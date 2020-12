Woodbury County Supervisors Claims — November 24, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 11/24/2020

4-Way Stop Shop gas – bookmobile 51.53

Accurate Reporting Deposition 396.00

Agriland FS Inc. propane Hornick library 199.96

Airgas, Inc. Oxygen 23.68

Arthur Gallagher Risk Management Pat Gill Bond 200.00

Autry Reporting Depositions 418.10

Axon Enterprise Inc. Ammo 1,465.00

Bauerly, William PEO Costs 224.72

Bekins Fire & Safety Fire extinguisher 50.45

Beller, Amanda PEO Costs 200.74

Bertram, Mary PEO Costs 205.91

Bob Barker Co. face masks/sanitizer 252.46

Bomgaars equipment maint. 361.32

Boulder Co. Sign Bolts 89.63

Bound Tree Medical Household Supplies 4,757.57

Boyle, Dennis mileage 66.66

Brand***, Derek Security 800.00

Brice***, Letitia A. Mileage for ICEOO board 218.50

Brown, Craig PEO Costs 217.11

Calhoun Communications Network at Fire Training 205.22

Canon Financial Serv. Contract# 3091-16103/C 334.77

Case, Julie PEO Costs 202.30

Centurylink 911 circuits 712-233-0 2,187.03

Chapman***, Donna M. mileage 67.05

Chesterman CO. Water 387.75

Chwirka***, Zane Security 500.00

Clay, Debra Audit 26.56

Colling, Ronald Audit 22.30

Cott Systems Inc, Monthly Hosted Online 275.00

Counsel (Columbus) Monthly Ricoh Printer 41.60

Craig, Fred PEO Costs 225.00

CTS Languagelink Professional Services 24.45

Davenport Cleaners Dry cleaning 11.85

Davis, Barbara PEO Costs 222.30

De Witt***, Rocky Mileage Reimbursement 46.00

Delta Dental Of Iowa 11-10-2020-11-16-2020 1,877.08

Derby CRS RPR, Deni Transcript of Trial 19.00

Des Moines Stamp MFG Stamps 104.40

Don’s Pro Shop Shadow box 480.00

Eakes Office Solutions office supplies 51.44

Echter, Bradley Security 500.00

Electronic Communications Equip. Maint. 809.91

Electronic Engineer Install Push Bumper 1,012.49

Fastenal Co. Bolts 78.33

Fay***, Darin M. Security 750.00

Fay, Eric Security 1,000.00

Fimco Inc. Replacement diaphragm 23.74

Finish Line Fuels Vehicle Repairs and Gas 20,006.49

Fleckenstein, Joshua Security 506.90

Forest Ridge Youth Shelter 279.90

Foulk Brothers P & H Install filter system 31,612.59

Freeman, Alex PEO Costs — Runner 513.25

Frontier Communications 911 circuits 712-378-3 254.16

Garthright-Chwirka* 64715 Security 500.00

Gill Hauling Inc. Ditch Cleaning 84.00

Gordon Flesch Company Lexmarks 235.13

Green, Michelle PEO Costs — Runner 522.70

Grieve, Sue PEO Costs 271.13

Groenhagen, Devin Security 800.00

Groves Emergency Lg Install Equip 5,614.60

H204U Inc. bottled water 76.00

Hallett Materials G-2021 Stock Pile Haul 230,020.19

Hamann, Julie mileage 24.24

Harder, Lori PEO Costs – Runner 601.81

Heartland Paper Co. disinfectant cleaner 232.80

Heidman Law Firm General Matters 437.50

Hemingson, Tyler Security 500.00

HINRICHSEN***, PATRICK Security 500.00

Hytrek, Nikoel PEO Costs – Runner 508.38

Imko & Diversified Temps 6,970.70

Innovative Benefit Weekly Flex and Dep Ca 3,623.01

Iowa Dept of Agriculture 00390-000/Pesticide ap 45.00

Iowa Prison Ind. Signs 8,733.75

Iowa State Associat Dental Premium 5,195.28

IOWAN MAGAZINE (B-I 119798) Subscription renewal 24.00

ISSDA Dues 100.00

Istate Truck Center Parts & Labor #306 509.52

Jacks Uniforms & Equipment Uniforms 1,472.45

Jebro Inc AMZ Materials.. 1,918.80

Jimenez***, Candela Workmans Comp 255.07

Johns, Larry PEO Costs 118.27

Johnson, Barbra PEO Costs — Runner 527.73

Johnson, Casey PEO Costs 199.34

Johnson, Jami L. Deposition 57.60

Johnson, Lane PEO Costs 229.78

Johnson, Zachary Security 800.00

KARS Detail Center Vehicle tint, striping 325.00

Keltek Inc. Office Supplies 517.23

LG Everist Inc. 281374 AMZ Materials 177.92

Lewis***, Sage Security 150.00

Loffler Companies Acct #OS-WC049/Canon 610.61

Long Lines LTD (Sgt Bluff) phone/internet Danbury 61.33

Lowe, Janet PEO Costs – Runner 578.10

LUKKEN, GERAD Security 400.00

Lutgen CSR RPR, Amy Bond Review 4.00

Mail House Metering Contract & Postage 951.95

Martinez, Cindy Security 500.00

Matthias, Susan mileage 40.40

McGuire, Susan PEO Costs — Runner 549.70

McMillin, Brian New Website 4,750.00

Menards concrete mix 186.17

MercyOne Siouxland Pre-employment Physical 2,061.50

Mid American Energy Electric service-10/8 3,650.55

Midwest Monitoring bracelet rental 1,800.00

Moore, Corbett, Hef Walgreen’s Hamilton 1,964.50

Motorola Inc (C-IL) Bus radios Sales order 30,635.40

Moville, City of 167600 water garbage sewer 31.50

Moville J and J Motor Tire Repair #94 27.50

Murphy Tractor Parts & Labor #327 2,497.53

Neely, Mackenzie Security. 500.00

New Cooperative Inc. Diesel 16,612.25

Nextlink Internet service 11/16 254.93

Nice, Virgil PEO Costs 210.03

Oban***, Darrell D. Clothing Allowance 225.00

O’Brien County Sheriff CINA Hearing 31.00

Office Elements boxes of books bookmobile 117.17

Olson, Donna PEO Costs 364.22

One Office Solution supplies 998.19

Oto, City of Water for OC/NV/DC 202 202.50

Pathology Medical Autopsy Fees 7,680.73

Paugh, Diane PEO Costs 222.62

Petersen Oil Co. Gasoline 200 gals/Litt 350.00

Peterson***, Diane 9 Draft Blockers for 59.50

Peterson, Dale mileage 9.09

Pomps Tire Service Tire Repair #411 777.00

Prosecuting Attorney Criminal Law Handbook 550.00

Record Printing & Copy Backup Register Printing 448.16

Reifenrath, Kenneth Audit 22.88

Reynoldson, Katie PEO Costs 232.65

Ronfeldt, Ben Clothing Allowance 81.30

Safelite Fulfillment Vehicle Repairs 495.00

Sanders***, Alicia mileage 14.14

Secretary of State notary 30.00

Security National Bank Loan Note Interest 000 68,060.16

Security National Bank PPE Supplies-Postage 4,774.23

Service Master Restore Janitorial Service 670.00

Singing Hills Auto Car Washes 336.60

Sioux City Treas. (4 213400) Payroll 38,975.33

Siouxland Animal Hospital K9 expense 46.35

Siouxland Grass & Forage Turf mix/BL-SB 187.50

Sitzman, Michael Security 500.00

Smith, Cheryl Juvenile Hearing 27.50

Sparklight 952 cable 282.49

Spurlock, Jonette PEO Costs – Runner 554.88

Stan Houston Equipment Primer cap bulb for DP 3.55

Staples Advantage Office Supplies 648.92

Steffen Truck Equipment Parts #504 244.02

Summit Food Service Food 28,652.51

Superior Fenders Parts #217 95.00

Tarvin, Charles PEO Costs 203.75

Thermo King Christensen Parts – District #2 47.80

Thompson Electric FOB install for Juvenile 2,461.07

Thomson West Legal Research 2,068.67

Titan Machinery (Ki 105010) Parts & Labor #915 1,477.95

TNT Sales & Service equipment maint. 9.00

TYER, BARB mileage 6.06

TYLER TECHNOLOGIES Incode 11,510.10

ULTRA NO TOUCH CAR WASH Car Washes 462.28

UNITED HEALTHCARE December Coverage 750.00

Verizon Connect NWF GPS Equipment & Service 1,336.00

VERIZON WIRELESS phone charges: Verizon 6,626.41

Vondrak, Anthony Security. 400.00

WASTE MANAGEMENT Garbage 357.62

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 132,392.07

WESTERN DISPOSAL INC. Garbage service-OC20 1,018.50

WESTERN IOWA TECH November 2020 TSI Rent 3,666.62

WIATEL SOLUTION CENTER phone/internet Hornick 32.10

WIATEL WESTERN IOWA phone/internet Hornick 155.39

WILSON, LISA M. Civil Service Commission 375.00

Witt, Marlene PEO Costs 194.20

Wood, Michelle PEO Costs 228.40

WOODBURY CNTY REC Electric service-OC20 6,385.64

WOODBURY CNTY TREAS. Copy paper 450.00

WOODHOUSE SIOUX CITY Motor Vehicle 181.50

Grand Total: 746,381.

Published in The Record

Thursday, December 10, 2020