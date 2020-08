Woodbury County Supervisors Claims — July 28, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 07/28/2020

24/7 Locksmith Serv Keys 145.00

4-Way Stop Shop gas – bookmobile 50.02

Agriland FS Inc. contract fee – Hornick 120.00

Anderson Bros. Print General Election Absen 6,246.77

AT&T Mobility Telephone 64.18

Autry Reporting Deposition 61.05

Barnes & Noble Books 590.42

Barry Motor Co. F-550 Sign Truck 100.00

Bekins Fire & Safety Safety Equipment 54.50

Bomgaars Solar salt/BL-SB 4,976.97

Book Systems Inc. Atrium express/opac 3,575.00

Brads Detail Center Vehicle tint 200.00

C W Suter & Son Inc. Troubleshoot HVAC issue 234.00

Calhoun Burns And Assoc. 2020 Bridge Inspection 4,798.30

Canon Financial Serv. Canon Lease 170.18

Carroll Cconstruction Safety glasses 118.18

Centurylink 911 circuits 1,874.69

Clerk of the Circuit Certified Priors 20.00

CLEVERINGA***, KYLE Meals and Travel 726.77

CONNECTIONS AREA AGENCY Meals on Wheels 1st Qtr. 3,190.00

COTT SYSTEMS INC. Monthly Maint. Fee for 275.00

COUNSEL (COLUMBUS, 105618) Monthly Maint Fee Rico 22.15

CPL SYSTEMS LTD Annual software support 795.00

CRITTENTON CENTER Shelter 7,557.30

CUMMINS CENTRAL POWER Homer generator repair 346.07

DELTA DENTAL IOWA 07/14/2020- 07/20/2020 6,684.93

DES MOINES STAMP MFG. Dater Stamp 71.00

ECOLAB PEST ELIMINATION Cockroach treatment 294.68

EMERGENCY MEDICAL Medical Supplies 40.45

FOREST RIDGE YOUTH Shelter 559.80

FRONTIER COMMUNICATIONS Pierson telephone inte 264.68

GODBERSON-SMITH CONST. L-B(M66)–73-97 61,736.62

GOVERNMENT FORMS AND Envelopes-Pink Vital # 838.60

GRAHAMS Wear/Safety Apparel 390.00

GRAINGER INC. Motor, 1HP 1,177.88

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 1,958.70

INLAND TRUCK PARTS Parts #200 2,529.36

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex and Depend 2,713.30

IOWA STATE ASSOCIATION Dental Premiums 4,884.77

JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT Uniforms 407.55

JEBRO INC 142321 AMZ Materials 1,959.80

JIMENEZ***, CANDELA Weekly WC TTD 255.07

JOHNSON, JAMI L. Depositions 68.40

JOHNSTONE SUPPLY (S 105825) Filters 400.66

KOCH***, RONALD E. Gloves for searchers 11.97

L G EVERIST INC. 281374 AMZ Materials 278.06

LANGUAGE LINE SERVICE Interpreting 144.10

Loffler Companies Metering Contract 1,193.26

LOGAN CONTRACTORS Parts – AMZ 325.00

M&M Automotive Serv. Vehicle Repairs 660.00

MAIL HOUSE Metering Contract & Po 1,749.14

MAPLETON PRESS help wanted Danbury 16.00

Master’s Touch LLC Postage for Tax Statement 16,400.00

MENARDS Batteries for towel 71.29

Mercy Health Services WC Test 200.04

MERCYONE SIOUXLAND Drug Screen 125.00

MICROFILM IMAGING Microfilm Reader Toner 149.19

MID AMERICAN ENERGY Electric service-6/11 7,013.48

MIDWEST ALARM COMPANY Maintenance Contract 145.00

Moore, Corbett, Heffernan Heritage Bank 3,227.00

MOVILLE CITY OF water garbage sewer 47.55

MOVILLE RECORD Subscription 47.00

NAHRA***, MARK Meals & Lodging 317.72

NORTHEAST NEBR PUBL. Homer tower utilities 363.00

Nutrien Ag Solution Milestone, Liberate Le 10,392.40

Nutrien Ag Solution Parts 12.00

OFFICE ELEMENTS Chair mats 1,121.76

ONE OFFICE SOLUTION Office Supplies 2,102.09

PENWORTHY COMPANY books 190.20

POSTMASTER (MOVILLE 167118) PO box rent Moville 84.00

RASMUSSEN MECHANICAL Work done for 9101-20 10,789.00

ROSEN PUBLISHING GROUP books 250.00

SECURITY NATIONAL BANK CC Stmt – End of Year 15,052.50

SERGEANT BLUFF ADVOCATE Legal Publications 2,547.68

SHANE’S GLASS & MORE Door pivot sets 150.00

SIOUX CITY TREAS (4 213400) Water & Sewer 428.71

SIOUXLAND GRASS & FORAGE Seed for Project L-FM 79.69

SIOUXLAND REGIONAL 1st QTR FY21 8,746.50

Standard Insurance Life, AD&D, & LTD 2,648.12

STAPLES (BOX 900103) Office Supplies 495.44

STAPLES ADVANTAGE Office Supplies 256.10

STAR CONTROL FCU troubleshooting 988.22

STATE LIBRARY OF IOWA subscription 738.76

Summit Food Service Food 61,069.34

THOMSON WEST Law Books 84.95

TITAN MACHINERY INC. Parts #927 885.44

TREASURER, STATE OF IOWA Hotel-Motel sales tax 1,108.00

TYLER TECHNOLOGIES Tyler implementation 250.00

UNION COUNTY SHERIFF Service Fees SRCR10740 37.00

UNITED HEALTHCARE August 2020 Retiree Su 750.00

VAKULSKAS LAW FIRM 104904 MHMH028976 1,050.00

Verizon Connect NWF GPS Equipment & Service 1,336.00

WASTE MANAGEMENT Garbage 358.47

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Claims 113,759.42

WESTERN DISPOSAL INC. Garbage 50.00

WESTERN IOWA TECH TSI Rent July2020 3,666.62

WIATEL WESTERN IOWA 911 circuits 2,975.55

WILLIAMS & COMPANY Audit 12,500.00

WILLIGES LLC Parking 1,950.00

WILSON, LISA M. Civil Service Commission 375.00

WOODBURY CNTY FAIR County Fair 12,000.00

YOUTH SHELTER CARE Shelter 466.50

ZIEGLER INC. Filters #513 565.27

———————————————–

Grand Total: 428,342.00

Published in The Record

Thursday, August 13, 2020