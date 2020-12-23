Maple Valley/Anthon-Oto Minutes & Bills — December 14, 2020

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Maple Valley-Anthon Oto
MAPLE VALLEY-ANTHON OTO
COMMUNITY SCHOOL BOARD MEETING

Date: Monday, December 14, 2020
Time: 7:00 PM
Place: Middle School Library, Anthon, IA
Present:  Mead, Streck, and Schram.  Kennedy via Zoom.
Absent:  Wimmer

AGENDA:
I. Opening of Meeting
A. Call to Order – VP Mead called the meeting to order at 7:01 PM.
B. Roll Call and Declaration of Quorum

II. Communications
A. Public Forum – none
B. Correspondence – none

III. Consent Agenda
A. Approval of Agenda
B. Minutes: 11/9/20
C. Financial Reports: 11/30/20
D. General and Schoolhouse Bills:  General $376,690.82; Management $8,672.72; PPEL $16,941.50; Debt Service $300; Infrastructure $141,487.27; Extra & Hourly Pay $125,301.43
E. Activity Account: $37,302.19
F. School Meal Program: $68,526.53
Streck moved and Schram seconded to approve the consent agenda.  4 ayes.  Motion carried.

IV. Action Items
A. Employee Resignations/Contract Modifications/Hiring/Open Enrollment – Schram moved and Streck seconded to modify Dee Dose’s contract to include part-time custodial hours.  4 ayes.  Motion carried.
B. District Beverage Contract – Kennedy moved and Streck seconded to approve the contract from Coca-Cola.  4 ayes.  Motion carried.
C. Policy Review 100 Series – Streck moved and Schram seconded to approve the 100 series policies as presented.  4 ayes.  Motion carried.
D. Special Education Deficit for SBRC approval – Schram moved and Streck seconded to approve the special education deficit of $6,242.48, for SBRC allowable growth.  4 ayes.  Motion carried.
E. FY 20 Audit Report – Schram moved and Streck seconded to approve the FY20 audit report.  4 ayes.  Motion carried.
F. December Graduates Class of 2021 – none

V. Discussion Items
A. Joint Board Meeting with CO-U during January, 2021

VI. Reports
A. Administrator Reports
B. Early Graduates for 20-21

VII. Future Agenda Item Requests
A. High School Registration Guide
B. School Calendar for 2020-2021

VIII. Announcements
A. Winter Break: December 23rd, 2020- January 4th, 2020
Staff Training January 4th, 2020 and Classes Resume January 5th, 2020
B. Next meeting – Monday, January 11, 2020 in Mapleton

IX. Adjourn – VP Mead adjourned the meeting at 7:39 PM.
The board may continue to meet in and exempt session regarding: employee salaries/benefits/working conditions.

MVAO Board President – Wimmer
MVAO Board Secretary — Klingensmith

MV/A-O BOARD BILLS
GENERAL FUND      
AER CRAFTS SUPPLIES    190.00
AMERICAN SOLUTIONS FOR BUSINESS  SUPPLIES    1,395.00
ANTHON MINI MART  FUEL    914.47
ANTHON SERVICE CENTER  SERVICES    65.00
ARNOLD MOTOR SUPPLY  SUPPLIES    279.92
BARNES AND NOBLE, INC.    SUPPLIES    163.07
BEESON, RHONDA  REIMBURSEMENT    144.60
BOMGAARS  SUPPLIES    72.39
BURKE ENGINEERING SALES COMPANY  SUPPLIES    14.52
BUROW, FRITZ  REIMBURSEMENT    366.59
CHN GARBAGE SERVICE, INC.  GARBAGE    426.50
CASEY’S BUSINESS MASTERCARD  FUEL    547.47
CENTURYLINK  TELEPHONE    362.95
CHARTER OAK-UTE COMMUNITY SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    19,836.39
CINTAS  SUPPLIES    2,750.00
CITY OF ANTHON, ANTHON CITY HALL  UTILITIES    8,572.58
CITY OF DANBURY  SUMMER RECREATION    1,400.00
CITY OF MAPLETON  UTILITIES    11,072.71
CLAIM AID  MEDICIAD BILLING    415.25
COLBERT’S MARKET  SUPPLIES    480.06
CROGHAN, BRENDA  REIMBURSEMENT    30.00
DAKOTA POTTERS SUPPLY, LLC  SUPPLIES    290.98
DANBURY REVIEW  PUBLISHING    344.01
DOSE, COREY  REIMBURSEMENT    98.28
EDPUZZLE SOFTWARE    1,300.00
ELSE, CRISTA  REIMBURSEMENT    128.70
FRANCK & SEXTRO, P.L.C.  LEGAL    87.50
GLOBAL GLASS  SERVICES    85.20
GRAHAM TIRE SIOUX CITY  TIRES    1,678.40
HAMERS, KATHY  REIMBURSEMENT    85.80
HANSEN SERVICES  PROPANE    1,710.00
HEALTHIEST YOU  INSURANCE    712.50
HEARTLAND SCHOOL  SE TUITION    3,330.00
HOGSTAD, KRISTA  REIMBURSEMENT    137.28
HOME DEPOT PRO INSTITUTIONAL  SUPPLIES    5,151.12
INNOVATIONS ASSOCIATES  SUPPLIES    110.00
IOWA COMMUNICATIONS NETWORK  INTERNET    28.90
IOWA DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION  BACKGROUND CHECK..500.00
IOWA HIGH SCHOOL MUSIC ASSOC REGISTRATION    9.00
IOWA HIGH SCHOOL SPEECH ASSOC  ENTRY FEE/MEMBERSHIP    65.00
IOWA QUIZ BOWL LEAGUE  ENTRY FEE       120.00
IOWA STATE UNIVERSITY  REGISTRATION    90.00
IXL LEARING  SUPPLIES    349.00
J.W. PEPPER & SONS, INC.  SUPPLIES    1,673.84
JESSEN AUTOMOTIVE  SUPPLIES    753.12
KAUFMAN, EVIE  REIMBURSEMENT    63.65
KENDALL HUNT  TEXTBOOKS    1,607.00
KINGSLEY-PIERSON HIGH SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    18,033.08
KIRCHGATTER, MONA   REIMBURSEMENT    145.86
KIRCHGATTER, SCOTT   REIMBURSEMENT    127.00
LEFEBVRE, MICHAELA   REIMBURSEMENT    135.72
LEXIA LEARNING SYSTEMS LLC  SOFTWARE    1,800.00
MAC’S CHEVROLET PONTIAC  SUPPLIES    259.07
MAKE MUSIC  SUPPLIES    2,120.00
MAPLE VALLEY ANTHON OTO ACTIVITY  REIMBURSEMENT    756.00
MAPLETON BP  SUPPLIES    155.27
MAPLETON PRESS  LEGAL PUBLISHING/RENEW    737.24
MATHESON TRI-GAS, INC.  SUPPLIES    111.95
MAYNARD, ROCHELLE  REIMBURSEMENT    26.29
MID AMERICAN RESEARCH CHEMICAL  SUPPLIES    2,956.80
MID BELL  SUPPLIES    525.48
MOVILLE RECORD  PUBLISHING/ADVERTISING    261.09
NEW COOPERATIVE INC.  FUEL    3,181.35
O’KEEFE ELEVATOR CO. INC.  ELEVATOR MAINTENANCE    374.28
OA/BC-IG CSD  OPEN ENROLLMENT    20,197.04
OBERREUTER, ANGELA  REIMBURSEMENT    109.98
PETERSEN, MOLLY  REIMBURSEMENT    154.44
PETERSEN, STEPHANIE  REIMBURSEMENT    53.70
QUILL CORPORATION  SUPPLIES    2,710.84
RAINBOW RESOURCES  HOME SCHOOL SUPPLIES    1,101.24
REALLY GREAT READING  SUPPLIES    98.00
REIMERT, JOANNE  REIMBURSEMENT    17.16
RENTOKIL NORTH AMERICA, INC.  SERVICES    156.00
RIVER VALLEY CSD  OPEN ENROLLMENT    32,459.53
RYAN PUBLISHING COMPANY  ADVERTISING    240.75
SANITARY SERVICES  GARBAGE    421.30
SCHOOL NURSE SUPPLY, INC  SUPPLIES    241.78
SCHOOL SPECIALTY SUPPLY INC.  SUPPLIES    156.36
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL  TUITION    5,923.72
SIOUX CITY CSD  TUITION    587.33
THOMAS BUS SALES OF IOWA INC.  SUPPLIES    166.66
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    59,102.86
VERIZON BUSINESS SERVICES  TELEPHONE    577.50
VERIZON WIRELESS  TELEPHONE    263.20
WEST MONONA COMMUNITY SCHOOL DISTRICT  OPEN ENROLLMENT    32,459.54
WESTERN IOWA TECH COMM COLLEGE  REGISTRATION    20,424.00
WESTWOOD COMMUNITY SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    44,279.07
WIMMER, JON     REIMBURSEMENT    167.82
WINSUPPLY COMMERCIAL CHARGE    SUPPLIES    2,170.31
WOODBURY CENTRAL HIGH SCHOOL    OPEN ENROLLMENT    50,492.68
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.  SOFTWARE    262.78
Fund Total:    376,690.82

MANAGEMENT LEVY FUND      
IOWA WORKFORCE DEVELOPMENT  UNEMPLOYMENT    3,206.85
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    5,465.87
Fund Total:    8,672.72

PHYSICAL PLANT & EQUIP LEVY FUND
INCONTROL ELECTRONICS  SUPPLIES    125.75
JOHNSHOY LANDSCAPING LLC  SERVICES    8,000.00
MVAO BPA  REIMBURSEMENT    1,000.00
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    7,716.75
SATARII, INC. (dba SWIVL)  SUPPLIES    99.00
Fund Total:    16,941.50

DEBT SERVICE
UMB BANK  BANKING FEES    300.00
Fund Total:    300.00

STUDENT ACTIVITY FUND
ALLEN, RYAN  REIMBURSEMENT    10.00
BABL, ANDREW  REIMBURSEMENT    10.00
BAKER, KEITH OFFICIAL    110.00
BASALYGA, RUSS  OFFICIAL    110.00
BLAKE, AAYLA  REIMBURSEMENT    35.00
BOYLE, JAIDEN  REIMBURSEMENT    5.00
BRAND, DEREK  OFFICIAL    200.00
BRENNER, CLYDE  REIMBURSEMENT    12.00
BRUNO, IRENE  REIMBURSEMENT    16.00
CAPUTO, MARK  OFFICIAL    200.00
CASEY’S BUSINESS MASTER-CARD  SUPPLIES    129.88
CHRISTOPHERSEN, TREVOR   REIMBURSEMENT    20.00
COLBERT’S MARKET  SUPPLIES    112.28
COLLINS, NICK  REIMBURSEMENT    22.00
COX, CAMERON  REIMBURSEMENT    10.00
DAVIS, KILEY  REIMBURSEMENT    10.00
DEEDS, IRELYNN  REIMBURSEMENT    5.00
DENISON-SCHLESWIG HIGH SCHOOL  ENTRY FEE    70.00
DOSE, COREY  REIMBURSEMENT    41.80
EEKHOFF, KEVIN  OFFICIAL    110.00
FEDDERSEN, PAIGE  REIMBURSEMENT    22.00
FLOWERS & MORE  SUPPLIES    280.00
FORBES, WILL  REIMBURSEMENT    20.00
FRIEDRICKSEN, ALLISON  REIMBURSEMENT    15.00
GACKE, JEFF  OFFICIAL    130.00
GILMORE, LUKE  OFFICIAL    80.00
GRAFFIX INC. dba WALL OF FAME  SUPPLIES    1,175.00
HENDERSON, AL  OFFICIAL    80.00
JANET’S JUNGLE, INC.  SUPPLIES    1,154.15
JENSEN, SHARI  REIMBURSEMENT    26.00
JOHNSON, TERESA  REIMBURSEMENT    18.00
KERNS, LISA  REIMBURSEMENT    35.00
KETELSEN, KLOE  REIMBURSEMENT    20.00
KREMAN, SHAWN  OFFICIAL    200.00
LANSINK, DIANE  REIMBURSEMENT    12.00
LECLAIR, SARAHA  REIMBURSEMENT    20.00
LUCAS, JEFF  OFFICIAL    110.00
MAXFIELD, KEN  OFFICIAL    110.00
MCCONE FOODS  SUPPLIES    2,231.00
MESECK, AMY  REIMBURSEMENT    20.00
MEYER, CHARLIE  OFFICIAL    80.00
MINNTEX  FFA SUPPLIES    20,350.60
MITCHELL, ADAM  REIMBURSEMENT    10.00
OBERREUTER, ANGELA  REIMBURSEMENT    24.00
OHLMEIER, TRISTA  REIMBURSEMENT    10.00
OHLMEIER, TYLER  REIMBURSEMENT    30.00
OLSOWSKI, BRISEIS  REIMBURSEMENT    5.00
PEPSI COLA OF SIOUXLAND  SUPPLIES    423.70
Putzier, Gavyn  REIMBURSEMENT    20.00
RANNINGER, ROYCE  OFFICIAL    110.00
REED, LOUIS  REIMBURSEMENT    20.00
REEDS FOR LESS  SUPPLIES    448.93
RODRIGUEZ, RAFAEL  REIMBURSEMENT    38.00
SALKER, JIM  OFFICIAL    130.00
SANFORD, DENNY  OFFICIAL    330.00
SASS, ANGELA  REIMBURSEMENT    40.00
SAVERY, ASHLEY  REIMBURSEMENT    8.00
SCHMIDT, SARAH  REIMBURSEMENT    36.00
SCHRUNK, SAM  REIMBURSEMENT    5.00
SCHULTZ, KEVIN  OFFICIAL    110.00
SCHULTZ, LORYN  REIMBURSEMENT    10.00
SEUNTJENS, DEBBIE  REIMBURSEMENT    24.00
SEUNTJENS, HILLARY  REIMBURSEMENT    12.00
SIOUXLAND SCALE SERVICE, INC.  SERVICES    175.00
SLAUGHTER, JASON  OFFICIAL    110.00
SMITH, TERESA  REIMBURSEMENT    90.00
SORENSEN, THOMAS  REIMBURSEMENT    12.00
STEFFES, CALISTA  REIMBURSEMENT    20.00
STOWERS, RON  OFFICIAL    110.00
THIES, JAMISON  REIMBURSEMENT    30.00
TIEFENTHALER QUALITY MEATS  FFA SUPPLIES    959.99
TROPHIES PLUS  SUPPLIES    24.04
UPTOWN SPORTING GOODS  SUPPLIES    820.80
WEBER, BEAU  REIMBURSEMENT    12.00
WEBER, RYAN  REIMBURSEMENT    24.00
WELTE, JAXSON  REIMBURSEMENT    10.00
WESSLING, DOUGLAS  OFFICIAL    80.00
WESTWOOD COMMUNITY SCHOOL  ENTRY FEE    75.00
WILLMOTT, SCOTT  OFFICIAL    110.00
WINKLEPLECK, MIKE  OFFICIAL    130.00
WORKS OF HEART  CHEER SUPPLIES    380.02
WUNSCHEL, KATHY  REIMBURSEMENT    32.00
WYHE’S CHOICE FUNDRAISING  SUPPLIES    4,825.00
Fund Total:    37,302.19

SCHOOL NUTRITION FUND
BOLINGER, DAVID  REIMBURSEMENT    21.45
BOYSEN, KIM  TREATS    27.00
BUBKE, DEAN     REIMBURSEMENT    12.75
COLBERT’S MARKET  SUPPLIES    22.45
DFA DAIRY BRANDS  SUPPLIES    3,112.61
DREY-PAULSEN, KRISTI
REIMBURSEMENT    26.75
EHLERS, CHRIS  REIMBURSEMENT    39.45
GOSLAR, LETHA  REIMBURSEMENT    168.80
GOTHIER, JACQUE  REIMBURSEMENT    44.71
KRIER, JACKIE  REIMBURSEMENT    10.20
MAPLE VALLEY ANTHON OTO OPERATING REIMBURSEMENT    45,342.56
MARTIN BROS.  FOOD/SUPPLIES    19,281.08
OHLMEIER, JANE  REIMBURSEMENT    33.70
ROSBURG, HEATHER  REIMBURSEMENT    138.90
STOLL, LANA  REIMBURSEMENT    120.12
STRACHAN SALES INC. DBA HOBART  REPAIRS    124.00
Fund Total:    68,526.53

INFRASTRUCTURE SALES TAX FUND
GORDON FLESCH COMPANY  COPIER    1,502.36
HOGLUND BUS CO., INC.  SCHOOL BUSES    124,000.00
PQL  LIGHTING    1,098.05
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  SERVICES    8,462.74
SCHOOL SPECIALTY SUPPLY INC.  SUPPLIES    2,404.00
THOMPSON INNOVATIONS  SUPPLIES    2,320.12
WOODWARD, RUSS  SERVICES    1,700.00
Fund Total:    141,487.27

Published in The Record
Thursday, December 24, 2020

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