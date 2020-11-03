River Valley School Board Minutes & Bills — October 21, 2020

| | 0

River Valley Community School
Regular Board Meeting
10/21/2020 — 6:45 PM
Board Room, Jr./Sr. High School
Correctionville, IA

Attendees
Voting Members
Mrs. Kristi Krager, Vice President
Mrs. Bobbi Dewitt, Board Member
Mr. Ted Mammen, Board Member
Mrs. Meagan Foresman, Board Member

1.    Call to Order
The meeting was called to order at 6:45 p.m.
Please visit https://simbli.eboardsolutions.com/Index.aspx?S=36030888 for additional school board information and presented items.

2. Pledge of Allegiance

3. Roll Call

4. Open Forum (Visitors)/Hearings

5. Consent Items
It is recommended that the consent agenda be approved as presented.
Motion made by: Mr. Ted Mammen
Motion seconded by: Mrs. Meagan Foresman
Voting Unanimously Approved

A. Agenda

B. Minutes of Past Meetings

C. Business Manager’s Financial Statements
1. Monthly Financial Statement
2. Activity Fund Financials
3. Lunch Fund Financials

D. Audit and Approval of Claims
1. Bills

6. Communication to the Board
A. Correspondence

B. Administrative Reports
1. Elementary Principal and Curriculum Director’s Report
2. JH/HS Principal and AD Report

7. Old Business
A. Appoint District Representative for IASB Delegate Assembly
Approve Meagan Foresman as our IASB representative for the Delegate Assembly.
Motion made by: Mrs. Bobbi Dewitt
Motion seconded by: Mr. Ted Mammen
Voting Unanimously Approved

8. Information Only
A. Certified Enrollment and other District Info
B. FAST Assessment Info

9. New Business
A. Resignations
Approve Angie Reinking’s resignation for JH Volleyball and thank her for years of coaching for us.
Motion made by: Mrs. Meagan Foresman
Motion seconded by: Mr. Ted Mammen
Voting Unanimously Approved

B. Contracts
Approve Ken Slater’s superintendent salary increase to $136,761.00.  The increase will be paid by Hinton CSD based upon the sharing agreement.
Motion made by: Mrs. Bobbi Dewitt
Motion seconded by: Mrs. Meagan Foresman
Voting Unanimously Approved

C. Early Retirement Applications
Approve the Early Retirement applications for Kathy Fick and Roxann Baker.
Motion made by: Mr. Ted Mammen
Motion seconded by: Mrs. Bobbi Dewitt
Voting Unanimously Approved

D. Resolution to Continue Instructional Support Levy
Approve the  Instructional Support Levy as proposed in the documents.
Motion made by: Mrs. Bobbi Dewitt
Motion seconded by: Mr. Ted Mammen
Voting:
Mrs. Kristi Krager – Yes
Mrs. Bobbi Dewitt – Yes
Mr. Ted Mammen – Yes
Mrs. Meagan Foresman – Yes

E. Share Wrestling with Galva-Holstein/Schaller-Crestland (Ridge View)
Approve sharing wrestling with Galva-Holstein and Schaller-Crestland for the 2020-2021 school year.
Motion made by: Mr. Ted Mammen
Motion seconded by: Mrs. Meagan Foresman
Voting Unanimously Approved

F. Allowable Growth and  Supplemental State Aid for Special Education Deficit
Approve the allowable growth and supplemental aid for negative special education balance request of $95, 403.66.
Motion made by: Mrs. Meagan Foresman
Motion seconded by: Mr. Ted Mammen
Voting Unanimously Approved

10. Discussion Items
A. Board Member Report
B. Superintendent Report

11. Adjournment
The meeting was adjourned at 8:18 p.m.

OCTOBER 2020 BILLS TO BE PAID
Checking 1 Fund: 10 GENERAL
ADAM BISENIUS  PHONE STIPEND    50.00
AHLERS & COONEY, P.C.  LEGAL EXPENSES    382.50
AMAZON CAPITAL SERVICES  AMERICAN FLAGS    39.96
AMAZON CAPITAL SERVICES   EAR BUDS    32.95
AMAZON CAPITAL SERVICES  EAR BUDS FOR CLASSROOM    32.95
AMAZON CAPITAL SERVICES  SP ED HEADPHONES    74.95
ANC DBA LONG LINES  PHONE SERVICE    387.49
APPLIED EDUCATIONAL SYS-TEMS  BUSINESS IT CENTER 21 CLASSROOM    599.00
BALDWIN, LORI  MILEAGE REIMBURSEMENT    201.60
BEELNER SERVICE INC.  SPRINKLER REPAIR    69.12
BRITTANI WATTS  HEADPHONES FOR SP ED CLASSROOM 80.00
BUSINESS RADIO LICENSING  RADIO LICENSE FEE    120.00
CHARLES KNAACK  PHONE STIPEND    20.00
CHEMSEARCH  GLYCOL FEEDER    3,000.00
CHEMSEARCH  PARKER FILTER CARTRIDGE    250.00
CHEMSEARCH  WATER TREAT-MENT PROGRAM    1,500.00
COLLEEN HECHT, TREASURER NWIBA  HONOR BAND ENTRY FEE    5.00
CORRECTIONVILLE BUILDING CENTER    203.37
PROJECT JACK SUPPLIES    38.25
PROJECT JACK SUPPLIES    35.10
PROJECT JACK SUPPLIES    7.16
PROJECT JACK SUPPLIES    61.62
BUILDING SUPPLIES    57.15
CORRECTIONVILLE CORNER HARDWARE    40.55
TRANSPORTATION SUPPLIES    5.89
GROUNDS SUPPLIES-WASHTA    30.96
GROUNDS SUPPLIES-WASHTA    3.70
CORRECTIONVILLE, CITY OF    333.33
WATER SEWER CONCESSION    99.77
WATER, SEWER C’VILLE SCHOOL    147.14
WATER, SEWER LOCKER ROOM    54.36
WATER, SEWER SHOP BUILDING    32.06
CULLIGAN WATER CONDITIONING    69.45
PUMP RENTAL-ELEM    26.45
PUMP RENTAL-CVILLE    43.00
DEMCO INC.  MEDIA CENTER SUPPLIES    54.02
DOLLAR GENERAL  SUPPLIES-CARES ACT    20.00
EVANS, TISH  SUPPLIES FOR BOARD RETREAT    9.63
FOLLETT LIBRARY RESOURCES  LIBRARY SUPPLIES-C’VILLE    133.95
FRONTIER  PHONE SERVICE-BUS BARN    74.75
FRONTIER  PHONE SERVICE-ELEM.    320.94
GORDON FLESCH  COPIER OVERAGE    15.76
HOME DEPOT PRO INSTITUTIONAL  SANIGUARD-CARES    105.60
INTERNATIONAL ACADEMY OF SCIENCE  ACELLUS LICENSE    1,600.00
INTERSTATE ALL BATTERY CENTER  REPLACEMENT BATTERIES    319.50
INTERSTATE MECHANICAL AUGUST PM-C’VILLE    743.75
INTERSTATE MECHANICAL AUGUST PM WASHTA..1,482.50
IOWA ASSOCIATION OF SCHOOL BOARDS  2020 IASB ER CONFERENCE-K SLATE..95.00
IOWA COMMUNICATIONS NETWORK  DATA SERVICES    391.38
IOWA HIGH SCHOOL MUSIC ASSN  SCHOOL MEMBERSHIP DUES    25.00
IOWA PRISON INDUSTRIES  DESKS-ELEM.    2,489.20
JCL – SIOUX FALLS BRANCH  ELECTROSTATIC BACKPACK SPRAYER    5,705.00
JCL – SIOUX FALLS BRANCH  BATTERIES    574.86
JCL – SIOUX FALLS BRANCH  VACUUM REPAIRS    142.20
JOHNSON PROPANE INC    97.51
FUEL FOR BUS    60.80
.3% TAX    22.80
.183% TAX    13.91
JOHNSON PROPANE INC..128.30
FUEL FOR BUS    80.00
.3% TAX    30.00
.183 TAX    18.30
JOHNSON, JOHNNIE  PHONE STIPEND    15.34
JOURNEYED.COM  ADOBE K-12 SCHOOL NAMED LICENSE RENEWAL    2,425.00
JOY AUTO SUPPLY INC. TRANSPORTATION SUPPLIES    555.10
JOY AUTO SUPPLY INC.  BUILDING AND GROUNDS SUPPLIES    38.11
MARTIN BROS DISTRIBUTING CO.  PRESCHOOL    299.81
MARTIN BROS DISTRIBUTING CO.  PRESCHOOL    161.85
MARX TRAILERS  SUPPLIES FOR SNOW PLOW    887.89
MARX TRAILERS  SEAL KIT FOR SNOW PLOW    44.63
MELISSA HOLTZ  PHONE STIPEND    50.00
MIDAMERICAN ENERGY    8,321.95
ELEC-C’VILLE SCHOOL    5,956.60
ELEC-C’VILLE SIGN    14.93
ELEC WASHTA BUS BARN    62.65
ELEC-WASHTA SCHOOL    1,966.86
ELEC-CUSHING BUS BARN    26.14
ELEC – C’VILLE SCHOOL    188.87
ELEC – C’VILLE FOOTBALL FIELD    105.90
MODERN HEATING & COOLING, INC.  REPAIR AC IN GYM-ELEM.    917.64
NEW COOP  GASOLINE    575.00
NORTHWEST AEA  IA ONLINE PD FOR FY2021    388.00
NORTHWEST AEA  PAW PRINTS    28.50
O’HALLORAN INTERNATIONAL INC.  BUS REPAIR
SUPPLIES    240.47
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK  BACKGROUND CHECKS    102.00
PETERSEN OIL COMPANY  DIESEL FUEL    2,534.70
RAY’S MID BELL MUSIC CO.  LESSON BOOKS-ELEM..    33.62
RECORD, THE  PUBLICATION EXPENSE    265.85
REHABD MEMORIAL B. WASSENAR    64.00
RICHEY PLUMBING  FIXED LEAK AT FB FIELD    67.54
RICKS COMPUTERS  COMPUTER REPAIRS    318.00
RICK’S COMPUTERS  PROJECT-OR AND CABLE    623.00
SANITARY SERVICES  EXTRA 6 YARD CONTAINER-WASHTA    56.22
SANITARY SERVICES  EXTRA 6 YARD CONTAINER-WASHTA    164.82
SCHOOL BUS SALES CO.  BUS SUPPLIES-AUXILIARY FAN    155.98
SCHOOL BUS SALES CO.  TRANSPORTATION SUPPLIES    79.44
SCHOOL BUS SALES CO.  BUS REPAIRS    289.90
SCHOOL BUS SALES CO.  BUS REPAIRS    116.81
SCHOOL BUS SALES CO.  SUPPLIES FOR BUS REPAIRS    525.89
SCHOOL SPECIALTY  PRE-SCHOOL SP ED SUPPLIES    26.61
SCHOOL SPECIALTY  ELEM. SUPPLIES    130.83
SCHOOL SPECIALTY  ELEM. SP ED SUPPLIES    838.77
SCHOOL SPECIALTY  ELEM. INSTRUCTIONAL SUPPLIES    20.25
SCHOOL SPECIALTY  PRE-SCHOOL SP ED SUPPLIES    7.79
SCHOOL SPECIALTY  ELEM. SUPPLIES    51.87
SCHOOL SPECIALTY  ELEM. SP ED SUPPLIES    1,178.95
SCHOOL SPECIALTY  PRESCHOOL SP ED SUPPLIES    139.29
SECURE SHRED SOLUTIONS  SHREDDER EXPENSE    48.00
SIOUX VALLEY AUTOMOTIVE  PAINT for SUBURBAN    139.24
SLATER, KEN    275.00
MILEAGE STIPEND    225.00
PHONE STIPEND    50.00
STAPLES ADVANTAGE    362.85
MEDIA SUPPLIES – CRATES    84.70
OFFICE SUPPLIES    143.00
OFFICE SUPPLIES    3.79
MEDIA SUPPLIES – BOOK TAPE    58.02
ELEM. OFFICE SUPPLIES    39.59
MEDIA SUPPLIES    33.75
THOMPSON INNOVATIONS  RECONNECT SERVICE TO AVIGILON    100.00
TNT SALES & SERVICE  REPAIR PRESSURE WASHER    160.00
TRIPLE C PEST CONTROL  PEST CONTROL-C’VILLE    75.00
TRIPLE C PEST CONTROL  PEST CONTROL-WASHTA    75.00
VOSS LIGHTING  LIGHT BULBS    401.40
WASHTA, CITY OF  WATER,SEWER ELEM.    316.66
WASHTA, CITY OF  WATER,SEWER BUS BARN    55.71
Fund Total:    46,771.35
Checking Account Total:    46,771.35

Checking 2 Fund: 21 ACTIVITY
AMANDA VERZANI  BAGS FOR DISHCLOTHS    2.41
AMANDA VERZANI  STUDENT COUNCIL SUPPLIES – HOMECOMING    99.41
CHESTERMAN COMPANY  CON-CESSION SUPPLIES    232.68
HAUFF MID-AMERICA SPORTS INC.  ATHLETIC TAPE    67.50
ISDTA    490.00
MEMBERSHIP FEE    50.00
ROUTINE FEE-STATE    416.00
WRISTBANDS – STATE    24.00
MARTIN BROS DISTRIBUTING CO.  CONCESSIONS    468.42
MARTIN BROS DISTRIBUTING CO.  CONCESSIONS    108.49
MARTIN BROS DISTRIBUTING CO.  VENDING    69.76
MARTIN BROS DISTRIBUTING CO. VENDING    118.43
RIVER VALLEY BOOSTER CLUB  CONCESSIONS FROM HOMECOMING    174.80
SPIRITS, STOGIES AND STUFF HOMECOMING FLOWERS    263.00
WALSWORTH PUBLISHING CO.  2020 YEARBOOK    3,996.60
WINDY CITY NOVELTIES  DANCE TEAM SUPPLIES    120.00
Fund Total:    6,211.50
Checking Account Total:    6,211.50

Checking 3 Fund: 33 LOCAL OPTION SALES & SERV TAX
GRANT WOOD AEA  POWER SCHOOL INFORMATION SUPPORT    4,547.45
Fund Total:    4,547.45

Checking 3 Fund: 36 PPEL
GORDON FLESCH  COPIER LEASE    2,019.94
INTERSTATE MECHANICAL CORP.  REPLACE COILS IN HEATING SYSTEM – C’VILLE    3,669.52
MIDWEST HVAC SOLUTIONS  INHIBITOR PACKAGE, GLYCOL    5,520.00
RICHEY PLUMBING  DRINKING COOLERS    4,800.00
RICK’S COMPUTERS  SERVICE LABOR QT. 1 20-21    6,000.00
Fund Total:    22,009.46
Checking Account Total:    26,556.91

Checking 4 Fund: 61 SCHOOL NUTRITION
ACE REFRIGERATION  WASTE CONTAINERS AND DOLLIES-ELEM    360.00
ASHTON HUFFMAN  LUNCH ACCOUNT REFUND    600.00
DAIRY BRANDS CORPORATE, LLC
SFP    96.61
SFP    160.98
SFP    72.24
SFP    72.36
SFP    181.49
SFP    136.45
SFP    182.27
SFP    164.59
SFP    132.77
SFP    104.47
SFP    60.13
SFP    132.77
SFP    176.94
SFP    92.03
SFP    120.95
SFP    160.38
SFP    184.51
SFP    79.50
DOLLAR GENERAL  KITCHEN-FOOD SUPPLIES    11.25
DOLLAR GENERAL  KITCHEN-FOOD SUPPLIES    7.30
EADES, DOUG  SFP    29.88
MARTIN BROS. DISTRIBUTING
SFP    1,421.65
VENDING    193.11
SFP    1,688.18
SFP    1,275.19
VENDING    251.55
VENDING    14.95
SFP CREDIT MEMO    (38.94)
SFP    1,899.23
SFP    1,676.20
VENDING    104.47
SFP    2,573.57
SFP    2,453.59
VENDING    308.52
SFP    2,298.83
SFP    2,035.11
VENDING    117.79
SFP    1,998.15
SFP CR MEMO    (25.96)
SARGENT, CHRIS  LUNCH REFUND    40.00
Fund Total:    23,605.06
Checking Account Total:    23,605.06

OCTOBER 2020 BILLS PAID PRIOR TO MEETING
Checking 1 Fund: 10 GENERAL
DELUXE DRIVING ACADEMY LLC  SEPT. 2020    3,850.00
DRIFTWOOD PIZZA 71374    31.02
E-RATE COMPLETE, LLC 2579    2,000.00
ELECTRONIC CONTRACTING CO. CB018744    1,240.00
HOME DEPOT PRO INSTITUTION-AL 574252482    991.85
KAY L CHAPMAN, CPA PC CHAPKAY 16375    4,676.91
MELISSA HOLTZ  REIMB. OFFICE 365 SUB    74.89
MICHAEL MODRELL PRESCHOOL REIMB    360.00
MIDAMERICAN ENERGY
MIDAMERICAN    20.26
MIDAMERICAN    52.31
MIDAMERICAN    2,287.82
MIDAMERICAN    10,356.76
MIDAMERICAN    16.88
MIDAMERICAN    194.70
MIDAMERICAN    139.28
    Vendor Total:    13,068.01
NORTHWEST AEA  NORTHW1    35.00
RECORD, THE 47018    0.20
SANITARY SERVICES  SANITA 9-22-20    588.80
SIMMONS, CORLISS  REIMB. IPERS    192.07
SIOUX VALLEY AUTOMOTIVE SIOUXVALL3 7370    1,430.64
US POST OFFICE  POSTCARD SURVEY    211.29
VISA  OCTOBER 2020    207.21
Fund Total:    28,957.89

Checking 1 Fund: 22 MANAGEMENT LEVY
HOFFMAN AGENCY  2020 INSURANCE    78,136.00
Fund Total:    78,136.00

Checking 1 Fund: 83 SHERMAN TRUST
SOUTH DAKOTA STATE UNIVERSITY  SYDNEY ZAHNLEY    500.00
Fund Total:    500.00
Checking Account Total:    107,593.89

Checking 2 Fund: 21 ACTIVITY
ABERSON, BERWYN  10/12/20 JH    80.00
ABERSON, JOSH  10/12/20 JH    80.00
AMBRIA MILLER  10/3 VBALL    200.00
BARRINGER, DALE
10/13 VBALL    100.00
10/3 VBALL    200.00
    Vendor Total:    300.00
BEESON, JARRETT  REFUND    80.00
JENNESS, LLOYD  10/12/20 JH FBALL    80.00
KOHN, ANGIE  10/5 VBALL    100.00
KOHN, JEFF 10/5 VBALL    100.00
LORI MCGUIRE
10/8 VBALL    100.00
9/22/20 VBALL    100.00
9/28/20 vball    100.00
    Vendor Total:    300.00
NASSP 9001322760    385.00
PITTS, MATTHEW  9/22 VBALL    100.00
SAM’S CLUB  OCTOBER 2020    273.38
TROTH, GARY  10/3 VBALL    200.00
US POST OFFICE  YEARBOOK STAMPS    55.00
WIENER, ARNOLD
10/13 VBALL    100.00
10/3 VBALL    200.00
 Vendor Total:    300.00
Fund Total:    2,633.38
Checking Account Total:    2,633.38

Checking 3 Fund: 36 PPEL
MIDWEST HVAC SOLUTIONS INV1530    1,750.00
PREMIER FURNITURE AND EQUIPMENT 3069    18,972.50
SWIFTREACH NETWORKS INV-25617    417.78
TRUCK CENTER COMPANIES 003596    62,254.00
Fund Total:    83,394.28
Checking Account Total:    83,394.28

Published in The Record
Thursday, November 5, 2020

Posted in Public Notices

Leave a Comment