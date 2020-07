Woodbury County Supervisors Claims — June 30, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 06/30/2020

Accurate Reporting 98587 Depositions 190.00

Agrivision Equipment Mower rental – JD1550 2,500.00

Airgas, Inc. Oxygen 23.06

Amazon Capital Serv 500176 Infrared thermometers 163.62

Arthur Gallagher 100804 Annual insurance premium 28,166.00

AT&T Mobility Telephone 62.63

Autry Reporting 14803 Depositions 144.30

Axon Enterprise Inc. Ammo 3,383.50

Betsworth, Brooke D 194631 Transcripts of PTS 56.00

Bomgaars 27646 3-point sprayer, coupl 4,282.35

Boyle***, Terry 104418 Clothing Allowance 161.24

Brandon Deeds Const 105648 Final payment-Labor 6,700.00

Brown Supply Co. 103194 Septic tank outlet cap 15.00

CANON FINANCIAL SERV. Contract# 3091-16103/C 334.77

CARROLL CONSTRUCTION Landscape staples 40.67

CENTURY BUSINESS PR 45076 Maintenance Contracts 108.48

CENTURYLINK 103380 911 circuits 712-233-0 2,144.09

CHESTERMAN CO 321643 Water 376.75

CJ COOPER & ASSOCIATES DOT Random Drug Screen 175.00

CONOLLY***, JULIE M 223777 MILEAGE JUNE 2020 234.95

CORNHUSKER INT TRUCKS 437 Transmission repairs 334.52

COTT SYSTEMS INC. Monthly maintenance co 275.00

COUNSEL (COLUMBUS, 105618) Ricoh Maint Contract 82.31

CULLIGAN WATER COND 98620 Building Maintenance 36.50

DAKOTA TRAFFIC SERV 101153 Signing for L-B(C260) 645.00

DAVENPORT CLEANERS 101697 Dry cleaning 18.00

DAYS DOOR CO 164644 Moville shop 650.94

DELTA DENTAL OF IOWA Dental Weekly Claims 5,547.12

DGR ENGINEERING County Jail Project 2,625.00

EAKES OFFICE SOLUTIONS Janitorial Supplies 152.80

EcoSolutions, Inc 500276 Sanitizer stations 6,317.25

EDMUNDSON***, RACHEL Edmundson Parking April 114.75

ELECTION SYSTEMS Balotar Ballot Printing 3,745.15

ELECTRONIC ENGINEER 75647 Radio and Related 2,669.18

EMERGENCY MEDICAL Medical Supplies 831.92

Gordon Flesch Company 500181 Office Supplies 155.25

GOVERNMENT FINANCE 228701 2019 Audit 760.00

GRAHAM TIRE CO. (SC) 95956 Tire for Toro 328D #21 85.00

Groves Emergency Lg Equipment for Durango 5,381.80

H20 4 U bottled water 66.00

HEALY WELDING 101752 Labor AMZ machine 92.00

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 1,194.24

HITCHES TRAILERS Motor Vehicle Maintenance 192.90

HOME DEPOT PRO Supplies to install UV 784.66

IMKO & DIVERSIFIED 102026 Temps 5,525.03

INLAND TRUCK PARTS 117762 Parts #201 479.56

Innovational Water Filters 143.52

INNOVATIVE BENEFIT 06/22-06/28/20 Weekly 1,818.45

IOWA CNTY ATTORNEYS 118610 Spring Conference 3,600.00

IOWA COUNTY RECORDER 1910 District 3 Recorder As 50.00

IOWA SECRETARY NCOA Charge from SOS 910.41

IOWA STATE UNIVERSITY 2020 Mid-Year Conference 195.00

ISTATE TRUCK CENTER Parts #202/#203 51.30

IVERSON, DARREL 488 BOARD OF REVIEW 326.45

JACKS UNIFORMS & EQUIP. 121600 Uniforms 3,115.65

JACOBS ELECTRIC 122161 LED fixtures for South 3,525.00

JIMENEZ***, CANDELA 1104 07/01/2020-07/07/2020 255.07

JOHNSON, JAMI L 173039 Videoconference Deposit 90.00

KINGSBURY ELECTRONIC Radio and Related 917.00

Knight***,Tyler 500277 Cell phone allowance 300.00

L G EVERIST INC 281374 AMZ Materials 418.75

LAMBERT, BRETT P 98896 Clothing Allowance 210.00

LEXIS NEXIS MATTHEW 151500 Sexual Assault Trial 141.43

LUTGEN CSR RPR, AMY 103690 Transcripts from PTS J 15.00

MAIL HOUSE 148553 Metering contract 1,990.37

MAIL SERVICES LLC 101677 Printing 3,114.05

MARTEL ELECTRONICS 102468 Body cams for peace 3,992.00

Marx Dust Control 500274 Lignin dust control ap 1,260.00

MENARDS 199721 Building Maintenance 1,486.92

Mercy Health Services 500120 WC Test 1,500.00

MERCYONE SIOUXLAND Preemployment physical 894.50

MID AMERICAN ENERGY 159813 Electric service-5/13 2,825.76

MIDWEST MONITORING 102504 bracelet rental 1,800.00

MIDWEST TURF & IRRIG. 161012 Blade for Toro mower 88.25

MOGENSEN***, TYLER APPRAISAL SUPPLIES 176.00

Moore, Corbett, Hef 105204 Sioux Falls Environment 2,328.00

OFFICE ELEMENTS Pens, envelops, DVD 533.62

ONE OFFICE SOLUTION 104853 Office Supplies 315.22

PARKER, BARBARA BOARD OF REVIEW 418.40

PATHOLOGY MEDICAL Autopsy Fees 11,038.00

PEPPERBALL TECHNOLOGY 100225 Ammo 850.20

PETERBILT OF SIOUX 103682 Vehicle Repair 70.76

PETERSEN, DALE 99724 BOARD OF REVIEW 311.50

PETERSEN, JOE 105616 BOARD OF REVIEW 323.00

POMPS TIRE SERVICE 99584 Tire Repair #601 652.00

PORT NEAL WELDING Labor to straighten fo 45.00

PRECISION DYNAMICS 104561 Radio and Related 375.90

Reeder, Duane Land 250.00

Rosauer, Andrew 500279 Borrow 11,214.64

SAPP BROS PETROLEUM Gasohol-264.60 gallons 1,250.61

SECURITY NATIONAL BANK 208797 Equip Maint, Food, Uni 6,701.51

SERGEANT BLUFF Outstanding maintenance 21,027.13

SIGNS BY TOMORROW 264044 Floor signs – COVID 1,350.00

SINGING HILLS AUTO 104619 Car Washes 257.40

SIOUX CITY JOURNAL ZC Public Hearing -Swa 82.95

SIOUX CITY JOURNAL 102790 Legal Publications 930.20

SIOUX CITY TREAS. GIS STORAGE REPLACE 26,012.78

SIOUX LAUNDRY INC. 214615 Laundry 1,626.50

SIOUXLAND GRASS & FORAGE Erosion control mats 174.00

SIOUXLAND LOCK & KEY 301000 Keys 7.50

SMITH, CHERYL 360 AG’s office PCR 8.50

SOOLAND BOBCAT 218771 Hose & fittings for Bo 210.87

SQUARE TIRE GORDON 102019 Oil Change #101 42.98

Standard Insurance 500112 July 2020 Life Insurance 11,039.71

STAPLES ADVANTAGE 105681 Office Supplies 19.70

STAR CONTROL 99568 Control valve 899.43

Summit Food Service 500010 Weekly Meals 3,020.80

THERMO KING CHRISTE 279169 Diesel Fuel Additive 720.00

TNT Sales & Service 500281 Building Maintenance 1,650.00

TREASURER STATE 234610 Hotel-Motel sales tax 31.59

TURK, MARI H 117746 Resentence hearing 56.00

TYLER TECHNOLOGIES 100663 Tyler implementation 812.50

ULTRA NO TOUCH CAR WASH 19 Car Washes 450.76

VERIZON WIRELESS phone charges: Verizon 6,250.94

VSP VISION SERVICE July 2020 Vision Insur 1,129.45

WEBER***, KERBY G. 246434 Clothing Allowance 179.69

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 110,735.08

WESTERN IOWA EQUIPMENT 105859 Parts #421 128.14

WIATEL WESTERN IOWA 104550 911 Circuits 2,975.55

WILLIAMS & COMPANY 1766 FY19 Audit 15,000.00

WILLIGES LLC 102485 PARKING 2,450.00

WOODBURY CNTY TREAS 104770 Copy Paper 270.00

———————————————-

Grand Total: 369,463.00

Published in The Record

Thursday, July 30, 2020