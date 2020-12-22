Kingsley-Pierson School Board Bills — December 2020

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Kingsley-Pierson Community School
NEWSPAPER REPORT — December 2020

ABERSON, BERWYN  OFFICIAL    80.00
ABERSON, JOSHUA  Official    160.00
AHLERS & COONEY, P.C.  LEGAL SERVICES    1,122.00
AKRON-WESTFIELD COMM. SCHOOL  SHARING AGREEMENT    8,482.01
AKSARBEN ROOFING  SERVICES    19,098.57
BASALYGA  JR., RUSSELL  OFFICIAL    110.00
BEELNER’S SERVICE INC.  PLUMBING/HEATING REPAIRS    3,714.44
BENSON, MATTHEW  REIMBURSEMENT    60.45
BOHLE CONSTRUCTION LLC  SERVICES    300.00
BOTTJEN IMPLEMENT  SUPPLIES    20.00
CARD SERVICE CENTER  CREDIT CARD PYMT    2,419.05
CERTIFIED TESTING SERVICES, INC.  SERVICES    1,248.00
CHAMPION TEAMWEAR  SUPPLIES    514.00
CHEERZONE SUPPLIES    369.74
CHEMSEARCH  MAINT AGREEMENT    2,505.00
CHESTERMAN  FUND RAISING SUPPLIES    40.00
CHET’S  SUPPLIES    80.42
CITY OF KINGSLEY  WATER/SEWER    259.07
CITY OF PIERSON  WATER/SEWER    116.22
CLARK’S HARDWARE LLC  MISC SUPPLIES    33.93
CLASSIC SPORTSWEAR  CERTIFICATES    1,237.32
COTTONWOOD EVENTS LLC  NHS SUPPLIES    77.04
DAVIDSON, GEORGE  OFFICIAL    220.00
DECKER INC.  MAINTENANCE SUPPLIES    354.40
DUNHAM HARDWOODS  INST. SUPPLIES    51.00
FIRST COOPERATIVE ASSOCIATION  FUEL, SUPPLIES    2,696.87
FRONTIER COMMUNICATIONS  TELEPHONE SERVICE    761.79
GACKE, JEFF JAMES  OFFICIAL    135.00
GORDON FLESCH COMPANY, INC.  COPIER SERVICE, SUPPLIES    633.84
GRAHAMS GRAPHICS  PRINTING SUPPLIES    642.00
HACKETT, KRISTINE  REIMBURSEMENT    87.36
HAMMAN, SONYA  REIMBURSEMENT     99.20
HAUFF MID-AMERICA SPORTS INC.  SUPPLIES    2,182.40
HENRICH, COLIN  OFFICIAL    160.00
HILLYARD/SIOUX FALLS  JANITORIAL SUPPLIES    1,952.15
HOLIDAY INN DOWNTOWN  LODGING    1,003.52
HOME DEPOT U.S.A. INC.  SUPPLIES    907.88
IOWA DEPT OF HUMAN SERVICES  MEDICAID REIMBURSEMENT    5,585.87
IOWA HIGH SCHOOL SPEECH ASSOC  ENTRY FEES    50.00
INCONTROL ELECTRONICS  EQUIPMENT    1,035.00
IOWA COMMUNICATIONS NETWORK  SERVICES    58.14
IOWA GIRLS COACHES ASSOCIATION  CLINIC REGISTRATION    40.00
JAYMAR BUSINESS FORMS INC.  MISC. FORMS    112.65
JOHN PIANO  SERVICE    115.00
JONES SCHOOL SUPPLY  AWARDS    185.85
JOSTENS  SUPPLIES    189.13
JW PEPPER & SON INC.  MUSIC SUPPLIES    116.63
KRAFT KLEANERS LLC  SERVICES    102.00
L & L BUILDERS CO.  SERVICES    412,346.55
LAMMERS AUTOMOTIVE  VEHICLE REPAIRS    1,028.67
LAWTON-BRONSON SCHOOLS  OPEN ENROLLMENT..8,655.89
LE MARS COMMUNITY SCHOOL  ENTRY FEE    3,606.62
LOGRA LEARNING  INSTRUCTIONAL SERVICES    11,790.00
LUBBERS, CALEB  OFFICIAL    80.00
LUCAS, JEFF  OFFICIAL    110.00
LUMBER PROS  SUPPLIES    19.19
LUNCHTIME SOLUTIONS INC.  FOOD SERVICE    26,380.91
MALSAM, JENNIFER  OFFICIAL    110.00
MATHESON TRI-GAS INC.  INSTR SUPPLIES    167.75
MAUCH, MAGGIE  REIMBURSEMENT    15.60
MCGRAW-HILL  INSTR. SUPPLIES    7,638.89
MELISSA WURTH/MIDSTATES BANK  STATE DANCE    181.50
MENARDS-SIOUX CITY  SUPPLIES    44.54
MID AMERICAN ENERGY COMPANY  GAS/ELECTRIC SERVICE    10,353.12
MIDSTATES BANK/RANDI ANSTINE  POSTAGE    105.38
MOVILLE RECORD  MINUTES/BILLS    246.21
NATIONAL FFA ORGANIZATION  INSTRUCTIONAL SUPPLIES    235.50
NEW COOPERATIVE INC.  FUEL, MAINTENANCE SUPPLY    179.67
NEWELL-FONDA COMMUNITY SCHOOL  ENTRY FEE    75.00
PESCHAU, JONATHON  SNOW REMOVAL    142.50
PRESTO-X COMPANY  PEST CONTROL    116.00
RAY’S MIDBELL MUSIC  EQUIPMENT    6,355.00
REALLY GREAT READING COMPANY, LLC   SUPPLIES    95.00
RICK’S COMPUTERS  COMPUTER SUPPLIES/SERVICE    4,105.00
RIVER VALLEY COMM. SCHOOL  OPEN ENROLL    18,033.07
ROLLING OIL CO  GASOLINE-OIL/SERVICE    1,818.91
RUHLAND, NANCY  REIMBURSEMENT    13.00
SAM’S CLUB/GECF  SUPPLIES    155.65
SANITARY SERVICES  GARBAGE SERVICE    595.90
SCHOOL SPECIALTY INC.  INSTR SUPPLIES    408.01
SCHROEDER, JACKIE  REIMBURSEMENT    12.48
SCHROEDER, MARK  REIMBURSEMENT    49.92
SCHROEDER, MICHELLE  REIMBURSEMENT    44.49
SECURE BENEFITS SYSTEMS  FLEX PLAN FEES    9,195.19
SERGEANT BLUFF-LUTON CSD  OPEN ENROLL    14,576.46
SETON IDENTIFICATION PRODUCTS  SUPPLIES    308.92
SEUNTJENS, BILL  OFFICIAL    399.00
SNAKENBERG, SETH  REIMBURSEMENT    224.02
STEELE, JAMES  OFFICIAL    110.00
SUNNYBROOK  FLOWERS, SUPPLIES    507.00
TAYLOR, JOSH OFFICIAL    110.00
TIMBERLINE BILLING SERVICE MEDICAID SERVICES    415.73
VANDE BERG SCALES  SERVICES    177.00
VERIZON WIRELESS  SERVICES    160.04
VONHAGEL, CURT  OFFICIAL    135.00
WESTERN IOWA TECH COMM. COLLEGE TUITION    27,920.00
WETZ, MARK  OFFICIAL    110.00
WIESE, ROB  REIMBURSEMENT    308.49
WILLIAM V MACGILL & CO.  MEDICAL SUPPLIES    786.88
WILLMOTT, SCOTT  OFFICIAL    110.00
WOODBURY CENTRAL COMM. SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    73,765.16
WURTH, MELISSA  REIMBURSEMENT    414.14

Published in The Record
Thursday, December 24, 2020

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