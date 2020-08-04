Lawton-Bronson School — Earnings Report (Salaries)

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Lawton-Bronson Community School
Combined Earnings Report Without Benefits

Employee Name    Earnings
ADAMS, JAMIE    2,782.50
ALFREDSON, BRYAN    3,608.93
AMEEN, SAVANNAH    1,875.40
AMEEN, SIERRA    623.77
AMICK, DAVID    6,546.41
AMICK, LAURIE    56,662.44
ANDERSEN, JANE    33,567.01
ANDERSON, BRANDY.    16,124.09
ANDERSON, ELIZABETH    7,511.52
ANDERSON, NICHOLAS    45,016.74
ANDERSON, RYAN    52,642.54
ANTHONY, STEVEN    42,624.00
ASKELSON, TERRI    210.00
BARBARO, ALLEN    1,155.00
BARRETT, RACHAEL    2,630.00
BATES, CAROLE    62,643.85
BATES, ERIKA    2,624.68
BELLINGHAUSEN, BETH    70,099.60
BENSON, ADAM    3,945.00
BENSON, ERIN    65,682.86
BENSON, LAURA    45,181.68
BOETGER, BRYLEE    43,043.10
BORER, MICAELA    49,715.44
BRADLEY, KATIE    33,085.52
BREMER, CONNIE    35,276.66
BREMER, MICHAELA    171.34
BROCKHAUS, ALISE    2,694.34
BROUWER, KALE    389.99
BROUWER, KIMBERLY    8,736.34
BROUWER, SANDRA    6,562.50
BUHMAN, TONIA    52,945.24
BUSCH, AUSTIN    1,479.38
BUSCH, KAMI    55,686.16
CAMPBELL, LAURIE    17,288.41
CARLSON, JASON    65,443.85
CASEY, SUSAN    17,924.07
CASSENS, PAMELA    18,991.70
CLAY, CHAD    2,301.25
COLLINS, LAURA    63,554.60
CROSS, JESSICA    842.34
DEANDA, DENA    23,786.39
DENNEY, RYAN    3,937.00
DENNIS, THOMAS    64,673.60
DOENHOEFER, ROBERT    1,325.00
DORAN, JUSTIN    2,630.00
DOSCHER, STEPHANIE    58,637.70
DOSE, BRADLEY    3,548.00
DUKES, SARA    18,401.48
DUMKRIEGER, JEREMY    45,115.60
DYKHUIZEN BRITTANY.    8,254.30
EHLERS, GARRET    3,616.25
EHLERS, MADISON    2,630.00
ERICKSON, DALE    22,780.75
FERRIS, JAMES    1,312.50
FETTERMAN, LINDA    14,900.33
FILLIPI, ADAM    2,558.03
FIRSCHING, JEFFREY    61,191.80
FISHER, SHARON    26,016.02
FLAMMANG, NANCY    273.72
FOLKERS, MADISON    33,504.70
FOSTER, KELLY    19,340.30
GARNAND, JASON    1,643.75
GRAU, DANIEL    60,069.77
GRAU, ROSE    63,930.86
GRELL, JAMIE    18,942.70
GRIGG, BONITA    116.53
HAGEMAN, HANNAH    2,369.50
HANNA, ELIZABETH    30,673.33
HANSON, THERESA    534.58
HARMEIER, KRISTI    57,830.30
HARRIS, DAVID    2,630.00
HEFFNER, LINDA    682.50
HENNESSEY, SHANNON    15,316.47
HINDS, CRAIG    52,904.68
HOELKER, SHARI    840.00
HOLTZ, BRENDA    236.46
HOLTZ, CURTIS    986.25
HOWARD, SONYA    470.85
HUMMEL, CARLY    53,551.50
JACKSON, BRUCE    6,465.83
JACKSON, PATTIE    743.17
JANSEN, TAYLOR    2,292.84
JESSEN, BRANDI    86,351.18
JUNCK, ALLISON    42,563.25
KALLSEN, RICHARD    55,516.02
KIMBALL, BONNIE    525.00
KLAUMANN, EMILY    43,827.45
KOCK, ALYSSA    34,938.80
KOEHLER, RANDI    53,386.24
LANG, LEILA    14,706.20
LANG, THOMAS    3,465.00
LATIMER, ERNEST    2,630.00
LATIMER, STACY    945.00
LEFLER, AMY    55,477.90
LEFLER, ANDREW    345.08
LEFLER, AUSTIN    43,661.78
LEWON, REESE    42,454.32
LINDGREN, ANNA    12,993.41
LLOYD, JAMEY    67,633.15
LOFLAND, KAITLIN    42,488.20
LOUTSCH, JOSEPH    7,606.25
LUNDT, KAYLA    70,879.60
MCKENNA, DEANNE    787.50
MENDENHALL, KIMBERLY    5,550.00
MESZ, BRYAN    1,976.25
MESZ, CHRISTA    1,972.50
MEYER, KATI    690.00
MEYER, MICHAEL    61,926.04
MILLER, PEGGY    21,923.84
MITCHELL, BRENDA    62,501.85
MITCHELL, BROCK    823.30
MIZE, LINDA    630.00
MOODIE, REBECCA    588.77
MOORE, DEISERE    17,820.46
MOSEMAN, CHAD    61,771.30
MRLA, DAVID    62,803.53
MRLA, KAILEY    1,412.84
MYERS, JILL    64,693.20
NEAL, ASHLEY    1,731.78
NEAL, DANA    55,020.02
NEAL, MADISON    1,350.67
NICOLAI, AUGUST    13,311.52
OLESEN, JANELLE    2,301.25
OLESEN, LYNN    1,479.38
PARVU, ANDREA    51,642.44
PEDERSEN, AMANDA    10,289.98
PEDERSEN, JESSE    6,431.50
PETERS, KRISTIN    57,372.69
PETERS, MATTHEW    847.88
PETERS, ROXANNE    45,290.60
PETERSON, ANITA    52.50
PETERSON, KIMBERLY..    1,312.50
PETERSON, ROGER    63,831.94
POTTEBAUM, JEREMIAH    3,616.25
PRIOR, CHARLES    84,533.33
RALSTON, DIANE    157.50
REINKE, SUELLYN    1,050.00
RICE, CARRIE    69,057.77
ROBERTS, BETH    60,417.90
RODER, PAULA    66,814.20
ROHMILLER, KENNETH    2,630.00
ROWE, CHAYTON    2,776.58
ROWE, JANA    27,278.56
RUBENDALL, TROY    895.75
RUHRER, KRISTIN    57,506.75
RYDELL, NICHOLE    3,366.74
SADLER, JO ANN    682.50
SAPPINGFIELD BLAKE    2,630.00
SCHLOTMAN, MELODY    258.00
SCHOENBERNER EMILY    170.93
SCHOENHERR, SARAH    77.40
SCHULTZ, JULIE    367.50
SCHWEITZBERGER, MICHELLE    70,051.24
SHEETS, ALLISON    1,535.91
SHEETS, JACOB    75,685.63
SHEETS, KATELYN    1,497.76
SHOOK, CHAD    160,910.16
SHORMAN, BELINDA    24,415.37
SMITH, BRIAN    2,952.75
SMITH, SARAH    48,838.80
SOUTH, KAREN    73,817.94
SQUIER-BERTRAND, ANGELA    7,980.00
SULLIVAN, REBECCA    22,809.04
SUTTON, PATRICK    63,359.90
SWANGER, BRIAN    46,631.87
THOMA, MATTHEW    3,616.25
THOMPSON, KENDAL    1,972.50
TREINEN, JAMES    21,445.34
UHL, RANDY    64,546.30
VER STEEG, KRISTI    41,700.69
VONDRAK, ADAM    37,018.98
VONDRAK, JEAN    32,765.31
WASHBURN, DONNA    1,995.00
WATTS-LAHRS, AMY    525.00
WEILAND, COLTON    980.64
WHITE, SARA    38,808.80
WIDMAN, ASHLEY    45,617.35
WILLIAMS, ANGELA    19,681.59
WINGERT, LINDA    20,051.60
WINGERT, NICOLE    20,284.86
WRIGHT, MATTHEW    2,630.00
WRIGHT, RACHEL    420.00
YOUNG, KATHERINE    4,958.16
ZAHOUREK, RONALD    2,625.00
ZANT, ASHLEY    17,454.84
ZELLMER, KAY    105.00
        4,518,064.69

Published in The Record
Thursday, August 6, 2020

Posted in Public Notices

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