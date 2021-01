Woodbury County Supervisors Claims — December 8, 2020

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 12/08/2020

ABM Parking Service Attorney Parking 315.00

Accurate Reporting Transcript Sworn State 438.75

ADP Screening November Background Checks 64.00

Advanced Correction Medical 96,513.69

Amazon Capital Serv. Filters for misting ma 583.05

Autry Reporting Depositions 240.50

B & B Cleaning Spec. Janitorial service 1,450.00

Bomgaars Boom assembly, chainsaw 2,032.85

Bryce***, Richard Mileage 9.20

Calhoun Burns And Assoc. 2020 Bridge Inspection 2,991.44

Canon Financial Services Contract Charge 97.02

CenturyLink Anthon Telephone Expense 363.97

Certified Testing Geotechnical Report 3,560.00

Charm Tex Inc. Jumpsuits 7,609.84

Chesterman CO. Bottled water 24.00

CHN Garbage Service Garbage 255.40

Christy-Smith Funeral Home 1185 – Cremation Assist 1,000.00

Cincinnati Insurance Liability 2,275.00

Clayton, Emily Commission Meeting 86.80

Cole Papers Inc. Custodial supplies 2,867.11

Colwell, Rick Professional Services 1,000.00

Concordance Healthcare Household Supplies 47.05

Concrete Products Co. Gel patch 37.35

Cornhusker Int. Trucks Parts #501 387.71

Correctionville, City of Water 19.00

Cozo COZO Membership 150.00

Davies Body Shop Parts & Labor #100 30.50

De Witt***, Rocky Mileage Reimbursement 92.00

Delta Dental Of Iowa 11/17/2020 to 11/23/20 5,181.62

Diamond Mowers Inc. Parts #40 1,513.59

Dixon Construction Co. L-B(C278)–73-97 4,500.00

Document Depot & Destruction shredding 280.00

Dorsey & Whitney LLC Sgt. Bluff Lawsuit 5,529.70

Eakes Office Solutions Custodial supplies 42.30

Ecolab Institutional Custodial supplies 847.46

Electronic Engineer pager 111.75

Emergency Medical Medical Products 626.01

Fedex 81003 Postage 19.80

Ford, Daniel PEO Costs 74.60

Gordon Flesch Company Printer Service Contract 22.18

Hisey, Randy S. MHMH029121 126.00

Hy-Vee Drugstore misc. 172.39

Hydraulic Sales & Service Labor #200 261.69

Hytrek, Erin PEO Costs – Runner 469.87

Inland Truck Parts Parts & Labor #201 372.69

Innovational Water Cooling tower management 2,231.00

Innovative Benefit 11/30/2020-12/6/2020 3,996.54

Institute of Iowa Institute Dues 25.00

Iowa Law Enforcement School 350.00

Iowa Municipalities WC Premium Installment 25,013.00

Iowa Office of State Autopsy Fees 4,984.19

ISSDA 127302 Dues 25.00

Istate Truck Center Filters #200 2,069.80

Jacks Uniforms & Equipment Uniforms 1,542.25

JEO Consulting Group Proj. #R171160.00/Const 2,345.00

Jimenez***, Candela Workman’s Comp 255.07

Johnson, Jami L. Deposition 91.80

Joy Auto Supply Inc. Batteries (2) – Bucket 235.14

KARS Detail Center Vehicle Detail 225.00

Klass Law Firm LLP 1785 AC Matters 4,009.55

Kopal, Joe Retiree Frames 135.00

Koster, Leon K. Commission Meeting 95.70

Mail House Metering Contract/Post 3,217.72

Mail Services LLC Typing, Printing & Binding 3,294.80

Mansfield, John Commission Meeting 150.90

Meissner, Polly Mileage 33.32

Menards Shop Supplies 641.51

MercyOne Siouxland 3 year physicals 441.00

Meyer Bros. Colonial Chapel 1186 – Cremation Assist 1,500.00

Mid American Energy Electric, natural gas 24,722.77

Mid Country Machine Diesel Fuel Additive 1,278.40

Midwest Wheel Parts #501 192.88

Mike Barkley Business Replace shut-off valve 1,846.00

Mike’s Repair Animal Control – Maintenance 10.00

Moore, Corbett, Heffernan MHMH027549 174.00

Moreno***, Katherine Commission Meeting 93.99

Moville, City of Water 21.75

Municipal Emergency 1200-21- TURNOUT GEAR 20,237.37

Murphy Tractor Parts & Labor #421 3,313.41

New Cooperative Inc. Diesel 970.16

Northwest Environmental LEC Cleanup 292.00

Office Elements DVD-R, envelopes 316.57

One Office Solution Office Supplies 6,619.67

O’Reilly Auto Parts Filters #201 519.59

Pengad State Exhibit Stickers 89.25

Pestbusters Inc. Pest control service 100.00

Petersen Oil Co. Diesel 8,758.79

Pitney Bowes (Pittsburgh) Acct. 10630655/Postage 171.96

Pomps Tire Service Tire Bid 24,562.64

Postmaster (Sioux City) box rent 226.00

Productivity Plus Vetter Equip/Chainsaw 59.85

Record Printing & Copy Face Masks 1,251.73

Ricoh USA, Inc. copier 85.45

Rocket Auto Wash Inc. Animal Control-Maintenance 13.00

Roto Rooter (SC-IA) Clear main line – blan 240.00

Ryan, Lincoln Commission Meeting 165.25

S & S Equipment Inc. McCormick ‘18 X5.50 T4 48,881.48

Sam’s Club (A-GA) Food 163.19

Sandage***, Kari Clothing allowance 71.16

Sapp Bros Petroleum Gas & Fuel 354.76

Schmillen Construct Crushed Concrete 2020 44,202.44

Schneider Corporation COMPUTER SOFTWARE 4,005.00

SDHS – District Health Tax allocation 226,273.00

Security National Bank Credit card 1803 NV20 1,285.27

Sioux City Journal Job Posting for JD You 184.51

Sioux City Treas. (4) Data Processing 131,892.12

Siouxland Concrete Concrete blocks for sa 300.00

Smith, Carter PEO Costs 310.17

Spiller***, Izzlee Department masks 33.99

Square Tire Gordon Oil Change #104 58.65

Standard Insurance Dec Insurance Premiums 13,764.44

Steffen Truck Equipment Parts #202 53.59

Stockton Towing Inc. Deputy Accident 285.00

Summit Food Service Food 21,375.97

Teleflex LLC Paramedic Budget – Medic 677.50

Titan Machinery (Ki) Parts #915 300.25

Titan Machinery Inc. Parts #927 99.00

T-N-T Tree Service Clear trees at 4203 2,950.00

Trensco Landscaping Grading gun range 250.00

Union County Sheriff Notice CINA Hearing 13.50

US Bank (STL-MO) November 2020 credit 3,186.50

VSP Vision Service Oct & Nov Vision Cover 2,119.98

Wellmark Blue Cross 12/1/2020-12/4/2020 We 104,343.08

Western Iowa Equipment Parts #327 76.32

Western Iowa Telephone Telephone 468.02

Wiatel Western Iowa Phone & internet service 87.86

Williams & Company Fiscal Audit FY20 25,650.00

Wilson, Lisa M. Civil Service Commission 375.00

Woodbury County Treas. Drainage Assessments 301.95

Woodbury County Emerg. Tax Allocation 11,964.24

Ziegler Inc. Anti-Freeze 100.83

Grand Total: 944,392.

Published in The Record

Thursday, January 7, 2021