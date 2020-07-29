Maple Valley/Anthon-Oto Earnings Report

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Maple Valley/Anthon-Oto
2019-20 Combined Earnings
Report Without Benefits
    
Employee Name    Earnings
ADLER, DEANNA    22,052.38
ALESCH, JAMIE    53,025.45
ASHLEY, CONSTANCE    187.50
BABL, MARCELA    44,388.36
BAIRD, DARLA    5,192.50
BALDWIN, JODY    46,463.78
BALDWIN, LORI    396.25
BANKS, ELAINE    4,244.74
BANTA, TAMI    2,859.98
BARNES, CAROLINE    17,014.39
BEESON, GARY    26,403.11
BEESON, RHONDA    25,065.08
BELSON, CINDY    59,652.21
BENSON, JOSHUA    21,396.96
BERG, KODY    47,554.20
BERKENPAS, ALDEN    3,309.00
BLAKE, ASHLYN    401.70
BLAKE, CHRISTA    54,037.45
BLAKE, SHARI    98,100.00
BOETTGER, RIANNON    6,091.37
BOGGS, MICHELLE    15,695.03
BOLL, KORI    47,130.04
BOLLIG, JULIE    62,715.94
BOLLIG, KIRK    21,769.77
BOOCK, KATHIE    1,008.75
BOYLE, KELLI    250.00
BRANT, DANIEL    562.50
BRENNER, LENN    563.50
BREYFOGLE, SCOTT    58,196.88
BRIDGEMAN, TOSHA    5,694.75
BRODERSEN, BETSY    11,372.94
BROUILLETTE PATRICIA    375.00
BROWN, BRIAN    24,679.14
BROWN, CASEY    49,675.06
BRUNING, LISA    7,250.00
BUCK, AMY    60.75
BUCK, HARRY    33,397.88
BUSCHELMAN SARAH    8,064.66
CLARK, KRISTI    48,498.52
COOPER, DANIEL    21,604.81
COX , ANN    35,385.25
CROGHAN, BRENDA    47,100.86
CRUZ, JUSTICE    199.50
DAVIS, CHRISTINE    5,750.00
DAVIS-VERMEYS, MELISSA    40,282.25
DIRKSEN KATHERINE    44,499.58
DIXON, LINDA    16,491.32
DOSE, COREY    53,934.26
DOSE, DOLORES    21,070.62
DOUGHERTY, DANIEL    118,847.00
DOUGHERTY, DEREK    57,868.20
DREY-PAULSEN, KRISTI    45,474.09
ECKERT, BRITTANY    43,139.58
ELSE, CRISTA    52,531.91
ELSE, JAMES    2,062.42
FEDDERSEN, MELANEE    3,457.00
FLAMMANG, LARRY    1,304.40
FLANIGAN, TAMARA    3,065.01
GILL, GAIGE    53,962.82
GOETTSCH, BROOKE    128.10
GOETTSCH, JULIANA    47,246.37
GOSLAR, JENNIFER    4,541.25
GOSLAR, WHITNEY    750.00
GRAN, LACI    44,682.13
GROTH, MARK    21,277.04
HAHN, NANCY    19,286.41
HALBUR, SAMANTHA    49,153.38
HALLOWELL, SAMANTHA    51,113.70
HAMANN, MARTHA    187.50
HAMERS, KATHY    100,377.89
HAMMAN, AMY    39,412.50
HANDKE, CARLA    54.15
HANDKE, KIMBERLY    56,917.23
HANKE, JESLEY    10,436.17
HANSEN, BARBARA    21,562.50
HANSON, MARY JO    66,948.89
HANSON, SAM    2,550.99
HATLER, BARBARA    3,065.01
HAYWORTH, NANCY    727.63
HAZARD, JUSTIN    3,318.40
HENDERSON, ALEXANDRIA    11,259.46
HENDERSON, HEIDI    14,016.95
HERMSEN BRITTANY    44,388.12
HERRICK, CYNTHIA    63,862.73
HERZBERG, CARMEN    7,891.86
HIGGS, RUTHANN    2,549.85
HODNEFIELD MELISSA    7,117.36
HOLST, LAURA    49,804.83
HOOKHAM, AMANDA    1,663.98
HOOKHAM, JONATHAN    19,190.34
HOPKINS, FRANKIE    10,813.99
HOWLAND, STEVE    4,325.83
INGRAM, JANE    22,540.69
INGRAM, KAY    14,304.90
JEPSEN, BONITA    6,017.40
JESSEN, TIMOTHY    3,065.01
JOHNSTON, JULIE    14,795.37
JOHNSTON, SARAH    261.00
JOY, HAILEY    349.20
KAHL, JUSTIN    50,199.90
KALSKETT, DIANE    500.00
KEINER, CORRINE    892.50
KERNS, JENNIFER    16,464.46
KERNS, ROBIN    11,600.05
KETELSEN, BARBARA    125.00
KIRCHGATTER, MONA    59,558.05
KIRCHGATTER, SCOTT    73,178.39
KLINDT, JERRY    2,922.01
KLINGENSMITH, SHONA    83,550.00
KOENINGS, JOSHUA    4,355.01
KOITHAN, CAROL    2,106.00
KOVARNA, DAVE    69,248.93
KOVARNA, LINDA    21,748.55
KREYMBORG, KARRI    11,300.81
KRIER, TIFFANY    8,114.75
KUENY, KAREN    11,131.20
KUHL, DAVID    60,755.11
KUHL, HADEN    209.10
KUHLMANN, ANDREW    2,665.63
LAFAVE, AMANDA    3,469.48
LALLY, ROSELLA    750.00
LANSINK, SHEILA    712.80
LARSON, LYNETTE    54,396.10
LAW, DAVID    687.50
LEFEBVRE, MICHAELA    34,925.00
LEISINGER, KATELYN    687.50
LLOYD, DARLA    51,516.92
LOW, EMILY    47,941.64
MACCLURE, RONDA    51,516.92
MALLORY, BETHANY    68,355.61
MANCHESTER, KIRK    49,416.33
MAREAU, CALLIYAH    1,723.05
MAYNARD, ROCHELLE    82,882.69
MCCALL, TAYLOR    43,784.04
MCGRAIN, KARLA    22,591.65
MCNAMARA, BEVERLY    666.70
MCNEAR, MOLLY    1,256.22
MENTE, VICKIE    7,912.96
MICHAEL, AARON    795.00
MILLER, CONI    2,436.60
MILLER, DENNIS    73,750.40
MONDOR, ASHLEY    2,135.80
MORGAN, KERA    19,155.46
MOSER, LOIS    3,437.50
MUNSEN, HOLLY    10,494.25
NEUBAUM, BRENDA    35,668.77
NEWQUIST-RICKERT, MELISSA    11,359.32
OBERG, STEVEN    368.78
OBERG-HANSON, JAIME    1,076.20
OBERREUTER, ANGELA    57,043.61
OCONNELL, JOHN    21,630.02
OHLMEIER, MINDI    11,253.32
ORTNER, TRUDE    63.45
PARR, KATHY    1,317.97
PAULSEN, ROBERT    8,143.33
PAULSEN, ZACK    2,276.25
PESTER, CHASE    1,975.05
PETERSEN, MOLLY    54,448.26
PETERSEN, STEPHANIE    48,331.76
PETERSEN, TIFFANI    10,948.65
PHILLIPS, HOLLY    66,904.00
PITHAN, COURTNEY    2,438.07
PORTER, CHARLES    46,710.00
RACOBS, MIRANDA    180.00
REDENIUS, CAITLYN    13,162.41
REDENIUS, CHELSEA    5,478.90
REDENIUS, COURTNEY    631.80
REDENIUS, SUSAN    138.90
REIMERT, JOANNE    6,182.15
RIFE, JESSICA    1,314.75
RIFFLE, PAUL    6,625.00
ROSS, SALLY JO    474.90
SADLER, JILL    54.00
SASS, ANGELA    48,510.16
SCHAFFER, STEVEN    50,351.91
SCHEER, CONSTANCE    13,885.03
SCHILTZ, KATHY    14,557.09
SCHLOTMAN, MELODY    316.05
SCHMIDT, SARAH    50,949.51
SCHOLL, JORDAN    62,147.58
SCHOLL, KATHY    60,474.95
SCHRAM, PAULA    53,184.49
SCHUMACHER, HELEN    3,659.55
SCHWARTZKOPF, BRYAN    2,875.00
SCHWARTZKOPF, COLLEEN    1,625.00
SCOTT, KOLBY    112.50
SEXTON, KENDRA    3,054.99
SHARP, MAUREEN    1,502.00
SIMMONS, KEVIN    14,633.52
SMELTZER, BRIAN    50,958.36
SMIZER, ALANNA    248.40
SORENSEN, ERICK    1,875.00
STEINHOFF WHITNEY    10,713.49
STOLL, JOHN    23,472.73
STOLL, LANA    24,185.90
SWANSON, JILL    74,824.82
THELANDER, JEFF    140,000.00
THIES, LISA    13,802.52
TIREVOLD, ANDREW    6,130.01
TIREVOLD, LEA    1,581.75
UHL, AMBER    50,709.91
UHL, BENITA    1,794.00
UMBACH, LINCOLN    11,026.37
WALSH, JOSEPH    33,057.80
WEBER, DENNIS    21,501.01
WESSLING, SUE    1,637.85
WHITEING, MARIE    7,027.00
WHITEING, MERLIN    11,683.57
WILSON, DEBRA    17,100.22
WIMMER, JON    51,548.66
WIMMER, NICOLE    44,072.76
WINTERS, MYSTIQUE    2,750.63
WOLFE, BEAU    1,687.50
WOLFE, BRENDA    23,557.01
YOCKEY, SHERRIE    1,863.80
ZIMMERMAN CHRISTY    1,815.00
        5,001,473.10

Published in The Record
Thursday, July 30, 2020

Posted in Public Notices

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