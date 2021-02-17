Maple Valley/Anthon-Oto Minutes & Bills — February 8, 2021

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MAPLE VALLEY-ANTHON OTO
COMMUNITY SCHOOL
BOARD MEETING

Date: Monday, February 8, 2021
Time: 7:00 PM
Place: Middle School Library, Anthon, IA
Present: Wimmer, Schram, Kennedy, and Streck
Absent: Mead
Others: Three guests

AGENDA:
I. Opening of Meeting
President Wimmer called the meeting to order and declared a quorum at 7:05 PM.

II. Communications
A. Public Forum – none
B. Correspondence – none
C. Hearing of Proposed School Calendar for 2021-2022 School Year – President Wimmer called the hearing to order at 7:05 PM. Superintendent Thelander went over the proposed calendar and discussion was held. Wimmer adjourned the hearing at 7:18 PM.

III. Consent Agenda
A. Approval of Agenda
B. Minutes: 1/11/21 & 1/27/21
C. Financial Reports: 1/31/21
D. General and Schoolhouse Bills: General $158,000.56; Management $6,315.61; PPEL $15,539.58; Infrastructure $20,225.69; Extra & Hourly Pay $92,148.60.
E. Activity Account: $16,740.31
F. School Meal Program: $49,876.53
Streck moved and Kennedy seconded to approve the consent agenda. 4 ayes. Motion carried.

IV. Action Items
A. Employee Resignations/Hirings/Contract Modifications – Schram moved and Kennedy seconded to approve the following contracts: Caleb Christensen MS Head Wrestling and MS Asst. Track; Steven Schaffer MS Head Track; Jody Baldwin and Kalli Welte MS Asst Track; Brittney Hermsen HS Asst. Girls’ Golf; and Jennifer Frank and Izabel Borja paraprofessionals. 4 ayes. Motion carried.
B. Set Summer Driver Education registration fee for summer 2021 – Kennedy moved and Schram seconded to approve the resident driver’s education fee for 2021 at $325. 4 ayes. Motion carried.
C. Approval of Spring 2021 Coaches – Schram moved and Kennedy seconded to approve the spring 2021 coaches as presented. 4 ayes. Motion carried.
D. FFA Summer Trip –Streck moved and Schram seconded to approve the 2021 FFA summer trip with consideration for COVID-19 safety protocols. 4 ayes. Motion carried.
E. 2021-2022 School Year Calendar Approval – Streck moved and Kennedy seconded to approve the 21-22 school calendar as presented. This includes a start day of 8/23/21, graduation on 5/22/22, and a tentative last day of school on 5/26/22. 4 ayes. Motion carried.

V. Discussion Items
A. Enrollment projections and budget considerations/Supt’s Report
B. Setting Date for Joint Board Meeting with Charter Oak-Ute

VI. Reports
A. Principals’ Reports

VII. Future Agenda Item Requests
A. Set Budget Hearing Meeting Dates in April
B. Budget Guarantee Resolution
C. Faculty Handbook, Support Staff, Bus Driver handbook, Student Handbook Changes
D. Shared Contracts with COU

VIII. Announcements
A. Next School Board Meeting – Monday, March 8, 2021 – 7:00 PM – Mapleton
B. Joint meeting with COU on Wednesday, March 10, 2021 – 6:30 PM – Mapleton

IX. Adjourn – President Wimmer adjourned the meeting at 8:13 PM.

MVAO Board President – Wimmer
MVAO Board Secretary — Klingensmith

MVAO BOARD BILLS — 02-08-21
GENERAL FUND
AMERICAN SEPTIC & PORTABLE SERVICES  SUPPLIES    180.00
AMERICAN SOLUTIONS FOR BUSINESS  SUPPLIES   2,495.00
ARNOLD MOTOR SUPPLY  SUPPLIES    678.99
BEESON, RHONDA  REIMBURSEMENT    148.50
BELSON, CINDY  REIMBURSEMENT    95.66
BOMGAARS  SUPPLIES    287.98
BREWER TESTING SERVICES  TESTING    1,120.00
BUENA VISTA UNIVERSITY  SCHOLARSHIP    1,000.00
BUROW, FRITZ  REIMBURSEMENT    414.70
BUSINESS PROFESSIONALS OF AMERICA  REGISTRATION    75.00
CHN GARBAGE SERVICE, INC.  GARBAGE    426.50
CASEY’S BUSINESS MASTERCARD  FUEL    770.94
CENTURYLINK  PHONE    365.24
CHARTER OAK-UTE COMMUNITY SCHOOL  SHARED STAFF    10,972.36
CITY OF MAPLETON  UTILITIES    15,638.72
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS  BUS REPAIR    1,948.36
DHS CASHIER 1ST FLOOR  MEDICIAD    7,723.79
DRENTH, MICHELLE  REIMBURSEMENT    60.00
EDMENTUM  SUPPLIES    149.26
EDUCATORS BENEFIT CONSULTANTS, LLC  BENEFITS    125.00
EDUSPIRE SOLUTIONS  SOFTWARE    1,000.00
ELSE, CRISTA  REIMBURSEMENT    265.98
ESTHERVILLE LINCOLN CENTRAL  TUITION    1,619.62
EWELL EDUCATIONAL SERVICE  SUPPLIES    325.00
FLAMMANG, LAWRENCE  REIMBURSEMENT    100.00
FRANCK & SEXTRO, P.L.C.  LEGAL SERVICES    612.50
GEYER INSTRUCTIONAL PRODUCTS  SUPPLIES    144.00
GOETTSCH, JULIANA  REIMBURSEMENT    44.89
HANSEN SERVICES  PROPANE    3,990.95
HEALTHIEST YOU  INSURANCE    712.50
HEARTLAND SCHOOL  TUITION    3,515.00
HOGSTAD, KRISTA  REIMBURSEMENT    137.28
HOME DEPOT PRO INSTITUTIONAL, THE  SUPPLIES    3,229.49
INLAND TRUCK PARTS & SERVICE  SUPPLIES    794.48
IOWA ASSOC. OF SCHOOL BOARDS  SUPPLIES    400.00
IOWA CENTRAL COMMUNITY COLLEGE  ENTRY FEES    100.00
IOWA COMMUNICATIONS NETWORK  INTERNET    34.50
IOWA HIGH SCHOOL SPEECH ASSOCIATION  ENTRY FEES    90.00
IOWA QUIZ BOWL LEAGUE  ENTRY FEES    100.00
IOWA STATE UNIVERSITY  SCHOLARSHIP    500.00
KING REINSCH PROSSER & CO LLP  AUDIT    10,215.00
KIRCHGATTER, MONA  REIMBURSEMENT    137.28
KOVARNA, DAVE  REIMBURSEMENT    37.27
LAKESHORE SUPPLIES    0.00
LEFEBVRE, MICHAELA  REIMBURSEMENT    166.14
MAHON, ERIK JAZZ BAND  CLINICIAN    150.00
MAPLETON PRESS  LEGAL PUBLISHING/RENEW    184.93
MASTERS, DENISE  HOME SCHOOL    22.19
MATHESON TRI GAS, INC.  SUPPLIES    3,235.89
MAYNARD, ROCHELLE   REIMBURSEMENT    58.07
MEDICAL ENTERPRISES  DRUG TESTING SUPPLIES    968.00
MENARDS SUPPLIES    715.49
MID AMERICAN RESEARCH  CHEMICAL SUPPLIES    1,256.35
MORGAN, KERA  REIMBURSEMENT    25.00
MOVILLE RECORD  PUBLISHING/ADVERTISING    596.46
NEW COOPERATIVE INC.  FUEL    2,535.64
NORTHWEST AREA EDUCATION AGENCY  SUPPLIES    70.00
NWIBA  JAZZ BAND ENTRY    150.00
OLSON, LISA  REIMBURSEMENT    92.01
PETERSEN, MOLLY  REIMBURSEMENT    118.76
PETERSEN, MOLLY  REIMBURSEMENT    136.89
PSAT/NMSQT TESTING    136.00
QUILL CORPORATION  SUPPLIES    542.25
RAINBOW RESOURCES  HOME SCHOOL SUPPLIES    1,539.41
REALLY GREAT READING SUPPLIES    1,303.90
RECORD PRINTING  NEWSLETTER PRINTING    3,007.76
RENTOKIL NORTH AMERICA, INC.  SERVICES    156.00
SANITARY SERVICES  GARBAGE    421.30
SMELTZER, BRIAN  REIMBURSEMENT    224.49
SUNNYBROOK FLOWERS    75.00
TEACHING TEXTBOOKS  SUPPLIES    201.34
THOMAS BUS SALES OF IOWA  BUS REPAIR PARTS    70.68
TIME FOR KIDS  SUPPLIES    49.50
TITAN MACHINERY  SUPPLIES    751.10
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    63,811.16
UNITED STATES POSTAL SERVICE  POSTAGE    491.02
VERIZON BUSINESS SERVICES  TELEPHONE    204.94
VERIZON WIRELESS  TELEPHONE    1,343.57
WEST LYON BAND BOOSTERS  ENTRY FEES    200.00
WEST MUSIC SUPPLIES    47.95
WOLFE, BRENDA  REIMBURSEMENT    9.63
WURTH, TIFFANY  JAZZ BAND CLINICIAN    150.00
Fund Total: 158,000.56

MANAGEMENT LEVY FUND
IOWA WORKFORCE DEVELOPMENT  UNEMPLOYMENT    849.74
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    5,465.87
Fund Total: 6,315.61

PHYSICAL PLANT & EQUIP LEVY FUND
CORRECTIONVILLE BUILDING CENTER  CARPETING    13,971.59
dba MAPLETON ROOTER & PLUMBING  SERVICES    195.00
INCONTROL ELECTRONICS  SURVEILLANCE SYSTEM    94.99
RICK’S COMPUTERS  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    1,278.00
Fund Total: 15,539.58

STUDENT ACTIVITY FUND
ALL AMERICAN SPORTS CORP.  SUPPLIES    4,198.91
BUSINESS PROFESSIONALS OF AMERICA  BPA FLC REGISTRATION 1,650.00
CASEY’S BUSINESS MASTERCARD FUEL 126.17
CLIFF WOLD’S OUTFITTING SUPPLIES 200.00
CLUB’S CHOICE FUNDRAISING SUPPLIES 79.80
GILMORE, LUKE  OFFICIAL    80.00
GOTTO, CHARLIE  OFFICIAL    110.00
GRAFFIX INC. dba WALL OF FAME  SUPPLIES    6,867.34
HAMERS, KATHY  REIMBURSEMENT    39.34
HARRIMAN, WADE  OFFICIAL    75.00
HENDERSON, AL  OFFICIAL    80.00
HOOVER STATE OFFICE BUILDING, IDOR SALES TAX    99.00
INCONTROL ELECTRONICS  SURVEILLANCE SYSTEM 420.00
IOWA HIGH SCHOOL BASEBALL COACHES REGISTRATION    85.00
LUCAS, JEFF  OFFICIAL    110.00
MALLOY, JOHN  OFFICIAL    110.00
MEYER, CHARLIE  OFFICIAL    80.00
REINKE, DALE  OFFICIAL    110.00
SASS, ANGELA  REIMBURSEMENT    28.84
SMELTZER, BRIAN  REIMBURSEMENT    57.78
STEELE, JAMES  OFFICIAL    110.00
WESSLING, DOUGLAS  OFFICIAL    155.00
WIEBERS, ROLLIE  OFFICIAL    110.00
WILLMOTT, SCOTT  OFFICIAL    0.00
WIMMER, JON  REIMBURSEMENT    1,115.97
WIMMER, NICOLE  REIMBURSEMENT    126.16
WORKS OF HEART  SUPPLIES    516.00
Fund Total: 16,740.31

SCHOOL NUTRITION FUND
DFA DAIRY BRANDS  MILK    1,807.75
LANSINK, DIANE  REIMBURSEMENT    79.05
MAPLE VALLEY ANTHON-OTO OPERATING  REIMBURSEMENT    18,917.44
MARTIN BROS.  PKG. FOOD/SUPPLIES    22,578.29
STRACHAN SALES DBA HOBART  REPAIRS/SUPPLIES    6,494.00
Fund Total: 49,876.53

INFRASTRUCTURE SALES TAX FUND
APPTEGY  WEBSITE    6,450.00
EDGENUITY  SOFTWARE    6,000.00
GORDON FLESCH COMPANY  COPIER    1,502.36
JMC COMPUTER SERVICE INC.  SOFTWARE    319.28
NCH dba CHEMSEARCH  SUPPLIES    3,110.80
PETERSEN, LEE  REIMBURSEMENT    90.85
PQL LIGHTING    27.65
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  SERVICES    689.95
TERRACON CONSULTANTS, INC.  SERVICES    600.00
TRI-STATE COMMUNICATIONS INC.  SUPPLIES    1,434.80
Fund Total: 20,225.69

Published in The Record
Thursday, February 18, 2021

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