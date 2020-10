Woodbury County Supervisors Claims — September 20, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 09/22/2020

4-Way Stop Shop gas bookmobile 44.54

Accurate Controls Camera system issues 205.50

Accurate Reporting Copy of Deposition 72.00

Ace Engine & Parts Weed eater parts 164.52

Ace Refrigeration Ice maker/dispenser 6,619.02

Advanced Correction Medical 92,304.60

AlphaGraphics PPE-120 Protective Shield 14,550.00

Associates For Psych MHMH029315 400.00

Baker Group 28th Street Jail Project 35,000.00

Barnes & Noble books 321.10

Betsworth, Brooke D. Transcript Frank Clear 119.00

Bomgaars Oil 574.13

Bound Tree Medical Household Supplies 211.52

Boyle, Dennis mileage 31.82

Broad Reach books 399.99

Brown***, Cory Clothing Allowance 152.81

Calhoun Communications East tower light repair 1,178.30

Centurylink 103380 Shop Telephone 181.87

Chapman***, Donna M. mileage 124.80

Chesterman CO 321643 Water – Moville 66.60

CJ Cooper & Associates Random Drug Screens 105.00

Community Action Agency General Relief 15,420.00

Conservation Corps Conservation Corps 5,402.65

Continental Fire Sp Annual inspection 200.00

Cornhusker Int. Trucks Parts #406 33.74

Correctionville Corner Shop supplies/Little Sioux 72.50

Costar Realty Info CoStar 109.20

Crittenton Center Shelter 6,717.60

Culligan Water Conditioning Building Maintenance 36.50

Delta Dental Of Iowa 09/09-14/2020 Weekly 3,504.33

Derby CRS RPR, Deni Final PreTrial Confer 15.50

Diamond Lake Book books 441.16

EAKES OFFICE SOLUTION Janitorial Supplies 145.06

ECOLAB PEST ELIMINATION Cockroach treatment 189.91

EDMUNDSON***, RACHEL Parking July, August 114.75

ELECTRONIC ENGINEER Equip Repair 312.50

EMERGENCY MEDICAL Paramedic Budget-Medic 759.66

EMPLOYEE & FAMILY Annual EAP 9,324.00

FINISH LINE EMA Truck Fuel Aug. 2020 125.67

Floyd River Materials 102170 Rock for Prairie Hills 1,222.42

FRANK DUNN CO. High Performance Patch 799.00

FRONTIER COMMUNICATIONS 911 Circuits 712-278-3 253.86

Gale LP book 128.94

GARDNER MEDIA LLC books 114.97

GLEISER***, DAVID Reimbursement – Office 36.38

Gordon Flesch Company Lexmark printers 468.25

Gotcha Covered of Siouxland Window treatments-DPNC 602.80

HEALY WELDING 101752 C’Ville Shop 16.32

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 1,710.54

HEIDMAN LAW FIRM General Board Matters 1,015.00

HISEY, RANDY S. MHMH028709 90.00

Hoffman, Rheane Juvenile hearing 52.50

IMKO & DIVERSIFIED Temps 2,765.57

Independent Technology Propane monitor fees 40.00

INNOVATIVE BENEFIT Weekly flexible benefit 2,855.25

INSURANCE STRATEGIES 2019 509A Study 975.00

IOWA STATE ASSOCIATION Dental Premium 4,979.24

IRS UNITED STATES 2019 PCORI Fee 2,672.08

ISAA 238143 ISAA 73rd Annual School 750.00

ISTATE TRUCK CENTER Parts #306 2,602.37

JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT Uniforms 3,796.35

JEBRO INC. AMZ Materials 2,066.40

JESSEN AUTOMOTIVE Oil & filters/Little S 65.03

JIMENEZ***, CANDELA CJ Weekly WC 255.07

JOHN DEERE FINANCIAL AgriVision/Air filters 209.09

JOHNSON, JAMI L. Deposition 432.00

JOHNSTONE SUPPLY (S 105825) Filters 602.04

KNOWBUDDY RESOURCES books 399.99

LANGUAGE LINE SERVICES Interpreting 9020949015 113.23

LEEDS PHARMACY 141229 CK WC TTD 150.00

LONG LINES LTD (SGT 182816) phone internet 51.66

LUTGEN CSR RPR, AMY Copy to AG’s office 8.00

MAIL HOUSE metering contract 1,946.21

MATTHIAS, SUSAN mileage 14.14

MENARDS Residence storm door 315.88

MID AMERICAN ENERGY Electric service-8/10 7,361.14

MID COUNTRY MACHINE Parts #927 2,682.00

MIDWEST ALARM COMPANY DPNC alarm monitoring 63.00

MIDWEST HONDA SUZUKI 2020 Kubota RTV-XG850W 11,000.00

Moore, Corbett, Heffernan Walgreens Hamilton 2,401.50

MOVILLE CITY OF water garbage sewer 15.45

MOVILLE J AND J MOTOR battery for generator 173.20

MOVILLE RECORD Legal Publications 818.88

NAHRA***, MARK Mileage for ICEA Exec 123.05

NEW COOPERATIVE INC. Diesel 14,680.64

NORTON***, DAWN Reimbursement – Office 55.08

NOVELTY MACHINE & SUPPLY Belt 4.16

OFFICE ELEMENTS Binders clips, markers 229.21

ONE OFFICE SOLUTION Office Supplies 1,020.15

O’REILLY AUTO PARTS Filters 342.97

OVERDRIVE INC. bridges E-Book content 2,379.28

PETERSEN OIL CO. Diesel 6,085.30

POMPS TIRE SERVICE Tire Repair #527 634.74

RECORD PRINTING & COPY 2nd Mailing Request 2,121.84

RETRIEVER LLC Parts #220 89.00

ROBINSON, JOHN July 2020 MOR 70.00

ROCKET AUTO WASH INC. Vehicle Maintenance 13.00

RYAN PUBLISHING CO. advertise for jobs 21.40

S & S EQUIPMENT INC. Vehicle Maintenance 88.25

SAPP BROS PETROLEUM Diesel – 245.30 gallon 731.73

SCHUMACHER ELEVATOR Annual elevator maint 919.68

SCOTWOOD IND. INC. Calcium Chloride 18,315.00

SDHS – DISTRICT HEALTH Tax allocation 226,273.00

SECURITY NATIONAL BANK United Way Prizes 1,822.30

SERVICE MASTER RESTORE Janitorial Service 670.00

SIOUX CITY COMMUNITY WCICC Communication 100.00

SIOUX CITY FOUNDRY Parts #524 180.00

SIOUX CITY JOURNAL Notice 459.55

SIOUX CITY TREAS. (4) Comm Center 62,329.71

SIOUXLAND LOCK & KEY Keys 23.00

SMART APPLE MEDIA books 399.99

SOOLAND BOBCAT Couplers, hose, cap 283.67

Sparklight Cable TV 198.95

Spiller***, Izzlee 500338 Custodial supplies 5.35

SQUARE TIRE GORDON Oil Change #102 45.16

STAPLES CREDIT PLAN Office Supplies 499.98

STEFFEN TRUCK EQUIPMENT Parts #506 44.00

STEIG***, CRAIG Mileage 4.60

Summit Food Service Meals 18,547.69

THE SEED SHED Jerry oats and cereal 245.00

THOMPSON INNOVATION Troubleshoot/repair 495.95

TITAN MACHINERY Parts #223 351.00

TITAN MACHINERY INC. Filters #223 537.60

TURK, MARI H. Permanency Review 192.50

TYLER TECHNOLOGIES Executime license/main 6,507.20

ULTRA NO TOUCH CAR WASH Car Washes 570.28

VERIZON WIRELESS phone charges: Verizon 7,566.82

WALL OF FAME staff hats 252.28

WASTE MANAGEMENT Garbage 358.69

WELLMARK BLUE CROSS Weekly medical fees 138,843.49

WESTERN DISPOSAL INC. Garbage service AU20 1,113.70

WESTERN IOWA TECH TSI Rent Aug and Sep 2 7,333.24

WIATEL WESTERN IOWA phone internet Hornick 278.41

WIGMAN CO. Plumbing supplies 1,164.33

WILLIGES LLC Semi-Annual Car Park 3,960.00

WOODBURY CNTY REC Tower utilities 1,636.82

WOODBURY CNTY TREAS Owego drainage taxes 7,719.21

WOODBURY CNTY TREAS. Copy paper 90.00

Woodbury County Emerg. Tax Allocation 23,932.46

ZIEGLER INC. Generator maintenance 9,452.82

———————————————–

Grand Total: 827,255.00

Published in The Record

Thursday, October 29, 2020