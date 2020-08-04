Lawton-Bronson School — Earnings Report (Salaries)
Lawton-Bronson Community School
Combined Earnings Report Without Benefits
Employee Name Earnings
ADAMS, JAMIE 2,782.50
ALFREDSON, BRYAN 3,608.93
AMEEN, SAVANNAH 1,875.40
AMEEN, SIERRA 623.77
AMICK, DAVID 6,546.41
AMICK, LAURIE 56,662.44
ANDERSEN, JANE 33,567.01
ANDERSON, BRANDY. 16,124.09
ANDERSON, ELIZABETH 7,511.52
ANDERSON, NICHOLAS 45,016.74
ANDERSON, RYAN 52,642.54
ANTHONY, STEVEN 42,624.00
ASKELSON, TERRI 210.00
BARBARO, ALLEN 1,155.00
BARRETT, RACHAEL 2,630.00
BATES, CAROLE 62,643.85
BATES, ERIKA 2,624.68
BELLINGHAUSEN, BETH 70,099.60
BENSON, ADAM 3,945.00
BENSON, ERIN 65,682.86
BENSON, LAURA 45,181.68
BOETGER, BRYLEE 43,043.10
BORER, MICAELA 49,715.44
BRADLEY, KATIE 33,085.52
BREMER, CONNIE 35,276.66
BREMER, MICHAELA 171.34
BROCKHAUS, ALISE 2,694.34
BROUWER, KALE 389.99
BROUWER, KIMBERLY 8,736.34
BROUWER, SANDRA 6,562.50
BUHMAN, TONIA 52,945.24
BUSCH, AUSTIN 1,479.38
BUSCH, KAMI 55,686.16
CAMPBELL, LAURIE 17,288.41
CARLSON, JASON 65,443.85
CASEY, SUSAN 17,924.07
CASSENS, PAMELA 18,991.70
CLAY, CHAD 2,301.25
COLLINS, LAURA 63,554.60
CROSS, JESSICA 842.34
DEANDA, DENA 23,786.39
DENNEY, RYAN 3,937.00
DENNIS, THOMAS 64,673.60
DOENHOEFER, ROBERT 1,325.00
DORAN, JUSTIN 2,630.00
DOSCHER, STEPHANIE 58,637.70
DOSE, BRADLEY 3,548.00
DUKES, SARA 18,401.48
DUMKRIEGER, JEREMY 45,115.60
DYKHUIZEN BRITTANY. 8,254.30
EHLERS, GARRET 3,616.25
EHLERS, MADISON 2,630.00
ERICKSON, DALE 22,780.75
FERRIS, JAMES 1,312.50
FETTERMAN, LINDA 14,900.33
FILLIPI, ADAM 2,558.03
FIRSCHING, JEFFREY 61,191.80
FISHER, SHARON 26,016.02
FLAMMANG, NANCY 273.72
FOLKERS, MADISON 33,504.70
FOSTER, KELLY 19,340.30
GARNAND, JASON 1,643.75
GRAU, DANIEL 60,069.77
GRAU, ROSE 63,930.86
GRELL, JAMIE 18,942.70
GRIGG, BONITA 116.53
HAGEMAN, HANNAH 2,369.50
HANNA, ELIZABETH 30,673.33
HANSON, THERESA 534.58
HARMEIER, KRISTI 57,830.30
HARRIS, DAVID 2,630.00
HEFFNER, LINDA 682.50
HENNESSEY, SHANNON 15,316.47
HINDS, CRAIG 52,904.68
HOELKER, SHARI 840.00
HOLTZ, BRENDA 236.46
HOLTZ, CURTIS 986.25
HOWARD, SONYA 470.85
HUMMEL, CARLY 53,551.50
JACKSON, BRUCE 6,465.83
JACKSON, PATTIE 743.17
JANSEN, TAYLOR 2,292.84
JESSEN, BRANDI 86,351.18
JUNCK, ALLISON 42,563.25
KALLSEN, RICHARD 55,516.02
KIMBALL, BONNIE 525.00
KLAUMANN, EMILY 43,827.45
KOCK, ALYSSA 34,938.80
KOEHLER, RANDI 53,386.24
LANG, LEILA 14,706.20
LANG, THOMAS 3,465.00
LATIMER, ERNEST 2,630.00
LATIMER, STACY 945.00
LEFLER, AMY 55,477.90
LEFLER, ANDREW 345.08
LEFLER, AUSTIN 43,661.78
LEWON, REESE 42,454.32
LINDGREN, ANNA 12,993.41
LLOYD, JAMEY 67,633.15
LOFLAND, KAITLIN 42,488.20
LOUTSCH, JOSEPH 7,606.25
LUNDT, KAYLA 70,879.60
MCKENNA, DEANNE 787.50
MENDENHALL, KIMBERLY 5,550.00
MESZ, BRYAN 1,976.25
MESZ, CHRISTA 1,972.50
MEYER, KATI 690.00
MEYER, MICHAEL 61,926.04
MILLER, PEGGY 21,923.84
MITCHELL, BRENDA 62,501.85
MITCHELL, BROCK 823.30
MIZE, LINDA 630.00
MOODIE, REBECCA 588.77
MOORE, DEISERE 17,820.46
MOSEMAN, CHAD 61,771.30
MRLA, DAVID 62,803.53
MRLA, KAILEY 1,412.84
MYERS, JILL 64,693.20
NEAL, ASHLEY 1,731.78
NEAL, DANA 55,020.02
NEAL, MADISON 1,350.67
NICOLAI, AUGUST 13,311.52
OLESEN, JANELLE 2,301.25
OLESEN, LYNN 1,479.38
PARVU, ANDREA 51,642.44
PEDERSEN, AMANDA 10,289.98
PEDERSEN, JESSE 6,431.50
PETERS, KRISTIN 57,372.69
PETERS, MATTHEW 847.88
PETERS, ROXANNE 45,290.60
PETERSON, ANITA 52.50
PETERSON, KIMBERLY.. 1,312.50
PETERSON, ROGER 63,831.94
POTTEBAUM, JEREMIAH 3,616.25
PRIOR, CHARLES 84,533.33
RALSTON, DIANE 157.50
REINKE, SUELLYN 1,050.00
RICE, CARRIE 69,057.77
ROBERTS, BETH 60,417.90
RODER, PAULA 66,814.20
ROHMILLER, KENNETH 2,630.00
ROWE, CHAYTON 2,776.58
ROWE, JANA 27,278.56
RUBENDALL, TROY 895.75
RUHRER, KRISTIN 57,506.75
RYDELL, NICHOLE 3,366.74
SADLER, JO ANN 682.50
SAPPINGFIELD BLAKE 2,630.00
SCHLOTMAN, MELODY 258.00
SCHOENBERNER EMILY 170.93
SCHOENHERR, SARAH 77.40
SCHULTZ, JULIE 367.50
SCHWEITZBERGER, MICHELLE 70,051.24
SHEETS, ALLISON 1,535.91
SHEETS, JACOB 75,685.63
SHEETS, KATELYN 1,497.76
SHOOK, CHAD 160,910.16
SHORMAN, BELINDA 24,415.37
SMITH, BRIAN 2,952.75
SMITH, SARAH 48,838.80
SOUTH, KAREN 73,817.94
SQUIER-BERTRAND, ANGELA 7,980.00
SULLIVAN, REBECCA 22,809.04
SUTTON, PATRICK 63,359.90
SWANGER, BRIAN 46,631.87
THOMA, MATTHEW 3,616.25
THOMPSON, KENDAL 1,972.50
TREINEN, JAMES 21,445.34
UHL, RANDY 64,546.30
VER STEEG, KRISTI 41,700.69
VONDRAK, ADAM 37,018.98
VONDRAK, JEAN 32,765.31
WASHBURN, DONNA 1,995.00
WATTS-LAHRS, AMY 525.00
WEILAND, COLTON 980.64
WHITE, SARA 38,808.80
WIDMAN, ASHLEY 45,617.35
WILLIAMS, ANGELA 19,681.59
WINGERT, LINDA 20,051.60
WINGERT, NICOLE 20,284.86
WRIGHT, MATTHEW 2,630.00
WRIGHT, RACHEL 420.00
YOUNG, KATHERINE 4,958.16
ZAHOUREK, RONALD 2,625.00
ZANT, ASHLEY 17,454.84
ZELLMER, KAY 105.00
4,518,064.69
Published in The Record
Thursday, August 6, 2020