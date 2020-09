Woodbury County Supervisors Claims — August 25, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 08/25/2020

Ace Engine & Parts Mower repair 265.94

Amazon Capital Serv. Windshield #231 & toil 844.65

American Council School – Jansen 350.00

Arctic Ice Bags of ice x 77/BL 77.00

Associates For Psych MHMH029301 5,200.00

AT&T Mobility Telephone 63.26

Axon Enterprise Inc. Body Cameras 1,242.00

B & B Cleaning Spec. Janitorial service 1,450.00

Bekins Fire & Safety Fire extinguishers 542.01

Boggs***, Jerry D. Clothing Allowance 55.61

Bomgaars Buildings 12.99

C W Suter & Son Inc. Anthon tower high temp 1,037.83

Calhoun Burns And Associates Bridge Inspection 13,861.15

Canon Financial Servuce Contract# 3091-16103/C 334.77

Central Valley Ag Propane Prairie Hills 547.32

Centurylink 911 Circuits 2,038.46

Chesterman CO. Water – Moville Office 144.00

CJ Cooper & Associates Random DOT drug screen 35.00

Clark***, Charles Clothing Allowance 225.00

Community Action Agency General Relief 2,969.02

Cornhusker Int. Trucks Parts #406 3,308.21

Delta Dental Of Iowa Weekly Claims 3,692.34

Des Moines Stamp MFG. Notary Stamp Downs 32.40

DUNWELL LLC Kitchen freezer repair 1,419.81

ECHO GROUP Shop flashlight 25.33

ECOLAB PEST ELIMINATION Cockroach treatment 294.68

FEDEX Postage 21.14

FINISH LINE FUELS Gas 14.19

FRONTIER COMMUNICATIONS 911 Circuits 712-378-3 129.95

Gordon Flesch Company Printer Usage 25.15

Groves Emergency Lg Vehicle Installations 800.00

H20 4 U bottled water 86.00

HAWS, RHEANNE Hearing 490.00

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 2,822.28

HOME DEPOT PRO Shop tools 52.68

IMKO & DIVERSIFIED Temps 1,477.41

Innovational Water Hydronic management pr 2,460.19

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefits 1,189.77

IOWA STATE ASSOCIAT Dental Premium 5,029.24

JACKS UNIFORMS & EQUIP Uniforms 3,560.75

JEBRO INC 142321 AMZ Materials 1,517.00

JIMENEZ***, CANDELA 1104 CJ WC TTD 255.07

L G EVERIST INC 281374 AMZ Materials 410.98

LANGUAGE LINE SERVICES Interpreting 165.93

Loffler Companies Maintenance/Base Rate 439.79

LOOMIS***, JAMES D. Monona Cnty Expert Wit 34.09

M & M COPY QUICK INC. Brass Business Cards 54.50

MAIL HOUSE Metering contract 1,888.07

Marx Dust Control Dust Control – 170th 14,602.00

MATHERS CONSTRUCTION CO L-FM(D50)–73-97 73,663.23

MENARDS Patch kit, soap, spray 23.61

MERCYONE SIOUXLAND Weekly Physicals 191.37

MID AMERICAN ENERGY Electric service-7/10 6,513.71

Midwest Fidelity Truck wash – JL20 19.00

MIDWEST MONITORING Bracelet Rental 1,800.00

MIDWEST TURF & IRRIG. 161012 RH ball joint & air cl 406.10

MIDWEST WHEEL Parts 62.38

Moore, Corbett, Heffernan 105204 MHMH027658 66.00

MURPHY TRACTOR Parts #421 850.14

NATIONAL ACADEMY EMERG. 2 Recerts- Marks, Swin 100.00

NATIONAL SAFETY COUNCIL Annual Membership 813.00

NEW COOPERATIVE INC. Diesel 15,478.74

NORTON***, DAWN Office Supplies reimburse 103.21

NOVELTY MACHINE & SUPPLY Condensate pump motor 1,059.71

OFFICE ELEMENTS Binders, pens, folders 387.08

ONE OFFICE SOLUTION supplies 345.42

O’REILLY AUTO PARTS Ball joint separator 10.99

PATHOLOGY MEDICAL Autopsy Fees 4,455.18

PETROLEUM MARKETERS Climb -ing Hill Insurance 4,869.00

PORTER LEE CORPORATION Office Supplies 299.50

QUALITY TELECOMMUNICATIONS phone 1,533.00

RAY, RONALD A. Cleaning tube 475.00

ROBINSON, JOHN Trosper Hoyt MOR AP20 310.00

S & S EQUIPMENT INC. Blades for Schulte mower 565.48

SAFELITE FULFILLMENT Vehicle Repairs 165.00

SAPP BROS PETROLEUM Gasohol – 300.3 gallon 1,856.43

SECURITY NATIONAL BANK Office Supplies/Uniform 808.71

SERGEANT BLUFF ADVOCATE Autopsy Fees 2,273.86

Sig Sauer, Inc. Acct #370579/Rifle, su 1,867.11

SINGING HILLS AUTO Car Washes 366.30

SIOUX CITY FORD Oil change, tire repair 67.76

SIOUX CITY JOURNAL #32947 365.16

SIOUX CITY TREAS (4) Water/sewer JL20 9,934.40

SIOUXLAND LOCK & KEY Keys 20.50

STAN HOUSTON EQUIPMENT Brush cutter service 15.00

Standard Insurance 500112 Monthly Life 10,964.19

STAPLES CREDIT PLAN Office Supplies 581.47

STAR CONTROL Alarm troubleshooting 190.00

Summit Food Service 500010 Food 10,903.70

TRI-STATE OVERHEAD Moville Shop 155.00

UNITY POINT HEALTH 104313 WC CK 207.00

Verizon Connect NWF GPS Equip & Service 1,336.00

VERIZON WIRELESS Cell Phones 00001 1,768.12

WASTE MANAGEMENT SIOUX CITY Garbage 358.47

WELLMARK BLUE CROSS Month End Invoice 197,023.63

WIATEL WESTERN IOWA 911 Circuits 2,975.55

WILLIAMS & COMPANY FY19 Audit 2,375.00

WILLIGES LLC Parking Space Mail 2,600.00

WOODBURY CNTY REC Electricity 81.65

WOODBURY CNTY TREAS Copy paper 120.00

XTREAMAIR LLC Internet service – Snyder 254.93

ZIEGLER INC. Parts #214 1,752.37

———————————————–

Grand Total: 443,383.00

Published in The Record

Thursday, September 17, 2020