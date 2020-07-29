Maple Valley/Anthon-Oto Earnings Report
Maple Valley/Anthon-Oto
2019-20 Combined Earnings
Report Without Benefits
Employee Name Earnings
ADLER, DEANNA 22,052.38
ALESCH, JAMIE 53,025.45
ASHLEY, CONSTANCE 187.50
BABL, MARCELA 44,388.36
BAIRD, DARLA 5,192.50
BALDWIN, JODY 46,463.78
BALDWIN, LORI 396.25
BANKS, ELAINE 4,244.74
BANTA, TAMI 2,859.98
BARNES, CAROLINE 17,014.39
BEESON, GARY 26,403.11
BEESON, RHONDA 25,065.08
BELSON, CINDY 59,652.21
BENSON, JOSHUA 21,396.96
BERG, KODY 47,554.20
BERKENPAS, ALDEN 3,309.00
BLAKE, ASHLYN 401.70
BLAKE, CHRISTA 54,037.45
BLAKE, SHARI 98,100.00
BOETTGER, RIANNON 6,091.37
BOGGS, MICHELLE 15,695.03
BOLL, KORI 47,130.04
BOLLIG, JULIE 62,715.94
BOLLIG, KIRK 21,769.77
BOOCK, KATHIE 1,008.75
BOYLE, KELLI 250.00
BRANT, DANIEL 562.50
BRENNER, LENN 563.50
BREYFOGLE, SCOTT 58,196.88
BRIDGEMAN, TOSHA 5,694.75
BRODERSEN, BETSY 11,372.94
BROUILLETTE PATRICIA 375.00
BROWN, BRIAN 24,679.14
BROWN, CASEY 49,675.06
BRUNING, LISA 7,250.00
BUCK, AMY 60.75
BUCK, HARRY 33,397.88
BUSCHELMAN SARAH 8,064.66
CLARK, KRISTI 48,498.52
COOPER, DANIEL 21,604.81
COX , ANN 35,385.25
CROGHAN, BRENDA 47,100.86
CRUZ, JUSTICE 199.50
DAVIS, CHRISTINE 5,750.00
DAVIS-VERMEYS, MELISSA 40,282.25
DIRKSEN KATHERINE 44,499.58
DIXON, LINDA 16,491.32
DOSE, COREY 53,934.26
DOSE, DOLORES 21,070.62
DOUGHERTY, DANIEL 118,847.00
DOUGHERTY, DEREK 57,868.20
DREY-PAULSEN, KRISTI 45,474.09
ECKERT, BRITTANY 43,139.58
ELSE, CRISTA 52,531.91
ELSE, JAMES 2,062.42
FEDDERSEN, MELANEE 3,457.00
FLAMMANG, LARRY 1,304.40
FLANIGAN, TAMARA 3,065.01
GILL, GAIGE 53,962.82
GOETTSCH, BROOKE 128.10
GOETTSCH, JULIANA 47,246.37
GOSLAR, JENNIFER 4,541.25
GOSLAR, WHITNEY 750.00
GRAN, LACI 44,682.13
GROTH, MARK 21,277.04
HAHN, NANCY 19,286.41
HALBUR, SAMANTHA 49,153.38
HALLOWELL, SAMANTHA 51,113.70
HAMANN, MARTHA 187.50
HAMERS, KATHY 100,377.89
HAMMAN, AMY 39,412.50
HANDKE, CARLA 54.15
HANDKE, KIMBERLY 56,917.23
HANKE, JESLEY 10,436.17
HANSEN, BARBARA 21,562.50
HANSON, MARY JO 66,948.89
HANSON, SAM 2,550.99
HATLER, BARBARA 3,065.01
HAYWORTH, NANCY 727.63
HAZARD, JUSTIN 3,318.40
HENDERSON, ALEXANDRIA 11,259.46
HENDERSON, HEIDI 14,016.95
HERMSEN BRITTANY 44,388.12
HERRICK, CYNTHIA 63,862.73
HERZBERG, CARMEN 7,891.86
HIGGS, RUTHANN 2,549.85
HODNEFIELD MELISSA 7,117.36
HOLST, LAURA 49,804.83
HOOKHAM, AMANDA 1,663.98
HOOKHAM, JONATHAN 19,190.34
HOPKINS, FRANKIE 10,813.99
HOWLAND, STEVE 4,325.83
INGRAM, JANE 22,540.69
INGRAM, KAY 14,304.90
JEPSEN, BONITA 6,017.40
JESSEN, TIMOTHY 3,065.01
JOHNSTON, JULIE 14,795.37
JOHNSTON, SARAH 261.00
JOY, HAILEY 349.20
KAHL, JUSTIN 50,199.90
KALSKETT, DIANE 500.00
KEINER, CORRINE 892.50
KERNS, JENNIFER 16,464.46
KERNS, ROBIN 11,600.05
KETELSEN, BARBARA 125.00
KIRCHGATTER, MONA 59,558.05
KIRCHGATTER, SCOTT 73,178.39
KLINDT, JERRY 2,922.01
KLINGENSMITH, SHONA 83,550.00
KOENINGS, JOSHUA 4,355.01
KOITHAN, CAROL 2,106.00
KOVARNA, DAVE 69,248.93
KOVARNA, LINDA 21,748.55
KREYMBORG, KARRI 11,300.81
KRIER, TIFFANY 8,114.75
KUENY, KAREN 11,131.20
KUHL, DAVID 60,755.11
KUHL, HADEN 209.10
KUHLMANN, ANDREW 2,665.63
LAFAVE, AMANDA 3,469.48
LALLY, ROSELLA 750.00
LANSINK, SHEILA 712.80
LARSON, LYNETTE 54,396.10
LAW, DAVID 687.50
LEFEBVRE, MICHAELA 34,925.00
LEISINGER, KATELYN 687.50
LLOYD, DARLA 51,516.92
LOW, EMILY 47,941.64
MACCLURE, RONDA 51,516.92
MALLORY, BETHANY 68,355.61
MANCHESTER, KIRK 49,416.33
MAREAU, CALLIYAH 1,723.05
MAYNARD, ROCHELLE 82,882.69
MCCALL, TAYLOR 43,784.04
MCGRAIN, KARLA 22,591.65
MCNAMARA, BEVERLY 666.70
MCNEAR, MOLLY 1,256.22
MENTE, VICKIE 7,912.96
MICHAEL, AARON 795.00
MILLER, CONI 2,436.60
MILLER, DENNIS 73,750.40
MONDOR, ASHLEY 2,135.80
MORGAN, KERA 19,155.46
MOSER, LOIS 3,437.50
MUNSEN, HOLLY 10,494.25
NEUBAUM, BRENDA 35,668.77
NEWQUIST-RICKERT, MELISSA 11,359.32
OBERG, STEVEN 368.78
OBERG-HANSON, JAIME 1,076.20
OBERREUTER, ANGELA 57,043.61
OCONNELL, JOHN 21,630.02
OHLMEIER, MINDI 11,253.32
ORTNER, TRUDE 63.45
PARR, KATHY 1,317.97
PAULSEN, ROBERT 8,143.33
PAULSEN, ZACK 2,276.25
PESTER, CHASE 1,975.05
PETERSEN, MOLLY 54,448.26
PETERSEN, STEPHANIE 48,331.76
PETERSEN, TIFFANI 10,948.65
PHILLIPS, HOLLY 66,904.00
PITHAN, COURTNEY 2,438.07
PORTER, CHARLES 46,710.00
RACOBS, MIRANDA 180.00
REDENIUS, CAITLYN 13,162.41
REDENIUS, CHELSEA 5,478.90
REDENIUS, COURTNEY 631.80
REDENIUS, SUSAN 138.90
REIMERT, JOANNE 6,182.15
RIFE, JESSICA 1,314.75
RIFFLE, PAUL 6,625.00
ROSS, SALLY JO 474.90
SADLER, JILL 54.00
SASS, ANGELA 48,510.16
SCHAFFER, STEVEN 50,351.91
SCHEER, CONSTANCE 13,885.03
SCHILTZ, KATHY 14,557.09
SCHLOTMAN, MELODY 316.05
SCHMIDT, SARAH 50,949.51
SCHOLL, JORDAN 62,147.58
SCHOLL, KATHY 60,474.95
SCHRAM, PAULA 53,184.49
SCHUMACHER, HELEN 3,659.55
SCHWARTZKOPF, BRYAN 2,875.00
SCHWARTZKOPF, COLLEEN 1,625.00
SCOTT, KOLBY 112.50
SEXTON, KENDRA 3,054.99
SHARP, MAUREEN 1,502.00
SIMMONS, KEVIN 14,633.52
SMELTZER, BRIAN 50,958.36
SMIZER, ALANNA 248.40
SORENSEN, ERICK 1,875.00
STEINHOFF WHITNEY 10,713.49
STOLL, JOHN 23,472.73
STOLL, LANA 24,185.90
SWANSON, JILL 74,824.82
THELANDER, JEFF 140,000.00
THIES, LISA 13,802.52
TIREVOLD, ANDREW 6,130.01
TIREVOLD, LEA 1,581.75
UHL, AMBER 50,709.91
UHL, BENITA 1,794.00
UMBACH, LINCOLN 11,026.37
WALSH, JOSEPH 33,057.80
WEBER, DENNIS 21,501.01
WESSLING, SUE 1,637.85
WHITEING, MARIE 7,027.00
WHITEING, MERLIN 11,683.57
WILSON, DEBRA 17,100.22
WIMMER, JON 51,548.66
WIMMER, NICOLE 44,072.76
WINTERS, MYSTIQUE 2,750.63
WOLFE, BEAU 1,687.50
WOLFE, BRENDA 23,557.01
YOCKEY, SHERRIE 1,863.80
ZIMMERMAN CHRISTY 1,815.00
5,001,473.10
Published in The Record
Thursday, July 30, 2020