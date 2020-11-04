Woodbury County Supervisors Claims — October 6, 2020

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Woodbury County Board of Supervisors
Vendor Publication Report — Woodbury County  
Payment Date: 10/06/2020

American Security Cabinets, Inc.    2,029.00
Arnold Motor Supply    348.33
B&B Cleaning Specialist    1,450.00
Billion GMC Cadillac Nissan Of Sioux City    85.40
Bob Barker Co.    272.12
Bomgaars    404.12
Central Iowa Distributing    127.60
Century Business Products Inc.    129.39
CenturyLink    349.43
CHN Garbage Service    1,226.71
CJ Cooper & Associates    110.00
Cockburn Enterprises Inc.    20,250.00
Colwell, Rick    1,000.00
Community Action Agency    150.00
Correctionville, City Of    12.38
Craft Autobody Inc.    455.00
Dakota Traffic Services LLC  (T-SD)    1,100.00
Danbury Review    12.00
Delta Dental Of Iowa    2,575.86
Dixon Constr. Co.    10,440.21
Electronic Engineering Co. (DM)    57.75
FEDEX    8.40
Gengler, Jessica    29.96
HEARTLAND PAPER CO.    339.02
HEAVY METAL REPAIR (SSC-NE)    4,414.99
HGM ASSOC. INC.  CONSULTING    1,250.00
IMKO & DIVERSIFIED STAFFING    5,708.19
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.    3,111.05
INTAB LLC    83.82
ISTATE TRUCK CENTER    50.40
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT    3,927.55
JEBRO INC.    3,050.40
JIMENEZ***, CANDELARIO A.    255.07
Knight***,Tyler    60.00
L G EVERIST INC.    609.40
LAWSON, JOHN    104.22
LEEDS PHARMACY    100.00
Loffler Companies Inc.    147.25
L-TRON CORP.    1,362.76
MAIL HOUSE    1,546.56
MAIL SERVICES LLC    2,975.09
MENARDS    832.53
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)    6,129.44
MIDWEST RADAR & EQUIPMENT    1,240.00
MURPHY TRACTOR    254.00
NAHRA***, MARK    146.63
ONE OFFICE SOLUTION (NORFOLK)    188.70
O’REILLY AUTO PARTS    56.30
OTO COMMUNITY AMBULANCE    350.00
Pestbusters Inc.    100.00
PIONEER AUTO    3,838.09
PRODUCTIVITY PLUS ACCOUNT    24.55
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC    3,624.00
SAFELITE FULFILLMENT, INC.    165.00
SAM’S CLUB (A-GA)    10.08
SCOTWOOD IND. INC    9,157.50
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)    395.59
SEDGWICK TALLEY ABSTRACT CO.    100.00
SIOUX CITY FIRE RESCUE    5,600.00
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS    1,304.70
SIOUX CITY TREAS. (447)    1,002.02
SIOUXLAND GRASS & FORAGE LLC    67.00
SIOUXLAND PARAMEDICS INC.    1,500.00
Standard Insurance Company    2,678.62
STAPLES CREDIT PLAN    180.41
STATE OF IOWA    10.00
Summit Food Service LLC    1,366.20
TITAN MACHINERY INC.    120.00
TNT Sales & Service LLC    1,650.00
TRANSOURCE    1,145.60
UHL SEED INC.    682.50
Verizon Connect NWF, Inc.    1,336.00
VSP VISION SERVICE PLAN    1,059.99
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD    96,279.40
WEST CENTRAL CONSTRUCTION    2,160.00
WESTERN DISPOSAL INC.    132.00
WESTERN IOWA EQUIPMENT    38.34
WESTERN IOWA TECH    109.00
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM    48.52
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER    330.00
———————————————–
Grand Total:    217,132.00

Published in The Record
Thursday, November 5, 2020

Posted in Public Notices

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