Woodbury County Supervisors Claims — November 17, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 11/17/2020

Ace Engine & Parts 145 Parts & Labor #329 230.69

Allassouma, Bernard PEO Costs 225.68

Alons, Ngu PEO Costs 245.30

Anthon City Of 125351 Anthon utilities 103.96

Anthon Community Center Precinct Rent 75.00

Araque Duran, Marib 500396 PEO Costs 201.43

Arthur Gallagher Risk Management M. Ung Bond 175.00

Bainbridge, Michell PEO Costs 261.40

Barngrover, Jami PEO Costs 220.55

Beacom, Coleen PEO Costs 320.55

Benson, Marc PEO Costs 208.86

Berning, Lori PEO Costs 56.46

Beyer, Shelly PEO Costs 200.00

Beyerink, Catherine PEO Costs 232.89

Biggerstaff, Kenneth PEO Costs 186.15

Birkes, Judith PEO Costs 321.82

Blair, Ramona PEO Costs 229.20

Blenderman, Claudia PEO Costs 208.08

Bliven, Novaline PEO Costs 300.08

Bomgaars Shop Supplies – Moville 141.84

Brennan, Sarah PEO Costs 222.93

Brinkerhoff, Katelyn PEO Costs 198.67

Brockhaus, Julia C. PEO Costs 238.98

Broderson, Troy PEO Costs 201.50

Brown, Julie PEO Costs 200.58

Broyhill, Shawn PEO Costs 209.49

Buckley, Andrea PEO Costs 224.63

Cain, Chad PEO Costs 201.15

Carlson, Jenni Rebe PEO Costs 227.39

Cecil-Starlin, AJ PEO Costs 228.33

Centurylink Telephone 144.30

Chesterman CO Monthly Water Service 195.95

CJ Cooper & Associates Pre-employment Drug Screen 35.00

Clay, Debra PEO Costs 242.33

Cole, Frances PEO Costs 299.00

Colling, Kathryn PEO Costs 220.00

Colling, Ronald PEO Costs 227.48

Collins, Patricia A. PEO Costs 308.89

Colt, Marlene K. PEO Costs 286.96

Conney Safety Products Safety Vests 348.37

Conway, Janice PEO Costs 201.84

Copple, Beverly PEO Costs 255.15

Costar Realty Info Costar 109.20

Coulson, Darlene J. PEO Costs 208.65

Counterman, Karen PEO Costs 236.71

Coury, Helen PEO Costs 233.98

Cowley, Anne PEO Costs 305.08

Craig, Deborah A. PEO Costs 250.88

Craig, Joanne PEO Costs 294.49

Craig, Karen E. PEO Costs 281.90

Crittenton Center Shelter 10,076.40

Culligan Water Conditioning Building Maintenance 29.50

Cunningham, Lana PEO Costs 258.53

Dahl, Susan PEO Costs 220.00

Danbury Review Subscription; Board Op 48.00

Davidson, George PEO Costs 287.77

Davis, Denise PEO Costs 204.60

Degroot, Julie PEO Costs 315.10

DeGroot-Hammer, Amy PEO Costs 233.17

Delta Dental Of Iowa 11-03-2020-11-9-2020 2,950.80

Dominowski, Wayne PEO Costs 60.33

Dorschner, Jay PEO Costs 203.80

Doxtad, Lynn PEO Costs 226.33

Electronic Engineer Radio #504 461.40

Engel, Linda PEO Costs 223.66

Engel, Shannon PEO Costs 314.38

Equipment Blades Inc. Blade Pins #217 104.85

Erickson, Kristine PEO Costs 204.60

Evans, Maurice C. PEO Costs 301.50

Falk, Lanette PEO Costs 217.98

Fedex 81003 Postage 35.59

FiberComm Acct # 49985-2/Phone 60.55

Fick, Richard PEO Costs 225.75

Finish Line Fuels Fuel 224.78

Fisher, Janelle PEO Costs 238.98

Fitch, Margaret PEO Costs 252.38

Folsom, Patricia R. PEO Costs 308.10

Freese, Debra S. PEO Costs 310.50

Frohock, Kent PEO Costs 193.08

Garner, Susan J. PEO Costs 196.50

Geary, Jason PEO Costs 280.75

Gibson, Judy PEO Costs 230.93

Goodman, Lorelei PEO Costs 209.60

Goodwin, Colleen PEO Costs 290.03

Gordon Flesch Company MV printer contract 167.12

Gorter, Brad Security 500.00

Graham Tire Co (SC) Tires & Tubes 4,876.00

Green, John PEO Costs 123.25

Grossnickle, Genevi PEO Costs 254.50

Guelcher, Gregory P. PEO Costs 244.56

Guerdet, Randy PEO Costs 187.30

Guy, Colleen PEO Costs 169.00

Hagberg, Marilyn PEO Costs 225.11

Hair, Andrea PEO Costs 243.70

HAMANN, LYNN PEO Costs 170.61

HAMANN, MARILYN K. PEO Costs 396.50

HAMANN, WALLY PEO Costs 10.00

HAMMERSTROM, PATRIC PEO Costs 125.00

HANCOCK, CONSTANCE PEO Costs 228.86

HANNA, MARK PEO Costs 308.03

HARBECK, JOANN M. PEO Costs 72.88

Havlicek, Leneah PEO Costs 200.00

Hayward, Judie PEO Costs 220.00

Hayward, Steven PEO Costs 220.00

HEALY WELDING Parts & Labor #207 132.75

Hebert, Teresa PEO Costs 225.76

HEIDMAN LAW FIRM RNC Matter/Attorney Fee 600.00

Heller, Gregory PEO Costs 193.08

HELMICH, FRED J. PEO Costs 349.06

HENNING, VICI ALICIA PEO Costs 429.70

HGM ASSOC INC CONSULT Professional Services 929.62

Hickman, Brian PEO Costs 223.15

HICKMAN, KAREN J. PEO Costs 325.59

Hickman, Kim PEO Costs 20.00

Hickman, Philip PEO Costs 229.78

HODGES, SHIRLEY J. PEO Costs 241.63

Hofmeyer, Joshua Runner 1,520.00

Hofmeyer, Julie PEO Costs 60.00

HOPPE, JANA PEO Costs 265.55

HORNICK CITY OF Water 72.45

HUSTED, JEANITA PEO Costs 220.58

HYDRAULIC SALES & SERVICE Parts #506 138.48

IMKO & DIVERSIFIED Temps 40,171.39

Independent Technology Propane Monitor Fee 40.00

INLAND TRUCK PARTS Parts & Labor #207 4,603.81

INNOVATIVE BENEFIT 11-9-2020-11-15-2020 2,025.23

INTERSTATE BATTERY Batteries #322 347.90

IOWA DEPT OF NATURAL Annual Water Use Fee 95.00

Irvin, Jo PEO Costs 222.28

ISTATE TRUCK CENTER Parts #203 28.05

Ivener, Terry Security 500.00

J P Cooke Co. Desk seal — Jail project 61.65

JACOBS ELECTRIC Labor for power outage 238.50

JACOBS, GAYLE PEO Costs 226.75

JACOBS, KAREN PEO Costs 194.23

JIMENEZ***, CANDELA Workman’s Comp 255.07

JOHN DEERE FINANCIAL Apron chaps & 18” chain 126.95

JOHNSON, DONNA PEO Costs 203.45

JOINES, SUSAN PEO Costs 327.78

JOY AUTO SUPPLY INC. Filters, Parts & Anti-Freeze 1,304.22

KAVANAUGH, GRACE PEO Costs 270.50

Keller, Mitchel PEO Costs 227.88

Kerr, Angela PEO Costs 190.51

KING, JEAN PEO Costs 346.95

KLUG, BETTY PEO Costs 201.15

Koehler, Charity PEO Costs 227.30

Krapfl, Larry PEO Costs 266.00

Krause, Diane PEO Costs 220.00

KROMMENHOEK, RICHARD PEO Costs 205.28

Kuhn, Michael PEO Costs 232.65

LG EVERIST INC. AMZ Materials 129.87

LANE, LORNE DEAN PEO Costs 288.12

LEE, SIBYL M. PEO Costs 240.24

LEISINGER, MARIANN PEO Costs 230.36

LEVAY, SUSAN PEO Costs 224.54

Levering, Cathy PEO Costs 200.00

LEWIS, JAMES E. PEO Costs 316.35

Loffler Companies Contract 11/13/20 199.31

Lopez Valdivia, Ara PEO Costs 572.01

LYMAN, KELLY PEO Costs 246.60

LYONS, VICKI PEO Costs 220.58

M & M COPY QUICK INC. Retirement Resolutions 18.00

MAIL HOUSE Metering Contract/Post 4,636.21

MAIN, DEBORAH PEO Costs 295.80

Martinez, Maria PEO Costs 201.73

MATHERS, LINDA PEO Costs 263.53

Mathers, Nancy PEO Costs 256.23

MAXFIELD, BARBARA PEO Costs 73.88

McDevitt, David PEO Costs 231.54

MCLARTY, DEBRA PEO Costs 221.53

MCPHILLIPS, NANCY L. PEO Costs 212.65

MCTEER***, DIANNE M. PEO Costs 319.34

MENARDS Spray paint & dish soap 37.62

Mercy Health Service WC Appointment 425.01

MERCYONE SIOUXLAND Wellness Screenings 3,739.16

MID AMERICAN ENERGY Electricity 452.82

MID COUNTRY MACHINE Parts #221 334.45

MIDWEST ALARM COMPANY Maintenance Contract 31.00

MILLER, JOYCE A. PEO Costs 328.65

MILLER, WENDY PEO Costs 666.38

MOORE, DENNIS PEO Costs 225.75

MORIARTY, GLENDA PEO Costs 233.97

MOVILLE CITY OF Precinct Rent 65.00

MOVILLE RECORD Ballot/Notice Publication 1,465.00

MURPHY TRACTOR Oil #414 419.70

NATIONAL ACADEMY EM Recert 9 employees 550.00

NELSON, SHIRLEY J. PEO Costs 392.59

NEW COOP (HORNICK) Propane 837.20

NEW COOPERATIVE INC. Propane/Southwood 1,855.07

NEW SIOUX CITY IRON Shop Tools 95.60

NIPPERT, VICKI PEO Costs 411.80

Nolen, Susan PEO Costs 263.03

Nyhus, Mary A PEO Costs 225.75

OBERREUTER, ELLEEN PEO Costs 304.55

OFFICE ELEMENTS Calculator ribbons 7.00

OLSON, JAN PEO Costs 322.06

ONE OFFICE SOLUTION Desk-K Sandage/DPNC 1,996.22

PADGETT, SHERYL PEO Costs 124.60

PADGETT, THOMAS PEO Costs 325.11

PARKS, SHIRLEY PEO Costs 216.53

PATHOLOGY MEDICAL Autopsy Fees 3,400.00

PATTERSON, CECELIA PEO Costs 185.58

Patterson, Kelsey PEO Costs 204.60

PECK, NANCY PEO Costs 437.44

PETERS, SANDRA PEO Costs 243.38

Petrie, Kathleen P. PEO Costs 213.05

PIERSON CITY OF Water 44.90

Pinkley, Nancy PEO Costs 238.70

PINKLEY, ROGER PEO Costs 336.55

POJAR, ROXANNE M. PEO Costs 368.90

POPE, RICHARD PEO Costs 362.83

POTTEBAUM***, MARTIN Mileage Reimbursement 60.38

RADLOFF, CARRIE PEO Costs 229.03

RASMUSSEN, JACQUELINE PEO Costs 243.15

RECORD PRINTING COVID Election Day Letter 1,699.45

REIFENRATH, KENNETH PEO Costs 324.97

Reimert, Joanne PEO Costs 209.20

RICOH USA, INC. copier 270.39

Rigdon, Helen PEO Costs 202.30

ROSE, PAULA PEO Costs 249.90

Rothman, Joann PEO Costs 215.38

RUBA, PATRICIA PEO Costs 35.62

RUBLE, MARY PEO Costs 234.43

Ruschmann, Mary PEO Costs 238.66

S & S EQUIPMENT INC. Parts #911 623.68

SANTI, LINDA PEO Costs 244.88

SAXEN, BONNIE PEO Costs 261.80

SCHAAP, CAROL PEO Costs 236.42

Scheffer, Mark PEO Costs 227.82

SCHLEIS, DONALD PEO Costs 417.60

SCHMILLEN CONSTRUCTION Crushed Concrete 2020 68,748.73

Schock, Ruth PEO Costs 227.18

SCHRODER, LORRAINE PEO Costs 221.98

Schuldt, Jane PEO Costs 237.26

SCOTT, HELEN A. PEO Costs 438.89

SEDGWICK TALLEY ABSTRACT Lien Search – Public 200.00

SENGER, DELILA PEO Costs 220.00

SERGEANT BLUFF ADVOCATE Front of Ballot 871.75

SEUNTJENS, NANCY PEO Costs 213.80

SIMMONS, DAGNA PEO Costs 231.50

Sioux City Fire Dept. Fire Prevention Bureau 100.00

SIOUX CITY FOUNDRY Pipe Culverts 398.04

SIOUX CITY JOURNAL Clemz Addition 22.84

SMITH, AUSTIN PEO Costs 661.85

SOAR Raptors for Nature Center 300.00

SOHM, MARY ANN PEO Costs 261.93

SOLOMON, KATHLEEN M. PEO Costs 228.40

Solsma, Dallis PEO Costs 151.63

Sparklight Cable TV 198.95

SPAULDING, LAURA PEO Costs 385.01

SPEE DEE DELIVERY shipping 192.94

Sprague, Julie PEO Costs 224.03

STANTON, GAIL PEO Costs 256.23

STAPLES ADVANTAGE Office Supplies 167.92

Steck, Brandi PEO Costs 216.25

STEEMKEN, GARY PEO Costs 287.46

Steffen Engineering Boundary survey plat 8,750.00

STEFFEN TRUCK EQUIPMENT Parts #406 2,259.99

Stein, Patricia PEO Costs 270.08

STELLISH, JACKIE PEO Costs 220.95

Stevenson, Janet PEO Costs 228.90

Stocking, Bryan PEO Costs 203.15

STORM, RICHARD J. PEO Costs 311.66

Suhr, Austin PEO Costs 197.40

SULSBERGER, DEBORAH PEO Costs 356.71

Sundquist, Ramon PEO Costs 215.84

Sursely, Tracy PEO Costs 235.93

Swan, Pamela PEO Costs 132.85

SWAN, SHERYL PEO Costs 208.65

TAYLOR, ROBERT S. PEO Costs 217.10

TEEL, LORI PEO Costs 398.80

THOMPSON, CAROLYN PEO Costs 220.00

Thompson, Cassandra PEO Costs 55.00

TIMMERS, CORNELIA L. PEO Costs 264.75

TIMMONS, ROBERTA PEO Costs 237.13

TITAN MACHINERY INC. Parts & Labor #221 1,278.72

TODD, DENNIS PEO Costs 244.15

TYLER, MARILYN L. PEO Costs 228.54

ULTRA NO TOUCH CAR WASH Car Washes – Moville 16.20

UST TESTING SERVICE Monthly Tank Stick Read 300.00

VERIZON WIRELESS Cell Phones 00001 1,724.37

Vigdal, Susan PEO Costs 230.59

VIKEN, HARVEY PEO Costs 29.09

WALSH, JAMES C. PEO Costs 190.00

WALSH, LOIS A. PEO Costs 217.85

WASHBURN, NORMAN PEO Costs 239.32

WEBER, RAMONA PEO Costs 236.70

WELLMARK BLUE CROSS Wellmark Claims 11-7 162,865.59

Wells Fargo Financial Ricoh Lease – 5th Month 132.25

WESTERN DISPOSAL INC. Garbage Service 132.00

Westrich, Laurie PEO Costs 228.33

White, Carmen PEO Costs 215.96

WIATEL WESTERN IOWA Shop Telephone 546.87

Wickey, Cherrie PEO Costs 204.79

Wickey, Ryan PEO Costs 218.75

WIDMAN, AMY PEO Costs 213.70

WIDMAN, ELIZABETH A. PEO Costs 410.26

Wieseler, Linda PEO Costs 196.25

WILLIAMS, JAMES PEO Costs 314.87

Williams, Loydeen PEO Costs 230.18

WOODBURY CNTY REC Utilities Danbury tower 354.70

WOODBURY CNTY TREAS. Move 28th St Jail expen 403,598.99

WOODBURY CNTY TREAS. Copy/Printer Paper 300.00

Woodford, Lorraine PEO Costs 143.13

WOODHOUSE SIOUX CITY Vehicle Maintenance 431.06

Young, Angela PEO Costs 208.65

ZIEGLER INC Parts #217 471.80

Grand Total: 804,679.

Published in The Record

Thursday, December 3, 2020