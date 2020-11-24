Maple Valley/Anthon-Oto School Board Bills

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Maple Valley/Anthon-Oto CSD
GENERAL FUND
ARNOLD MOTOR SUPPLY  SHOP SUPPLIES    2,047.74
BALDWIN, JODY  REIMBURSE    2.46
BARNES AND NOBLE, INC.  SUPPLIES    338.04
BEESON, RHONDA  REIMBURSEMENT    144.60
BELSON, CINDY  REIMBURSEMENT    118.73
BLAKE, CHRISTA  REIMBURSEMENT    2.46
BLAKE, SHARI  REIMBURSEMENT    56.68
BOGGS, SHELLEY  REIMBURSEMENT    20.43
BOMGAARS  SUPPLIES    661.18
BOYSEN, KIM  TREATS    305.00
BUREAU OF EDUCATION & RESEARCH  REGISTRATION    279.00
BUROW, FRITZ  REIMBURSEMENT    366.59
CHN GARBAGE SERVICE, INC.  GARBAGE    426.50
CASEY’S BUSINESS MASTER-CARD  FUEL    578.25
CENEX FLEETCARD  FUEL    17.67
CENTURYLINK  TELEPHONE    363.65
CITY OF ANTHON, ANTHON CITY HALL  UTILITIES    7,840.94
CITY OF MAPLETON  UTILITIES    9,580.35
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS BUS REPAIR..    110.94
CROGHAN, BRENDA  REIMBURSEMENT    15.00
CULLIGAN OF IDA GROVE  SUPPLIES    9.95
DAKOTA POTTERS SUPPLY, LLC  SUPPLIES    1,136.52
DAVIS-VERMEYS, MELISSA   REIMBURSEMENT    410.34
DECKER EQUIPMENT  SUPPLIES    829.46
DEMCO  SUPPLIES    200.22
DEPARTMENT OF EDUCATION  BUS INSPECTION    1,450.00
DHS CASHIER 1ST FL  MEDICAID REIMBURSEMENT    7,971.74
DICK BLICK  SUPPLIES    138.40
DIRKSEN, KATHERINE  REIMBURSEMENT    2.46
DOUGHERTY, SAMANTHA  REIMBURSEMENT    5.44
EDUCATORS BENEFIT CONSULTANTS, LLC  FLEX BENEFITS    125.00
ELSE, CRISTA  REIMBURSEMENT    317.46
HAMERS, KATHY  REIMBURSEMENT    241.05
HAMMAN, AMY  REIMBURSEMENT    141.34
HANSEN SERVICES  PROPANE    665.10
HEALTHIEST YOU  INSURANCE    712.50
HOLST, LAURA  REIMBURSEMENT    100.00
HOME DEPOT PRO INSTITUTION-AL, THE SUPPLIES    10,853.61
HOMETOWN VARIETY  SUPPLIES    1,406.98
HORN MEMORIAL HOSPITAL  PHYSICAL    132.00
INLAND TRUCK PARTS & SERVICE  SUPPLIES    1,408.64
IOWA COMMUNICATIONS NETWORK  INTERNET    32.32
IOWA DIVISION OF LABOR SERVICES  BOILER INSPECTION    1,310.00
JESSEN AUTOMOTIVE  SUPPLIES    1,071.51
KIRCHGATTER, MONA  REIMBURSEMENT    171.60
KLINGENSMITH, SHONA  REIMBURSEMENT    2.46
KNUDSEN, MELISSA  REIMBURSEMENT    7.70
KOVARNA, DAVE  REIMBURSEMENT    17.74
KOVARNA, LINDA  REIMBURSEMENT    386.88
LEFEBVRE, MICHAELA  REIMBURSEMENT    202.80
LOW, EMILY  REIMBURSEMENT    171.60
MAC’S CHEVROLET PONTIAC  SUPPLIES    685.24
MAPLE VALLEY/ANTHON-OTO ACTIVITY  REIMBURSEMENT    200.00
MAPLETON PRESS  LEGAL PUBLISHING/RENEW    482.31
MATHESON TRI-GAS, INC.  SUPPLIES    782.35
MAYNARD, ROCHELLE  REIMBURSEMENT    113.10
MEDICAL ENTERPRISES, INC.  SUPPLIES    815.00
MERCY MEDICAL SERVICES  PHYSICAL    127.00
MID AMERICAN RESEARCH CHEMICAL  SUPPLIES    1,219.71
MID BELL  SUPPLIES    608.81
MORGAN, KERA  REIMBURSEMENT    88.26
MOVILLE RECORD  PUBLISHING/ADVERTISING    537.71
MV HOT LUNCH  REIMBURSEMENT    31.45
NASCO  SUPPLIES    82.20
NEUBAUM, BRENDA  REIMBURSEMENT    2.46
NEW COOPERATIVE INC.  FUEL    3,067.30
NORTHWEST AREA EDUCATION AGENCY  SUPPLIES    930.00
NWIBA  ENTRY FEE    25.00
OBERREUTER, ANGELA  REIMBURSEMENT    343.33
PETERSEN, MOLLY  REIMBURSEMENT    327.61
QUILL CORPORATION  SUPPLIES    767.44
RAINBOW RESOURCES  SUPPLIES    149.08
REALLY GOOD STUFF  SUPPLIES    499.90
REALLY GREAT READING  SUPPLIES    570.00
RENTOKIL NORTH AMERICA, INC.  SERVICES    156.00
SAM’S CLUB  SUPPLIES    96.75
SANITARY SERVICES  GARBAGE    421.30
SASS, ANGELA  REIMBURSEMENT    17.74
SCHMIDT, SARAH  REIMBURSEMENT    5.44
SCHOOL ADMINISTRATORS OF IOWA  MEMBERSHIPS/REGISTRATIONS    150.00
SCHOOL SPECIALTY SUPPLY INC.  SUPPLIES    42.35
SCHRAM, PAULA  REIMBURSEMENT    2.46
SIOUXLAND LOCK AND KEY  SUPPLIES    214.00
TEXTHELP  SUPPLIES    1,260.00
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    134,737.78
VERIZON BUSINESS SERVICES  TELEPHONE    230.95
WOLFE, BRENDA  REIMBURSEMENT    45.41
ZANER-BLOSER  SUPPLIES    9.50
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.  SERVICES    801.97
Fund Total:    205,555.94

MANAGEMENT LEVY FUND
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    6,252.12
Fund Total:    6,252.12

PHYSICAL PLANT & EQUIP LEVY FUND
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    3,912.00
Fund Total:    3,912.00

STUDENT ACTIVITY FUND
BMI EDUCATIONAL SERVICES  SUPPLIES    152.72
BUCKSTEAD, JERRY  OFFICIAL    75.00
CLUB’S CHOICE FUNDRAISING  FUNDRAISER    5,082.84
COLLINS, SHAWN  OFFICIAL    0.00
DENISON-SCHLESWIG HIGH SCHOOL ENTRY FEE    140.00
DIRKSEN, KATHERINE  REIMBURSEMENT    126.22
EHLERS, CHRIS OFFICIAL    85.00
GILL, GAIGE REIMBURSE    29.96
GOETTSCH, ERIC  OFFICIAL    75.00
GRAFFIX INC. dba WALL OF FAME  SUPPLIES    1,160.00
HAUFF MID-AMERICA SPORTS  SUPPLIES    474.75
HOLST, LAURA  REIMBURSEMENT    60.00
HOMETOWN VARIETY  SUPPLIES    277.35
IHSADA  MEMBERSHIP    260.00
IOWA ASSN FFA  FFA DUES    1,253.50
IOWA GIRLS COACHES ASSOC.  MEMBERSHIP    75.00
IOWA HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOC. MEMBERSHIP    55.00
JOHNSON, DWAYNE  OFFICIAL    75.00
JOLLY TIME KOATED KERNELS LLC  FUNDRAISER    1,938.00
JOSTENS  YEARBOOK    504.70
KINGSLEY-PIERSON HIGH SCHOOL ENTRY FEE    120.00
KRISPY KREME  FUNDRAISER    3,799.60
LOGAN-MAGNOLIA HIGH SCHOOL ENTRY FEE    105.00
MAPLE VALLEY ANTHON OTO OPERATING  REIMBURSEMENT    1,170.90
MAYNARD, ROCHELLE  REIMBURSEMENT    71.45
MEYER, CHARLIE  OFFICIAL    85.00
OABCIG CSD ENTRY FEE    80.00
PEPSI COLA OF SIOUXLAND  POP    322.15
RIDGE VIEW COMMUNITY SCHOOL  ENTRY FEES    100.00
SAM’S CLUB SUPPLIES    1,315.02
SIBLEY-OCHEYEDAN CSD  ENTRY FEE    90.00
TRI-CENTER HIGH SCHOOL  ENTRY FEE    120.00
TROPHIES PLUS  SUPPLIES    305.65
WESSLING, DOUGLAS  OFFICIAL    75.00
WILLMOTT, SCOTT  OFFICIAL    225.00
WIMMER, JON  REIMBURSEMENT    154.42
WOODBURY CENTRAL HIGH SCHOOL ENTRY FEE    140.00
Fund Total:    20,179.23

SCHOOL NUTRITION FUND
DFA DAIRY BRANDS  MILK    6,316.69
HOMETOWN VARIETY  SUPPLIES    119.94
KERNS, JENNIFER  REIMBURSEMENT    59.35
MARTIN BROS.  PKG. FOOD/SUPPLIES    16,288.90
PESTER, KEVIN  REIMBURSEMENT    45.00
RIESBERG, ABBY  REIMBURSEMENT    28.00
STRACHAN SALES INC. DBA HOBART  REPAIRS    2,087.08
Fund Total:    24,944.96

INFRASTRUCTURE SALES TAX FUND
BONINE GARAGE DOORS  DBA MRB  REPAIRS    1,238.45
BRAIN POP  SUPPLIES    405.00
GORDON FLESCH COMPANY  COPIER    1,565.10
HOMETOWN VARIETY  SUPPLIES    1,239.69
MONONA CO. IRON  SUPPLIES    799.24
NCH dba CHEMSEARCH  SUPPLIES    1,555.40
PROJECT LEAD THE WAY  SUPPLIES    1,950.00
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  SERVICES    4,655.14
THOMPSON INNOVATIONS  FOB KEY SYSTEM    826.39
Fund Total:    14,234.41

Published in The Record
Thursday, November 26, 2020

Posted in Public Notices

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