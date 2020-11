Woodbury County Supervisors Claims — September 29, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 09/29/2020

Access Systems Leas Staples for Copier 97.68

Arthur Gallagher Risk Management Insurance premium 200.00

Associates For Psych MHMH029222 2,000.00

AT&T Mobility Telephone 37.01

Autry Reporting Deposition 42.55

Batteries Plus-129 Batteries 113.97

Beeson, Gary Anthon – mowing 25.00

Bomgaars Socket rail set, trimming 1,190.91

Bound Tree Medical Household Supplies 211.52

Bronson, City Of 28E Agreement 587.82

Canon Financial Serv. Contract #3091-16103 476.59

Carstens**, Aaron Clothing Allowance 159.44

CenturyLink 911 circuits 1,891.65

Chesterman CO. bottled water 48.00

Cornhusker Int Trucks Filters #406 142.32

Cott Systems Inc. Monthly Online Index 275.00

Counsel (Columbus, 105618) Monthly Ricoh Copier 47.90

Cushing, City Of 28E Agreement 540.89

Danbury, City Of 28E Agreement 3,620.51

Delta Dental Of Iowa Dental Insurance 1,987.18

Dixon Construction Co. L-B(C278)–73-97 109,610.00

Document Depot & Destruction shredding 336.00

ECOLAB PEST ELIMINATION Cockroach treatment 104.77

ELECTRONIC COMMUNIC Radio and Related 429.93

ELECTRONIC ENGINEER Vehicle Equip Install 10,530.99

EMS – DISASTER/EMERG. Tax Allocation 17,594.65

FASTENAL CO. Plastic wrap for firewood 75.96

Gordon Flesch Company LEXMARK 50.44

Grinnell Mutual JL Secondary Roads 12,182.48

HARTFORD (DALLAS, TX 103683) INSURANCE 14,408.00

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 1,696.78

HEIDMAN LAW FIRM, PC RNC matter/Attorney Fee 24,001.00

HOLLY BROWN CONSTRUCT FEMA cleanout lateral 18,441.61

HOME DEPOT PRO Misc. hardware 8.74

HORNICK CITY OF 28E Agreement 1,312.03

HYDRAULIC SALES & SERV. Hydraulic hose & adapt 244.78

IMKO & DIVERSIFIED Temps 3,913.31

INLAND TRUCK PARTS Parts #505 1,026.95

Innovational Water HVAC chemicals 2,242.42

INNOVATIVE BENEFIT 9/22/2020-9/27/2020 IB 4,565.43

IOWA DEPT OF NATURAL 280th Street Grading 175.00

IOWA DEPT. OF TRANSPORT Blades 23,265.00

IOWA PRISON IND. Sign for shooting range 432.96

ISTATE TRUCK CENTER Parts #207 8.30

JACKS UNIFORMS & EQUIP Uniforms 1,870.05

JACKSON PUMPING SERV. pump septic at Snyder 160.00

JEBRO INC. 142321 AMZ Materials 1,139.80

JIMENEZ***, CANDELA Weekly WC TTD 255.07

JOHNSON, JAMI L. Deposition 61.20

JOHNSTONE SUPPLY (S 105825) Filters 182.32

Kars Detail Center Vehicle striping 200.00

KINETICO OF SIOUXLAND Peroxide/Snyder Bend 320.00

KNOEPFLER CHEVROLET Parts #56 159.54

L G EVERIST INC. 281374 AMZ Materials 251.42

LESSMAN ELECTRIC SUPPLY Lights 13.00

Loffler Companies Maintenance Contracts 1,202.44

MAIL HOUSE 2nd Absentee Mailing 6,981.70

MARTINS FLAG CO. US & Iowa flags for pa 496.00

MARX TRUCK TRAILER Animal Control-Vehicle 231.54

Master’s Touch LLC Tax Mailing 8,585.83

MENARDS Exhibits, programs 224.29

MERCYONE SIOUXLAND Medical Fees 44.00

MID AMERICAN ENERGY Electricity 419.50

MIDWEST HONDA SUZUKI Oil, fuel filters 366.86

MIKES REPAIR Tire Repair 40.00

MOVILLE RECORD NEWSPAPER 33.00

MUNGER REINSCHMIDT General Counsel 2,007.25

MURPHY TRACTOR New Equipment – Wheel 210,184.25

NEBRASKA PEDIATRIC Dr. Haney Court Testimony 2,967.88

Nextlink Luton Shed Internet 355.90

NORTHEAST NEBR PUBLIC Tower utilities 356.00

NORTHWEST ENVIRONMENT LEC Clean 442.50

OFFICE ELEMENTS Toner Cartridge 113.81

ONE OFFICE SOLUTION Office Supplies 2,019.76

O’REILLY AUTO PARTS Filters #911 115.17

OTO, CITY OF 28E Agreement 66.06

PETERBILT OF SIOUX Vehicle Repairs 69.11

PHYSICIANS CLAIMS Maintenance Contracts 1,029.32

PIERSON, CITY OF 28E Agreement 618.39

PITNEY BOWES (PITTS 99291) 2nd Qtr Postage Meter 453.24

POMPS TIRE SERVICE Tire Repair #412 180.00

RECORD PRINTING & COPY Ballot Mailing Envelope 3,919.50

SALIX, CITY OF 28E Agreement 697.56

SAMS CLUB (SC-IA) Membership renewal-202 85.00

SCOTWOOD IND. INC. Calcium Chloride 36,630.00

SECURITY NATIONAL BANK PPE: Cubical Barriers 15,114.20

SENTRY SECURITY FASTENERS Door lock 1,925.00

SERGEANT BLUFF FIRE 216049 ME Transport 750.00

SIOUX CITY FIRE RESCUE ME Transport 5,950.00

SIOUX CITY JOURNAL Notice 344.00

SIOUX CITY JOURNAL LGL #33211 – Anderson 19.01

SIOUX CITY TREAS (4 213400) Payroll 38,650.99

SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL K9 expense 104.19

SIOUXLAND LOCK & KEY Keys 54.00

SMITHLAND, CITY OF 28E Agreement 307.32

SOOLAND BOBCAT Coupler for Bobcat 67.77

Standard Insurance Oct Life, ADD, STD 11,014.79

STAPLES CREDIT PLAN supplies 59.98

STAR CONTROL Recontrol 7th floor 19,589.00

STATE OF IOWA 509A Study FY Ending 100.00

STEFFEN TRUCK EQUIP Parts #202 410.16

Summit Food Service Food 8,419.39

SUNDQUIST ENGINEERING FEMA Task 1 preliminary 10,818.10

TWIN CREEK ANIMAL HOSPITAL K9 Expense 169.20

TYLER TECHNOLOGIES Executime implementation 1,093.75

ULTRA NO TOUCH CAR WASH CAR WASH 41.40

UNITED HEALTHCARE Medicare Supplement 750.00

WELLMARK BLUE CROSS 09/19/2020 – 09/25/2020 135,915.69

WIATEL WESTERN IOWA 911 circuits 2,975.55

WIGMAN CO. Plumbing supplies 143.70

WOODBURY CNTY EXTEN Pest Management regist 455.00

WOODBURY CNTY REC Electric service-AU20 5,493.76

WOODBURY CNTY TREAS. Copy Paper 90.00

ZIEGLER INC. Oil #214 1,442.06

———————————————–

Grand Total: 808,169.00

Published in The Record

Thursday, November 5, 2020