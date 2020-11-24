Lawton-Bronson School Board Bills — November 2020

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Lawton-Bronson Community School
November 2020 Board Bills

OPERATING FUND
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES RENDERED    180.00
BEN FISH TIRE CO. tires    771.72
BUNKERS FEED & SUPPLY  BULK SOFTENER SALT    211.84
CARLSON, JASON  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
CENTRAL VALLEY AG  FUEL    2,951.17
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  SERVICE CALL COPIER    195.00
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    514.59
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    612.29
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS, INC.  BUS REAR SPRINGS    624.75
DEPARTMENT OF EDUCATION, STATE OF IOWA  VEHICLE INSPECTIONS    900.00
DUNHAM HARDWOODS  Ind. Tech Consumable Wood Supplies    625.72
ECHO GROUP INC lights    473.51
FIRSCHING, JEFFREY  MEDICAL REIMBURSEMENT    10.00
FLEET US LLC  paint sprayer    87.58
GOPHER SPORTS  PE Equipment    65.87
HILLYARD FLOOR CARE SUPPLY
HAND SANITIZER    326.61
cleaning supply
HUMMEL, CARLY  MEDICAL REIMBURSEMENT    12.99
I-STATE TRUCK CENTER  BUS REPAIR    95.22
INTERSTATE MECHANICAL CORP  hp-5 not cooling..    106.25
IOWA DEPT. OF HUMAN SERVICES  MEDICAID PAYMENT
7,677.31
IOWA SCHOOL BUILDINGS & GROUND MEMBERSHIP DUES    300.00
JENSEN SPRINKLER SPRINKLER SYSTEM WINTERIZATION
575.00
JESSEN, BRANDI  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
KING, REINSCH, PROSSER & CO  AUDITING SERVICE    7,000.00
LEUER’S LAMINATION  LAMINATING FILM    240.00
MATHESON TRI-GAS DBA LINWELD  Welding Supplies
453.55
MEDICAL ENTERPRISES  DRIVER DRUG TESTING    655.00
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    9,120.73
MIDWEST MOBILE GLASS  repair  glass    69.95
MOVILLE RECORD, THE  SUB BUS DRIVER AD    273.10
MTC MECHANICAL, INC.  hvac and breaker repair    5,800.00
MUSICIAN’S FRIEND  Music folio cabinet    798.99
MYERS, JILL  MILEAGE REIMBURSEMENT    220.40
NEAL, DANA  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
NORTHWEST AEA 12  Floor decals    30.15
O’REILLY AUTO PARTS
OIL FILTERS    658.53
supplies and tools for shop
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECKS    202.50
PER MAR SECURITY SERVICES  SECURITY MONITORING    89.58
POMPS TIRE SERVICE, INC.  BUS TIRE WORK    1,711.20
PRESTO-X COMPANY  PEST CONTROL    102.00
QUILL CORPORATION  OFFICE SUPPLIES    335.53
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE RENTAL    191.45
SCHOOL SPECIALTY INC.  Flipside Dry Erase    68.89
SHEETS, JACOB  MILEAGE AND CELL PHONE    135.26
SHOOK, CHAD  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
SOLBERG’S  RETIREMENT AWARD    97.90
THOMPSON INNOVATION  Door Lock Controller    1,244.25
TIMBERLINE BILLING SERVICE  MEDICAID BILLING    976.58
TNT SALES & SERVICE  brushes and tips    123.00
TREINEN, JAMES  DOT PHYSICAL    45.00
TRUCK CENTER COMPANIES
BUS LICENSE PLATE LIGHTS    97.16
oil filters
US BANK
Renew ReadingAtoZ    10,384.82
Renew membership in ICSS
Tutorial books for CAD
Ind. Tech Consumable Supplies
Consumable Ind. Tech. Welding Supplies
Mic – distance learning teacher
AIR FITTING
Subscription
VER STEEG, KRISTI  REIMBURSE MILEAGE    32.48
VERIZON  Verizon Wireless Hotspots for Distance    632.70
WASTE MANAGEMENT  TRASH DISPOSAL    643.62
WESTERN IOWA TELEPHONE ASSN  PHONE/INTERNET    1,188.13
Fund Total:    60,696.25

SCHOOL NUTRITION FUND
BATHURST, JORDANN  REFUND LUNCH ACCOUNT BALANCE    125.85
DEAN FOODS  MILK    2,795.16
FAUTH, BRIANA & LORNE  REFUND LUNCH ACCOUNT BALANCE    165.50
GARNAND, JASON & NICOLE  REFUND LUNCH ACCOUNT BALANCE    37.30
GONZALEZ, TOMAS & KELI  REFUND LUNCH ACCOUNT BALANCE    31.50
HAIRNET COMPANY  GLOVES    780.00
HAMMOND, RANDY & CAMI  REFUND LUNCH ACCOUNT BALANCE    59.65
HANSEN, DAVID & TIFFANY  REFUND LUNCH ACCOUNT BALANCE    119.50
KRON, TODD & LISA  REFUND LUNCH ACCOUNT BALANCE    11.55
LITTLE CAESARS PIZZA  FOOD    2,563.10
MARTIN BROS. FOOD    12,429.13
PEIRCE, DAMON AND AMY  REFUND LUNCH ACCOUNT BALANCE    7.35
SPIDELL, CIARA REFUND LUNCH ACCOUNT BALANCE    9.55
THIESEN, TRAVIS & ALYSSA  REFUND LUNCH ACCOUNT BALANCE    35.00
WEBSTER, MISSY & KENNY  REFUND LUNCH ACCOUNT BALANCE    16.15
Fund Total:    19,186.29

STUDENT ACTIVITY FUND
ABERSON, BERWYN  OFFICIAL    140.00
ABERSON, JOSHUA  OFFICIAL    70.00
BMI  COPYRIGHT PROTECTION FOR STREAMING    152.72
CHESTERMAN COMPANY  POP    129.24
CUSTOM CREATIONS  FFA APPAREL    785.50
DON’S PRO SHOP  AWARDS    24.00
GOETTSCH, ERIC  OFFICIAL    75.00
HARRIS, DAVE  OFFICIAL    75.00
HAUFF MID-AMERICA SPORTS  ATHLETIC TAPE    272.14
HENRICH, KATIE  REFUND DANCE MINIS REGISTRATION        30.00
IGHSAU  VOLLEYBALL REGIONAL GATE    762.00
IHSAA  FOOTBALL PLAYOFF GATES    4,485.00
J.W. PEPPER & SON INC.  MUSIC    353.99
JENNESS, LLOYD  OFFICIAL    140.00
MCARTHUR SHEET METAL CO.  RAILINGS FOOTBALL BLEACHERS    4,600.00
MID-BELL MUSIC  GUITAR, CASE, STRAPS, REEDS    473.04
SPIDELL, CIARA REFUND DANCE MINIS REGISTRATION    30.00
US BANK  AWARDS, POPCORN MACHINE RENTAL, POMS, DANCE COSTUMES, REGISTRATIONS, HOMECOMING FLOAT SUPPLIES, SUBSCRIPTION, CONCESSIONS SUPPLIES    1,487.11
WALSWORTH PUBLISHING COMPANY  ELEMENTARY & SECONDARY YEARBOOK PAYMENTS    856.39
ZAHNLEY, DOUGLAS  OFFICIAL    75.00
Fund Total:    15,016.13

MANAGEMENT FUND
SFM  WORK COMP INSTALLMENT    4,447.00
Fund Total:    4,447.00

DEBT SERVICES FUND
KUBOTA LEASING  SKID LOADER LEASE    661.73
Fund Total:    661.73

BEFORE AND AFTER SCHOOL PROGRAMS
US BANK  priority mail for radon test kits    8.30
Fund Total:    8.30

PRESCHOOL
DEAN FOODS  MILK    33.06
MARTIN BROS. SNACKS    120.90
Fund Total:    153.96

ONE CENT SALES TAX REVENUE
BOOK SYSTEMS  Migration to hosted    530.00
CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC.  ARCHITECT SERVICES    430.00
SPORTS GRAPHICS  2 Wrestling Mats    12,520.00
Fund Total:    13,480.00

Published in The Record
Thursday, November 26, 2020

Posted in Public Notices

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