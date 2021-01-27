Lawton-Bronson School Board Bills — January 2021

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Lawton-Bronson Community School
January 2021 Board Bills

OPERATING FUND
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES RENDERED    230.50
BUNKERS FEED & SUPPLY  BULK SOFTENER SALT    163.84
CENTRAL VALLEY AG  FUEL    1,818.03
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    340.37
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    562.71
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS, INC.  repairs on bus    1,312.25
DEMME LEARNING  PRIMER UNIVERSAL SET    162.00
FIRSCHING, JEFFREY  MEDICAL AND SUPPLIES REIMBURSEMENT    55.46
HOBART SALES & SERVICE  Dish Machine repair    356.11
IOWA DEPT. OF HUMAN SERVICES  MEDICAID PAYMENT    8,326.82
JESSEN, BRANDI  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION LP  FIRE ALARM REPAIR    28.67
JOSTEN’S, INC.  Diplomas and covers    118.07
KOEHLER, RANDI  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
LEFLER, AMY  COOPERATING TEACHER STIPEND    200.00
MID-BELL MUSIC INC.  Repair bass guitar    95.54
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    11,270.71
MIDWEST MOBILE GLASS  Fix rock chip    69.95
MOSEMAN, CHAD  MEDICAL REIMBURSEMENT    180.32
MOVILLE RECORD, THE  PUBLISHING    234.71
MYERS, JILL  MILEAGE REIMBURSEMENT    150.80
NEAL, DANA  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
OFFICE ELEMENTS
TEACHER CHAIRS    1,148.00
sped panel dividers
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECKS    81.00
PRESTO-X COMPANY  PEST CONTROL    102.00
QUILL CORPORATION  TEACHER SUPPLIES    119.33
ROBERTSON IMPLEMENT CO.  Filter,  12qts. Hyd-fluid, belts and bla    510.37
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE RENT    201.02
SCHOLASTIC BOOK CLUBS  classroom books    24.50
SCHOOL SPECIALTY INC.  BUTCHER PAPER AND OFFICE SUPPLIES    284.24
SGT. BLUFF-LUTON SCHOOL  SPED BILLING    12,183.65
SHANE’S GLASS & MORE  Tempered glass panels    176.00
SHEETS, JACOB  REIMBURSE MILEAGE AND CELL PHONE    164.84
SHOOK, CHAD
CELL PHONE REIMBURSEMENT    87.12
MILEAGE REIMBURSEMENT
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOLS  OPEN ENROLLMENT    83,891.09
STATELINE-ELECTRIC  north entry light    165.93
US BANK  STATE DANCE    7,289.55
Supplies for lab
SPED Textbook
Ind. Tech Consumable Supplies
BrainPopJr subscription
CPR instructor renewal
VER STEEG, KRISTI  MILEAGE REIMBURSEMENT    93.96
VERIZON  Verizon Hot Spots for Distance Learning    240.06
WESTERN IOWA TECH COMMUNITY COLLEGE
COLLEGE CLASSES    14,206.40
GATEWAY TO COLLEGE
WESTERN IOWA TELEPHONE PHONE/INTERNET    1,193.38
Fund Total:    148,189.30

SCHOOL NUTRITION FUND
DFA DAIRY BRANDS CORPORATE, LLC  MILK    1,543.51
LITTLE CAESARS PIZZA  PIZZA    1,695.00
MARTIN BROS.  FOOD    4,880.51
US BANK  FACE SHIELDS    25.49
Fund Total:    8,144.51

STUDENT ACTIVITY FUND
ABERSON, JOSHUA  OFFICIAL    80.00
BASALYGA, RUSS  OFFICIAL    110.00
CHESTERMAN COMPANY  POP    411.32
CHRISTIANS, AARON  OFFICIAL    220.00
DEJONG, MIKE  OFFICIAL    140.00
ERNST, LOGAN  OFFICIAL    180.00
IOWA H.S. MUSIC ASSOCIATION  REGISTRATION    100.00
J.W. PEPPER & SON INC.  SHEET MUSIC    60.00
LUBBERS, CALEB  OFFICIAL    190.00
MID-BELL MUSIC INC  SUPPLIES, BOOKS    208.70
NASP  ENTRY FEE    154.00
NELSON, JEFF  OFFICIAL    80.00
POLLOW, TAYLOR  OFFICIAL    220.00
REEKERS, CHAD  OFFICIAL    70.00
SPENCER COMMUNITY SCHOOL DISTRICT ENTRY FEE..    150.00
STOWERS, RON  OFFICIAL    110.00
US BANK  SCRIPTS, SPEECH COSTUMES, ARCHERY MEDALS, ENTRY FEES, LODGING, TRAVEL MEALS, FFA SUPPLIES, POPCORN MACHINE, VOLLEYBALL BOOKLETS, CHEER UNIFORMS, BASKETBALL CARTS, CONCESSION SUPPLIES    4,290.46
WALSWORTH PUBLISHING COMPANY  ELEMENTARY YEARBOOK DEPOSIT    420.00
WOODBURY CENTRAL COMMUNITY SCHOOL DISTRICT  ENTRY FEE    65.00
Fund Total:    7,259.48

MANAGEMENT FUND
SFM  WORK COMP INSTALLMENT    4,452.00
Fund Total:    4,452.00

BEFORE AND AFTER SCHOOL PROGRAMS
US BANK  CPR First aid training    194.89
Fund Total:    194.89

PRESCHOOL
DFA DAIRY BRANDS CORPORATE, LLC  MILK    17.50
MARTIN BROS  SNACKS    53.36
Fund Total:    70.86

ONE CENT SALES TAX REVENUE
PRINT TRANSFORMATIONS  signage at Bronson and Lawton    5,826.85
RIVERSIDE TECHNOLOGIES, INC VMWare Renewal    583.00
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT, INC.  Replacement lights for Plow Trucks    857.64
Fund Total:    7,267.49

DEBT
KUBOTA  SKID LOADER LEASE    661.73
Fund Total:    661.73

Published in The Record
Thursday, January 28, 2021

Posted in Public Notices

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