Maple Valley/Anthon-Oto School Board Bills

Maple Valley/Anthon-Oto CSD

GENERAL FUND

ARNOLD MOTOR SUPPLY SHOP SUPPLIES 2,047.74

BALDWIN, JODY REIMBURSE 2.46

BARNES AND NOBLE, INC. SUPPLIES 338.04

BEESON, RHONDA REIMBURSEMENT 144.60

BELSON, CINDY REIMBURSEMENT 118.73

BLAKE, CHRISTA REIMBURSEMENT 2.46

BLAKE, SHARI REIMBURSEMENT 56.68

BOGGS, SHELLEY REIMBURSEMENT 20.43

BOMGAARS SUPPLIES 661.18

BOYSEN, KIM TREATS 305.00

BUREAU OF EDUCATION & RESEARCH REGISTRATION 279.00

BUROW, FRITZ REIMBURSEMENT 366.59

CHN GARBAGE SERVICE, INC. GARBAGE 426.50

CASEY’S BUSINESS MASTER-CARD FUEL 578.25

CENEX FLEETCARD FUEL 17.67

CENTURYLINK TELEPHONE 363.65

CITY OF ANTHON, ANTHON CITY HALL UTILITIES 7,840.94

CITY OF MAPLETON UTILITIES 9,580.35

CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS BUS REPAIR.. 110.94

CROGHAN, BRENDA REIMBURSEMENT 15.00

CULLIGAN OF IDA GROVE SUPPLIES 9.95

DAKOTA POTTERS SUPPLY, LLC SUPPLIES 1,136.52

DAVIS-VERMEYS, MELISSA REIMBURSEMENT 410.34

DECKER EQUIPMENT SUPPLIES 829.46

DEMCO SUPPLIES 200.22

DEPARTMENT OF EDUCATION BUS INSPECTION 1,450.00

DHS CASHIER 1ST FL MEDICAID REIMBURSEMENT 7,971.74

DICK BLICK SUPPLIES 138.40

DIRKSEN, KATHERINE REIMBURSEMENT 2.46

DOUGHERTY, SAMANTHA REIMBURSEMENT 5.44

EDUCATORS BENEFIT CONSULTANTS, LLC FLEX BENEFITS 125.00

ELSE, CRISTA REIMBURSEMENT 317.46

HAMERS, KATHY REIMBURSEMENT 241.05

HAMMAN, AMY REIMBURSEMENT 141.34

HANSEN SERVICES PROPANE 665.10

HEALTHIEST YOU INSURANCE 712.50

HOLST, LAURA REIMBURSEMENT 100.00

HOME DEPOT PRO INSTITUTION-AL, THE SUPPLIES 10,853.61

HOMETOWN VARIETY SUPPLIES 1,406.98

HORN MEMORIAL HOSPITAL PHYSICAL 132.00

INLAND TRUCK PARTS & SERVICE SUPPLIES 1,408.64

IOWA COMMUNICATIONS NETWORK INTERNET 32.32

IOWA DIVISION OF LABOR SERVICES BOILER INSPECTION 1,310.00

JESSEN AUTOMOTIVE SUPPLIES 1,071.51

KIRCHGATTER, MONA REIMBURSEMENT 171.60

KLINGENSMITH, SHONA REIMBURSEMENT 2.46

KNUDSEN, MELISSA REIMBURSEMENT 7.70

KOVARNA, DAVE REIMBURSEMENT 17.74

KOVARNA, LINDA REIMBURSEMENT 386.88

LEFEBVRE, MICHAELA REIMBURSEMENT 202.80

LOW, EMILY REIMBURSEMENT 171.60

MAC’S CHEVROLET PONTIAC SUPPLIES 685.24

MAPLE VALLEY/ANTHON-OTO ACTIVITY REIMBURSEMENT 200.00

MAPLETON PRESS LEGAL PUBLISHING/RENEW 482.31

MATHESON TRI-GAS, INC. SUPPLIES 782.35

MAYNARD, ROCHELLE REIMBURSEMENT 113.10

MEDICAL ENTERPRISES, INC. SUPPLIES 815.00

MERCY MEDICAL SERVICES PHYSICAL 127.00

MID AMERICAN RESEARCH CHEMICAL SUPPLIES 1,219.71

MID BELL SUPPLIES 608.81

MORGAN, KERA REIMBURSEMENT 88.26

MOVILLE RECORD PUBLISHING/ADVERTISING 537.71

MV HOT LUNCH REIMBURSEMENT 31.45

NASCO SUPPLIES 82.20

NEUBAUM, BRENDA REIMBURSEMENT 2.46

NEW COOPERATIVE INC. FUEL 3,067.30

NORTHWEST AREA EDUCATION AGENCY SUPPLIES 930.00

NWIBA ENTRY FEE 25.00

OBERREUTER, ANGELA REIMBURSEMENT 343.33

PETERSEN, MOLLY REIMBURSEMENT 327.61

QUILL CORPORATION SUPPLIES 767.44

RAINBOW RESOURCES SUPPLIES 149.08

REALLY GOOD STUFF SUPPLIES 499.90

REALLY GREAT READING SUPPLIES 570.00

RENTOKIL NORTH AMERICA, INC. SERVICES 156.00

SAM’S CLUB SUPPLIES 96.75

SANITARY SERVICES GARBAGE 421.30

SASS, ANGELA REIMBURSEMENT 17.74

SCHMIDT, SARAH REIMBURSEMENT 5.44

SCHOOL ADMINISTRATORS OF IOWA MEMBERSHIPS/REGISTRATIONS 150.00

SCHOOL SPECIALTY SUPPLY INC. SUPPLIES 42.35

SCHRAM, PAULA REIMBURSEMENT 2.46

SIOUXLAND LOCK AND KEY SUPPLIES 214.00

TEXTHELP SUPPLIES 1,260.00

UNITED HEALTHCARE INSURANCE 134,737.78

VERIZON BUSINESS SERVICES TELEPHONE 230.95

WOLFE, BRENDA REIMBURSEMENT 45.41

ZANER-BLOSER SUPPLIES 9.50

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. SERVICES 801.97

Fund Total: 205,555.94

MANAGEMENT LEVY FUND

UNITED HEALTHCARE INSURANCE 6,252.12

Fund Total: 6,252.12

PHYSICAL PLANT & EQUIP LEVY FUND

RICK’S COMPUTER SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT 3,912.00

Fund Total: 3,912.00

STUDENT ACTIVITY FUND

BMI EDUCATIONAL SERVICES SUPPLIES 152.72

BUCKSTEAD, JERRY OFFICIAL 75.00

CLUB’S CHOICE FUNDRAISING FUNDRAISER 5,082.84

COLLINS, SHAWN OFFICIAL 0.00

DENISON-SCHLESWIG HIGH SCHOOL ENTRY FEE 140.00

DIRKSEN, KATHERINE REIMBURSEMENT 126.22

EHLERS, CHRIS OFFICIAL 85.00

GILL, GAIGE REIMBURSE 29.96

GOETTSCH, ERIC OFFICIAL 75.00

GRAFFIX INC. dba WALL OF FAME SUPPLIES 1,160.00

HAUFF MID-AMERICA SPORTS SUPPLIES 474.75

HOLST, LAURA REIMBURSEMENT 60.00

HOMETOWN VARIETY SUPPLIES 277.35

IHSADA MEMBERSHIP 260.00

IOWA ASSN FFA FFA DUES 1,253.50

IOWA GIRLS COACHES ASSOC. MEMBERSHIP 75.00

IOWA HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOC. MEMBERSHIP 55.00

JOHNSON, DWAYNE OFFICIAL 75.00

JOLLY TIME KOATED KERNELS LLC FUNDRAISER 1,938.00

JOSTENS YEARBOOK 504.70

KINGSLEY-PIERSON HIGH SCHOOL ENTRY FEE 120.00

KRISPY KREME FUNDRAISER 3,799.60

LOGAN-MAGNOLIA HIGH SCHOOL ENTRY FEE 105.00

MAPLE VALLEY ANTHON OTO OPERATING REIMBURSEMENT 1,170.90

MAYNARD, ROCHELLE REIMBURSEMENT 71.45

MEYER, CHARLIE OFFICIAL 85.00

OABCIG CSD ENTRY FEE 80.00

PEPSI COLA OF SIOUXLAND POP 322.15

RIDGE VIEW COMMUNITY SCHOOL ENTRY FEES 100.00

SAM’S CLUB SUPPLIES 1,315.02

SIBLEY-OCHEYEDAN CSD ENTRY FEE 90.00

TRI-CENTER HIGH SCHOOL ENTRY FEE 120.00

TROPHIES PLUS SUPPLIES 305.65

WESSLING, DOUGLAS OFFICIAL 75.00

WILLMOTT, SCOTT OFFICIAL 225.00

WIMMER, JON REIMBURSEMENT 154.42

WOODBURY CENTRAL HIGH SCHOOL ENTRY FEE 140.00

Fund Total: 20,179.23

SCHOOL NUTRITION FUND

DFA DAIRY BRANDS MILK 6,316.69

HOMETOWN VARIETY SUPPLIES 119.94

KERNS, JENNIFER REIMBURSEMENT 59.35

MARTIN BROS. PKG. FOOD/SUPPLIES 16,288.90

PESTER, KEVIN REIMBURSEMENT 45.00

RIESBERG, ABBY REIMBURSEMENT 28.00

STRACHAN SALES INC. DBA HOBART REPAIRS 2,087.08

Fund Total: 24,944.96

INFRASTRUCTURE SALES TAX FUND

BONINE GARAGE DOORS DBA MRB REPAIRS 1,238.45

BRAIN POP SUPPLIES 405.00

GORDON FLESCH COMPANY COPIER 1,565.10

HOMETOWN VARIETY SUPPLIES 1,239.69

MONONA CO. IRON SUPPLIES 799.24

NCH dba CHEMSEARCH SUPPLIES 1,555.40

PROJECT LEAD THE WAY SUPPLIES 1,950.00

RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES SERVICES 4,655.14

THOMPSON INNOVATIONS FOB KEY SYSTEM 826.39

Fund Total: 14,234.41

Published in The Record

Thursday, November 26, 2020