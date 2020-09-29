Kingsley-Pierson School Board Salaries (Earnings Report)

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Kingsley-Pierson Community School
Kingsley-Pierson CSD
Combined Earnings Report Without Benefits

Employee Name    Earnings Amount
ALARCON ADAME, ARTURO    49,133.08
ANSTINE, RANDI    33,521.21
BAHRKE, KARL    1,730.28
BAHRKE, SCOTT    300.00
BAILEY, ABIGAIL    640.75
BAILEY, ALLISON    513.78
BAILEY, AMY    69,761.04
BAILEY, SCOTT    141,992.80
BELL, GREGORY    87.08
BENEDIX, DAVID    800.00
BENEDIX, STARLA    700.00
BENSON, AMY    225.00
BENSON, MATTHEW    49,422.94
BORKOWSKI, BRANDON    3,715.50
BOUSTEAD, LAURA    59,048.43
BROWN, ALEX    47,129.24
BUTTERS, REBECCA    4,050.00
CARVER, SUSAN    59,623.23
CASTLE, JULIA    14,696.30
CASTLE, MARVIN    6,800.00
CHRISTENSEN, CHRIS    47,706.51
CHRISTENSEN, ELIZABETH    17,977.16
CHRISTOPHERSEN, RONALD    430.27
CHUTE, ERIN    69,795.27
COLFACK, KELLEY    7,150.00
COLLINS, HALLE    574.93
COMPTON, KASAUNDRA    40,955.95
CONNER, KENNETH    6,540.19
CONRAD, JENNIFER    45,669.43
COTTER, BENJI    2,973.00
DEJONG, MICHAEL    22,324.71
DELFS, SUSAN    700.00
DEVLIN-HILL, TOREY    48,769.25
DIRKSEN, TIM    1,979.00
DOESCHOT, TAYLOR    3,236.00
DOSE, BRADLEY    776.81
DUNNE, HAYDEN    402.11
DUNNE, MARINDA    57,605.09
EICKHOLT, JENNIFER    14,767.57
EVENHUIS, LEANN    1,410.00
FIXSEL, AMY    68.81
GOODWIN, KATHRYN    43,965.86
GOODWIN, MADISON    769.08
GOODWIN, MCKENZIE    473.74
GOODWIN, NICOLE    65,735.38
GRIFFIN, MOLLI    51,239.75
GROETKEN, GENE    38.19
GROETKEN, JILL    60,668.97
HACKETT, CHARLES    65,439.18
HACKETT, KIANNA    39.59
HACKETT, KRISTINE    67,397.15
HAGAN, JOAN    2,600.00
HAMMAN, MICHAEL    34,659.55
HAMMAN, MILDRED    6,900.00
HAMMAN, SONYA    14,624.06
HANSEN, BRITTNEY    12,117.79
HARDIE, KEVIN    2,452.00
HARPENAU, DEAN    68,720.67
HARVEY, BRADI    222.63
HARVEY, COLE    1,593.00
HARVEY, SHELBY    16,354.25
HIRSCHMAN, DONALD    2,502.00
HOBBS, BRIAN    870.24
HOBBS, MARCELL    682.05
HOELKER, SHARI    1,450.00
HOFFMAN, NOEL    1,718.00
HORSTMAN, HANNAH..    12,506.90
HUTH, ROXANNE    59,498.23
KABISCH, NATHAN    12,220.80
KABISCH, ROBERT    159.90
KECK, MARINA    1,201.00
KENNEDY, MARY    16,460.20
KRAFT, ABIGAIL    94.25
KRAFT, EMILY    70.04
KUHL, ADAM    2,675.00
KUHL, BRIGIT    1,320.00
KUHL, DAVID    925.00
LALUMENDRE, VICKI    17,076.13
LAMMERS, JACKIE    68,456.23
LEES, GAYLE    15,521.84
LINDGREN, STANLEY    10,287.44
LORETH, HEATHER    50,577.66
MAST, PEGGY    40,017.38
MAUCH, MAGGIE    53,375.55
MEHRER, MORGAN    6,509.88
MILLER, KOURTNEY    6,220.97
MULDER, BRIAN    59,548.23
MULVIHILL, TAYLOR    6,403.51
NAFE, CHARLENE    15,065.97
OLSON, GEOFFERY    46,753.47
PESCHAU, ROBIN    23,695.94
PHELPS, SCOTT    1,643.00
Plendl, Janice    10,459.18
PLENDL, RANDALL    2,502.00
PLOEGER, KATHY    45,056.26
PLOEGER, LONNIE    525.00
POPKEN, JADE    874.67
POWELL, SUZANNE    56,197.42
PRATT, STEPHANIE    17,364.96
RATH, CYNTHIA    13,684.79
REINKING, JODENE    31,219.31
REINKING, MORGAN    44,688.33
REIS, CHRISTAL    728.50
RIEMENSCHNEIDER, JOELYN    59,598.23
ROEPKE, GREGG    15,991.80
ROYER, GREGORY    1,800.00
RUHLAND, NANCY    41,651.52
SAILER, LAURA    521.72
SCHAEUBLE, SHELLY    18,078.34
SCHIPPER, MARK    800.00
SCHLOTMAN, MELODY    2,543.94
SCHMID, ANNA    750.00
SCHOTT, JARROD    56,350.93
SCHROEDER, JACQUELINE    31,856.10
SCHROEDER, KIM    42,342.39
SCHROEDER, MARK    62,735.99
SCHROEDER, MICHELLE    66,784.70
SCHROEDER, STEVEN    24,300.74
SCHWEITZBERGER, LAURIE    64,637.20
SEGGERMAN, WENDY    60,958.37
SEUNTJENS, AMANDA    728.50
SEUNTJENS, WILLIAM    5,615.50
SITZMANN, ABIGAIL    75.00
SITZMANN, VALERIE    2,254.00
SMIT, LINDSAY    6,333.50
SMITH, TERESA    458.80
SNAKENBERG, SETH    52,005.43
SPOONER, JENNI    52,536.06
STEWART, WAYNE    4,907.16
SULLIVAN, LACIE    10,579.07
VONDRAK, JAYNE    10,177.87
WACHTER, MARY    50.00
WENHAM, DEBRA    3,200.00
WIENER, LELAND    200.00
WIESE, DEXTER    139.49
WIESE, RANDALL    2,763.00
WIESE, ROBERT    112,602.55
WIESE, WANITA    950.00
WILCOX, DAWN    2,050.00
WILSON, BROOKE    39,403.32
WORDEKEMPER, ERICA    42,387.60
WURTH, MELISSA    2,746.30
Employees:    142
Grand Total:    3,114,385.91

Published in The Record
Thursday, October 1, 2020

Posted in Public Notices

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