Maple Valley/Anthon-Oto School Board Minutes — January 11, 2021

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MAPLE VALLEY-ANTHON OTO
COMMUNITY SCHOOL
BOARD MEETING

• Date:  Monday, January 11, 2021
• Time:  7:00 PM
• Place: Superintendent’s Office, Mapleton, IA
• Present:  Wimmer, Mead, Kennedy, Schram, and Streck
• Absent:  None
• Others:  two guests

AGENDA:
I. Opening of Meeting
A. Call to Order
B. Roll Call and Declaration of Quorum
President Wimmer called the meeting to order and declared a quorum at 7:00 PM.  All present.

II. Communications
A. Public Forum – none
B. Correspondence – none

III. Consent Agenda
A. Approval of Agenda
B. Minutes
C. Financial Reports
D. General and Schoolhouse Bills:  General $139,987.65; Management $6,962.87; PPEL $887; Infrastructure $23,998.66; Extra&Hourly Pay $90,991.39
E. Activity Account:  $9,965.35
F. School Meal Program:  $33,251.07
Schram moved and Mead seconded to approve the consent agenda.  5 ayes.  Motion carried.

IV. Action Items
A. Employee Resignations/Hirings/Contract Modifications – none
B. Dropout Prevention Application/Resolution
Kennedy moved and Streck seconded to approve $213,765 of Modified Allowable Growth for our At-Risk/Dropout Prevention program for the 2021-2022 school year.

V. Discussion Items
A. Preparation of School Calendar 2021- 2022
B. Health Insurance
C. COVID-19 Mitigation and Spectator Attendance

VI. Reports
A. Administrator Reports

VII. Future Agenda Item Requests
A. Set Summer Driver Education registration fee for summer 2021
B. Spring Coaches
C. 2021-2022 School Calendar

VIII. Announcements
A. Next Meeting – Monday, February 8, 7:00 PM – Anthon

IX. Adjourn – President Wimmer adjourned the meeting at 7:47 PM.
The board may continue to meet in an exempt session regarding employee salaries/benefits/working conditions.

MVAO Board President – Wimmer
MVAO Board Secretary — Klingensmith

MVAO 1-11-21 BOARD BILLS
GENERAL FUND
AER CRAFTS  SUPPLIES    20.00
ANTHON MINI MART  FUEL    544.39
BEESON, RHONDA  REIMBURSEMENT    148.50
BLAKE, SHARI  REIMBURSEMENT    288.00
BLICK ART MATERIALS  SUPPLIES    23.68
BOMGAARS  SUPPLIES    768.00
BURKE ENGINEERING SALES COMPANY  SUPPLIES    1,235.00
BUROW, FRITZ  REIMBURSEMENT    414.70
CHN GARBAGE SERVICE, INC.  GARBAGE    426.50
CASEY’S BUSINESS MASTERCARD  FUEL    947.12
CENGAGE LEARNING  SUPPLIES    7,631.25
CENTURYLINK  PHONE    362.95
CITY OF ANTHON, ANTHON CITY HALL  UTILITIES    6,829.09
CITY OF MAPLETON  UTILITIES    12,141.14
COLBERT’S MARKET  SUPPLIES    840.22
CULLIGAN OF IDA GROVE  SUPPLIES    29.85
DANBURY REVIEW  PUBLISHING    419.97
DESCON  SUPPLIES    704.00
EDMENTUM  SUPPLIES    199.64
FIESTA FOODS  SUPPLIES    1,000.00
GARULE, SANDEE  DONATIONS    175.00
GOPHER SPORT  SUPPLIES    156.38
HAMERS, KATHY  REIMBURSEMENT    106.00
HANSEN SERVICES  PROPANE    1,425.00
HEALTHIEST YOU  INSURANCE    712.50
HEARTLAND SCHOOL  TUITION    2,590.00
HOGSTAD, KRISTA  REIMBURSEMENT    154.44
HOME DEPOT PRO INSTITUTION-AL, THE  SUPPLIES    4,484.33
HOMETOWN VARIETY  SUPPLIES    248.83
INLAND TRUCK PARTS & SERVICE  SERVICES    1,967.75
IOWA COMMUNICATIONS NETWORK  INTERNET    36.29
IA HIGH SCHOOL MUSIC ASSOC.  REGISTRATION    177.00
IOWA HIGH SCHOOL SPEECH ASSOC.  REGISTRATION    90.00
ISTATE TRUCK CENTER  SUPPLIES    101.18
JAYMAR BUSINESS FORMS  SUPPLIES    313.53
JESSEN AUTOMOTIVE  SUPPLIES    1,105.42
L & G PRODUCTS, INC.  SUPPLIES    849.35
LAWTON BRONSON COMM. SCHOOL  TUITION    7,213.24
LOW, EMILY REIMBURSE.351.78
MAC’S CHEVROLET PONTIAC  SUPPLIES    172.20
MAPLE VALLEY ANTHON OTO ACTIVITY  REIMBURSE..120.00
MAPLETON BP  FUEL    686.43
MAPLETON COMMUNICATIONS  INTERNET    114.77
MAPLETON PRESS  LEGAL PUBLISHING/RENEW    281.98
MATHESON TRI-GAS, INC.  SUPPLIES    89.36
MAYNARD, ROCHELLE  REIMBURSEMENT    19.98
MERCYONE ANTHON  PHYSICALS    302.00
MORNINGSIDE COLLEGE  REGISTRATION    500.00
NEW COOPERATIVE INC.  FUEL    1,790.17
OFFICE OF AUDITOR OF STATE    AUDIT    625.00
PERFECTION LEARNING CORP    SUPPLIES    139.56
QUILL CORPORATION    SUPPLIES    1,661.06
QUIZLET, INC SUPPLIES    306.43
RENTOKIL NORTH AMERICA, INC.  SERVICES    156.00
SANITARY SERVICES  GARBAGE    421.30
SCHOOL SPECIALTY SUPPLY INC.  SUPPLIES    30.02
TIME FOR KIDS SUPPLIES.49.50
U.S. POSTAL SERVICE  POSTAGE    110.00
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    62,028.06
UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA  SCHOLARSHIP    500.00
VERIZON WIRELESS  HOT SPOTS    4,734.13
WHITING COMMUNITY SCHOOL  TUITION    7,213.23
WIMMER, JON  REIMBURSEMENT    704.45
Fund Total:    139,987.65

MANAGEMENT LEVY FUND    
HOFFMAN AGENCY  INSURANCE    1,497.00
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    5,465.87
Fund Total:    6,962.87

PHYSICAL PLANT & EQUIP LEVY FUND
MAPLETON ROOTER & PLUMBING  SERVICES    238.00
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    649.00
Fund Total:    887.00

STUDENT ACTIVITY FUND
ABERSON, BERWYN  OFFICIAL    110.00
BAKER, KEITH OFFICIAL    220.00
BARRINGER, DALE  OFFICIAL    225.00
BASALYGA, RUSS  OFFICIAL    110.00
BOMGAARS SUPPLIES    4,514.58
BUCKSTEAD, JERRY  OFFICIAL    75.00
BUSINESS PROFESSIONALS OF AMERICA  BPA    631.00
CASEY’S BUSINESS MASTER-CARD  SUPPLIES    101.41
COLBERT’S MARKET  SUPPLIES    44.75
CROW, RICHARD  OFFICIAL    150.00
DOSE, COREY  REIMBURSEMENT    23.89
ERNST, LOGAN OFFICIAL    75.00
GACKE, JEFF OFFICIAL    150.00
GOETTSCH, ERIC  OFFICIAL    75.00
HARRIMAN, WADE  OFFICIAL    75.00
HENDERSON, AL  OFFICIAL    80.00
HOMETOWN VARIETY  SUPPLIES    99.98
JENNESS, LLOYD  OFFICIAL    110.00
LUCAS, JEFF  OFFICIAL    110.00
MALLOY, JOHN OFFICIAL    ..110.00
MAXFIELD, KEN OFFICIAL..    75.00
MCPIKE, MILT  OFFICIAL    110.00
PEPSI COLA OF SIOUXLAND  POP    419.15
RANNINGER, ROYCE  OFFICIAL    110.00
RILEY, DYLAN OFFICIAL    110.00
SAM’S CLUB  SUPPLIES    113.09
SANFORD, DENNY  OFFICIAL    150.00
SCHULTZ, KEVIN  OFFICIAL    110.00
SELLERS, TOM  OFFICIAL    200.00
SLAUGHTER, JASON  OFFICIAL    110.00
SPORTS ENGINE C/O TRACKWRESTLING  SUPPLIES    75.00
STOWERS, RON  OFFICIAL    110.00
SWANSON, MICHAEL  OFFICIAL    200.00
TESCH, SHANNON  REGISTRATION    312.50
WEBER, LEXI SERVICES    180.00
WESSLING, DOUGLAS  OFFICIAL    305.00
WIENER, ARNIE OFFICIAL    75.00
WILCOX, JOHN  OFFICIAL    110.00
Fund Total:    9,965.35

SCHOOL NUTRITION FUND
DFA DAIRY BRANDS  MILK    2,715.92
MAPLE VALLEY ANTHON OTO OPERATING   REIMBURSEMENT    20,574.44
MARTIN BROS.  PKG. FOOD/SUPPLIES    9,960.71
Fund Total:    33,251.07

INFRASTRUCTURE SALES TAX FUND
NCH dba CHEMSEARCH  SUPPLIES    1,555.40
PQL  LIGHTING    3,652.00
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  SERVICES    5,841.26
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIP    12,950.00
Fund Total:    23,998.66

Published in The Record
Thursday, January 28, 2021

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