Lawn Care LLC 500082 Lot maintenance MY20 450.00

SAFELITE AUTO GLASS 103072 Sheriff Windshield 165.00

SANDERS***, ALICIA 100041 mileage 7.07

SCHRODER, LORRAINE 100398 PEO Costs 84.46

SCHUMACHER ELEVATOR Elevator maintenance 37,686.83

SCOTT, HELEN A 102015 PEO Costs 124.13

SECURITY NATIONAL BANK Credit card 1803 – JU2..5,394.13

SERVICE MASTER REST 209426 Janitorial Service 670.00

SIGNS BY TOMORROW Move Your Way Yard Sign 1,302.00

SIOUX CITY FIRE RES 105704 ME Transport 1,050.00

SIOUX CITY JOURNAL 105512 Yearly Subscription 104.00

SIOUX CITY JOURNAL 213900 Summer Guide 2020 279.00

SIOUX CITY JOURNAL 102790 Case Manager Position 677.66

SIOUX CITY PAINT 214400 Stain for deck & bridge 89.98

SIOUX CITY TREAS (4) Riverfront Develop Pro 57,461.09

SIOUX LAUNDRY INC 214615 Laundry 2,573.00

SIOUXLAND DISTRICT 218021 GTC Well Testing 402.93

SIOUXLAND LOCK & KEY 301000 Keys 17.50

SKAARE***, OLIVIA 105699 Mileage 20.13

SMITH, CHERYL 360 Transcription 111.00

SPECTRA BABY USA 105803 Breast pumps 5,815.01

SPENCER CITY OF 101609 Simm Ammo Reimb 50.00

ST LUKES REG MED CT Pre Employment Physical 1,611.00

STANTON, GAIL 103521 PEO Costs 256.02

STAPLES ADVANTAGE 105681 HP Envy 6455 Printer 271.77

STAPLES CREDIT PLAN 104864 Hand Soap – Covid19 102.86

STAR CONTROL 99568 Recontrol 4th floor 40,273.00

STEVE’S BEANE PLUMBING Water Filter & Flush 450.00

STORM, RICHARD J. 224437 PEO Costs 238.80

Street Cop Training School.. 175.00

SULSBERGER, DEBORAH PEO Costs 362.84

Summit Food Service 500010 Weekly Meals 11,304.72

SWAN, SHERYL 104993 PEO Costs 231.50

TAYLOR TECHNOLOGIES 412 Chemical Supplies 438.40

THOMPSON ELECTRIC Wiring of FM200 system 8,800.00

THOMPSON INNOVATION 105797 Troubleshoot door issue 50.00

THOMPSON, EVELYN J. 1244 PEO Costs 47.53

Tint Masters Window Tint 299.00

TRANSOURCE 105522 Labor #420 1,506.86

TYER, BARB mileage 6.06

TYLER TECHNOLOGIES 100663 Tyler implementation 562.50

ULTRA NO TOUCH CAR WASH Fleet Car Wash 54.90

UNITY POINT CLINIC 105700 Fit For Duty Exam 447.00

UNITY POINT ST. LUKE’S 104203 3B Preparedness 19,389.62

US BANK (STL-MO) 101339 Drip torch, backpack 2,138.08

USPCA REGION 21 236748 K9 Trials 400.00

UST TESTING SERVICE Monthly Tank Stick Rea 300.00

VIKEN, HARVEY 102395 PEO Costs 225.84

WACKER, REBEKAH L. 102413 PEO Costs 223.24

WATERBURY FUNERAL 100534 Cremation Assistance.. 1,000.00

WEBER***, KERBY G 246434 Clothing Allowance 30.31

WEBER, RAMONA 105639 PEO Costs 208.05

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 173,575.37

WESTERN IOWA TELEPHONE 248000 Telephone 463.93

WIATEL WESTERN IOWA 104550 phone/internet Hornick 112.34

WIGMAN CO 250300 Plumbing supplies 371.67

WILLIAMS, DARLA 105766 PEO Costs 73.34

WILLIAMS, JAMES 98245 PEO Costs 251.00

Williams, Loydeen 500206 PEO Costs 220.00

WILLIGES LLC 102485 Parking – Steve Hofmeyer 2,600.00

WOLTERS KLUWER LEGA 103664 Drunk Driving Defense 298.05

WOODBURY CNTY DISASTER 3B Preparedness 110.29

WOODBURY CNTY REC 254200 Electric service-JU20 5,945.83

WOODBURY CNTY TREAS. Copy Paper 510.00

WOODBURY COUNTY DEB 99643 Rent 6,667.00

Woodbury County Emerg. 104689 3B Preparedness 495.85

WOODHOUSE SIOUX CITY Vehicle Service 356.90

ZIEGLER INC Batteries 1,150.27

———————————————–

Grand Total: 1,211,780

Published in The Record

Thursday, July 30, 2020