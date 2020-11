Woodbury County Supervisors Claims — October 13, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 10/13/2020

ABM Parking Service Attorney Parking 315.00

Absolute Mobile Shredding Shredding Service 10.00

Access Systems Lease Copiers 171.00

Ace Refrigeration Tilt skillet replacement 17,824.77

Advanced Correction Medical 92,304.60

Agrivision Equipment Repairs to A/C 717.31

Alford***, Amy J. Mileage 143.18

Anthon, City Of Anthon Utilities 100.29

AT&T Mobility Telephone 45.54

AUCA Chicago Lockbox Lab Coats 230.43

Aventure Staffing Temp Custodial 2,371.60

Bark, Rashel 500203 MH Consultation 110.00

Bauerly, Cristi G. Motion to Suppress 25.00

Bentson Pest Control Building Maintenance 225.00

Bomgaars Custodial Supplies 182.82

Calhoun Burns And Assoc. 2020 Bridge Inspection 1,674.74

Calhoun Communications Controller parts Anthon 499.57

Cardio Partners AED for Irving Head St. 1,026.00

CF Industries Nitro FY21 Tax Rate Share -142 1,921.00

Chesterman CO Water 636.85

CHN Garbage Service Garbage 255.40

City Farmers Inc. Lawn Mtn and Final Fal 644.00

Cleveringa***, Kyle School.. 425.00

Cockburn Enterprise 500007 L-FM(D50)–73-97 2,470.00

Colorado Serum Co. Med/Lab Supplies 155.00

Community Action Agency MIECHV 9,830.94

Concordance Healthcare Med/Lab Supplies 741.55

Cooperative Gas & Oil DH Fleet Fuel 56.37

Correctionville Bldg. Bridges 57.68

Counsel (Columbus) Ricoh Maint Contract 100.57

Craft Autobody Inc. Vehicle Repairs 195.00

Crittenton Center MIECHV 46,236.61

Dakota County Sheriff Service in Jail 18.00

Dare Iowa Inc. School 100.00

De Witt***, Rocky Mileage Reimbursement 155.25

Dennis Supply Air Filters 215.73

Dental City Med/Lab Supplies 3,351.18

Don’s Pro Shop Plaques 624.00

Dubuque Bank and Tr Prairie Hills Loan Note 28,480.71

Dunwell LLC Flow switch replacement 290.00

Eakes Office Plus Custodial Supplies 79.28

Eakes Office Solutions Janitorial Supplies 323.76

ECI Systems 7th St. Drop Box Camera 1,759.92

Edwards***, Caleb Travel and Meal reimb 599.54

Electronic Communications Radio and Related 387.72

Electronic Engineer Radio and Related 259.00

Emergent Travel Health Med/Lab Supplies 154.94

Erickson, Tyler Mileage 234.03

FEDEX Postage 8.40

FIBERCOMM Clerk of Court 4,377.70

FINISH LINE FUELS Gas and Vehicle Repair 23,363.04

FISHER HEALTHCARE (758) Med/Lab Supplies 1,444.53

GARVIN***, SHEILA M. Mileage 75.96

GJERDE COLLISION CENTER 7013 Vehicle Repair 1,560.50

GLAXOSMITHKLINE Med/Lab Supplies 430.83

Groves Emergency Deputy Vehicle Repairs 80.00

HALLETT MATERIALS Road Gravel & Ice Cont 268,750.00

Hamann, Julie mileage 41.42

Hansen, David GTC Well Plugging Cost 500.00

Hansen, Joshua GTC Well Plugging Cost 500.00

HEALY WELDING Parts & Labor #421 1,151.30

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 912.94

HGM ASSOC INC CONSULT Engineering services 303.12

HOME DEPOT PRO Victory sprayer 913.56

HORNICK CITY OF Water 72.45

Hughes, Natalie Move Your Way Exercise 100.00

HUNWARDSEN***, AMBER Mileage 16.68

IAAO 101962 MEMBERSHIP DUES 220.00

IDEXX DISTRIBUTION Med/Lab Supplies 2,891.23

IMKO & DIVERSIFIED Temps 7,976.19

INLAND TRUCK PARTS Parts & Labor #200 3,150.61

Innovational Water Hydronic/tower management 629.00

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flexible Benefit 3,835.59

INTERSTATE BATTERY Truck battery 224.95

IOWA DEPT OF NATURAL Well Permit Fees 320.00

IOWA DEPT OF PUBLIC Refund for NACCHO Reg. 4,195.00

IOWA LAW ENFORCEMENT School 450.00

IOWA MUNICIPALITIES WC Premium Installment 25,013.00

IOWA PLAINS SIGNING Pavement Markings 2020 28,250.00

IOWA PRISON IND. Vehicle Lettering 1,178.10

IOWA PUBLIC HEALTH Agency Membership 350.00

ISTATE TRUCK CENTER Filters #401 37.06

JEBRO INC 142321 AMZ Materials 2,837.20

JIMENEZ***, CANDELA Workman Comp 255.07

JOHN DEERE FINANCIAL AgriVision/Oil filter 36.82

JOHNSON CONTROLS SE OC-DC20 Security 1,270.29

JORGENSEN CSR, JAMI Dispositional Hearing 463.00

JOY AUTO SUPPLY INC. Filters 716.46

KLASS LAW FIRM LLP R.M Matters 1,038.30

KOCH***, RONALD E 98289 Nitrile Gloves for pub 13.90

L G EVERIST INC. 281374 AMZ Materials 406.81

LANGUAGE LINE SERVICES DH Interpreter Service 1,170.32

Loffler Companies Copier Maintenance 793.69

LONG LINES LTD (SGT 182816) 911 circuits 400.66

LUTHERAN SERVICES MIECHV 27,621.45

M & M COPY QUICK INC. Office Supply 285.84

MAIL HOUSE 148553 DH Mail Service 4,631.11

MATHERS CONSTR CO. Stripping Railroad Gra 8,750.00

MATHESON-LINWELD Medical 26.72

MEDIBADGE INC. Kids Love Stickers 47.37

MENARDS Plumbing supplies 62.89

Mercy Health Service WC Appointment 1,550.01

MERCYONE SIOUXLAND Pre-employment Screening 3,636.00

MFASCO HEALTH & SAFETY PPE Supplies 1,066.96

MID AMERICAN ENERGY Secondary Roads Liability 53,557.02

Midwest Fidelity Vehicle Maintenance 13.00

MOTOROLA INC. (C-IL) Service agmt USC000005 57,236.98

MOVILLE, CITY OF Water 18.50

MOVILLE RECORD Legal Publications 899.08

MPH IND INC (C-IL) Radio and Related 154.20

MUNICIPAL EMERGENCY Racks for turnout gear 3,370.00

MURPHY TRACTOR Parts & Labor #412 3,147.17

NACCHO EKluender Prep2020 Vir 205.00

NATIONAL NETWORK OF Lorr 18th Open Forum 79.00

NELSON***, HEIDI Covid-19 Med/Lab Supply 174.62

NETWORK SERVICES CO. Custodial Supplies 1,942.40

NORTHSIDE GLASS SERVICE Window repair #505 253.00

OBRIEN COUNTY PUBLIC 3B Preparedness 1,061.12

OETKEN***, LORI A. Mileage 24.15

OFFICE ELEMENTS 100254 Chairs 1,816.01

ONE OFFICE SOLUTION Office Supplies 804.88

O’REILLY AUTO PARTS Brake rotor-’11 Ford 223.19

OSCEOLA COMMUNITY 3B Preparedness 1,626.63

PATHOLOGY MEDICAL CLIA Lab Director 125.00

PATROL PC 105567 Office Supplies 100.85

PETERBILT OF SIOUX Vehicle Repairs 70.76

PETERSEN OIL CO 100875 Diesel 5,319.32

PICKERMANS 99767 All Dept. Education 396.50

PIERSON CITY OF Water 45.16

PRECISION DYNAMICS Household Supplies 375.90

PREMIER BIOTECH Household Supplies 789.09

PRESTO-X INC. 102694 Pest Control 238.00

RASMUSSEN MECHANICAL Boiler troubleshooting 703.00

RECORD PRINTING & COPY General Election Ballot 23,202.77

RESERVE ACCOUNT Postage – BOS 350.70

ROTO ROOTER (SC-IA) Cleared sewer line 664.25

S & S EQUIPMENT INC. Parts #915 1,770.99

SAPP BROS PETROLEUM Gas & Fuel 276.68

SCHMILLEN CONSTRUCTION 206987 Crushed Concrete 2020 46,721.37

SDHS – DISTRICT HEALTH Tax Allocation 226,273.00

SECURITY NATIONAL BANK credit card 1803 SP20 3,697.93

SERGEANT BLUFF ADVOCATE Legal Publications 1,206.99

SIGNS BY TOMORROW Move Your Way Stencils 680.00

SINGING HILLS AUTO Car Washes 277.20

SIOUX CITY JOURNAL Notice 223.21

SIOUX CITY JOURNAL LGL #33237 Public Notice 24.04

SIOUX CITY JOURNAL Job Posting Advertisement 2,104.29

SIOUX CITY TREAS (4 213400) Payroll 41,313.63

SIOUX LAUNDRY INC. Laundry 2,253.00

SIOUX SALES CO. Uniforms 242.80

SIOUXLAND COMMUNITY Immunization Services 3,171.06

SIOUXLAND DISTRICT GTC Admin Fees 1,834.21

SIOUXLAND GRASS & FORAGE Grass seed range 43.75

SIOUXLAND TAXI CAH Taxi TXIX 94.25

SKAARE***, OLIVIA Mileage 31.05

SMITH, CHERYL PTS & copy to AG’s off 11.50

SOUTH SIDE GLASS INC. Clinic Intake Sneeze 2,528.00

Sparklight 952 Cable TV 198.95

STAPLES ADVANTAGE Office Supplies 940.95

STAPLES CREDIT PLAN Janitorial Supplies 266.93

STATE HYGIENIC LAB Arsenic Testing 450.00

STOREY KENWORTHY/MA Pens for Voting 2,500.00

Summit Food Service Food 17,457.09

SUNSET LAW ENFORCEMENT Vehicle Parts 2,966.60

THE SEED SHED Seed/Fertilizers 807.00

THOMSON WEST Legal Research 2,068.67

TITAN MACHINERY INC. Door glass & seal – Ca 1,641.50

ULTRA NO TOUCH CAR WASH Fleet Car Wash 49.50

US BANK (STL-MO) September 2020 credit 1,016.30

UST TESTING SERVICE Monthly Tank Stick Rea 300.00

VEENSTRA & KIMM INC. Professional Services 1,006.93

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 10 165,325.73

WELLNESS COUNCIL ADrent WELCOA Membership 390.00

WESTERN IOWA TELEPHONE Telephone 466.95

WIATEL WESTERN IOWA Shop Telephone 553.57

WILSON, LISA M. Civil Service Commission 375.00

WOODBURY CNTY REC Tower utilities 1,316.53

WOODBURY CNTY TREAS Parcel 884721377006 10.00

WOODBURY CNTY TREAS Copy Paper 60.00

WOODBURY COUNTY DEBT Rent 6,667.00

ZVIRGZDINAS***, KELLY Mileage 53.48

———————————————–

Grand Total: 1,779,790

Published in The Record

Thursday, November 5, 2020