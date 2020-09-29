Kingsley-Pierson School Board Salaries (Earnings Report)
Kingsley-Pierson Community School
Kingsley-Pierson CSD
Combined Earnings Report Without Benefits
Employee Name Earnings Amount
ALARCON ADAME, ARTURO 49,133.08
ANSTINE, RANDI 33,521.21
BAHRKE, KARL 1,730.28
BAHRKE, SCOTT 300.00
BAILEY, ABIGAIL 640.75
BAILEY, ALLISON 513.78
BAILEY, AMY 69,761.04
BAILEY, SCOTT 141,992.80
BELL, GREGORY 87.08
BENEDIX, DAVID 800.00
BENEDIX, STARLA 700.00
BENSON, AMY 225.00
BENSON, MATTHEW 49,422.94
BORKOWSKI, BRANDON 3,715.50
BOUSTEAD, LAURA 59,048.43
BROWN, ALEX 47,129.24
BUTTERS, REBECCA 4,050.00
CARVER, SUSAN 59,623.23
CASTLE, JULIA 14,696.30
CASTLE, MARVIN 6,800.00
CHRISTENSEN, CHRIS 47,706.51
CHRISTENSEN, ELIZABETH 17,977.16
CHRISTOPHERSEN, RONALD 430.27
CHUTE, ERIN 69,795.27
COLFACK, KELLEY 7,150.00
COLLINS, HALLE 574.93
COMPTON, KASAUNDRA 40,955.95
CONNER, KENNETH 6,540.19
CONRAD, JENNIFER 45,669.43
COTTER, BENJI 2,973.00
DEJONG, MICHAEL 22,324.71
DELFS, SUSAN 700.00
DEVLIN-HILL, TOREY 48,769.25
DIRKSEN, TIM 1,979.00
DOESCHOT, TAYLOR 3,236.00
DOSE, BRADLEY 776.81
DUNNE, HAYDEN 402.11
DUNNE, MARINDA 57,605.09
EICKHOLT, JENNIFER 14,767.57
EVENHUIS, LEANN 1,410.00
FIXSEL, AMY 68.81
GOODWIN, KATHRYN 43,965.86
GOODWIN, MADISON 769.08
GOODWIN, MCKENZIE 473.74
GOODWIN, NICOLE 65,735.38
GRIFFIN, MOLLI 51,239.75
GROETKEN, GENE 38.19
GROETKEN, JILL 60,668.97
HACKETT, CHARLES 65,439.18
HACKETT, KIANNA 39.59
HACKETT, KRISTINE 67,397.15
HAGAN, JOAN 2,600.00
HAMMAN, MICHAEL 34,659.55
HAMMAN, MILDRED 6,900.00
HAMMAN, SONYA 14,624.06
HANSEN, BRITTNEY 12,117.79
HARDIE, KEVIN 2,452.00
HARPENAU, DEAN 68,720.67
HARVEY, BRADI 222.63
HARVEY, COLE 1,593.00
HARVEY, SHELBY 16,354.25
HIRSCHMAN, DONALD 2,502.00
HOBBS, BRIAN 870.24
HOBBS, MARCELL 682.05
HOELKER, SHARI 1,450.00
HOFFMAN, NOEL 1,718.00
HORSTMAN, HANNAH.. 12,506.90
HUTH, ROXANNE 59,498.23
KABISCH, NATHAN 12,220.80
KABISCH, ROBERT 159.90
KECK, MARINA 1,201.00
KENNEDY, MARY 16,460.20
KRAFT, ABIGAIL 94.25
KRAFT, EMILY 70.04
KUHL, ADAM 2,675.00
KUHL, BRIGIT 1,320.00
KUHL, DAVID 925.00
LALUMENDRE, VICKI 17,076.13
LAMMERS, JACKIE 68,456.23
LEES, GAYLE 15,521.84
LINDGREN, STANLEY 10,287.44
LORETH, HEATHER 50,577.66
MAST, PEGGY 40,017.38
MAUCH, MAGGIE 53,375.55
MEHRER, MORGAN 6,509.88
MILLER, KOURTNEY 6,220.97
MULDER, BRIAN 59,548.23
MULVIHILL, TAYLOR 6,403.51
NAFE, CHARLENE 15,065.97
OLSON, GEOFFERY 46,753.47
PESCHAU, ROBIN 23,695.94
PHELPS, SCOTT 1,643.00
Plendl, Janice 10,459.18
PLENDL, RANDALL 2,502.00
PLOEGER, KATHY 45,056.26
PLOEGER, LONNIE 525.00
POPKEN, JADE 874.67
POWELL, SUZANNE 56,197.42
PRATT, STEPHANIE 17,364.96
RATH, CYNTHIA 13,684.79
REINKING, JODENE 31,219.31
REINKING, MORGAN 44,688.33
REIS, CHRISTAL 728.50
RIEMENSCHNEIDER, JOELYN 59,598.23
ROEPKE, GREGG 15,991.80
ROYER, GREGORY 1,800.00
RUHLAND, NANCY 41,651.52
SAILER, LAURA 521.72
SCHAEUBLE, SHELLY 18,078.34
SCHIPPER, MARK 800.00
SCHLOTMAN, MELODY 2,543.94
SCHMID, ANNA 750.00
SCHOTT, JARROD 56,350.93
SCHROEDER, JACQUELINE 31,856.10
SCHROEDER, KIM 42,342.39
SCHROEDER, MARK 62,735.99
SCHROEDER, MICHELLE 66,784.70
SCHROEDER, STEVEN 24,300.74
SCHWEITZBERGER, LAURIE 64,637.20
SEGGERMAN, WENDY 60,958.37
SEUNTJENS, AMANDA 728.50
SEUNTJENS, WILLIAM 5,615.50
SITZMANN, ABIGAIL 75.00
SITZMANN, VALERIE 2,254.00
SMIT, LINDSAY 6,333.50
SMITH, TERESA 458.80
SNAKENBERG, SETH 52,005.43
SPOONER, JENNI 52,536.06
STEWART, WAYNE 4,907.16
SULLIVAN, LACIE 10,579.07
VONDRAK, JAYNE 10,177.87
WACHTER, MARY 50.00
WENHAM, DEBRA 3,200.00
WIENER, LELAND 200.00
WIESE, DEXTER 139.49
WIESE, RANDALL 2,763.00
WIESE, ROBERT 112,602.55
WIESE, WANITA 950.00
WILCOX, DAWN 2,050.00
WILSON, BROOKE 39,403.32
WORDEKEMPER, ERICA 42,387.60
WURTH, MELISSA 2,746.30
Employees: 142
Grand Total: 3,114,385.91
Published in The Record
Thursday, October 1, 2020