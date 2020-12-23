Lawton-Bronson School Board Bills — December 2020

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Lawton-Bronson Community School
DECEMBER 2020 BOARD BILLS

OPERATING FUND  
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES RENDERED    120.00
AKRON-WESTFIELD SCHOOL  SHARED OPERATIONS DIRECTOR    6,366.67
BEAR GRAPHICS INC.  CHECKS    515.58
BUNKERS FEED & SUPPLY, INC.  BULK SOFTENER SALT    308.48
CENTRAL VALLEY AG  FUEL    3,128.74
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    356.65
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    571.03
CONTINENTAL  FIRE SYSTEM INSPECTION    380.00
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS  DEF  for  Bus    71.92
DOCUMENT DEPOT & DESTRUC-TION  SHREDDING    45.00
FELD FIRE  SECURITY  MONITORING    120.00
H & H ROOFING  fix leaking roof    355.00
HAKA LLC  GAS    549.89
HILLYARD FLOOR CARE SUPPLY CO.  custodial supplies    701.91
HINDS, CRAIG  REIMBURSE DOT PHYSICAL    45.00
HINTON COMMUNITY SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    39,839.38
I-STATE TRUCK CENTER  Block heater    99.91
IOWA DEPT AG & LAND STEW. PESTICIDE BUREAU  PESTICIDE LICENSE    75.00
IOWA DEPT OF HUMAN SERVICES  MEDICAID PAYMENT    5,204.01
IOWA DIVISION OF LABOR SERVICES
BOILER SAFETY SECTION
BOILER INSPECTION    375.00
J.W. PEPPER & SON INC.  Sheet music    230.97
JESSEN, BRANDI  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
KINGSLEY-PIERSON COMM SCHOOL  CONCURRENT ENROLLMENT    402.00
MACGILL SCHOOL NURSE SUPPLIES  4 INFRARED THERMOMETERS    299.96
McGRAW-HILL SCHOOL EDUCATION HOLDINGS, LLC  TEXTBOOKS    972.00
METROPOLITAN COMMUNITY COLLEGE  YEAR 13 TUITION    780.00
MID-BELL MUSIC INC.  Drumsticks and mallets    90.68
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    10,167.78
MIDWEST MOBILE GLASS  windshield  repair    64.95
MOVILLE RECORD, THE  PUBLISHING    180.10
MTC MECHANICAL, INC.  REPAIR HEAT PUMP    100.00
MYERS, JILL  REIMBURSE MILEAGE    185.60
NEAL, DANA  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
NORTHWEST AEA 12  ONLINE PD BILLING    610.10
O’REILLY AUTO PARTS  Oil  and Wiper Blades    584.23
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECKS    169.50
PARVU, ANDREA  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
PER MAR SECURITY SERVICES  SECURITY MONITORING    157.62
PETERSON, THOMAS  Level 3 Mediator    75.00
POMPS TIRE SERVICE, INC.  skid loaders tires    546.00
PRESTO-X-COMPANY  PEST CONTROL    102.00
PRIMEX WIRELESS,INC.  Battery holder assembly    24.32
QUILL CORPORATION
TEACHER SUPPLIES    623.73
CARD STOCK
OFFICE SUPPLIES
RICHARDSON TRUCKING LLC  trucking    150.00
RIVERSIDE TECHNOLOGIES, INC. Temp Scanners    7,700.00
RUHRER, KRISTIN  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE RENTAL    191.45
SCHOLASTIC INC.  Reading books    306.50
SCHOOL BUS SALES  Strobe light    104.24
SCHOOL SPECIALTY INC.  Construction Paper    216.84
SGT BLUFF-LUTON COMM SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    50,659.23
SHEETS, JACOB  REIMBURSE PHONE & MILEAGE    122.50
SHOOK, CHAD  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOLS  SPECIAL ED BILLING    5,490.43
TIMBERLINE BILLING SERVICE MEDICAID BILLING    461.46
TRUCK CENTER COMPANIES  Fastener for Bus 12    418.31
seat  covers
crossing arm
US BANK
Keva Planks    13,741.01
Ind. Tech Supplies
stereo
maintenance supplies
VER STEEG, KRISTI  REIMBURSE MILEAGE    94.54
VERIZON  HotSpot Distance Learning    240.06
WASTE MANAGEMENT OF SIOUX CITY  TRASH DISPOSAL    523.10
WESTERN IOWA TECH COMM COLLEGE  GATEWAY TO COLLEGE    37,714.00
WESTERN IOWA TELEPHONE ASSN  PHONE/INTERNET    464.99
WOODBURY CENTRAL COMM. SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    21,639.72
Fund Total:    216,484.09

SCHOOL NUTRITION FUND
BEAR GRAPHICS INC.  NUTRITION CHECKS    363.00
DFA DAIRY BRANDS CORPORATE  MILK    3,346.60
LITTLE CAESARS PIZZA  FOOD    1,688.03
MARTIN BROS. FOOD    12,951.70
US BANK  FOOD    27.78
Fund Total:    18,377.11

STUDENT ACTIVITY FUND
AKRON-WESTFIELD COMM. SCHOOL ENTRY FEE    100.00
ATLANTIC HIGH SCHOOL  ENTRY FEE    32.00
BEAR GRAPHICS INC.  ACTIVITY FUND CHECKS    363.00
CHESTERMAN COMPANY  CONCESSIONS POP    343.34
CUSTOM CREATIONS  STATE DANCE APPAREL    716.00
EWELL EDUCATIONAL SERVICES  FFA RECORD BOOK SYSTEM    175.00
GOETTSCH, ERIC  OFFICIAL    110.00
I29 SPORTS  MASKS    296.00
IOWA FFA ASSOCIATION  FFA DUES    552.50
IOWA H.S. MUSIC ASSOCIATION  ALL-STATE MEMORABILIA, REGISTRATION    134.00
J.W. PEPPER & SON INC.  MUSIC    472.74
MEYER, KATI  ACCOMPANIST    320.00
MINNTEX CITRUS, INC.  FFA FUNDRAISER    4,187.06
NASP  ENTRY FEES    80.00
NATIONAL FFA ORGANIZATION  FFA JACKETS, SCRAPBOOK MATERIAL    336.50
NELSON, JEFF  OFFICIAL    80.00
SGT BLUFF-LUTON COMM SCHOOL  ENTRY FEE..    150.00
SIOUXLAND SCALE SERVICE, INC.  SERVICES    175.00
US BANK  SUPPLIES, TRAVEL, MEALS, EQUIPMENT, CONCESSIONS, CHEER SUPPLIES, DANCE SUPPLIES        3,361.63
WEST MUSIC  ALL-STATE MUSIC    57.70
WILCOX, JOHN  OFFICIAL    190.00
WOODBURY CENTRAL COMM. SCHOOL ENTRY FEE    120.00
WYHE’S CHOICE FUNDRAISING  FFA FUNDRAISER    2,264.00
ZAHNLEY, DOUGLAS  OFFICIAL    110.00
Fund Total:    14,726.47

PHYSICAL PLANT & EQUIPMENT
BEAR GRAPHICS INC.  CHECKS    324.50
Fund Total:    324.50

MANAGEMENT FUND    
BEAR GRAPHICS INC.  CHECKS    324.50
EGR INSURANCE, INC.  ADD SCISSOR LIFT    57.00
SFM  WORK COMP INSTALLMENT    4,452.00
SU INSURANCE COMPANY  BREAK FIX PREMIUM    23,581.50
Fund Total:    28,415.00

DEBT SERVICES FUND 
KUBOTA  SKID LOADER LEASE    661.73
UMB BANK  GO BOND FEE    300.00
Fund Total:    961.73

PRESCHOOL
BEAR GRAPHICS INC.  CHECKS    324.50
DFA DAIRY BRANDS CORPORATE  MILK    44.10
MARTIN BROS.  PRESCHOOL SNACKS    193.52
Fund Total:    562.12

ONE CENT SALES TAX REVENUE
BEAR GRAPHICS INC.  CHECKS    324.50
CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC.  ARCHITECT FEES    2,838.75
FEDDERSON, JAMES  CAMERA    2,000.00
FELD FIRE  FIRE ALARM SYSTEM    59,610.00
FIREFLY COMPUTERS  Web Filtering, Activity monitor    12,867.75
INTERSTATE MECHANICAL CORP.  HEAT PUMP REPAIR    1,389.97
INTERSTATE POWDER COATINGS  Powder Coating Lockers    2,200.00
NEVERWARE  CloudReady renewal    2,375.00
WA KLINGER LLC  ELEMENTARY BUILDING ADDITION    32,665.27
Fund Total:    116,271.24

Published in The Record
Thursday, December 24, 2020

Posted in Public Notices

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