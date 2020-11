Woodbury County Supervisors Claims — October 27, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 10/27/2020

Accurate Reporting Sworn Statement 259.75

Amazon Capital Serv. Evaporative fuel vapor 226.92

American Council School 2,100.00

American Society Nahra Membership Renew 265.00

Anderson Bros. Print Precinct Mailing 7,460.00

Associates For Psych MHMH029443 1,200.00

AT&T Mobility Telephone 90.52

Autry Reporting Deposition.. 196.10

Bauer Built Inc. Tires & Tubes 5,952.95

Billion GMC Cadillac Animal Control-Motor Vehicle 1,465.06

Bob Barker Co. Shampoo 628.18

Bomgaars Dog Food 123.90

Book Systems Inc. Atrium express/opac 3,575.00

Briggs Corp (OM-NE) Canister flush valve 8.20

Brown County Sheriff Service Attempt FECR10 1.65

Canon Financial Serv. Contract# 3091-16103 334.77

Carroll Construction Safety 54.85

Centurylink Shop Telephone 156.33

Christian Home Association Shelter 540.76

Coast To Coast (Sim 104053) Toner 114.99

Colwell, Rick Maintenance Contract 1,000.00

Connections Area Agency Meal on Wheels 2nd QTR 3,190.00

Cott Systems Inc. Monthly Online Index&T 275.00

Dean & Associates MHMH027658 700.00

Delta Dental Of Iowa dental insurance 4,461.55

Dixon Construct Co. BROS-SWAP-CO97(140)–S 175,791.00

Document Depot & Destruction shredding 252.00

Eakes Office Solution Custodial supplies 40.32

Ecolab Pest Elimination Cockroach treatment 294.68

Electronic Engineer Vehicle Installation 10,236.41

Equipment Blades Inc. Blades #217 862.40

Fedex 81003 Postage 8.40

Frontier Communications 911 Circuits 712-378-3 129.95

Garthright-Chwirka* Meals 22.01

GENESIS GROUP Annual support & maint 3,960.00

GEO-COMM CORPORATION GeoComm Maintainer..1,800.00

Goldberg Group Arch 28th St Jail Project 102,439.78

Gordon Flesch Company Lexmarks 212.07

GRAHAM TIRE CO (SC) Tires for ‘06 Ford #30 706.76

Groves Emergency Lg Vehicle Installations 5,412.35

H20 4 U INC. bottled water 86.00

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 1,787.92

HEIDMAN LAW FIRM general matters 245.00

HISEY, RANDY S. MHMH029121 294.00

Hoffman, Rheane Transcirption from hea 14.50

HWY. 31 QUICK STOP Oil 2,308.50

HY-VEE DRUGSTORE (W 103763) medication 609.87

IMKO & DIVERSIFIED Temps 31,466.81

Independent Technology Propane monitors 40.00

INLAND TRUCK PARTS Parts & Labor #202 10,397.18

INNOVATIVE BENEFIT 10-19-2020-10-25-2020 2,369.62

INTERSTATE BATTERY Battery for TH2 autosc 116.35

IOWA CNTY ENGINEERS Nahra Registration 2,050.00

IOWA DEPT. OF TRANSPORT Blades 26,706.00

IOWA LAW ENFORCEMENT School 3,350.00

IOWA MUNICIPALITIES audit premium adjustment 7,796.00

IOWA PRISON IND. envelopes 275.00

IOWA WORKFORCE DEVELOP. Reimbursable benefit 2,464.33

JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT Uniforms 1,019.60

JIMENEZ***, CANDELA workman’s comp 255.07

KARS Detail Center Vehicle Repairs 200.00

Kathy’s Books and Designs Discount books 164.66

KNOEPFLER CHEVROLET Parts & Labor #46 2,104.03

LANGUAGE LINE SERVICE Interpreting 173.85

LEEDS PHARMACY workman’s comp 268.65

Loffler Companies Metering Contract – BO 947.45

LUTGEN CSR RPR, AMY Sent to AG’s Office 10.50

MAIL HOUSE Metering Contract/Post 2,325.12

MENARDS Range Work 1,907.89

MERCYONE SIOUXLAND weekly physicals 153.00

MID AMERICAN ENERGY Electric service-9/10 3,371.58

MIDWEST ALARM COMPANY Homer Tower alarm reco 230.00

MIDWEST MONITORING bracelet rental 1,800.00

MIKE BARKLEY BUSINESS Repairs to Snyder Bend 2,011.00

MIKE’S REPAIR Tire Repair #501 100.00

Moore, Corbett, Heffernan HD Development of Mary 1,264.00

MURPHY TRACTOR Filters #213 1,542.34

NEW SIOUX CITY IRON Shop Tools 102.97

Nextlink Internet service 10/01 308.26

Nutrien Ag Solution Fertilizer for Project 956.30

OFFICE ELEMENTS Folders, Pens, Pens, DV 1,180.24

ONE OFFICE SOLUTION Dymo Labels 1,552.59

O’REILLY AUTO PARTS Parts 8.99

PATHOLOGY MEDICAL Autopsy Fees 10,232.63

PETERSON***, DIANE Mileage to/from Record 77.05

PLYMOUTH CNTY SHERIFF SRCR106974 37.50

POMPS TIRE SERVICE Tire Repair #917 220.13

RASMUSSEN-OWINGS Notary Fee 30.00

RECORD PRINTING & COPY Election Ballot Box 8,126.19

RESOURCE CONSULTING 9101-21-CHILLER 27,770.00

RICOH USA, INC. copier 307.87

S & S EQUIPMENT INC. Parts 3,600.01

SAFELITE AUTO GLASS Sheriff vehicle repair 271.46

SAFELITE FULFILLMENT Windshield 29.95

SECURITY NATIONAL BANK Equipment 15,501.94

SEDGWICK TALLEY ABSTRACT Lien Search – Public 100.00

SIOUX BODY SHOP Sheriff vehicle repair 5,446.54

SIOUX CITY FIRE RESCUE ME Transport 4,900.00

SIOUX CITY JOURNAL paper 418.09

SIOUX CITY JOURNAL 105830 LGL#33341 – Petersen 19.56

SIOUX CITY TREAS (4) Payroll 37,709.57

SIOUX SALES CO. Uniforms 96.80

SOOLAND BOBCAT Hydraulic fluid for Bobcat 89.40

SPEE DEE DELIVERY shipping 210.48

SQUARE TIRE GORDON Oil Change #41 37.25

Standard Insurance November LTD insurance 10,971.53

STAPLES ADVANTAGE Office Supplies 167.90

STAPLES CREDIT PLAN Office Supplies 458.25

STEFFEN ENGINEERING 28th St Jail Project 2,450.00

STEIG***, CRAIG Mileage 4.60

STREICHERS POLICE EQUIPMENT Ammo 1,226.52

Summit Food Service Food 13,115.52

THOMPSON INNOVATION Move smoke detector 200.00

TNT SALES AND SERVICE Sanitizer 200.00

TYLER TECHNOLOGIES Tyler implementation 875.00

ULTRA NO TOUCH CAR WASH 19 CARWASH 42.29

UNITED HEALTHCARE November coverage 750.00

Verizon Connect NWF GPS Equipment & Service 1,353.14

WALL OF FAME JD coats 204.05

WASTE MANAGEMENT Garbage 357.62

WELLMARK BLUE CROSS 10-17-2020-10-23-2020 183,873.05

Wells Fargo Financial Ricoh-4th mth lease 132.25

WESTERN DISPOSAL INC. Garbage 50.00

WESTERN IOWA EQUIPMENT Parts #421 72.42

WIATEL WESTERN IOWA 911 circuits 2,975.55

WOODBURY CNTY REC Electric service-SP20 114.24

WOODBURY CNTY TREAS. paper 840.00

WOODHOUSE SIOUX CITY Vehicle Repairs 3,052.98

———————————————–

Grand Total: 791,604.00

Published in The Record

Thursday, November 12, 2020