Lawton-Bronson School Board Bills — September 2020

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Lawton-Bronson Community School
SEPTEMBER BOARD BILLS

OPERATING FUND
AC&R SPECIALISTS  Metal Strip on Heating Coil    832.81
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES RENDERED    121.95
BRIDE, TOM & ANNE  NP TRANSPORTATION    914.98
BURKE ENGR. SALES CO.  HOLD DOWN CLIP    13.38
CENTRAL VALLEY AG  FUEL    1,451.80
CHEMSEARCH  NANO-CY CONTROLLER    365.00
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    299.54
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    594.09
ENRIGHT, KEVIN & BRENDA  NP TRANSPORTATION    914.98
HANSON, ERIC & JULIE  NP TRANSPORTATION    457.49
HEALY WELDING  HANGER BRACKET    34.70
HOBART SALES & SERVICE  HEATING ELEMENT    204.00
HOOGENDYK, JAY & MELISSA  NP TRANSPORTATION..457.49
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT  Go math    113.80
HUMMEL, CARLY  MEDICAL REIMBURSEMENT    30.00
HY-VEE  STAFF MEETING BREAKFAST    510.00
INSECT LORE  CLASS SUPPLIES    35.94
INTERSTATE MECHANICAL CORP.  WORK ON COMPRESSOR    257.48
IOWA SCHOOL FINANCE INFORMATION SERVICE  GASB 75 REPORT    1,100.00
J.W. PEPPER & SON INC  Jazz Choir Music    149.99
JACKSON, JOHN OR LORI  NP TRANSPORTATION    457.49
JESSEN, BRANDI  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
KIRKPATRICK, JAY & LESLIE  NP TRANSPORTATION    914.98
KOEHLER, RANDI  REIMBURSE DOT PHYSICAL    45.00
KOOIKER, BENJAMIN & CATHY   NP TRANSPORTATION..914.98
KUENY, JENNIFER  NP TRANSPORTATION    457.49
LATIMER, STACY  NP TRANSPORTATION    914.98
LEFEBVRE, JOSEPH  NP TRANSPORTATION    228.74
LEFLER, AUSTIN  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
LEUER’S LAMINATION  LAMINATING FILM    240.00
LOOMIS, CASADAY  NP TRANSPORTATION    457.49
MARTIN BROS.
NURSE SUPPLIES    75.15
FOOD TRAYS
McGRAW-HILL SCHOOL EDUCATION HOLDINGS, LLC  ONLINE LICENSES    2,521.59
MELTON, JOSEPH & JAMI  NP TRANSPORTATION    457.49
MID-BELL MUSIC INC.  Trombone repair    203.62
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    13,655.77
MOVILLE RECORD, THE
PUBLISHING    306.09
MTC MECHANICAL, INC.  entryway heater    464.00
MYSTERY SCIENCE INC.  Mystery science online    1,249.00
NCS, INC  COLLECTIONS    13.33
NEAL, DANA  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
NORTHWEST AEA 12  BELL RINGER WORKBOOK    64.82
NUTRIEN AG SOLUTIONS, INC.  fertilizer and weed killer..760.39
O’REILLY AUTO PARTS  BRAKES    235.24
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECKS    96.00
PAPER CORPORATION, THE  PAPER ORDER    1,341.78
PARVU, ANDREA  REIMBURSE CLASSROOM SHELF    47.88
PER MAR SECURITY SERVICES  SECURITY MONITORING    157.62
PETERBILT OF SIOUX CITY  3-way  switch    28.04
PRESTO-X-COMPANY  PEST CONTROL    102.00
PRIOR, CHARLES  REIMBURSE DOT PHYSICAL    45.00
QUILL CORPORATION  OFFICE SUPPLIES    363.49
REALLY GOOD STUFF, LLC  Extra Desktop prop and parks    33.94
RICHARDSON, MARK  stump removal    200.00
ROBERTS, BETH  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
ROBERTSON IMPLEMENT CO.  parts  for mower    19.86
ROERING, TODD & SUSAN  NP TRANSPORTATION    914.98
ROWE, JANA  REIMBURSE MILEAGE    23.20
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE RENTAL    191.45
SCHOOL ADMINISTRATORS OF IOWA  Annual Membership    2,077.00
SCHOOL HEALTH CORPORATION  Tchoukball set    405.97
SCHOOL SPECIALTY INC
PE    2,045.56
Instructional supplies
BATTERIES
general materials
4th grade spelling books
tackboards
classroom supplies
SCHOOLMATE  STUDENT PLANNERS    760.00
SHEETS, JACOB  REIMBURSE CELL PHONE AND MILEAGE    132.94
SHOOK, CHAD  REIMBURSE PHONE AND MILEAGE    87.12
SIGLER FIRE EQUIPMENT COMPANY  RECHARGE EXTINGUISHER    48.00
SIGN PRO BUS NUMBERS..    25.04
STAPLES BUSINESS ADVANTAGE  TACKBOARD    243.99
STATELINE-ELECTRIC  gas pump    488.99
STOCKING, BRYAN & CAROL  NP TRANSPORTATION    457.49
TEACHING STRATEGIES, LLC  GOLD subscription    365.75
THOMPSON INNOVATION  phone line installs    200.00
UHL, RANDY  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
US BANK
Nine square balls    28,730.07
POSTAGE
Nylons for instrument masks
supplies for summer reading
TV’s for classrooms
VER STEEG, KRISTI REIMBURSE MILEAGE    53.36
VONDRAK, JEAN  REIMBURSE DOT PHYSICAL    45.00
WASTE MANAGEMENT OF SIOUX CITY  TRASH DISPOSAL    636.10
WESTERN IOWA TELEPHONE ASSN  PHONE/INTERNET    655.07
WIECK, TODD  NP TRANSPORTATION    457.49
WINTERSET SCHOOLS  school desks    270.00
ZVERSE  Face shields – COVID need    79.98
Fund Total:    75,667.22

SHOEMAKER SCHOLARSHIP
WAYNE STATE & HALEY MITCHELL  EGGERLING SCHOLARSHIP    500.00
Fund Total:    500.00

SCHOOL NUTRITION FUND
ANTHONY, STEVE & TAYLOR  REFUND LUNCH ACCOUNT    26.70
DEAN FOODS  MILK    1,727.27
MARTIN BROS. FOOD..    15,223.10
NCS, INC.  COLLECTION FEE PAST DUE LUNCH ACCOUNT    12.38
NEAL, KEELIE  REFUND LUNCH ACCOUNT     56.40
US BANK  NUTRITION SUPPLIES    7.99
WALKER, ROBIN  REFUND LUNCH ACCOUNT     54.15
Fund Total:    17,107.99

STUDENT ACTIVITY FUND
ACE FUNDRAISING  FOOTBALL & CROSS COUNTRY FUNDRAISER    4,140.00
AREND, JAMIE OFFICIAL    100.00
ASKELSON, TERRI  OFFICIAL    175.00
BARBARA’S FLORALS & GIFTS  SENIOR NIGHT AWARDS    63.25
CHESTERMAN COMPANY  POP – CONCESSIONS & MACHINE    1,674.72
CNOS SPORTS MEDICINE  ATHLETIC TRAINER SERVICES    2,000.00
CUSTOM CREATIONS  CHEER GEAR, EAGLE NEST & HOMECOMING APPAREL    3,686.05
DAKOTA VALLEY CSD  ENTRY FEE    60.00
DECKER SPORTS  SOFTBALL SUPPLIES    314.75
DON’S PRO SHOP  SOFTBALL AWARDS    148.00
HAUFF MID-AMERICA SPORTS  FOOTBALL SUPPLIES    909.03
HESSE, PATTI  OFFICIAL    110.00
IOWA CHEERLEADING COACHES ASSOCIATION  MEMBERSHIP    45.00
IOWA H.S. MUSIC ASSOCIATION  MEMBERSHIP    25.00
IOWA HIGH SCHOOL SPEECH ASS’N  MEMBERSHIP & JUDGES CERTIFICATION    90.00
KOEHLER, RANDI  REIMBURSEMENT    57.78
MALSAM, JENNI  OFFICIAL    110.00
MCGUIRE, LORI  OFFICIAL    175.00
MEGA DOUGH  DANCE FUNDRAISER    900.00
RICHARDSON, MARTY  OFFICIAL    100.00
SCHMIDT, JOHN  OFFICIAL    100.00
SCHNEIDERMANN, CRAIG  OFFICIAL    100.00
SWAY MEDICAL  CONCUSSION APP STUDENT ATHLETES    299.00
US BANK  SPEECH SUPPLIES, DANCE SUPPLIES, FFA SUPPLIES, CHEER BOWS    345.20
WALL OF FAME, GRAFFIX INC.   FOOTBALL TRAVEL BAGS    1,800.00
WALSWORTH PUBLISHING COMPANY  YEARBOOK PAYMENT    1,380.00
WOODBURY CENTRAL COMM. SCHOOL  CROSS COUNTRY ENTRY FEE    95.00
WYNIA, BRADY  OFFICIAL    100.00
Fund Total:    19,102.78

PHYSICAL PLANT & EQUIPMENT
AMPLIFIED IT  Google Enterprise Licensing    1,848.00
US BANK  HUDL Subscription    2,138.93
Fund Total:    3,986.93

MANAGEMENT FUND
EGR INSURANCE, INC.  ADD BUS TO POLICY    3,347.00
SFM  WORK COMP INSTALLMENT    4,447.00
SU INSURANCE COMPANY  BREAK FIX PREMIUM    23,581.50
Fund Total:    31,375.50

DEBT SERVICES FUND
DE LAGE LANDEN PUBLIC FINANCE LLC  BUS LEASE    20,973.82
Fund Total:    20,973.82

PRESCHOOL
DEAN FOODS  MILK    30.43
MARTIN BROS.  PRESCHOOL SNACKS    207.18
Fund Total:    237.61

ONE CENT SALES TAX REVENUE
CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC.  ARCHITECT    415.00
CERTIFIED TESTING SERVICES, INC.  SOIL TESTING    743.00
CHEMSEARCH  COOLING TOWER SUPPLIES    2,771.10
HILLYARD FLOOR CARE SUPPLY CO.  GYM FLOOR AND STRIPPER    10,651.27
INTERSTATE MECHANICAL CORPORATION  HEAT PUMP REPAIR    993.37
JENSEN SPRINKLER  REINSTALL SPRINKLER    2,950.41
JOURNEYED.COM, INC.  Annual Microsoft License Renewal    3,832.00
KNOEPFLER CHEVROLET  Inside door panel – Suburban    549.94
KUBOTA  SKID LOADER LEASE    661.73
MARX TRAILER  storage container    4,500.00
RIVERSIDE TECHNOLOGIES
Chromebooks    15,729.00
ID card printer
THOMAS BUS SALES OF IOWA, INC.  bent bumper    1,013.40
TNT SALES & SERVICE  Repair Power Washer    706.80
TRI-STATE COMMUNICATIONS  install used radios in new buses        773.00
US BANK  TV’s for classrooms    1,259.98
WA KLINGER LLC  ELEMENTARY BUILDING ADDITION    48,459.26
Fund Total:    96,009.26

Published in The Record
Thursday, September 24, 2020

Posted in Public Notices

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