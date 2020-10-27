Lawton-Bronson School Board Bills — October 2020

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Lawton-Bronson Community School
October 2020 board bills

OPERATING FUND
AC&R SPECIALISTS  HS Fridge repair    1,112.24
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES RENDERED    273.30
AMICK, DAVID  DOT PHYSICAL    45.00
BIERSCHBACH EQUIPMENT & SUPPLY  rental    180.00
BUNKERS FEED & SUPPLY, INC.  BULK SOFTENER SALT    180.48
C.W. SUTER AND SON  KITCHEN HVAC REPAIR    750.00
CENTRAL IOWA DISTRIBUTING  trash bags    903.00
CENTRAL VALLEY AG  FUEL    2,628.30
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  Maintenance for copier    1,250.57
CERTIFIED TESTING SERVICES, COMPRESSIVE STRENGTH CYLINDERS    30.00
CHEMSEARCH  COOLING TOWER SUPPLIES    649.30
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    526.17
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    656.88
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS, INC.  DEF for Buses    71.92
CUSTOM CREATIONS  Smile T-shirts    2,121.50
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES  2020 TSA FEE    550.00
DOCUMENT DEPOT & DESTRUCTION  SHREDDING    45.00
FLEET US LLC field paint    855.00
FLUENCY MATTERS  Spanish novels    55.95
HAKA LLC  GAS    2,002.48
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT  Go math materials    2,465.32
HUMMEL, CARLY  MEDICAL REIMBURSEMENT    80.18
IOWA DEPT. OF HUMAN SERVICES  MEDICAID PAYMENT    413.04
J.W. PEPPER & SON INC.  Sheet music    286.39
JENSEN SPRINKLER  sprinkler decoder    234.72
JESSEN, BRANDI  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
McGRAW-HILL SCHOOL EDUCATION HOLDINGS, LLC    DIGITAL MATH SUBSCRIPTIONS    939.40
MEDICAL ENTERPRISES INC.  alcohol testing supplies    42.00
MID-BELL MUSIC INC.  Instrument repair    234.30
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    16,025.83
MIDWEST MOBILE GLASS  GLASS REPAIR    94.95
MIDWEST WHEEL  brakes and drums    318.44
MOVILLE RECORD, THE
SUBSCRIPTIONS    421.27
PUBLISHING
MTC MECHANICAL, INC.  heat pump services    8,120.00
MYERS, JILL  REIMBURSE MILEAGE    278.40
NEAL, DANA  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
O’REILLY AUTO PARTS  oil  and filter for buses     879.88
PRESTO-X-COMPANY  PEST CONTROL    102.00
QUILL CORPORATION  PAGE PROTECTORS    16.29
SAVVAS LEARNING COMPANY myWorld Geography    348.70
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE RENT    191.45
SCHOOL ADMINISTRATORS OF IOWA  SAI Legal Lab    110.00
SCHOOL BUS SALES
NO SMOKING DECAL    303.29
Rear Brake Lights
air filters for  bus
SCHOOL SPECIALTY INC.  OFFICE SUPPLIES    136.95
SHEETS, JACOB  REIMBURSE CELL PHONE AND MILEAGE    199.64
SHOOK, CHAD  REIMBURSE CELL PHONE AND MILEAGE    89.44
SOLBERG’S  SERVICE AWARDS    652.67
STATE STEEL SUPPLY CO.  Ind. Tech Consumable Metal Supplies    139.16
SUMMIT COMPANIES  FIRE EXTINGUISHER INSPECTION    48.00
SWANGER, BRIAN  REIMBURSE DOT PHYSICAL    45.00
TIMBERLINE BILLING SERVICE MEDICAID BILLING    51.24
TPRS BOOKS  Spanish novels    49.72
TRUCK CENTER COMPANIES  stop arms    149.10
US BANK
O Rings – Warmers    23,867.31
Sensors for science lab
power washer and supply
Blast Online Subscription
HD Word online access
Bell covers for band instruments    Snacks for Parker and Ava
mask and shield supplies
US TOY  BOARD OF EXCELLENCE PRIZES    149.31
VER STEEG, KRISTI  REIMBURSE MILEAGE    127.60
WESTERN IOWA TELEPHONE PHONE/INTERNET    1,138.07
Fund Total:    74,338.95

SCHOOL NUTRITION FUND
DEAN FOODS  MILK    2,817.53
LITTLE CAESARS PIZZA  FOOD    1,145.70
MARTIN BROS.  FOOD, A LA CARTE, VENDING    10,485.26
US BANK  ANTI-SLIP FLOOR MATS    159.98
Fund Total:    14,608.47

STUDENT ACTIVITY FUND      
ABERSON, BERWYN  OFFICIAL    150.00
ABERSON, JOSHUA  OFFICIAL    70.00
ABSOLUTE SCREEN ART  MILITARY SHIRTS    1,740.00
ADAMSON, PAUL  OFFICIAL    110.00
ALTA-AURELIA COMMUNITY SCHOOL  ENTRY FEE    90.00
BAILEY, AMY  OFFICIAL    80.00
BARBARA’S FLORALS & GIFTS  FLOWERS-HOMECOMING, SENIOR NIGHT    57.00
BASALYGA, RUSS  OFFICIAL    150.00
CHESTERMAN COMPANY  POP-CONCESSIONS, POP MACHINE    98.78
CUSTOM CREATIONS  FFA JACKET EMBROIDERING, ADDL HOMECOMING SHIRTS    138.00
DAVIDSON, GEORGE  OFFICIAL    100.00
DAVIDSON, TYLER  OFFICIAL    100.00
DREW, JANA  OFFICIAL    240.00
DUZIK, JOHN  OFFICIAL    80.00
GREER, MATT OFFICIAL    100.00
HANDY, JAMES  OFFICIAL    100.00
HANDY, KONNOR  OFFICIAL    100.00
HARRIS, MARK OFFICIAL    75.00
I29 SPORTS  VOLLEYBALL SHIRTS    570.00
IOWA H.S. MUSIC ASSOCIATION  ALL-STATE REGISTRATIONS    206.00
IOWA STATE DRILL TEAM ASSN  ANNUAL MEMBERSHIP & STATE REGISTRATIONS    374.00
JENNESS, LLOYD  OFFICIAL    80.00
KINGSLEY-PIERSON COMM. SCHOOL  ENTRY FEE    60.00
KREBER, CHRISTOPHER  OFFICIAL    75.00
LEAVE IT TO BEAVERS ACRES  FFA FUNDRAISER    759.00
MID-BELL MUSIC INC.  LESSON BOOKS, SUPPLIES    62.54
MONELL, JILL  OFFICIAL    150.00
MORRICE, DENNIS  OFFICIAL    75.00
MVAO/COU CSD  ENTRY FEE    100.00
OA-BCIG COMMUNITY SCHOOL DISTRICT ENTRY FEE..    150.00
PATTEE, AARON  OFFICIAL    100.00
PIERSMA, SCOTT  OFFICIAL    100.00
REINKE, DALE OFFICIAL    100.00
REINKE, DENNIS  OFFICIAL    75.00
TAYLOR, JOSHUA  OFFICIAL    100.00
TRI-CENTER COMMUNITY SCHOOL DISTRICT  ENTRY FEE    100.00
TROTH, GARY OFFICIAL    110.00
US BANK  DANCE COSTUMES, REGISTRATION FEE, DANCE SUPPLIES, CROWN, TIARA, MEALS, DUES, CHEER SUPPLIES, CONCESSIONS SUPPLIES    3,437.37
WALL OF FAME, GRAFFIX INC.  FOOTBALL FACE COVERINGS        336.00
WALSWORTH PUBLISHING COMPANY  YEARBOOK PAYMENT    100.00
WESTWOOD COMMUNITY SCHOOL ENTRY FEES    75.00
WHARTON, SHAWN  OFFICIAL    100.00
WICKSTROM, STAN  OFFICIAL    110.00
WILLER, CHAD  OFFICIAL    300.00
WISNIESKI, STAN  OFFICIAL    210.00
Fund Total:    11,593.69

MANAGEMENT FUND
SFM  WORK COMP PREMIUM    4,447.00
Fund Total:    4,447.00
BEFORE AND AFTER SCHOOL PROGRAMS
US BANK  emergency food supply    308.51
Fund Total:    308.51

PRESCHOOL
DEAN FOODS  MILK    38.19
Fund Total:    38.19

ONE CENT SALES TAX REVENUE  
BIERSCHBACH EQUIPMENT & SUPPLY Scissor lift    10,400.00
CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC.  ARCHITECT FEES    2,184.51
HAWKEYE TRUCK EQUIPMENT  SNOW PLOW FOR TRUCK    7,100.00
RIVERSIDE TECHNOLOGIES
BATTERY BACKUPS    5,406.67
Wireless Access Points
Fund Total:    25,091.18

DEBT FUND
KUBOTA LEASING  SKID LOADER LEASE    661.73
Fund Total:    661.73

Published in The Record
Thursday, October 29, 2020

Posted in Public Notices

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