City of Moville — Revenues & Claims

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City of Moville
Revenues & Claims

REVENUES
NAME    MTD BALANCE
GENERAL TOTAL    14,872.32
ROAD USE TAX TOTAL    18,717.93
EMPLOYEE BENEFITS TOTAL    999.07
LOCAL OPTION SALES TAX TOTAL    19,419.92
TAX INCREMENT FINANCING TOTAL    0.00
TIF LMI TOTAL    0.00
DEBT SERVICE TOTAL    439.71
WATER TOTAL    17,554.48
SEWER TOTAL    20,064.57
STORM WATER TOTAL    1,393.90
TOTAL REVENUE BY FUND    93,461.90

CLAIMS REPORT 1/22/2021- 2/25/2021
4-WAY STOP SHOP  FIRE DEPT. FUEL    228.87
AGRIVISION EQUIPMENT GROUP  PARK SUPPLIES    286.20
AMAZON  Office 365 for PD computers    45.56
ANALYTICAL & CONSULT SVCS  WW TESTING    474.00
BOMGAARS  SUPPLIES AND MATERIALS    249.99
CERTIFIED TESTING SERVICES INC.  SOIL TESTING    290.00
COLLECTION SERVICES CENTER  CHILD SUPPORT    611.53
CHN GARBAGE SERVICE INC.  MONTHLY GARBAGE HAULING    5,639.80
CITY OF MOVILLE – CAFETERIA  CAFETERIA    884.92
CITY OF MOVILLE – WATER  WATER BILL    330.00
CLARK’S HARDWARE  SUPPLIES AND MATERIALS    27.45
CORNHUSKER INTERNATIONAL  VEHICLE MAINTENANCE    57.85
SIOUXLAND DISTRICT HEALTH  WATER TESTING    28.00
EAGLE RIDGE SERVICE  ANNUAL ADMINISTRATION    180.00
ECHO GROUP INC.  SUPPLIES    239.93
EGR INSURANCE INC.  INSURANCE    250.00
FIRE SERVICE TRAINING BUREAU  TRAINING    81.49
GILL HAULING INC.  GARBAGE TONAGE    1,965.12
GRAHAM TIRE SIOUX CITY  TIRE MAINTENANCE    278.00
HSA – MIKE WEAVER  HSA    900.00
HYDRAULIC SALES & SERVICE CO.  VEHICLE MAINT.    402.79
IOWA ASSOC. OF MUNICIPAL UTILITIES  ANNUAL DUES    721.00
IMFOA  ANNUAL FEES    100.00
IOWA PARK AND REC ASSOC.  CONTINUING EDUCATION    300.00
IPERS  IPERS    8,244.55
IRS  FED/FICA TAX    8,724.60
MOVILLE J & J MOTOR VEHICLE MAINTENANCE    559.50
JACK’S UNIFORMS  POLICE EQUIPMENT    528.45
JACKSON HOME BUILDERS LLC  SNOW HAULING HELP    400.00
LUMBER PROS  LUMBER    196.04
MID-AMERICAN ENERGY  ELECTRIC    6,468.73
MIKE OFERT CLOTHING  ALLOWANCE    212.21
MURPHY TRACTOR  PARTS    96.56
PAT SMITH  CLOTHING ALLOWANCE    300.00
POSTMASTER  POSTAGE    240.54
WOODBURY COUNTY REC  ELECTRIC    951.80
MOVILLE RECORD  PUBLICATION    71.85
SCENTSY  OFFICE SUPPLIES    65.00
SIMPCO LMI HOUSING PROJECT CONTRACT    2,000.00
SOOLAND BOBCAT  PARTS    156.31
STAPLES  OFFICE SUPPLIES    132.25
STARNET TECHNOLOGIES  LIFT STATION MONITORING ANNUAL    240.00
TREASURER, STATE OF IOWA  STATE TAXES    2,037.00
SUBSURFCO, LLC RIDGE II  INFRASTRUCTURE    132,636.05
TIME MANAGEMENT SYSTEMS  TIME CLOCK SOFTWARE    36.00
TOYNE  FD MAINTENANCE    62.74
TRUE ENGINEERING & LAND SURVEY  ENGINEERING    1,000.00
UNITY POINT CLINIC  TESTING    67.00
WEBSITES TO IMPRESS, LLC  WEBSITE DEC. JAN. FEB.    720.00
WELLMARK BLUE CROSS BLUE SHIELD  WELLMARK BCBS    1,997.40
WEX  BANK FUEL    1,332.94
WIATEL  PHONE & INTERNET    1,248.85
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Accounts Payable Total    185,298.87
Invoices: Paid    24,845.18
Invoices: Scheduled    160,453.69
Payroll Checks    28,111.89
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Report Total    213,410.76
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CLAIM FUND SUMMARY Payroll Checks 1/22/2021- 2/25/2021
FUND/NAME AMOUNT
001 GENERAL    182,856.41
110 ROAD USE TAX    5,005.77
600 WATER    12,689.34
610 SEWER    12,859.24

Published in The Record
Thursday, March 11, 2021

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